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Бывший посол США в Украине Хербст просит НАБУ разрешить Коболеву ездить в Штаты. ДОКУМЕНТ

коболев

Бывший посол США в Украине Джон Хербст обратился с письмом к НАБУ, в котором подчеркивает дальнейшую необходимость присутствия Андрея Коболева в Соединенных Штатах как лоббиста интересов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его письме в адрес НАБУ.

"Обращаюсь к вам с этим письмом, чтобы подтвердить, что с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года Андрей Коболев неоднократно посещал Вашингтон (округ Колумбия), чтобы мобилизовать политику США в поддержку Украины. Он был одним из первых украинцев, приехавших в Вашингтон всего через четыре дня после начала российского вторжения…, - отметил экс-посол.

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"По моему мнению, Коболев внес уникальный вклад в энергетическую политику США, направленную на противодействие российской агрессии. Информация, анализ и рекомендации по политике, которые господин Коболев предоставил правительству США и другим заинтересованным сторонам в Вашингтоне, привели к ужесточению санкций в отношении российского энергетического сектора и увеличению технической и финансовой помощи энергетической отрасли Украины со стороны США", - подчеркнул Гербст.

Экс-посол привел список из 12 сенаторов и конгрессменов, с которыми встречался за это время Коболев, а также список посещаемых комитетов сената, министерств и департаментов. Впрочем, он упомянул сенаторов Пета Туми, Криса Мерфи, Джонни Эрнста, Кевина Крамера, Бена Кардина, Комитет сената по разведке, Министерство энергетики США, Госдепартамент, Министерство торговли США и т.д.

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Хербст обратился к НАБУ с просьбой, что дальнейшее присутствие Коболева в Штатах необходимо для "полной мобилизации политики США в поддержку Украины".

Специальная антикоррупционная прокуратура 7 марта сообщила, что бывший глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев по состоянию на вторник так и не внес залог в размере 229 млн грн по делу о злоупотреблении служебным положением. Следовательно, Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Коболева.

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1 марта 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) назначила экс-главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву залог в размере 229 млн грн.

САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 19 января 2023 года сообщили экс-председателю "Нафтогаза" Коболеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.).

Бывший посол США в Украине Хербст просит НАБУ разрешить Коболеву ездить в Штаты 01

Бывший посол США в Украине Хербст просит НАБУ разрешить Коболеву ездить в Штаты 02

Бывший посол США в Украине Хербст просит НАБУ разрешить Коболеву ездить в Штаты 03

Бывший посол США в Украине Хербст просит НАБУ разрешить Коболеву ездить в Штаты 04

Бывший посол США в Украине Хербст просит НАБУ разрешить Коболеву ездить в Штаты 05

Автор: 

Коболев Андрей (459) Хербст Джон (124)


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Топ комментарии
+41
ЗЕшобла, ви здатні вирішити лише одне - як посприяти кацапам уникнути халепи
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07.03.2023 20:21 Ответить
+30
ЗЕшобла збудилась... нехай Україна хоч під землю провалиться, але у сонцесяйного не має бути конурентів...
ЗЕскот гнилий
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07.03.2023 20:19 Ответить
+28
Так ось чому зе-гниди сморід підняли...
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07.03.2023 20:13 Ответить
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нахріна? до мами? вже хворіє? хай сидить тут, хитрожопий...
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07.03.2023 20:13 Ответить
АМЕРИКА покриває злочинця.

