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Новости Война
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Путин начинает новые наступления и продолжает ракетные атаки, ответ НАТО - помогать Украине до победы, - Столтенберг

столтенберг

Союзники по НАТО будут предоставлять Украине все, что нужно для победы над российскими захватчиками.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Албании Байрамом Бегай сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы только обсудили войну России против Украины. Президент Путин начинает новые наступления и продолжает ракетные атаки. Наш ответ - продолжать предоставлять Украине все, в чем она нуждается для победы. Союзники наращивают свою беспрецедентную поддержку, и я приветствую обязательства по такой помощи от Албании. Мы должны продолжать нашу помощь так долго, как это будет необходимо", - отметил руководитель Альянса.

Он отметил, что Албания играет ключевую роль в поддержании стабильности и сотрудничества в регионе Западных Балкан, стратегически важном для НАТО. Альянс будет продолжать свою миротворческую миссию в Косово и будет содействовать продолжению диалога между Приштиной и Белградом по нормализации отношений, происходящих под эгидой ЕС.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 марта начнет визит в председательствующую в ЕС Швецию. Он примет участие в неформальной встрече министров обороны Европейского союза. Главной темой этого форума станет ускорение предоставления Украине военной помощи от стран ЕС для реализации права на самооборону от российской агрессии.

Автор: 

НАТО (10082) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+9
"Союзники по НАТО надаватимуть Україні все, що потрібно для перемоги над російськими загарбниками. "

То добре, якраз потрібні далекобійні ракети. Коли дасте?
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07.03.2023 17:18 Ответить
+3
що кацапіку, пригорає? а чого в Бахмут не поїхало, відкупилося? страшно?
нічого-нічого, скоро буде ще страшніше, суки.
Слава ЗСУ!
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07.03.2023 17:42 Ответить
+2
Відповідь Нато веести війська на допомогу Украини десь 70 000 тис чол.
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07.03.2023 18:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Союзники по НАТО надаватимуть Україні все, що потрібно для перемоги над російськими загарбниками. "

То добре, якраз потрібні далекобійні ракети. Коли дасте?
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07.03.2023 17:18 Ответить
Авжеж даєте, мікроскопічними дозами...
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07.03.2023 17:20 Ответить
що кацапіку, пригорає? а чого в Бахмут не поїхало, відкупилося? страшно?
нічого-нічого, скоро буде ще страшніше, суки.
Слава ЗСУ!
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07.03.2023 17:42 Ответить
Москалику, СБУ тебе вичислить.
А в кабінеті ти будеш плакати і кликати маму...
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07.03.2023 18:23 Ответить
свинорыл - быстрей твоя паРаша вся здохнет...
а украинцы будут...!!!
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07.03.2023 18:40 Ответить
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07.03.2023 18:42 Ответить
Відповідь Нато веести війська на допомогу Украини десь 70 000 тис чол.
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07.03.2023 18:06 Ответить
Це Системна війна. Азія VS Європа.
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07.03.2023 18:25 Ответить
НАТА как всегда смелая когда речь идет о банановых республиках типа Югославии или Ливии. Когда можно и самим выхватить по зубам, включается режим "не допустить эскалации конфликта"

При желании война уже давно была бы прекращена простым ультиматумом "24 часа на вывод войск, иначе несколько тысяч томагавков со всех сторон, подводные лодки на облцентры, и бункер не спасет".

Но видимо эта война нужна всем.
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07.03.2023 19:01 Ответить
Ещё 2-3 года, и у нас просто закончатся люди, которые могут хоть какое-то сопротивление оказывать. Все умрут или разъедутся. И что тогда?
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09.03.2023 14:50 Ответить
 
 