Украина вернула из российского плена 130 защитников и защитниц, в том числе 87 защитников Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали".
Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления", - говорится в сообщении.
По словам Ермака, большинство из возвращенных сегодня людей имеют тяжелые ранения.
Координационный штаб по обращению с военнопленными в то же время сообщает , что все спасенные из российского плена – представители рядового и сержантского состава: 126 мужчин и четыре женщины.
"Большинство освобожденных - 87 человек - попали в плен в Мариуполе, в частности, были эвакуированы из "Азовстали". Остальные спасенные украинцы воевали на Донецком (в районе Бахмута и Соледара) и Луганском направлениях. Среди освобожденных - 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, восемь "теробороновцев" и восемь представителей Государственной специальной службы транспорта.
Большинство Защитников и Защитниц возвращаются домой с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в плену. Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года", - отметили в Штабе.
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для всіх инших звичайне, як і повинно бути.
це українське ім'я, не грецьке олександер і не кацапсько-дівоче саша.