НАБУ вызвало на допрос бывшего главу НБУ Шевченко, подозреваемого в хищении средств. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос находящегося в розыске бывшего главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко. Его подозревают в организации схемы по завладению средствами "Укргазбанка" в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Шевченко вызывают на допрос в качестве подозреваемого. Его обязали явиться к следователю 16 марта в 10.00.

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Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности во время работы председателем правления государственного АБ "Укргазбанк", которое привело к убыткам в сумме более 206 млн гривен. Суд заочно арестовал Шевченко.