Де?
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07.03.2023 20:44 Ответить
Де?
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07.03.2023 20:48 Ответить
В чому проблема? Нехай цей посол внесе заставу, і хай коболев їде хоч на Марс.
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08.03.2023 10:01 Ответить
Так ось чому зе-гниди сморід підняли...
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07.03.2023 20:13 Ответить
Хай ще згадає про "возз'єднання синочка з мамкою в США", якій він перерахував 9 мільйонів доларів тієї премії яку сам собі нарахував...
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07.03.2023 20:14 Ответить
Коли це Коболев став наглядовою радою Нафтогазу? І що робити з вітренко, його премією та банкрутством Нафтогазу, під його керівництвом?
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07.03.2023 20:52 Ответить
А мобілізувати коболєва в штурмовики ніхто не пробував?
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07.03.2023 20:15 Ответить
Хіба , що в якості мінера території природнім способом.
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07.03.2023 20:32 Ответить
Так проти нього ж кримінальна справа порушена, ми ж не кацапи...
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07.03.2023 20:33 Ответить
Тобто вітренка, трухіна, кошевого, міндіча вже мобілізували? Чи дружбани Ze не воюють?
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07.03.2023 21:26 Ответить
сша-це єдина в світі сила,здатна навести тут лад
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07.03.2023 20:16 Ответить
Почалося. Ми тут самі вирішимо куди йому можна їздити, а куди - ні.
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07.03.2023 20:17 Ответить
ЗЕшобла, ви здатні вирішити лише одне - як посприяти кацапам уникнути халепи
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07.03.2023 20:21 Ответить
много ты нарешаешь, если американцы не дадут денег.
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07.03.2023 20:26 Ответить
Так всі зелені саме на це й працюють, щоб допомогу скоротили, бо перемога України у війні це не лише смерть підерації, це ще й зеля капут і бігти йому немає куди.
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07.03.2023 20:40 Ответить
Ми уже рік тому самі вирішували, де рити окопи, а де ні... І не слухали американців! Може досить? От я ну дуже хочу того самого "зовнішнього управління", яким нас мертвечук лякав!
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07.03.2023 20:36 Ответить
Ви замість окопів нарили сотні тисяч могил нашим громадянам. Хоч американці попереджали ще у листопаді, що треба готуватися до війни а не шашликів.
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07.03.2023 21:28 Ответить
Так я про це і кажу... Тільки це не до мене, я не є зелена влада і ніколи не був її прихильником.
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07.03.2023 21:35 Ответить
Не їздити, а виїхати, пишіть правильно))
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07.03.2023 20:17 Ответить
І чи він не є військовозобов'язаний, на якій підставі він виїхати може?
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07.03.2023 20:21 Ответить
Цей кагал військовозобов'язаних на яких підставах в США та Канаді?

ЛИГА СМЕХА ТУР ПО США И КАНАДЕ 2023

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07.03.2023 21:03 Ответить
А мене чого питаєте, ставте претензії до влади боневтіка
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07.03.2023 22:00 Ответить
Ну ви тут також якісь питання ставите ....
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07.03.2023 22:02 Ответить
Я піднімаю питання про можливе правопорушення, а ви хочете виправдати його іншим, мол ось артисти втікли,то хай і наш замовник виїде.
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07.03.2023 22:09 Ответить
Я пропоную проаналізувати всю систему дозволів виїзду за кордон від влади.
"Своїм все, чужим закон" ?
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07.03.2023 22:18 Ответить
ЗЕшобла збудилась... нехай Україна хоч під землю провалиться, але у сонцесяйного не має бути конурентів...
ЗЕскот гнилий
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07.03.2023 20:19 Ответить
Ого як. Ось чому цей шум підняли. Здається хтось боїться і будує диктатуру
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07.03.2023 20:20 Ответить
Та вже не здається. Вона вже наполовину побудована. І тільки зебарани на сонцесяйного найвеличнівшивого слюні пускають, геть як рашастадо на пуйла.
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07.03.2023 20:36 Ответить
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07.03.2023 20:22 Ответить
Україна хоч одержала ті мільярди за які цей хлопчина хапнув премію в пару сотень мільйонів для американської мами?
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07.03.2023 20:23 Ответить
Він свою роботу зробив на відмінно і отримав премію,а ті кому це дуже не подобається,можуть спробувати здогадатися які суми він і його команда моглаи отримати від засРашкінців за програш цієї справи.
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07.03.2023 20:25 Ответить
У цьому ваша проблема, що ви возвеличуєте до рівня подвигу, просто виконану роботу, а те що хтось не пішов на злочин прям записує його у сан святих. Чомусь це працює тільки по відношенню до тих хто і так нехило собі відраховує з "общака"
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07.03.2023 20:29 Ответить
Ви завжди оцінюєте "хороше" тільки стосовно тих хто "хорошо" попрацював на власну користь, аба на вашу особисту користь, та користь близької вашому тілу партії?!
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07.03.2023 21:03 Ответить
Тоді будьте у захваті від тих,хто сидить тихенько і продає яйця по 17 грн,але зарплатню і премії не просить.
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07.03.2023 20:33 Ответить
Просто не треба нагліти, бо заробити на 1 справі дерслужбовцеві те що громадянин з дуже хорошою зарплатою заробить за 25 життів це вже перебор, але у вашому звихненому баченні світу це норма,що поробиш.
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07.03.2023 21:01 Ответить
А те що є максимум визначений законом також потрібно знехтувати і віддати йому в 10 раз більше?
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07.03.2023 20:33 Ответить
Це лінія обвинувачення яка, мабудь немає шансів, через особливості дії цієї постанови і ще через такий аспект:
- премія погоджена Наглядовою радою які вочевидь не ідіоти приймати незаконні рішення. звідси випливає, що Коболев не сам собі нарахував, тож виходить, що діяв, для реалізації можливості нарахування премії, у складі злочинної групи - Коболев+Наглядова рада.
А це вже серйозно - дискредитація реформи корпоративного управління яку США вважають однією з найважливіших.
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07.03.2023 21:03 Ответить
Довбень, свою роботу зробили норвезькі юристи, які отримали хорошу оплату за свою роботу.

