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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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На север оккупированного Крыма россияне грузовиками свозят военных, - представительство президента в АРК

крим,окупація

Российские захватчики перебрасывают военных на север временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в представительстве президента в АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

"По информации из открытых источников, к северу оккупированного полуострова через Симферополь продолжают завозить грузовики российских военных, в основном из 126 бригады береговой охраны ЧФ РФ", - говорится в сообщении.

Также, по данным представительства, оккупанты начали искать рабочих для рытья и обустройства окопов в Красноперекопске.

Читайте: Российские власти после неудач на фронте начали более агрессивно реагировать на все украинское в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК

армия РФ (19670) Крым (26425) оккупация (10196)


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Топ комментарии
+22
только пусть селятся кучно и технику пусть рядом ставят
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07.03.2023 15:48 Ответить
+9
И плавать пусть тренируются,мост снесут а кораблей не будет для эвакуации.
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07.03.2023 15:50 Ответить
+9
Скотину в скотовозах!
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07.03.2023 15:51 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=CIb5hPQAZQA
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07.03.2023 15:42 Ответить
только пусть селятся кучно и технику пусть рядом ставят
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07.03.2023 15:48 Ответить
И плавать пусть тренируются,мост снесут а кораблей не будет для эвакуации.
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07.03.2023 15:50 Ответить
звісно, вони по іншому не вміють)
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07.03.2023 15:56 Ответить
Да, и потом жахнуть бы по этому скоплению ракетами для HIMARS/M270 - модификации M30A1.

Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150 м..
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07.03.2023 16:21 Ответить
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07.03.2023 15:50 Ответить
Скотину в скотовозах!
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07.03.2023 15:51 Ответить
Не розбомбили той міст до кінця, ось кацапи і ''просочуються'' ним
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07.03.2023 16:01 Ответить
потім тими же вантажівками їх додому вивозять, але, як кажуть, є нюанс...
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07.03.2023 16:10 Ответить
Краще б координати де ці падлюки знаходятся для їх знищення
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07.03.2023 16:16 Ответить
Чують уроди, що атака на Крим це сталий факт. До тма же все і випалити Хімарсами і всім, що валить, полонених поменьше так як у мішку в Криму будуть десятки тисяч.
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07.03.2023 16:26 Ответить
Там вони окопи будують,треба послати туди Україньського прораба шоб дав їм команду строїти їх поширше і поглибше,щоб побільше вміщяли орків.
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07.03.2023 18:40 Ответить
Мясом запасаються? Правильно...
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07.03.2023 19:37 Ответить
 
 