На север оккупированного Крыма россияне грузовиками свозят военных, - представительство президента в АРК

Российские захватчики перебрасывают военных на север временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в представительстве президента в АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

"По информации из открытых источников, к северу оккупированного полуострова через Симферополь продолжают завозить грузовики российских военных, в основном из 126 бригады береговой охраны ЧФ РФ", - говорится в сообщении.

Также, по данным представительства, оккупанты начали искать рабочих для рытья и обустройства окопов в Красноперекопске.

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