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Новости Война
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Взятие Бахмута откроет России дорогу в Славянск и Краматорск, - Зеленский

зеленський

Российские войска будут иметь "открытый путь" для захвата ключевых городов на Донбассе, если им удастся оккупировать Бахмут.

Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Это тактика для нас. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении. Вот почему там стоят наши ребята", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что мотивация Украины удерживать город очень отличается от целей России. РФ, по его словам, Бахмут нужен для "хоть какой-то победы", пусть даже маленькой и пусть даже ценой разрушения города и убийства всех находящихся там мирных жителей.

Зеленский считает, что если Россия сможет поставить свой "флажок" над Бахмутом, это поможет мобилизовать общество РФ, чтобы создать идею о том, что у них якобы "мощная армия".

При этом он подчеркнул, что для Украины важно не допустить окружения группировки Сил обороны в Бахмуте.

Читайте также: Усиление обороны Бахмута было единогласно поддержано Ставкой, – Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Краматорськ (2306) Бахмут (1604) Славянск (2603)


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Топ комментарии
+37
А можна було тримати Чонгар, хоча би не розмінувати його і не було б відкритої дороги до Азовського моря, Енерогодару, фактично півдня України і багатостраждального Маріуполя. Але хтось виришів по - іншому і цей хтось сьогодні корчить із себе стратега-патріота.
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07.03.2023 21:30 Ответить
+22
З Зелею все ясно. Все згідно з Оманськими домовленносями.
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07.03.2023 21:28 Ответить
+20
А хто ж їм відкрив туди дорогу, розмінувавши, наприклад, Чонгар?
Чи не той не лох, який здав лукашенкові операцію по захопленню вагнерівців? А може той лох, який відсунув наших військових з відвойованих у ворога позицій, починаючи з 14 року, бо уявив себе великим миротворцем?
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07.03.2023 21:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
То підкиньте зброі на Донбас -- бо продавлюють .
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07.03.2023 21:27 Ответить
Зброя, звичайно, потрібна і побільше її але не треба паніки. Згідно з мапами DeepState ворог досягає вже незначних успіхів за добу і якщо десь і продавлює, то несе набагато більші втрати і виснажує свій потенціал
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07.03.2023 21:31 Ответить
Чого вони долазять до наших окопів - бо немає чим іх накрити за 1-2 км від лініі фронту .
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07.03.2023 21:39 Ответить
Тому і Зе треба менше язиком чесати, а шукати білим світом мінометні міни, бо не на одне НАТО треба сподіватися, а ще є сотні країн, які зберігають та можливо готові торганути цими мінами.
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07.03.2023 21:58 Ответить
Пакистан обіцяв підкинути - але коли .
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07.03.2023 22:01 Ответить
Білим світом кажете. У 21 році міністр оборони закупив у оборон прома аж цілих 80 мінометів на все ЗСУ. Ось ці покидьки та подонки зараз відсилають неукомплектовані зброєю, згідно уставу, бригади та батальони просто на загибель. А верещук тим часом набирає керівництво криму після звільненя останнього. Набирають повний штат і всім потрібно платит зарплатні. Суки кончені всі - зеленський і всі зелені.
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07.03.2023 23:09 Ответить
именно этого и добиваются рашисты - чтобы ВСУ под Бахмутом стало тратить накапливаемые стратегические резервы, предназначенные для контрнаступления.
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07.03.2023 21:54 Ответить
Треба більше снарядів від Заходу і все наладиться .
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07.03.2023 21:58 Ответить
Надо благодарить за что дают. Основная проблема в том что у самого Запада не так уж много снарядов. Только-только стали увеличивать производство. Проснулись.
Они не будут поставлять снаряды из своих арсеналов, в ущерб собственной безопасности.
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07.03.2023 22:05 Ответить
В них віиська заточені на авіацію - ракети -- артилерія в них вже не в фаворі .
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07.03.2023 22:09 Ответить
Така ж сама проблема і в рашистів і слідом за горами трупами пригожина, який і досі не випросив снаряди це підтверджуює і західна розвідка. Тож снарядний голод не минув обидві сторони, але Захід вже працює над збільшенням виробництва снарядів та їх спільну закупівнл, а ворога поки що киданув Китай у самий вирішальний для нього момент і в нього немає надії отримати снаряди.
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07.03.2023 22:13 Ответить
возможно.
но в одном у них пока что все таки есть преимущество - численный перевес.
пока что.
за счет него они и продавливают оборону заваливая трупами.
