Гутерриш едет в Киев для переговоров по "зерновому соглашению", визит в РФ не планируется

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в третий раз с начала полномасштабной войны России против Украины посетит Киев.

Об этом сообщает в твиттере журналист dpa Бенно Швингхаммер, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, визит состоится 8 марта.

Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, будет обсуждаться "зерновое соглашение".

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"Последующая поездка в Россию не планируется", - отмечает журналист.

"Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу на пути в Украину", - цитирует Reuters спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. Он добавил, что Гутерриш обсудит продление зернового соглашения "во всех его аспектах и других соответствующих вопросах". По словам Дюжаррика, генсек ООН должен вернуться в Нью-Йорке 9 марта.

Напомним, черноморская зерновая инициатива, начатая ООН и Турцией в июле 2022 года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и его действие истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.

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