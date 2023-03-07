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Новости Война
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Под Бахмутом ликвидированы до 30 тысяч "вагнеровцев", то есть примерно каждый третий, - inews

вагнер,пвк

Западные чиновники убеждены, что в России заканчиваются заключенные, способные присоединиться к рядам ЧВК "Вагнер".

По данным издания inews, ЧВК "Вагнер" понес от 20 000 до 30 000 потерь в боях вокруг Бахмута, примерно каждый третий наемник погиб, передает Цензор.НЕТ.

Западные официальные лица также видят все больше доказательств, что российские срочники отказываются идти в бой в других горячих точках вдоль линии фронта, в том числе вокруг Угледара, где ежедневно гибнут или получают ранения сотни российских военных.

Западные чиновники считают, что основателю "Вагнера" Евгению Пригожину, не хватает не только боеприпасов, но и подкрепления, поскольку количество мужчин пригодного возраста в российских тюрьмах значительно уменьшилось - десятки тысяч уже отправлены воевать в Украину.

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"Смертность "Вагнера" была значительно выше, чем в Вооруженных силах России, - сказал западный чиновник. - Бахмут не был успешным для россиян. Их перемалывают уже полгода. То, что мы видим, - на самом деле ужасный уровень российских потерь из-за очень минимального территориального выигрыша, и русская армия действительно в плохом состоянии".

На Западе считают, что украинское контрнаступление начнется в течение "ближайших недель и месяцев", когда десятки тысяч украинских военных завершат подготовку в Великобритании и других странах Европы.

Автор: 