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07.03.2023 22:19 Ответить
Співідношення втрат ворога до наших 5 до 1 на нашу користь - запорука нашої перемоги і з часом не тільки зведе на нівець чисельну перевагу, а і прорідивши живу силу ворога ми зможемо піти у контрнаступ вже самим маючи чисельну перевагу.
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07.03.2023 22:22 Ответить
да, возможно.
не удивлюсь совершенно если путинская банда решит сжечь всю рф в топке войне с Украиной.
они же не могут проиграть! их проигрыш, это очень быстра смерть режима. смерть путина, смерть многих его дружков и прихлебателей.
а судя по тому как безропотно и покорно лапотные идут на убой, мозги им промыли основательно. многие из них тоже считают что проиграть не могут!
все они проиграют, конечно.
но будет кровавая баня, море крови.
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07.03.2023 22:32 Ответить
Так і дадуть йому кацапи себе вбити. Можливо він спить і бачить, як від добиває останнього кацапа на Україні, але реальність виявилась зовсім протилежною - вони не хочуть вмирати за ху#ла та олігархів і тільки і бунтують та тікають з полю бою, щоб врятувати своє нікчемне життя. Сотні тисяч чмобіків тільки зривають наступ, відмовляючимь іти у бій. А росія має чудовий досвід грандіозно і з пафосом програвати війни всуху після Афганістану. Тільки і будуть мовчати кацапи у ганчірку, як ху#ло буде і Крим з Добасом залишати, а з ура-патріотами швидко розбереться розгвардія - одного відлупцюють дубинками, посядть в автозак і вони розбіжаться тільки так, а путін буде сто років жити і правити холопами, які не встануть з колін
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07.03.2023 22:41 Ответить
стратег однако...
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07.03.2023 21:27 Ответить
З Зелею все ясно. Все згідно з Оманськими домовленносями.
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07.03.2023 21:28 Ответить
А можна було тримати Чонгар, хоча би не розмінувати його і не було б відкритої дороги до Азовського моря, Енерогодару, фактично півдня України і багатостраждального Маріуполя. Але хтось виришів по - іншому і цей хтось сьогодні корчить із себе стратега-патріота.
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07.03.2023 21:30 Ответить
"Це тактика для нас. Ми розуміємо, що після розмінування Чонгару рашисту буде відкрита дорога до окупації Півдня України , але оманський "гешефт" з рашистом (домовленості ) ми вимушені виконувати позаяк біля голови"зе лідора"дуло рашистського фсб .під назвою"козир".котрий в курсі про оманський шешефт на котрому висить "зе лідор" і у випадку відмови виконувати "домовленості .котрі досягнутиі в Омані.він вистрілить "зелідору" тим.що знає прямо в "зелену макітру"
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07.03.2023 21:35 Ответить
крім стратега ще й тактик
»це тактика для нас». , блазень..
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07.03.2023 21:35 Ответить
Мовчав би краще недолугий...
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07.03.2023 21:32 Ответить
А хто ж їм відкрив туди дорогу, розмінувавши, наприклад, Чонгар?
Чи не той не лох, який здав лукашенкові операцію по захопленню вагнерівців? А може той лох, який відсунув наших військових з відвойованих у ворога позицій, починаючи з 14 року, бо уявив себе великим миротворцем?
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07.03.2023 21:35 Ответить
Не погоджуюсь і з другим абзацем. Російське суспільство підтримувало війну лише до тих пір, поки за них воював хто завгодно, а не самі пересічні росіяни чи їх діти- контрактники, зеки-смертники пригожина, яких їм не шкода, а коли почалася мобілізація, то підтрика війни одразу зникла як і літери Z по всій країні і вчорашнє Z-бидло кинулося штурмувати казахський кордон, сховалося чи відкуплялося від військомату і з тих часів їх суспільство вже ніщо не зможе мобілізувати
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07.03.2023 22:05 Ответить
У обороні Бахмуту є величезний військовий смисл і він неймовірно простий - Бахмут - це чудова м'ясорубка, і стіни Бахмуту чудово допомагають перемелювати наступальний потенціал ворога після чого він вже не зможу наступати. Є і політичний смисл - наша рішучість нищити ворога та наш успіх у знищенні десятків тисяч ворожих солдат сприяє збільшенню нашої військової підтримки Заходом
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07.03.2023 22:27 Ответить
Таке полуоточення, що його так і не оточили і це факт, а на перемелювання ворожого м'яса це полукільце аж ніяк не впливає - ворога чудово знищують там з усіх сторін і співідношення втрат 1 до 5 говорить лише про вигідну позицію, бо в цьому допомагають стіни міста-фортеці. А знищити ворога без втрат неможливо і головне що наші втрати набагато менше і не факт що стануть меншими за межами-міста фортеці тож такі втрати можна називати неминучими та допустимими, а вибір міста для оборони цілком доцільними
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07.03.2023 22:52 Ответить
А якже ж тоді це розуміти:

