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Новости Война
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Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей с одним из родителей из зон активных боевых действий

діти,зсу

Кабинет Министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей с одним из родителей из зон активных боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Основанием для проведения обязательной эвакуации теперь есть решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательная эвакуация принудительным способом детей будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.

Читайте также: Минреинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зон активных боевых действий: Отказ родителей не допускается

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них - на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни", - отмечают в ведомстве.

Автор: 

дети (6574) Кабмин (14034) эвакуация (2102)


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Топ комментарии
+6
Нарешті
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07.03.2023 16:24 Ответить
+3
Та піх#й чия сфера аби діти не страждали з за є#анутих батьків!
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07.03.2023 16:39 Ответить
+2
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07.03.2023 16:19 Ответить
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07.03.2023 16:19 Ответить
Слуги зажопників!
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07.03.2023 16:36 Ответить
Прочитав прямо по Фройду: "...працюють у тісній клоаці..."
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07.03.2023 16:57 Ответить
Нарешті
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07.03.2023 16:24 Ответить
З "язика зняли".
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07.03.2023 16:35 Ответить
А такі рішення це сфера кабміну?
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07.03.2023 16:30 Ответить
Це питання...але якщо Верховная Рада тормозить, то хоч так...
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07.03.2023 16:38 Ответить
Та піх#й чия сфера аби діти не страждали з за є#анутих батьків!
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07.03.2023 16:39 Ответить
Ні, це робиться саме в такий спосіб, щоб зняти із себе будь-яку відповідальність за відсутності стану війни. То тепер просто крайня буде ВЦА. Готуються в такий спосіб до можливих майбутніх судових позовів.
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07.03.2023 17:00 Ответить
А фінансувати евакуацію будеш зі своєї кишені? Вперед!
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07.03.2023 17:29 Ответить
Нарешті.
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07.03.2023 16:45 Ответить
Не прошло и два года от начала войны.
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07.03.2023 16:46 Ответить
давно це потрібно було зробити ще до вторгнення

Скільки українських дітей загинули або були вивезені до Московії через злочинну бездіяльність зелених виродків..

А ті батьки які тримають своїх дітей під обстрілом - йдіть нах
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07.03.2023 16:53 Ответить
Нарешті. На другий рік війни!
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07.03.2023 17:28 Ответить
 
 