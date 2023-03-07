НАБУ вызвало на допрос бывшего главу НБУ Шевченко, подозреваемого в хищении средств. ДОКУМЕНТ
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос находящегося в розыске бывшего главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко. Его подозревают в организации схемы по завладению средствами "Укргазбанка" в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Шевченко вызывают на допрос в качестве подозреваемого. Его обязали явиться к следователю 16 марта в 10.00.
Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности во время работы председателем правления государственного АБ "Укргазбанк", которое привело к убыткам в сумме более 206 млн гривен. Суд заочно арестовал Шевченко.
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Хто розкрадає, той має такий статус.
Правило життя в Україні.
Можна ще Президентом стати.
Читаєш Жидотрєпаніє Франка ,Куліша ,Костомарова - все як сьогодні,нічого не змінюється.
Піде на співпрацю зі слідством. Відслюнявить частину на гору, трохи, показово, на
благочинність, і буде вільно жити на Заході.
А это при попередниках он сделал или при нынешних? Что-то мне подсказывает, что при попередних.
"... На моє переконання, окрім незалежності голови Національного банку України, має бути ще як мінімум три важливі якості: професійність, мужність і відповідальність. Переконаний, що пан Шевченко - саме така людина", - зазначив Зеленський.