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне



Це такий у них рівень військової аналітики?
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07.03.2023 21:37 Ответить
Вони недолугі у США і після війни Зеля їм курс відкриє Війскового містецтва !
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07.03.2023 21:40 Ответить
нє,ну ви порівняли,"якогось"там Остіна і нашого Хенералісімуса...
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07.03.2023 21:47 Ответить
вони в своїх військових концепціях не розглядають відступ як катастрофу, це в них тактична операція яка повинна покращити становище
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07.03.2023 23:23 Ответить
зелений піdор, а до яких міст відкрив дорогу кацапам твій "мосчний мєнєджєр" дєрьмак? якщо назвати лише маріуполь, можеш чесно розказати про це у своєму чєрговому ублюдочному відосику родичам загиблих мешканців (маріуполя)? тим більше, що, вони за тебе, недолугого, у більшости проголосували? слабо, зелений піdор?
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07.03.2023 21:38 Ответить
зачем тогда сыров сдал соледар?
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07.03.2023 21:40 Ответить
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07.03.2023 21:42 Ответить
какова стратегическая ценность Соледара?
иногда надо отступить чтобы в итоге победить.
у многих депрессняк после Соледара, особенно на фоне Харькова и Херсона.
У противника численное приемущество - просто так прочь его не погнать.
нужно время, силы и терпение.
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07.03.2023 21:57 Ответить
і людські життя теж нужні.
а могли би так Чонгар обороняти, які в голові зелені вітри не дули
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07.03.2023 22:00 Ответить
Головне, що віддаючи життя ми забираємо набагато більше життів ворога і такого співвідношення наших втрат до втрат ворога як зараз на фронті достатньо, щобу зупинити та перемогти ворога
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07.03.2023 22:15 Ответить
Пане президенте, бережіть нашиих, і ваших захисників. Слава захисникам України!
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07.03.2023 21:42 Ответить
Лицемір. Відкрита дорога - це зданий південь та розмінований Чонгар, це не зірвані мости на напрямах удару, про які детально попередили американці ще в січні 22р.
І війне все не спише...і єрмак не врятує, скорше навпаки
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07.03.2023 21:46 Ответить
"Геніальна" думка!
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07.03.2023 21:51 Ответить
А якщо вивести ЗСУ із Гостомеля, то це відкриває кацапам дорогу на Київ.
А якщо не підірвати Антонівський міст, то це відкриває кацапам дорогу на Херсон, Миколаїв і Одесу.
А якщо призначити головою сбу друга дитинства Ванюшу Бакланова, то взагалі можна здати країну...
Да, Зєля?
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07.03.2023 21:52 Ответить
Чотириразовий ухилянт від служби визначає стратегію оборони?
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07.03.2023 21:54 Ответить
Там далі немає ніякої відкритої дороги. Суцільний укріпрайон
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07.03.2023 21:55 Ответить
Так скільки наших вже там загинуло ?
При чому найкращих...
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07.03.2023 21:59 Ответить
А як інакше зупинити ворога, як не самим зазнавши втрат? До того ж на кожного нашого втраченого бійця ворог втратив в 5-7 разів більше і це виснажує його наступальний потенціал. Ворог нікуди не дінеться, тож рано чи пізно його потрібно зупиняти любою ціною і далеко не факт, що за межами Міста-фортеці наші втрати були б менші
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07.03.2023 22:09 Ответить
У вас є дані у втратах - певно ні.
Тому визначити що там і як ми не можемо.
Про ціну треба було думати в 2019.
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07.03.2023 22:13 Ответить
СNN надає дані про втрати, підтверджені розвідкою у свпівідношенні 1 до 5 на нашу користь. Цього достатньо, щоб зупинити ворога та перемогти. А зараз вже пізно та і ніколи думати, треба добивати рашистів
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07.03.2023 22:17 Ответить
Ты местный замполит что ли? Куда ни глянь - везде твои сообщения, какие у врага большие потери и как у них плохо, а у нас намного лучше.
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07.03.2023 22:25 Ответить
Короче, крикун клавиатурный.
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07.03.2023 22:32 Ответить
И много орденов заработал уже? Хотя конешно ты для себя тепленькое место на этой войне нашел...
Вспомнил анекдот старый:
- Ой, Лев Моисеич, где это вы потеряли руку?
- На войне!
- Да вы шо - были на войне?
- Нет, меня за эту руку на войну тащили...
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07.03.2023 22:49 Ответить
Не знаю, скільки саме ми втратили у Бахмуті. Але приблизні загальні втрати з початку війни можна подивитися ось тут:

