Бывший посол США в Украине Хербст просит НАБУ разрешить Коболеву ездить в Штаты. ДОКУМЕНТ

Бывший посол США в Украине Джон Хербст обратился с письмом к НАБУ, в котором подчеркивает дальнейшую необходимость присутствия Андрея Коболева в Соединенных Штатах как лоббиста интересов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его письме в адрес НАБУ.

"Обращаюсь к вам с этим письмом, чтобы подтвердить, что с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года Андрей Коболев неоднократно посещал Вашингтон (округ Колумбия), чтобы мобилизовать политику США в поддержку Украины. Он был одним из первых украинцев, приехавших в Вашингтон всего через четыре дня после начала российского вторжения…, - отметил экс-посол.

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"По моему мнению, Коболев внес уникальный вклад в энергетическую политику США, направленную на противодействие российской агрессии. Информация, анализ и рекомендации по политике, которые господин Коболев предоставил правительству США и другим заинтересованным сторонам в Вашингтоне, привели к ужесточению санкций в отношении российского энергетического сектора и увеличению технической и финансовой помощи энергетической отрасли Украины со стороны США", - подчеркнул Гербст.

Экс-посол привел список из 12 сенаторов и конгрессменов, с которыми встречался за это время Коболев, а также список посещаемых комитетов сената, министерств и департаментов. Впрочем, он упомянул сенаторов Пета Туми, Криса Мерфи, Джонни Эрнста, Кевина Крамера, Бена Кардина, Комитет сената по разведке, Министерство энергетики США, Госдепартамент, Министерство торговли США и т.д.

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Хербст обратился к НАБУ с просьбой, что дальнейшее присутствие Коболева в Штатах необходимо для "полной мобилизации политики США в поддержку Украины".

Специальная антикоррупционная прокуратура 7 марта сообщила, что бывший глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев по состоянию на вторник так и не внес залог в размере 229 млн грн по делу о злоупотреблении служебным положением. Следовательно, Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Коболева.

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1 марта 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) назначила экс-главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву залог в размере 229 млн грн.

САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 19 января 2023 года сообщили экс-председателю "Нафтогаза" Коболеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.).