На Лиманско-Купянском направлении за сутки уничтожены 6 российских танков, 5 из них - новейшие Т-90, - Череватый

В последние несколько недель российские оккупанты пытаются активизировать наступательные действия на Лиманско-Купянском направлении, в районе Белогоровки, Невского и Федоровки, но несут значительные потери в личном составе и бронетехнике.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лиманско-Купянское направление в течение последних нескольких недель является проявлением активности врага. Он пытается там атаковать нас в районе Белогоровки, Невского, Федоровки, терпит неудачи. И что характерно, кроме значительного артиллерийского огня (за сутки 280 обстрелов) он пробует там использовать бронетехнику, в отличие от Бахмутского направления, и постоянно ее теряет", - сказал Череватый.

По его данным, за последние сутки враг на этом участке потерял шесть танков, пять из них - новейшие Т-90, боевую машину пехоты и два артиллерийских склада.

"За эти сутки были убиты 76 окупантов, 99 ранены, один взят в плен", - отметил военный.

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