https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Russo-Ukrainian_War#Total_casualties

Цифри вражають...
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07.03.2023 22:32 Ответить
Я в 2014 еще пригодился, а сейчас пойду в окоп уже тогда, когда оттуда вынесут пулеметчика пулеметчика Ермака и второго номера - Зеленского на белых простынях.
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07.03.2023 22:57 Ответить
Сразу за Бахмутом, километрах в 6-ти, перед высотами Часова Яра протекает канал Днепр-Донбасс и болотистая низменность со ставками. Вот оборонятся из Часова Яра можно очень успешно, имея такое выгодное для себя предполье. Но меня настораживает, что Главный стрех сказал, что дальше дорога открыта. Б***н, так может там еще и окопы не начинали копать и кроме арты там никого нет?
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07.03.2023 22:38 Ответить
ВЗЯТТЯ ЧОНГАРУ ВІДКРИВАЄ РОСІЯНАМ ДОРОГУ НА ЗАХОПЛЕННЯ ВСЬОГО ПІВДНЯ УКРАЇНИ
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07.03.2023 23:14 Ответить
Є правдоподобна версія, що як би в Маріуполі при владі були Слуги народу, то кацапи його б не зруйнували вщент, так було з містами на Півночі України, де СН мали більщість у містах, ті міста не зазнавали великих руйнувань чи взагалі залищалися цілими.
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07.03.2023 23:17 Ответить
Причины успехов ВСУ в этом году были достигнуты благодаря маневренным действиям и быстрыми и неожиданными ударами в разных местах растянутого фронта по кацапам, которые к такому виду боевых действий оказались совершенно неготовы.
Яркий пример - Херсон. Предательски отданный в начале и возвращенный сейчас.
В глухой стационарной обороне мы понесли самые большие потери - Мариуполь.
Теперь приняли их правила игры и в Бахмуте, позволив им делать то, что они только и умеют - сносить все перед собой артиллерией и заваливать окопы пехотным мясом. Причем начала массовых протестов в Рашке не видать и бараны идут на мясокомбинат.
Из истории войн много примеров, когда уклоняясь от прямого сражения малочисленная армия отступая заставляла более сильного противника растягивать свой фронт и пути снабжения и изматывала его неожиданными ударами в самые уязвимые места.
Классика жанра - Кутузов даже Москву отдал, но армию сберег. А Наполеон одну зиму не пережил!
Я думаю что рановато нам устраивать генеральное сражение вроде Курской битвы - дождаться бы тяжелого вооружения, чтобы хотя на одном участке фронта создать паритет в количестве и тогда взять победу качеством.
Но, маємо шо маємо! Хоч воно і зелене, та бачили очі шо брали! А тепер бачимо великий іллюзіон - магічне перетворення уклоніста в великого маршала! Прям український Копперфільд!
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07.03.2023 23:18 Ответить
Це попередження чи застереження?
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07.03.2023 23:23 Ответить
 
 