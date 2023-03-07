Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей с одним из родителей из зон активных боевых действий

Кабинет Министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей с одним из родителей из зон активных боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Основанием для проведения обязательной эвакуации теперь есть решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательная эвакуация принудительным способом детей будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.

Читайте также: Минреинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зон активных боевых действий: Отказ родителей не допускается

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них - на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни", - отмечают в ведомстве.