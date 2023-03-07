Гутерриш едет в Киев для переговоров по "зерновому соглашению", визит в РФ не планируется
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в третий раз с начала полномасштабной войны России против Украины посетит Киев.
Об этом сообщает в твиттере журналист dpa Бенно Швингхаммер, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, визит состоится 8 марта.
Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, будет обсуждаться "зерновое соглашение".
"Последующая поездка в Россию не планируется", - отмечает журналист.
"Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу на пути в Украину", - цитирует Reuters спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. Он добавил, что Гутерриш обсудит продление зернового соглашения "во всех его аспектах и других соответствующих вопросах". По словам Дюжаррика, генсек ООН должен вернуться в Нью-Йорке 9 марта.
Напомним, черноморская зерновая инициатива, начатая ООН и Турцией в июле 2022 года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и его действие истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.
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а з Сірії йде корабель рф з військовим озброенням .?
Он МОНОПОЛИСТ и грабит каждую украинскую квартиру. Каждый дом. Поднимая цены как ему вздумается
ніграми)африканцями нагадує діда Мазая з зайцями. Що відбувається в Україні - йому ( п...й)не дуже турбує, головнє - африканців нагодувати задешево!
» Как можно во время войны «отдавать»стратегические ресурсы?»
Печальный опыт ковида уже показал- «украинские маски» были успешно проданы зарубеж, а в Украине начался их дефицит.
Понятна заинтересованность Турции - она имеет свой доход/% …
Непонятно только позиция Украины- зачем сейчас???
После Победы, встанем на ноги, отстроили все разрушенное- тогда другое дело.
И не надо говорить, что это Украине нужно что бы разблокировать судоходство- это не об этом. Все равно рф « проверяет» каждый корабль.
Судоходство было заблокировано тупо по беспределу кацапов и должно быть разблокировано без всякого зерна!