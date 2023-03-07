Россияне сосредоточили главный удар на Бахмутском направлении, 56 боевых столкновений в сутки, - Восточная группировка войск

Ситуация в районе Бахмута остается сверхсложной. За сутки враг 306 раз обстрелял позиции украинских защитников, произошло 56 боевых столкновений, российская армия потеряла здесь 244 террористов.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бахмут остается эпицентром боевых действий, главным сосредоточением удара врага, он за эти сутки 306 раз на всем этом отрезке фронта бил из ствольной артиллерией РСЗО, произошло 56 боевых столкновений. Только в районе самого Бахмута произошло девять боеприкосновений и 26 обстрелов разными типами артиллерии. Враг потерял 244 окупантов убитыми, 315 получили ранения разной степени", - сообщил Череватый.

Спикер отметил, что украинские защитники сейчас проявляют массовый героизм и выполняют сверхважную задачу - окружают боевой потенциал врага, обескровливают, сбивают его боевой потенциал и тем самым готовят путь для побратимов, которые сейчас проходят обучение и осваивают новую технику.

В то же время враг ищет резервы, бросает в бой тех, кто находился на командных должностях, проходил службу в Сирии, чтобы любой ценой достичь цели и прорваться в Бахмут, чтобы выполнить задачи военно-политического руководства РФ. Также в атаках они усиливаются подразделениями регулярной армии – воздушно-десантными войсками, пехотными подразделениями, артиллерией и авиацией.

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Комментируя вопрос о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий, Череватый подчеркнул, что это решение крайне важно.

"Это абсолютно решение актуальное, это абсолютно правильное решение, потому что дети, которые не имеют права самостоятельно принимать решения, должны быть обезопасены", - подчеркнул спикер.

Череватый также сообщил, что на Лиманско-Купянском направлении враг пытается атаковать Силы обороны в районе Белогоровки, Гряниковки, Невского, Федоровки и терпит неудачу.

В этом направлении произошло 280 обстрелов врага, который использует бронетехнику и постоянно ее теряет, отметил спикер. Так, за эти сутки было потеряно шесть танков, пять из которых современные Т-90, БМП и два полевых артиллерийских склада. Украинские защитники уничтожили 76 окупантов, 99 ранены, одного взяли в плен.

Напомним, Кабинет Министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Основанием для проведения обязательной эвакуации теперь решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Обязательная эвакуация принудительным образом детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.