Коболєв вкрав в тебе гроші, а ти настільки тупий, що цього не розумієш.
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07.03.2023 20:45 Ответить
Тоді будьте у захваті від тих,хто сидить тихенько і продає яйця по 17 грн,але зарплатню і премії не просить.
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07.03.2023 20:54 Ответить
Гроші у вас вкрав каломойський і його цирк, і вже не в перший раз.
"Літаки МАУ почали переводити у флот авіакомпанії Windrose з орбіти Коломойського"
Джерело: https://biz.censor.net/n3404243
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07.03.2023 20:56 Ответить
Не лише одержала, а й встигла розпиляти на великому будівництві доріг, по якім потім поїхали російські танки. І відповідальність за це лежить на кожному, хто голосував за зелену російську плісняву.
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07.03.2023 20:44 Ответить
"..Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США"..

Не знаю, что он там сделал с энергетикой в США, но у нас вместе с остальными "умниками" проволил программу добычи газа. Потом, когда тебя уже нет у власти у нас все умные и старательные, ну прям ребята, хоть молись на них.
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07.03.2023 20:24 Ответить
Насправді Ви самі відповіли на питання, як Коболєв посприяв амерам.
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07.03.2023 20:59 Ответить
мама коболева дякує!
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07.03.2023 20:26 Ответить
А вітренка?
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07.03.2023 20:58 Ответить
А Вітренко також отримав премію. А потім…. став робити «на себе».
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07.03.2023 21:05 Ответить
Мама Вітренка теж дякує і Коболєву і Вітренку і Порошенку і Зеленському
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07.03.2023 21:06 Ответить
Таке дивне соУпаденіЄ. Коболева ненавидять кацапи, пліснява і її корисні ідіоти.
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07.03.2023 21:08 Ответить
Я чомусь завжди думав що вони однофамільці і тільки. Як мало я знаю. Ця інформація настільки мене вибила з колії що я б напевно запив якби пив. Ось чому я завжди і всюди говорю що нам нарешті потрібні нормальні еліти, а не те що є чи було.
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07.03.2023 21:16 Ответить
Звертаюсь до вас, колишній посол, :його на нари, на нариі ще раз на нари.
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07.03.2023 20:27 Ответить
точно його ? не Єрмака ? не Татарова ? не Подоляка ? ....
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07.03.2023 20:33 Ответить
зебленые перевозбудились. Узбагойдесь и дышите трубкой. Или в трубку, не знаю как правильно.
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07.03.2023 20:29 Ответить
стоп,так його ж арештувати хочуть,а США говорить,щоб його до них відпустили?
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07.03.2023 20:32 Ответить
Спробуйте прочитити текст, окрім заголовка.
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07.03.2023 21:09 Ответить
Я прочитав, і написав про те про що там йдеться,а йдеться про те,що коболєв ніби то зробив великий внесок в енергетичну політику сша на рахунок російських санкцій, і що його присутність там необхідна для подальших санкці проти росії, а в Україні його підозрюють в призначенні собі необгрунтовано величезних премій в результаті перемоги в Стокгольмському арбітражі з російським газпромом, памятаю тут дуже сильно бурлило коли була новина,про те що Коболєв назначив собі пермію в 230 млн гривень, тепер я так зрозумів претензій більше немає?
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07.03.2023 21:54 Ответить
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07.03.2023 20:35 Ответить
Це *******! Продублюю те що вище написав.

