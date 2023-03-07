Путин начинает новые наступления и продолжает ракетные атаки, ответ НАТО - помогать Украине до победы, - Столтенберг

Союзники по НАТО будут предоставлять Украине все, что нужно для победы над российскими захватчиками.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Албании Байрамом Бегай сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы только обсудили войну России против Украины. Президент Путин начинает новые наступления и продолжает ракетные атаки. Наш ответ - продолжать предоставлять Украине все, в чем она нуждается для победы. Союзники наращивают свою беспрецедентную поддержку, и я приветствую обязательства по такой помощи от Албании. Мы должны продолжать нашу помощь так долго, как это будет необходимо", - отметил руководитель Альянса.

Он отметил, что Албания играет ключевую роль в поддержании стабильности и сотрудничества в регионе Западных Балкан, стратегически важном для НАТО. Альянс будет продолжать свою миротворческую миссию в Косово и будет содействовать продолжению диалога между Приштиной и Белградом по нормализации отношений, происходящих под эгидой ЕС.

Читайте также: Столтенберг: На саммите НАТО летом согласуют новые шаги поддержки Украины

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 марта начнет визит в председательствующую в ЕС Швецию. Он примет участие в неформальной встрече министров обороны Европейского союза. Главной темой этого форума станет ускорение предоставления Украине военной помощи от стран ЕС для реализации права на самооборону от российской агрессии.