ликвидация (3693) Бахмут (1604) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+11
не розуміють ,але за пів року видали точний план нападу. а ми розумні , готувались до шашликів.
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07.03.2023 19:52 Ответить
+7
Потрібно озброїти народ, дати людям право володіти зброю і коли мільйони людей скористаються цим правом, тоді не тільки рашисти нам будуть не страшні, а і на віки ми забудемо, що в нас колись були гопники, злодії, насильники
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07.03.2023 20:04 Ответить
+5
Яка сумна новина для російських в'язниць !
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07.03.2023 19:40 Ответить
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Яка сумна новина для російських в'язниць !
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07.03.2023 19:40 Ответить
Где ж они теперь столько девочек наберут ? 😁
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07.03.2023 20:55 Ответить
Яка "радісна" новина для руських вЄртухаЄв! Зеки закінчуються, вони ж наступні
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07.03.2023 21:17 Ответить
Не вiрю. "Західні офіційні особи" - це добре освiченi балбеси, якi не розумiють що таке "росцiя" i з чим ми маємо справу.
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07.03.2023 19:45 Ответить
не розуміють ,але за пів року видали точний план нападу. а ми розумні , готувались до шашликів.
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07.03.2023 19:52 Ответить
Гівна в рашці вистачить.І схему посади більше народу ,а потім хочешь помилування то на фронт ніхто не відміняв.
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07.03.2023 19:49 Ответить
Думаю, зараз ця схема так просто не працює,
оскільки усі чули словосполучення "м'ясні штурми".
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07.03.2023 21:07 Ответить
Нарешті з Заходу надійшло незаперечне підтвердження для тролів , що снаряди в пригожина таки закінчуються, а вони все засипали фейками про перевагу в артилерії, схиляючи нас здати Бахмут і писали, що це начеб-то дезінформація від пригожина. І радує те, що дохнуть, в основному, вагнерівці, бо їх стратами та тортурами примушують іти у наступ, і в них іншого вибору немає як іти на смерть, а головне - сотні тисяц чмобіків так і не стали вмирати за ***** та олігархів, тому залилишилося добити решту вагнерівців, яких вже ведуть на забій майже без підтримки артилерії, а більшість буде лише бунтувати та відмовлятись іти в атаку
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07.03.2023 19:51 Ответить
Корисний досвід треба перенімати. Чому б не озброїти до зубів наших гопників, злодіїв, насильників, вбивць і не відправити в мандри за східний кордон ?
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07.03.2023 19:52 Ответить
Потрібно озброїти народ, дати людям право володіти зброю і коли мільйони людей скористаються цим правом, тоді не тільки рашисти нам будуть не страшні, а і на віки ми забудемо, що в нас колись були гопники, злодії, насильники
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07.03.2023 20:04 Ответить
Херой буданов брав участь у штурмі села Руська Лозова Харківської області. Він скакав попереду на білому гогілашвіли !! Бійці спецпідрозділу Kraken розповіли подробиці спецоперації
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07.03.2023 19:54 Ответить
"Херой" --- так висловлюються тільки кацапи, видно ти надто низької кваліфікації якщо допускаєш таких банальних промахів
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07.03.2023 19:56 Ответить
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07.03.2023 19:54 Ответить
Єлажев, про Джамала щось чути? Цікавить його шлях після 24.02.
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07.03.2023 20:07 Ответить
Писали тут ще торік, що "джамальчик" пішов служить кацапам у Новій Каховці і його зараз у розшук подали (Навіть його "псевдо" називали, але я забувся)
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07.03.2023 20:10 Ответить
Він не міг зрадить, я в це не вірю, він нормальна людина.
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07.03.2023 20:13 Ответить
Сміяться у якому місці? Та він тут "у весь голос" себе позиціонував: "Я - прадажный мент!" Й не приховував цього!
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07.03.2023 22:02 Ответить
Хрін знає. У мене багато знайомих загинуло за Україну, чого раніше ніколи б на думку не спало. Взагалі, ми тут всі в одному котлі варимося. Порохоботи, зебіли... Ще весною минулого року до мордобою доходило, а зараз якось начхати вже...
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07.03.2023 20:17 Ответить
Зараз війна, сварки ні до чого. Ми повинні всі об'єднатись за для перемоги.
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07.03.2023 20:19 Ответить
Привіт! Я нічого за нього не чув, на електронку невідповідає. Я знаю, що він живе біля Нової Каховки. А вона в окупації. Думаю, як звільнемо, він вийде на зв'язок.
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07.03.2023 20:11 Ответить
Треба самому перевірити. У мене його адреса у вконтактіку є, але вдома, на компі. Тут у мене ноут і інтернет від Маска. Навіть мобілка хрін ловить.
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07.03.2023 20:14 Ответить
Як щось почуєш, дай знати.
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07.03.2023 20:15 Ответить
Елажев - ты только не дуркуй больше...
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07.03.2023 20:58 Ответить
Ти теж.
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07.03.2023 21:02 Ответить
за себя я сам разберусь...
мне тоже правда нужна о Джамале...
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07.03.2023 21:07 Ответить
За Джамала, як щось узнаю, відпишусь.
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07.03.2023 21:10 Ответить
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07.03.2023 19:56 Ответить
Кожний кацапський злочинець скоро відразу після затримання буде спрямований на утилізацію до нас. Оскільки кожний кацап це потенційний або латентний злочинець, тобто злодій, аферист, вбивця або гвалтівник, то вязні з кацапських тюрем ніколи не закінчаться. Адже, як вони самі визнають, кацап на свободі це лише "нєдоработка органов".
