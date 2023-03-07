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Новости Война
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На Лиманско-Купянском направлении за сутки уничтожены 6 российских танков, 5 из них - новейшие Т-90, - Череватый

танк,рф

В последние несколько недель российские оккупанты пытаются активизировать наступательные действия на Лиманско-Купянском направлении, в районе Белогоровки, Невского и Федоровки, но несут значительные потери в личном составе и бронетехнике.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лиманско-Купянское направление в течение последних нескольких недель является проявлением активности врага. Он пытается там атаковать нас в районе Белогоровки, Невского, Федоровки, терпит неудачи. И что характерно, кроме значительного артиллерийского огня (за сутки 280 обстрелов) он пробует там использовать бронетехнику, в отличие от Бахмутского направления, и постоянно ее теряет", - сказал Череватый.

По его данным, за последние сутки враг на этом участке потерял шесть танков, пять из них - новейшие Т-90, боевую машину пехоты и два артиллерийских склада.

"За эти сутки были убиты 76 окупантов, 99 ранены, один взят в плен", - отметил военный.

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Автор: 

танк (2273) Харьковщина (5577) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+3
не закончились но их мало....и производяться медленно,так что разводить зраду там где ее нет не надо)
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07.03.2023 19:07 Ответить
+3
Неужто аналоговнетные танки оказывается и горят и взрываются? Да быть такого не может! 🤡
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07.03.2023 19:22 Ответить
+3
после того как у топ пропагандонов Чернобаевка была между бучей и ирпенем ,то от рядового тупорылого кацапского плебса в тг канале ожидать чего то большего наивно мягко говоря)
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07.03.2023 19:31 Ответить
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По-моему у кацапов до вторжения их было 100-150 штук
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07.03.2023 19:03 Ответить
Якщо вірити вікі, то 350, а 100 - це саме нові модифікації типу прориву і тд...
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07.03.2023 19:07 Ответить
Можливо
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07.03.2023 19:07 Ответить
Ось тут пишеться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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07.03.2023 19:14 Ответить
Я насчитал всего на вооружении 1800 танков, вместе с Т-62 М, без Т-72А на которых нет данных ( это видимо гробы нз). При том, что наши уничтожили почти 3,5 тысячи, с ленд-лизом почти 4-ре ???
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07.03.2023 19:39 Ответить
Розконсервація була + 200 штук продала Білорусь ну і трохи ремонтують
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07.03.2023 19:47 Ответить
По ходу в тебе більш точні дані, ніж у мілітарі беленс:

"Согласно данным The Military Balance, к началу 2022 года россия имела на вооружении 13 617 танков. 10 200 - в резерве, 2 927 танков стояли на вооружении Сухопутных войск, еще 330 - на балансе Береговых войск Военно-Морского Флота и 160 - в Воздушно-десантных войсках".
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07.03.2023 19:57 Ответить
The Military Balance - десь з 2013 року не рахує Т 64 Т 62 Т 55 + The Military Balance окремо від родів військ також рахує танки наприклад в Таджикистані ( а ще були танки в ордло які The Military Balance не рахує).
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07.03.2023 21:36 Ответить
Якщо вірити Вікі то в кацапів 6000 Т 90 на складах - подібна інфа рік тому була навіть в англійській статті про Т 90 , правда через деякий час інфу про ці 6000 Т 90 прибрали ( ось що цікаво джерело подібної інфи це кремлін ру - що наводить на деякі думки).
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07.03.2023 21:43 Ответить
По данних Википедии Т-90 приблизно 300
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07.03.2023 19:11 Ответить
Таак, а хтось із ''зелепузіків'' коли вже трандів що в кацапів давно закінчилися ******* танки!
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07.03.2023 19:03 Ответить
А кто можно узнать?
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07.03.2023 19:05 Ответить
не закончились но их мало....и производяться медленно,так что разводить зраду там где ее нет не надо)
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07.03.2023 19:07 Ответить
А шо Т-62 закончились? Пошли парадные?
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07.03.2023 19:14 Ответить
Даешь 90-тые в зад!
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07.03.2023 19:28 Ответить
Кацапи Куп'янським районом називають один з районів Києва Мабуть "помилилися" свідомо, щоб плебс думав ніби коло Києва йдуть бої
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07.03.2023 19:20 Ответить
после того как у топ пропагандонов Чернобаевка была между бучей и ирпенем ,то от рядового тупорылого кацапского плебса в тг канале ожидать чего то большего наивно мягко говоря)
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07.03.2023 19:31 Ответить
Неужто аналоговнетные танки оказывается и горят и взрываются? Да быть такого не может! 🤡
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07.03.2023 19:22 Ответить
Через чур динамичная броня.
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07.03.2023 19:30 Ответить
Между делом, кацапы ставили свою танковую модульную ДЗ на какие-то бэтры и бэхи, которые при ее срабатывании пробивались внутрь из-за тонкой брони и слабой жесткости корпуса. Можно просто попасть в любое место, дальше добить обездвиженную технику с дрона спокойно. Это еще более гениальное изобретение, чем гриль для шашлыка, которым они жарили свои антенны и лишались итак дырявое еле работающей связи.
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07.03.2023 22:31 Ответить
Таки да Т-34 это сила... только им осталось ещё суметь подойти, если по дороге катки не поотваливаются и не поспускают,- нипеля уж больно старенькие, давление не держат, воздух травють, аднакось 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.03.2023 19:45 Ответить
Т-34 Лаос дал в аренду для парадов и съемок, и просил не поцарапать.
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07.03.2023 19:58 Ответить
Це була нова модель Т-90 - "Отрицательный прорыв".
Новітня розробка, анало-говнет!
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07.03.2023 19:47 Ответить
Полуторамесячный выхлоп рабзейского оборонпрома
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07.03.2023 19:48 Ответить
 
 