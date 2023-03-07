В течение 7 марта россияне нанесли по Украине 19 авиационных и 1 ракетный удар, совершили 5 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами территории Украины в течение 7 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 19 авиационных и 1 ракетный удар, а также 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины".

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