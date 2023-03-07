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Новости Война Санкции ЕС
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ЕС вводит санкции против российских военных командиров Кузнецова и Ибатулина, причастных к изнасилованиям в Украине

армия,рф

Европейский Союз 7 марта ввел санкции против девяти человек и трех организаций, которых признал ответственными за сексуальное насилие и другие нарушения прав женщин. Это первый случай применения подобных ограничений блоком.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с решением ЕС до его официальной публикации, намеченной на 8 марта.

Среди прочего, санкции будут введены против двух полицейских из Москвы, двух представителей "Талибана" и чиновников в Мьянме и Южном Судане. Ограничения будут касаться и иранской тюрьмы Гарчак, где содержатся женщины.

Также в "черном списке" указаны двое российских военных командиров, участвующих в полномасштабной войне России против Украины, - Николай Кузнецов и Рамиль Ибатуллин. Обоих называют причастными к актам сексуального насилия и изнасилований против гражданских украинцев.

"Вводя эти санкции, мы посылаем четкий сигнал преступникам, что им не сойдут с рук их преступления. Эти ужасные, бесчеловечные действия имеют последствия. Это также послание жертвам: ЕС поддержит вас, где бы вы ни находились", - прокомментировал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

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Санкции предусматривают замораживание любых активов, которыми владеют подсанкционные лица, а также запрет на въезд в ЕС. Местным компаниям также запрещено предоставлять услуги тем, кто находится под санкциями.

Как отмечает Reuters, это первый случай, когда ЕС ввел пакет санкций против лиц, виновных в сексуальном насилии. Для этого в 2020 году он принял специальный санкционный режим для нарушителей прав человека.

Автор: 

армия РФ (19670) санкции (11466) Евросоюз (17270)


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Хоч щось ! Подяка.
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07.03.2023 17:39 Ответить
Звісно - тепер їх в Лувр пускати не будуть...
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07.03.2023 19:00 Ответить
Санкції бл*дь...ну тепер то вони точно будуть відповідати за свої злочини
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07.03.2023 17:42 Ответить
Ще й прізвисько таке, їбатулін...
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07.03.2023 17:55 Ответить
Сумніваюся, що у цих злидарів є майно чи кошти в країнах ЄС, відтак, чхати їм на санкції. Сидять у своїй паРаші, мають якесь житло, на бухло та комуналку вистачає, а більшого їм і не треба.
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07.03.2023 19:00 Ответить
Яке надважливе покарання!!! Ви, під@ри, ще скільки часу будете дивитися, як наших людей вбивають? Уй@бки нічим не краще за кацапню!!!
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07.03.2023 20:00 Ответить
Да уж, наказали, так наказали. Давно уже пора организовать команду "охотников за головами", которые бы отлавливали их и ... "по закону военного времени".
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07.03.2023 20:51 Ответить
********, б..ть.. Даже фамилия говорит сама за себя.
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07.03.2023 21:13 Ответить
 
 