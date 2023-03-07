С начала российского вторжения в Украине погибли 12 работников СМИ, еще 21 ранен, - Совет Европы

По данным отчета Платформы Совета Европы по защите журналистов за 2023 год, с начала полномасштабной войны России против Украины по меньшей мере 12 журналистов и работников СМИ погибли и 21 получил ранения во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Совет Европы со ссылкой на отчет Платформы.

"В последние годы мы наблюдаем тревожное увеличение нападений и угроз против журналистов. Многие журналисты проявили мужество, а некоторые поплатились жизнью за право освещать агрессию России против Украины", - сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Бурич добавила, что безнаказанность нападений на работников СМИ "угрожает самой основе наших обществ", и призвала государства-члены "полностью уважать и защищать права журналистов, обеспечить их безопасность, защитить их источники и предотвратить цензуру и другие формы вмешательства в их работу".

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Согласно ежегодному отчету организаций-партнеров Платформы Совета Европы по защите журналистов, война проходит в контексте постоянного ухудшения свободы печати в Европе со значительным увеличением количества задержанных журналистов.

В отчете под названием "Война в Европе и борьба за право на информацию" рассматриваются основные угрозы свободе СМИ в Европе и даются рекомендации Совету Европы, Европейскому Союзу и их государствам-членам о действиях, необходимых для улучшения ситуации.

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В течение 2022 года Платформа опубликовала 289 предупреждений о серьезных угрозах и нападениях на свободу СМИ в 37 государствах, где журналистов убивали, арестовывали, совершали нападения, преследовали и осуществляли против них клеветнические кампании.

Это число включает предупреждение относительно России, поскольку партнерские организации решили продолжить мониторинг состояния свободы СМИ и нападений на журналистов в России после ее исключения из Совета Европы в марте 2022 года.

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