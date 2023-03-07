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НАБУ вызвало на допрос бывшего главу НБУ Шевченко, подозреваемого в хищении средств. ДОКУМЕНТ

шевченко

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос находящегося в розыске бывшего главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко. Его подозревают в организации схемы по завладению средствами "Укргазбанка" в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Шевченко вызывают на допрос в качестве подозреваемого. Его обязали явиться к следователю 16 марта в 10.00.

Читайте также: Суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Шевченко, - САП

НАБУ вызвало на допрос бывшего главу НБУ Шевченко, подозреваемого в хищении средств 01

Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности во время работы председателем правления государственного АБ "Укргазбанк", которое привело к убыткам в сумме более 206 млн гривен. Суд заочно арестовал Шевченко.

Автор: 

НАБУ (4231) допрос (1373) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+20
Сначала ему дают спокойно выехать, а потом ищут и вызывают. Цирк уродов. Хотелось бы знать как он вообще смог пересечь границу после отставки? Он ведь военнообязанный.
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07.03.2023 16:14 Ответить
+14
Він не військовозобов'язаний, а військовонікомунічогоневинен.
Хто розкрадає, той має такий статус.
Правило життя в Україні.
Можна ще Президентом стати.
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07.03.2023 16:21 Ответить
+13
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07.03.2023 16:34 Ответить
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Ага, щас він все кине і АбсавьйоЦЦА
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07.03.2023 16:08 Ответить
Як добре, що вся зелена шобла при владі. Не промахнемося.
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07.03.2023 16:09 Ответить
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07.03.2023 16:14 Ответить
він у Відні... на все він хрін з картоплею копав)))))))))))))))))))))))))))0
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07.03.2023 16:11 Ответить
Заочно можуть навіть розстріляти
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07.03.2023 16:12 Ответить
та почекайте з такими новинами до 1 квітня...тоді вже посміємось з них...
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07.03.2023 16:12 Ответить
Сначала ему дают спокойно выехать, а потом ищут и вызывают. Цирк уродов. Хотелось бы знать как он вообще смог пересечь границу после отставки? Он ведь военнообязанный.
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07.03.2023 16:14 Ответить
Він не військовозобов'язаний, а військовонікомунічогоневинен.
Хто розкрадає, той має такий статус.
Правило життя в Україні.
Можна ще Президентом стати.
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07.03.2023 16:21 Ответить
Напружує велика кількість корумпованих жидів з українськими прізвищами - Піскун, Бойко, Шевченко... Яким "кончєним" треба бути українцю щоб одружитися на жидівці і під українським прізвищем отримати дітей яких жидівські мамки виховають 100% жидами. Показова в цьому плані доля холуя кучми Литвина - його власні діти виховані жидівкою зневажають його як сільського жлоба і генетично сформовані для містечкових гешефтів...
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07.03.2023 16:22 Ответить
Проблем історичного співжиття українців та жидів, ізвічна як цей мир.
Читаєш Жидотрєпаніє Франка ,Куліша ,Костомарова - все як сьогодні,нічого не змінюється.
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07.03.2023 16:57 Ответить
ІБД в правосудді по Зєлєбобськи: відпускаємо корупціонера за кордон, а потім викликаємо на допит.
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07.03.2023 16:25 Ответить
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07.03.2023 16:34 Ответить
Этот вопрос напрямую задан Зеленскому. И нет ничего удивительного.что ответа на него нет, и в ближайшее время и не будет. По крайней мере пока он в президентах.
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07.03.2023 17:50 Ответить
Бурхлива діяльність. Видимість.
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07.03.2023 16:29 Ответить
теперь будут десять лет искать а потом простят
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07.03.2023 16:30 Ответить
Вазелінські ВЖЕ відпрацювали схему.
Піде на співпрацю зі слідством. Відслюнявить частину на гору, трохи, показово, на благочинність, і буде вільно жити на Заході.
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07.03.2023 16:38 Ответить
"..Його підозрюють в організації схеми щодо заволодіння коштами "Укргазбанку" в особливо великих розмірах...'

А это при попередниках он сделал или при нынешних? Что-то мне подсказывает, что при попередних.
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07.03.2023 16:31 Ответить
Тобто, якщо чувак вкрав у тебе телефон у 2018-му році, винуватий порошенко, а не цей чувак. Це геніально. Премію головного довпойопа країни - в студію!
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07.03.2023 16:39 Ответить
А при, чем здесь Порошенко? И где я это написал, что он виноват? Попередники, это не только Порошенко. Кстати фамилия хоть и 5-го, но Президента Украины пишется с большой буквы. А вообще, сходите к доктору)
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07.03.2023 16:45 Ответить
Прі папірєдніках він не був Головою НБУ.
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07.03.2023 16:39 Ответить
Звісно, що папередніки. Вони змусили звільнити з посади одного з найкращих банкірів Європи, Якова Смолія, і втюхали палкаводцю Бубочці афериста, на посаду голови нацбанку.
"... На моє переконання, окрім незалежності голови Національного банку України, має бути ще як мінімум три важливі якості: професійність, мужність і відповідальність. Переконаний, що пан Шевченко - саме така людина", - зазначив Зеленський.

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07.03.2023 16:45 Ответить
Шевченко земляк Кілі Азірова, топував в його карманному банку. А в НБУ потрапив завдяки конфідентам Азірова, які тоді шикували біля Гнусавого. А таке делікатне прохання про приїзд на допит - чиста профанація, справу тихенько закриють от і все.
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07.03.2023 17:06 Ответить
Більше іх в Украіну не тягне -- десь в Європі Шаріи шариться .
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07.03.2023 16:33 Ответить
А викликало як? Наздогнали та повістку вручили? Зателефонували та запросили приїхати на допит?
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07.03.2023 16:36 Ответить
Віслюк прохрипів в телемарафоні мабуть.
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07.03.2023 16:41 Ответить
РЕШИЛИ ПОТРОГАТЬ ЗА ВЫМЯ ???
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07.03.2023 16:42 Ответить
А баканова и гогилашвили нашли?
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07.03.2023 16:42 Ответить
Все ж таки Зелена влада вирішила посадити у тюрьму, під шумок війни, всіх реформаторів часів Порошенка, нажаль...
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07.03.2023 16:45 Ответить
А чего нету репортажей громких, не орут на протестах зеленые, за Гонтареву у вас пена из всех мест аж разлеталась, ну так будьте последовательны, тут реакция должна быть как минимум не ярче. Где эти все из г+г, чего мосейчучка молчи, где плакаты, где протесты под домами? Шо такое, команды - фас не было?
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07.03.2023 16:57 Ответить
А шо, кірюшу вже впіймали?
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07.03.2023 17:38 Ответить
судят тех кого нет , а кто рядом тех не видно
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07.03.2023 19:34 Ответить
А ще недавно Шевченко показував Зелі таблиці з розрахунками скільки можна зпи*дити з бюджету України і вивести в офшори, щоб при цьому не понести жодної відповідальності)

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07.03.2023 19:51 Ответить
цей виклик і подібнійому будуть вказувати не на виклики НАБУ в прямому розумінні цього слова,а на " запршення" працівників "зеленого шапіто",на котрі запршенний буде з єхидною усмішкою реагувати "та пішли вони"...куди?кожен придумає собі сам,Але викликати спонсора "зеленого кварталу" .на якого чекає американська юстція сцикотно...
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07.03.2023 20:20 Ответить
 
 