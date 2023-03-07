На север оккупированного Крыма россияне грузовиками свозят военных, - представительство президента в АРК
Российские захватчики перебрасывают военных на север временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщили в представительстве президента в АР Крым, передает Цензор.НЕТ.
"По информации из открытых источников, к северу оккупированного полуострова через Симферополь продолжают завозить грузовики российских военных, в основном из 126 бригады береговой охраны ЧФ РФ", - говорится в сообщении.
Также, по данным представительства, оккупанты начали искать рабочих для рытья и обустройства окопов в Красноперекопске.
Топ комментарии
+22 SlavaGeroyam
показать весь комментарий07.03.2023 15:48 Ответить Ссылка
+9 govtva
показать весь комментарий07.03.2023 15:50 Ответить Ссылка
+9 Огусто
показать весь комментарий07.03.2023 15:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150 м..