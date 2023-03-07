Под Бахмутом ликвидированы до 30 тысяч "вагнеровцев", то есть примерно каждый третий, - inews

Западные чиновники убеждены, что в России заканчиваются заключенные, способные присоединиться к рядам ЧВК "Вагнер".

По данным издания inews, ЧВК "Вагнер" понес от 20 000 до 30 000 потерь в боях вокруг Бахмута, примерно каждый третий наемник погиб, передает Цензор.НЕТ.

Западные официальные лица также видят все больше доказательств, что российские срочники отказываются идти в бой в других горячих точках вдоль линии фронта, в том числе вокруг Угледара, где ежедневно гибнут или получают ранения сотни российских военных.

Западные чиновники считают, что основателю "Вагнера" Евгению Пригожину, не хватает не только боеприпасов, но и подкрепления, поскольку количество мужчин пригодного возраста в российских тюрьмах значительно уменьшилось - десятки тысяч уже отправлены воевать в Украину.

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"Смертность "Вагнера" была значительно выше, чем в Вооруженных силах России, - сказал западный чиновник. - Бахмут не был успешным для россиян. Их перемалывают уже полгода. То, что мы видим, - на самом деле ужасный уровень российских потерь из-за очень минимального территориального выигрыша, и русская армия действительно в плохом состоянии".

На Западе считают, что украинское контрнаступление начнется в течение "ближайших недель и месяцев", когда десятки тысяч украинских военных завершат подготовку в Великобритании и других странах Европы.