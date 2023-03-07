На Лиманско-Купянском направлении за сутки уничтожены 6 российских танков, 5 из них - новейшие Т-90, - Череватый
В последние несколько недель российские оккупанты пытаются активизировать наступательные действия на Лиманско-Купянском направлении, в районе Белогоровки, Невского и Федоровки, но несут значительные потери в личном составе и бронетехнике.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Лиманско-Купянское направление в течение последних нескольких недель является проявлением активности врага. Он пытается там атаковать нас в районе Белогоровки, Невского, Федоровки, терпит неудачи. И что характерно, кроме значительного артиллерийского огня (за сутки 280 обстрелов) он пробует там использовать бронетехнику, в отличие от Бахмутского направления, и постоянно ее теряет", - сказал Череватый.
По его данным, за последние сутки враг на этом участке потерял шесть танков, пять из них - новейшие Т-90, боевую машину пехоты и два артиллерийских склада.
"За эти сутки были убиты 76 окупантов, 99 ранены, один взят в плен", - отметил военный.
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"Согласно данным The Military Balance, к началу 2022 года россия имела на вооружении 13 617 танков. 10 200 - в резерве, 2 927 танков стояли на вооружении Сухопутных войск, еще 330 - на балансе Береговых войск Военно-Морского Флота и 160 - в Воздушно-десантных войсках".
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