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Новости Война
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Гутерриш едет в Киев для переговоров по "зерновому соглашению", визит в РФ не планируется

зеленський,гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в третий раз с начала полномасштабной войны России против Украины посетит Киев.

Об этом сообщает в твиттере журналист dpa Бенно Швингхаммер, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, визит состоится 8 марта.

Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, будет обсуждаться "зерновое соглашение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерриш о войне в Украине: "Перспективы мира уменьшаются, а возможность эскалации растет"

"Последующая поездка в Россию не планируется", - отмечает журналист.

Гутерриш едет в Киев для переговоров по зерновому соглашению, визит в РФ не планируется 01

"Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу на пути в Украину", - цитирует Reuters спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. Он добавил, что Гутерриш обсудит продление зернового соглашения "во всех его аспектах и других соответствующих вопросах". По словам Дюжаррика, генсек ООН должен вернуться в Нью-Йорке 9 марта.

Напомним, черноморская зерновая инициатива, начатая ООН и Турцией в июле 2022 года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и его действие истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция работает над продлением "зернового соглашения", - министр МИД Чавушоглу

Гутерриш Антониу (340) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+8
ООН хоче годувати Африку українським зерном по 69 доларів за тонну, а не по середньосвітовим цінам - 362 долари за тонну. Цікаво що може запропонувати ООН в обмін на відкритий грабунок України? Пустопорожні "засудження військової агресії **********" і "вічне висловлення занепокоєння" під керівництвом ********** в Раді Безпеки ООН?
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07.03.2023 15:50 Ответить
+6
Що це угода, де рф перевіряє кораблі з зерном України у Стамбулі,
а з Сірії йде корабель рф з військовим озброенням .?
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07.03.2023 15:37 Ответить
+5
португальський осел,котрого в ООН підгодовують рашисти їде домовлятися про "гешефт" "зелено- рашистсько,турецьких аферистів на продажі хліба українського народу.І ні словом не буде вимагати у рашиста припинити обстріли України з акваторії Чорного моря і повернути полонених "АЗОВА"
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07.03.2023 15:51 Ответить
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ООН хоче годувати Африку українським зерном по 69 доларів за тонну, а не по середньосвітовим цінам - 362 долари за тонну. Цікаво що може запропонувати ООН в обмін на відкритий грабунок України? Пустопорожні "засудження військової агресії **********" і "вічне висловлення занепокоєння" під керівництвом ********** в Раді Безпеки ООН?
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07.03.2023 15:50 Ответить
Що це угода, де рф перевіряє кораблі з зерном України у Стамбулі,
а з Сірії йде корабель рф з військовим озброенням .?
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07.03.2023 15:37 Ответить
нірибянім'ясо їде до нірибинім'си...
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07.03.2023 15:39 Ответить
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07.03.2023 15:40 Ответить
а вот інтересно звідки гроші? ахметівський бізнес сильно постраждав з втратою маріуполя. по нафтових складах московити відпрацювали ще рік тому. в банки хто зараз понесе гроші? отже і ахмет і коломой мали б сильно втратити. то звідки?
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07.03.2023 15:54 Ответить
Ахметов наживается на энергетике- все облэнерго, ТЭЦ - его.

Он МОНОПОЛИСТ и грабит каждую украинскую квартиру. Каждый дом. Поднимая цены как ему вздумается
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07.03.2023 21:46 Ответить
Гутерріш? Міністр сільського господарства Африки? Може його треба послати на...Китай із статутом ООН та мапою кордонів 1991. Якщо Китай вумний хай годує свою зону впливу Африку.
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07.03.2023 15:42 Ответить
Кому шо,а курці просо...
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07.03.2023 19:46 Ответить
Так вона ж працює! Те що кацапи її гальмують то ми тут до чого? Нехай їде до *уйла і від нього вимагає припинити гальмувати оту угоду! А то зараз знову будуть якісь вимоги щось уступи Україні.
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07.03.2023 15:50 Ответить
португальський осел,котрого в ООН підгодовують рашисти їде домовлятися про "гешефт" "зелено- рашистсько,турецьких аферистів на продажі хліба українського народу.І ні словом не буде вимагати у рашиста припинити обстріли України з акваторії Чорного моря і повернути полонених "АЗОВА"
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07.03.2023 15:51 Ответить
Антошка Гутерреш з генсека ООН перетворився у торговця зерном. Це для цього ООН створювалась?
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07.03.2023 16:11 Ответить
Любая « международная помощь через международные» организации имеет риск превратиться в « зароботок» для чиновников и «бизнесменов» разного уровня…
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07.03.2023 21:54 Ответить
Толку от визита этого старого пердуна ноль.
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07.03.2023 16:42 Ответить
Гутерриш зі свома (ніграми) африканцями нагадує діда Мазая з зайцями. Що відбувається в Україні - йому (п...й) не дуже турбує, головнє - африканців нагодувати задешево!
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07.03.2023 16:45 Ответить
Китайскй агент едет
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07.03.2023 16:46 Ответить
Ну все - ми врятовані... Та й черговий автограф клоуну не завадить. І черговий відосік для лохів.
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07.03.2023 17:13 Ответить
У меня как всегда по этой теме только один вопрос:

» Как можно во время войны «отдавать»стратегические ресурсы?»

Печальный опыт ковида уже показал- «украинские маски» были успешно проданы зарубеж, а в Украине начался их дефицит.
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07.03.2023 21:51 Ответить
Понятна « заинтересованность» ООН в этой зерновой сделке - она может показать свою нужность и значимость. Взять у одних и передать другим.

Понятна заинтересованность Турции - она имеет свой доход/% …

Непонятно только позиция Украины- зачем сейчас???

После Победы, встанем на ноги, отстроили все разрушенное- тогда другое дело.

И не надо говорить, что это Украине нужно что бы разблокировать судоходство- это не об этом. Все равно рф « проверяет» каждый корабль.

Судоходство было заблокировано тупо по беспределу кацапов и должно быть разблокировано без всякого зерна!
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07.03.2023 22:03 Ответить
 
 