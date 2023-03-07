РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13291 посетитель онлайн
Новости Обмен пленными Война
15 060 29

Украина вернула из российского плена 130 защитников и защитниц, в том числе 87 защитников Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали".

Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, большинство из возвращенных сегодня людей имеют тяжелые ранения.

Координационный штаб по обращению с военнопленными в то же время сообщает , что все спасенные из российского плена – представители рядового и сержантского состава: 126 мужчин и четыре женщины.

"Большинство освобожденных - 87 человек - попали в плен в Мариуполе, в частности, были эвакуированы из "Азовстали". Остальные спасенные украинцы воевали на Донецком (в районе Бахмута и Соледара) и Луганском направлениях. Среди освобожденных - 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, восемь "теробороновцев" и восемь представителей Государственной специальной службы транспорта.

Большинство Защитников и Защитниц возвращаются домой с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в плену. Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года", - отметили в Штабе.

Читайте также: Священнослужителя УПЦ МП отдали России, чтобы вернуть сотню украинских воинов, - представитель ГУР МО Юсов

Украина вернула из российского плена 130 защитников и защитниц, в том числе 87 защитников Мариуполя 01
Украина вернула из российского плена 130 защитников и защитниц, в том числе 87 защитников Мариуполя 02
Украина вернула из российского плена 130 защитников и защитниц, в том числе 87 защитников Мариуполя 03
Украина вернула из российского плена 130 защитников и защитниц, в том числе 87 защитников Мариуполя 04
Украина вернула из российского плена 130 защитников и защитниц, в том числе 87 защитников Мариуполя 05
Украина вернула из российского плена 130 защитников и защитниц, в том числе 87 защитников Мариуполя 06

Автор: 

военнопленные (1116) обмен (1421) пленные (2172) Ермак Андрей (1271)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
гарна новина, одужання всім
показать весь комментарий
07.03.2023 17:05 Ответить
+30
Вітаємо справжніх українських воїнів та героїв на рідній землі...
показать весь комментарий
07.03.2023 17:10 Ответить
+15
святковий день...
показать весь комментарий
07.03.2023 17:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
святковий день...
показать весь комментарий
07.03.2023 17:03 Ответить
гарна новина, одужання всім
показать весь комментарий
07.03.2023 17:05 Ответить
ура
показать весь комментарий
07.03.2023 17:05 Ответить
Вітаємо справжніх українських воїнів та героїв на рідній землі...
показать весь комментарий
07.03.2023 17:10 Ответить
нерівноцінний обмін це завжди підозра в тому що одна зі сторін лохи.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:20 Ответить
Ти не задоволений, що 90 років поміняли на 130 наших героїв?
показать весь комментарий
07.03.2023 17:51 Ответить
- орків
показать весь комментарий
07.03.2023 17:54 Ответить
не тикайте мені, я українець, українці на ти тільки до побратимів та друзів звертаються а я вас уперше бачу.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:57 Ответить
Стефанія купилась на твоє пестливе "Сашко"
показать весь комментарий
07.03.2023 18:17 Ответить
пестливе воно для тих, хто не знає української мови та традицій вимови та написання.

для всіх инших звичайне, як і повинно бути.

це українське ім'я, не грецьке олександер і не кацапсько-дівоче саша.
показать весь комментарий
07.03.2023 18:23 Ответить
а де тут в новині йде мова про кількість обміняних орків?
показать весь комментарий
07.03.2023 18:16 Ответить
Полонених для обміну беруть наші воїни, а піаряться пацюки з ОПи.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:21 Ответить
... які розмінували Чонгар. Але про те вони згадувати не ******* і сподіваються, що електорат забуде.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:43 Ответить
Для 130 українськіх родин сьогодні настала весна.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:24 Ответить
-"Більшість звільнених - 87 осіб - потрапили в полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з "Азовсталі" - це так називається здача владою вполон !
показать весь комментарий
07.03.2023 17:25 Ответить
90 орків за 130 наших світлих ельфів. Чудовий обмін.
показать весь комментарий
07.03.2023 18:01 Ответить
4-й вторник Ноуруза=Масленницы=Троянской битвы вам помощь от появившегося сегодня Бахтиара(Судьбы Муж)=Гектора = Бахровского собора.Свечи и костры сегодн.я А 21 марта наступит 5961 от с.м.
показать весь комментарий
07.03.2023 18:05 Ответить
як же я люблю такі повідомлення, фото, відео...
показать весь комментарий
07.03.2023 18:16 Ответить
ну у нас Олександрів Лесями називають чи Олесями. А Сашками тільки близьких
показать весь комментарий
07.03.2023 18:27 Ответить
Зе клоун стільки наздавав наших вояків в полон, що піариться на кожному їх обміні може десятки разів
показать весь комментарий
07.03.2023 18:36 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2023 18:38 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2023 18:43 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2023 18:45 Ответить
Одночасно і радість і біль, скільки наші Герої настраждались в рашистському полоні.
показать весь комментарий
07.03.2023 18:47 Ответить
Слава Героям!
показать весь комментарий
07.03.2023 21:40 Ответить
Здоров'я вам, бережить себе i свoiх близьких
показать весь комментарий
07.03.2023 22:23 Ответить
Слава Героям,Слава тем кто берет рашкинских солдать в плен для обменного фонда. Ганьба Зе-идиотам которые разминировали Чонгар,не делали укреплений на Юге и тем самым сделали возможным окружение наших бойцов в Мариуполе. А теперь еще и пиаряться на обмене пленными
показать весь комментарий
08.03.2023 10:20 Ответить
З поверненням, рідні наші !
показать весь комментарий
08.03.2023 11:42 Ответить
Чудесная новость и огромная радость.Только омрачается тем,что произносится грязной пасть Дерьмака. Эта мразь пытается связать это событие только с ним
показать весь комментарий
08.03.2023 16:31 Ответить
 
 