Взятие Бахмута откроет России дорогу в Славянск и Краматорск, - Зеленский

Российские войска будут иметь "открытый путь" для захвата ключевых городов на Донбассе, если им удастся оккупировать Бахмут.

Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Это тактика для нас. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении. Вот почему там стоят наши ребята", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что мотивация Украины удерживать город очень отличается от целей России. РФ, по его словам, Бахмут нужен для "хоть какой-то победы", пусть даже маленькой и пусть даже ценой разрушения города и убийства всех находящихся там мирных жителей.

Зеленский считает, что если Россия сможет поставить свой "флажок" над Бахмутом, это поможет мобилизовать общество РФ, чтобы создать идею о том, что у них якобы "мощная армия".

При этом он подчеркнул, что для Украины важно не допустить окружения группировки Сил обороны в Бахмуте.

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