«Це лінія обвинувачення яка, мабудь немає шансів, через особливості дії цієї постанови і ще через такий аспект:
- премія погоджена Наглядовою радою які вочевидь не ідіоти приймати незаконні рішення. звідси випливає, що Коболев не сам собі нарахував, тож виходить, що діяв, для реалізації можливості нарахування премії, у складі злочинної групи - Коболев+Наглядова рада.
А це вже серйозно - дискредитація реформи корпоративного управління яку США вважають однією з найважливіших.»
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07.03.2023 21:07 Ответить
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07.03.2023 21:14 Ответить
Переклад з англійської робили в гуглі?..
Бо по суті має бути "належить йому", а не "їм", що міняє зміст на протилежний.)
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08.03.2023 00:54 Ответить
зебіли готові тримати у заручниках всіх в Україні, хто не відслюнявив у бєнє-дермаківський общак встановлений відсоток і не присягнув їм на вірність, бо в них скоро вибори переможців ще на один термін, тепер пожиттєвий, після особистох перемоги дермака, ну і Найвеличнівшивого над одним плохім русссскім...
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07.03.2023 20:36 Ответить
Чого такий шум підняли, нічого йому не буде, дешевий піар для тупих зелених *********.
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07.03.2023 20:39 Ответить
Ви не хочете зрозуміти суті проблеми. Це рішення відкриває можливості для бені порішати з наглядовою радою і правлінням Приватбанку шкурні питання ціною в 5,5 млрд доларів. І просто являється натяком на потенціальну можливість посадити будь кого, навіть за відсутності складу злочину, а Коболев тут просто для прикладу.
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07.03.2023 20:57 Ответить
Чому не зрозумів, чудово розумію.Ніхто бені нічого не дасть США прижмуть яйця Боневтіка,

https://lb.ua/news/2019/05/10/426500_kolomoyskiy_vistupil_naznachenie.html
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07.03.2023 21:09 Ответить
В західних політиків вистачає своїх проблем. Їм немає, по великому рахунку, діла до мазохістів України. Навпаки вони зацікавлені в навчанні через біль та кров, бо до мавп так швидше доходить. Як приклад суттєвих змін у мізках українців - кількість прихильників ЄС та НАТО. І беня і членограй їм не цікаві, бо навряд вони зможуть пережити ху-ла. А ось корпоративне управління їх дуже турбує, бо це основа устрою їх світу. А наслідки можуть бути неприємні для мудрого населення України.
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08.03.2023 07:41 Ответить
І чому таку малу премію собі призначив, бл, міг би й 500 млн. Якщо не знаєш, як вчинити, дій по закону, навіть, коли він і поганий. Поцілуйте в дупу свого кобелева, захисники. І зеленського також.
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07.03.2023 20:51 Ответить
краще б *******, як зелені бл*ді, поділився з ким треба і був би хєроєм!
нікчемне бидло прагне крові, кодло ЗєБєні задовльняє запит бидла
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07.03.2023 21:00 Ответить
За кого ви голосували? Чи проти кого?
"Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
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07.03.2023 21:06 Ответить
Він собі не призначав.
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07.03.2023 21:09 Ответить
Голова наглядової ради "Магістральних газопроводів України" назвала причину відставки

https://hvylya.net/uk/news/268734-glava-nablyudatelnogo-soveta-magistralnyh-gazoprovodov-ukrainy-nazvala-prichinu-otstavki
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07.03.2023 21:00 Ответить
Почалося ... А я все думав, коли воно почне вилазити. Ще й війна не закінчилася.
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07.03.2023 21:01 Ответить
Значит мама Кобелева -гражданка США !
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07.03.2023 21:32 Ответить
Руки прочь от кобелева! Иначе его мамашка- ***** пропадет с голода и будет вынуждена пойти на панель в Брайтон- Бич.
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07.03.2023 21:04 Ответить
Якого ЧОРТА обрали новим директором НАБУ
https://www.youtube.com/watch?v=NCgjLA3k7Qk
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07.03.2023 21:07 Ответить
пусть едет!, еще и Штаты потрусит)))
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07.03.2023 21:23 Ответить
Про-американські НАБУ / САП / ВАКС пресують про-американського Коболєва, за якого вступається американський екс-посол . . .
Для повноти відчуття дурдому треба, аби американці ввели санкції проти детектива / прокурора / судді проамериканських НАБУ / САП / ВАКС за політичні переслідування про-американського Коболєва.
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07.03.2023 21:41 Ответить
Приблизно тому я сидітиму в штатах чи ЄС але не в Україні. Бо дуже розумні вкраїнчики хочуть щоб все було по закону, але щоб кум міг поішати.
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07.03.2023 21:43 Ответить
хебст пусть идет за русским кораблем. Война закончится -поедет в сша. Может быть
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07.03.2023 22:34 Ответить
Ну да...)))
"Їздити"!
Тіпа він туди-сюди зібрався...)))
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07.03.2023 23:45 Ответить
 
 