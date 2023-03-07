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Новости Война
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В ходе штурма Бахмута Россия потеряла от 20 до 30 тыс. оккупантов, - The Guardian

бахмут

По данным The Guardian, при попытках захватить Бахмут Россия потеряла от 20 до 30 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Западные официальные источники на условиях анонимности сообщили ведущему журналисту военного отдела The Guardian Дэну Саббаху, что по имеющимся оценкам при попытках захватить Бахмут российские войска потеряли от 20 000 до 30 000 человек, причем соотношение числа убитых и раненых "хуже, чем один к трем".

Журналист отмечает, что данных по потерям украинских защитников Бахмута ему не сообщили, сказали только, что они "меньше", но при этом "другие источники говорят о пяти россиянах на одного украинца и даже больше".

Источник The Guardian считает, что битва за Бахмут "вполне может занять еще месяц", однако "украинцы могут и принять решение уйти в течение недели".

Читайте также: Оборона Бахмута полезна Украине, но с его потерей ничего не произойдет, - польский генерал Козей

Автор: 

армия РФ (19670) Бахмут (1604) потери (4430)


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Топ комментарии
+8
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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07.03.2023 18:16 Ответить
+5
Как вы достали прогнозёры, билять. Когда надо будет, тогда и оставят Бахмут - это командование ЗСУ решит.
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07.03.2023 18:16 Ответить
+4
to be continued_)
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07.03.2023 18:14 Ответить
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to be continued_)
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07.03.2023 18:14 Ответить
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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07.03.2023 18:16 Ответить
Как вы достали прогнозёры, билять. Когда надо будет, тогда и оставят Бахмут - это командование ЗСУ решит.
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07.03.2023 18:16 Ответить
Треба ше різати кацапів
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07.03.2023 18:18 Ответить
Це лише розминка - скільки рашистів нагодують ракам, коли вони почнуть переходить Бахмутівку, а у промзоні та багатоповрховій забудові співвдношення втрат буде ще більшим на нашу користь. Влегку можна і 100-200 тисяч закобзонити але стільки смертників вони навряд чи набрали
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07.03.2023 18:21 Ответить
Значить наших хлопців там полягло від 4000 до 6000
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07.03.2023 18:22 Ответить
Ці числа з пораненими, і співідношення в нас блище до хрестоматійного 1 до 3.
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07.03.2023 18:27 Ответить
Чим ближче тролі до лубянки, тим число втрат прагне до 1:1 і вони засипають цензор такими фейковими втратами. А західні джерела, які мають дані, підтверджені розвідкою називають зовсім інші цифри
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07.03.2023 18:32 Ответить
завжди дивувало як люди читаючи одне і теж приходять до різних висновків. за моїми прикидками наших полеглих 800 воїнів.
Що само собою страшно!!!
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07.03.2023 18:28 Ответить
Дурню ти. Кожен день наших там сотня лягала якщо не більше.
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07.03.2023 18:59 Ответить
Читай уважностаттю
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07.03.2023 18:30 Ответить
"баби ісчьо наражают!" (с)
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07.03.2023 18:22 Ответить
Виходить, що Україна втратила там від чотирьох до шісти тисяч при співвідношенні 1:5, або до десяти тисяч при 1:3. Для нас це величезні втрати, а у кацапні, здебільшого біосміття з в'язниць, втрата якого це лише економія бюджетних коштів на утримання цього непотребу.
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07.03.2023 18:24 Ответить
В статі напсано - гірше "гірше ніж один до трьох" тобто один до 5, до 7 а не до трьох
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07.03.2023 18:34 Ответить
Дякую, трохи не вірно зрозумів. Але це не змінює того факту, що для нас це значно болючіші втрати, ніж для рашистів.
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07.03.2023 18:42 Ответить
Звісно не можна порівняти життя справжнього воїна, героя з лишньохромсомною істотою, але це хоч і неймовірно болючі втрати, але неминучі втрати. Бо інакше ворога не можна зупунити і він нікуди бе не дівся з-під Бахмуту і все одно його б прйшлося вбивати в іншому місці і далеко не факт, що наші втрати там були б менші, ніж у Місті-фортеці
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07.03.2023 18:46 Ответить
"гірше ніж один до трьох"
Це відносно втрат кацапів.
Вбитих до поранених.
"Гірше" - це, наприклад, 1 до 2, на одного вбитого - два поранених.
Це гірше, ніж на одного вбитого - три поранених.
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07.03.2023 21:32 Ответить
І знову анонімні джерела.
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07.03.2023 18:25 Ответить
Добрив забагато не буває
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07.03.2023 18:27 Ответить
Bolse cem 30 tysiac uze poteriali kacapi,kto tam ix cytajet pusecnoje miaso.
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07.03.2023 18:31 Ответить
Британская газета The Guardian сообщила, что "группы неонацистов вербуют британцев воевать в Украине" Британская газета The Guardian опубликовала материал "Neo-Nazi groups recruit Britons to fight in Ukraine" Ось все, що треба знати про цю бридку газету
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07.03.2023 18:41 Ответить
PS. І тому я краще повірю у співвідношення п'ять до одного від СNN, бо це - обґрунтована оцінка, що базується на даних розвідки ніж мутним "гірше ніж один до трьох" від цієї лівацької газети
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07.03.2023 19:00 Ответить
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07.03.2023 18:44 Ответить
собакам собачья смерть!
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07.03.2023 18:46 Ответить
vy ne pravy, - sobakam ta lisicam naoborot pir na poliax.
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07.03.2023 19:25 Ответить
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07.03.2023 20:57 Ответить
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07.03.2023 20:58 Ответить
 
 