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07.03.2023 19:57 Ответить
Грунт під Бахмутом зовсім зіпсують своїми тушками.
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07.03.2023 19:59 Ответить
Хоч щось путін може. А чмобіків хтось рахує чи не вважається за втрати?
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07.03.2023 19:59 Ответить
Путін вже нічого не може - в нього старчеська імпотенція. Йому не сфоткати таку гору трупів як в пригожина, бо його чмобіки лише бунтують та тікають з полю бою
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07.03.2023 20:02 Ответить
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07.03.2023 19:59 Ответить
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07.03.2023 20:02 Ответить
Моло того що такі довбойобські новини від хто зна кого далекі від правди так вони й негативно впливають на подальшу допомогу Україні. Було б добре запровадити заборону на публікацію військової аналітики журналістам з будь якої країни. То що насправді відбувається на фронті знають тільки наші генерали і можливо пентагон. Навіть Столтенберг не має усієї інформації, тоді який сенс слухати всякі таймси, ббс від диванних експертів.
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07.03.2023 20:04 Ответить
Стаття досить таки позитивна і незалежно від достовірності та підтвердженості фактів подає нас у найращому вигляді. У кожному абзаці мова іде лише про те, що можна назвати нашим досягненням та успіхом і тому такі статті лише підвищать довіру до України, ЗСУ на Заході, що може лише вплинути на збільшення нашої підтримки
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07.03.2023 20:11 Ответить
Я не про цю статтю а взагалом, багато джерел як наших так і закордонних пишуть про війну заради хайпу та грошей не перевіряючи інформацію. Про цензор такого сказати не можу, яким би цей портал не був порохоботним але хоча би не дезінформує людей.
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07.03.2023 20:24 Ответить
От этого легче токо на расии . Лучше туда возвращать побольше калек
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07.03.2023 20:06 Ответить
Жесть. Кожен третій і це 30 тис. То їх що тас під Бахмутом 90 тис. зібралося?
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07.03.2023 20:07 Ответить
Головне, що чудово перемелюються і це тенденція - такими темпами можна і сто тисяч перемолоти. А глибше в Бахмут - ще більше трупів, бо силу силену вони потоплять смертників у річці Бахмутівка, покладуть на промзоні та у багатоповерховій забудівлі, де втрати у низ зростуть в рази. І не треба забувати, що це великий наступ, який ставив метою захоплення України чи великої її чистини, а зараз рашисти видиїаються у маленькому провінційному містечку
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07.03.2023 20:15 Ответить
У Грузії розпочинається революція? У Тбілісі почалися протести через те, що грузинський парламент ухвалив у першому читанні законопроект про «Іноземні агенти» Як повідомляють місцеві видання, на території, що прилягає до парламенту, розміщено спецназ - вони перекрили вулицю та не дають учасникам акції пройти до одного із входів до парламенту. Також стверджується, що поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.
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07.03.2023 20:08 Ответить
В нас гинуть Герої ,тоді як в рашистів один непотріб, кому в росії потрібні зеки.
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07.03.2023 20:15 Ответить
Там у вагнері крім зеків, вже психі є.
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07.03.2023 20:17 Ответить
Там вся країна психи..
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07.03.2023 20:25 Ответить
Звісно психи, бо по п'яні зроблені і в них цілий букет психічних захворювань за одним великими виключенням - у них відсутня схильність до самогубства. Якщо хтось за них воєю, так їхнє Z-бидо підтримує війну, а як вмирати на війні - так по росії зикають літери Z s вони сотнями тисяч відмовляються іти у наступ і тікають з полю бою під час наступу
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07.03.2023 20:34 Ответить
Звісно, не можна рівняти наших героів до лишньохромосомних істот, але ці зеки нікуди не дінуться з-під Бахмуту і десь таки їх прийдеться вбивати і не факт, що в іншому місці їх можна знищити з меншими нашим втратами, ніж у місті-фортеці. І те, що рашисти можуть примусити наступати лише зеків-смертників стратами та тортурами говорить про те, що їх більшість - чмобіки вже не хочтуь вмирати за ху#ла та олігархів і залишилося лише добити смертників, які у меншості, а сотни тисяч чмобіків лише бунтують та тікають з полю бою
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07.03.2023 20:30 Ответить
На РабZee все Zeки..даже газманов и прочие машковы росторгуевы...каста краснопузых бандитов и убийц с времён товарисича сралина чЛенина и 👺👹
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07.03.2023 20:24 Ответить
Самый короткий анекдот про быдло 1917 года...:
чЛенин не Мародер стиральных машин и холодильников...😝
Брали только Золото сЦаря Николашки...😁
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07.03.2023 20:40 Ответить
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07.03.2023 20:43 Ответить
https://youtu.be/AXLs0nIguDk ..

Генерал-полковник Сирский ввел в Бахмут элитный спецназ Украины...✊💪🔱❤️🖤🔱
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07.03.2023 20:48 Ответить
Хай вони самі себе там перестріляють! https://uatv.ua/uk/zamist-************-drg-rosijskyj-rdk-hto-stoyit-za-podiyamy-pid-bryanskom-rozbyralysya-eksperty/ Замість української ДРГ - російський РДК: хто стоїть за подіями під Брянськом, з'ясовували експерти
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07.03.2023 21:00 Ответить
Это не совсем правильный перевод, в статье пишется о 30т потерь, из которых убит каждый третий. На самом деле статья не лучший источник, особенно про каждого 3. В штурмовых боях, раненные перед окопами истекают за пару часов, их никто не эвакуирует. Поэтому нелепо применять пропорцию 1 к 3 как при нормальных БД, тут дай Бог чтобы треть выжила.
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07.03.2023 21:02 Ответить
 
 