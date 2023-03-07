В ходе штурма Бахмута Россия потеряла от 20 до 30 тыс. оккупантов, - The Guardian

По данным The Guardian, при попытках захватить Бахмут Россия потеряла от 20 до 30 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Западные официальные источники на условиях анонимности сообщили ведущему журналисту военного отдела The Guardian Дэну Саббаху, что по имеющимся оценкам при попытках захватить Бахмут российские войска потеряли от 20 000 до 30 000 человек, причем соотношение числа убитых и раненых "хуже, чем один к трем".

Журналист отмечает, что данных по потерям украинских защитников Бахмута ему не сообщили, сказали только, что они "меньше", но при этом "другие источники говорят о пяти россиянах на одного украинца и даже больше".

Источник The Guardian считает, что битва за Бахмут "вполне может занять еще месяц", однако "украинцы могут и принять решение уйти в течение недели".

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