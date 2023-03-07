Бывший посол США в Украине Хербст просит НАБУ разрешить Коболеву ездить в Штаты. ДОКУМЕНТ
Бывший посол США в Украине Джон Хербст обратился с письмом к НАБУ, в котором подчеркивает дальнейшую необходимость присутствия Андрея Коболева в Соединенных Штатах как лоббиста интересов Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его письме в адрес НАБУ.
"Обращаюсь к вам с этим письмом, чтобы подтвердить, что с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года Андрей Коболев неоднократно посещал Вашингтон (округ Колумбия), чтобы мобилизовать политику США в поддержку Украины. Он был одним из первых украинцев, приехавших в Вашингтон всего через четыре дня после начала российского вторжения…, - отметил экс-посол.
"По моему мнению, Коболев внес уникальный вклад в энергетическую политику США, направленную на противодействие российской агрессии. Информация, анализ и рекомендации по политике, которые господин Коболев предоставил правительству США и другим заинтересованным сторонам в Вашингтоне, привели к ужесточению санкций в отношении российского энергетического сектора и увеличению технической и финансовой помощи энергетической отрасли Украины со стороны США", - подчеркнул Гербст.
Экс-посол привел список из 12 сенаторов и конгрессменов, с которыми встречался за это время Коболев, а также список посещаемых комитетов сената, министерств и департаментов. Впрочем, он упомянул сенаторов Пета Туми, Криса Мерфи, Джонни Эрнста, Кевина Крамера, Бена Кардина, Комитет сената по разведке, Министерство энергетики США, Госдепартамент, Министерство торговли США и т.д.
Хербст обратился к НАБУ с просьбой, что дальнейшее присутствие Коболева в Штатах необходимо для "полной мобилизации политики США в поддержку Украины".
Специальная антикоррупционная прокуратура 7 марта сообщила, что бывший глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев по состоянию на вторник так и не внес залог в размере 229 млн грн по делу о злоупотреблении служебным положением. Следовательно, Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Коболева.
1 марта 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) назначила экс-главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву залог в размере 229 млн грн.
САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 19 января 2023 года сообщили экс-председателю "Нафтогаза" Коболеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де?
ЛИГА СМЕХА ТУР ПО США И КАНАДЕ 2023
"Своїм все, чужим закон" ?
ЗЕскот гнилий
- премія погоджена Наглядовою радою які вочевидь не ідіоти приймати незаконні рішення. звідси випливає, що Коболев не сам собі нарахував, тож виходить, що діяв, для реалізації можливості нарахування премії, у складі злочинної групи - Коболев+Наглядова рада.
А це вже серйозно - дискредитація реформи корпоративного управління яку США вважають однією з найважливіших.
Коболєв вкрав в тебе гроші, а ти настільки тупий, що цього не розумієш.
"Літаки МАУ почали переводити у флот авіакомпанії Windrose з орбіти Коломойського"
Джерело: https://biz.censor.net/n3404243
Не знаю, что он там сделал с энергетикой в США, но у нас вместе с остальными "умниками" проволил программу добычи газа. Потом, когда тебя уже нет у власти у нас все умные и старательные, ну прям ребята, хоть молись на них.
«Це лінія обвинувачення яка, мабудь немає шансів, через особливості дії цієї постанови і ще через такий аспект:
- премія погоджена Наглядовою радою які вочевидь не ідіоти приймати незаконні рішення. звідси випливає, що Коболев не сам собі нарахував, тож виходить, що діяв, для реалізації можливості нарахування премії, у складі злочинної групи - Коболев+Наглядова рада.
А це вже серйозно - дискредитація реформи корпоративного управління яку США вважають однією з найважливіших.»
Бо по суті має бути "належить йому", а не "їм", що міняє зміст на протилежний.)
https://lb.ua/news/2019/05/10/426500_kolomoyskiy_vistupil_naznachenie.html
нікчемне бидло прагне крові, кодло ЗєБєні задовльняє запит бидла
"Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
https://hvylya.net/uk/news/268734-glava-nablyudatelnogo-soveta-magistralnyh-gazoprovodov-ukrainy-nazvala-prichinu-otstavki
https://www.youtube.com/watch?v=NCgjLA3k7Qk
Для повноти відчуття дурдому треба, аби американці ввели санкції проти детектива / прокурора / судді проамериканських НАБУ / САП / ВАКС за політичні переслідування про-американського Коболєва.
"Їздити"!
Тіпа він туди-сюди зібрався...)))