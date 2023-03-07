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Вопрос разрешений для выезда мужчин за границу вынесут на рассмотрение Ставки, - Данилов

данілов

На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего будет рассмотрен вопрос, касающийся разрешений на временный выезд мужчин за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Он отметил: "К сожалению, не все понимают, что когда государство дает возможности делать командировки за границу, нужно обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре – шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину, более того, вызывающе начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они так умны, что кто-то должен воевать…

На заседании Ставки, которое будет в ближайшее время созвано по поручению президента, вопрос – кто, сколько, какие ведомства давали разрешения, будет на повестке дня. Министры будут иметь отчеты на заседании Ставки".

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Данилов также отметил, что поддерживает изменения в законодательство, которые направлены на "ужесточение этих процессов" – условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

В то же время в Министерстве культуры и информполитики сообщили, что с целью предотвращения нарушений правил пересечения государственной границы вместе с правоохранительными органами будут инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда мужчин-артистов.

Автор: 

граница (5304) Данилов Алексей (1066) мужчины (134)


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Топ комментарии
+28
Дешева клоунада від ******* циркачів для імбіцилів73%. Поки війна не закінчиться, ніхто не відкриє кордони.
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07.03.2023 21:35 Ответить
+22
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07.03.2023 21:44 Ответить
+20
На каком основании вообще закрыты границы?
У меня товарищ уволен из ЗСУ и не может выехать за границу, он раб зелебобы?
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07.03.2023 21:38 Ответить
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Дешева клоунада від ******* циркачів для імбіцилів73%. Поки війна не закінчиться, ніхто не відкриє кордони.
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07.03.2023 21:35 Ответить
Ну, звісно...73%....зелень...вау-вау...Між тим, я впевнений що твій внесок в Перемогу дорівнює великому "нулю"...
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07.03.2023 21:40 Ответить
Може тобі скинути скріншоти моїх фінансових донатів на ЗСУ? Чи броніки, тепловізори, коптери за мій рахунок - ето другоє?
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07.03.2023 21:43 Ответить
Давай,прям сюди, трєпло
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07.03.2023 21:45 Ответить
Тобто твій вклад у перемогу - нульовий.
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07.03.2023 21:49 Ответить
По перше, не треба з хворої голови на здорову перекидати. По друге, я вже перейшов вікову межу до якої міряються яйцями в інтернеті з "супер гутами". Ну, а по третє-вчора мій внесок 1700грн на "Повернись живим". Сьогодні, ти правий, був нуль. Вибач, не заробив
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07.03.2023 21:55 Ответить
ви вже зробили свій внесок проголосувавши за зеленського, далі мабуть не треба, просто здохніть
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08.03.2023 08:46 Ответить
Мій Вам уклін за допомогу. З повагою!
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08.03.2023 12:33 Ответить
а какой вклад зэ-иуд?мародерство в миллиардных масштабах?
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07.03.2023 21:45 Ответить
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07.03.2023 21:51 Ответить
ви певно не зрозуміли, йдеться про виїзд правильних, талановитих чоловіків
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08.03.2023 08:43 Ответить
Зелі головне щоб хабар заносили своєчасно через ТСК до виїзду із країни. Він за вами бігати не буде !
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07.03.2023 21:37 Ответить
Хоча б на день народження Сталіна прибрали цю совдепівську херню СТАВКА
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07.03.2023 23:05 Ответить
Невже немогли придумати ******* військову назву такому важливому зібранню
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07.03.2023 23:06 Ответить
Коболев свои яйца сдал Резникову на хранение? Или он уже не чоловiк? А все масовики-затейники какого полу?
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07.03.2023 21:37 Ответить
Вам какаяРазніца чому сап доколупався до Коболева і не цікавиться Вітренком?
Може тому ...

"Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
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07.03.2023 21:40 Ответить
І про що говорити, якщо артисти ваші кляті не вертаються ?
Зебіли вернуться ?
ХА ХА ХА
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07.03.2023 21:37 Ответить
Наголосували - значить вперед на війну.
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07.03.2023 21:39 Ответить
На каком основании вообще закрыты границы?
У меня товарищ уволен из ЗСУ и не может выехать за границу, он раб зелебобы?
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07.03.2023 21:38 Ответить
Даю 73%, що твій таваріщ голосував по-приколу 4 років тому
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07.03.2023 21:40 Ответить
Ні
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07.03.2023 21:41 Ответить
Ні. Він голосував по переконанню!
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07.03.2023 22:03 Ответить
Такі випадки не поодинокі, але найбільш прикро що ці люди переважно потребують лікування та реабілітації
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07.03.2023 21:49 Ответить
Брехня ! У мене купа друзів , списаних з ЗСУ , інваліди 2 групи , виїзжають за волонтеркою , і повертаються .
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07.03.2023 21:59 Ответить
он не инвалид 2 грп.
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07.03.2023 22:56 Ответить
На лікування теж виїзжають. Нехай звернуться в місцеву спілку ветеранів АТО - ООС -ЗСУ , вони допоможуть з виїздом на лікування . Сме вони знають, які потрібні документи .
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07.03.2023 23:08 Ответить
Якщо звільнений із знятям з військового обліку то він може виїзджати. Зараз з ЗСУ звільняють тільки тих хто непридатний до військової служби в воєний час. Ті у кого троє дітей теж виїзжають.Тому якась нестиковка у вашого товариша. Варіанти: 1 ви брешете. 2 ви брешете.
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08.03.2023 10:48 Ответить
Тобто ще більше гайки закрутять. Тепер і миша не прослизне. Ну окрім мишей з великим гаманцем, потрібними зв'язками і просто "хароших друзєй"...
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07.03.2023 21:39 Ответить
Ставку кому заносить - Данилову? Почем выезд?
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07.03.2023 21:41 Ответить
І яку ж встановлять ставку за право виїзду?
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07.03.2023 21:42 Ответить
Вояки з батальона Монако говорять що вони вже цю ставку відбили за рік на помочі від князівства біженцям.
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07.03.2023 21:48 Ответить
Струс повітря .
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07.03.2023 21:43 Ответить
Це питання давно вже треба була адекватно врегулювати! Тисячі $ на хабарі та підробки документів, замість поповнення бюджету. Студенти, які не змогли продовжити навчання, моряки, які до 10к $ платять в воєнкоматах за право працювати і надсилати кошти в країну де виробництво впало на 50%. Як зазвичай дії влади безглузді, кволі і сприяють корупції
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07.03.2023 21:44 Ответить
Де бачив хоч одного адеквата у цій владі аби щось врегулювати адекватно?
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07.03.2023 21:47 Ответить
Хто вони і як загинули герої з ДРГ «Братство». А Мінкульт знову зашкварилось. Яніна знає!
https://www.youtube.com/watch?v=XUI4FmkICIQ
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07.03.2023 21:44 Ответить
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07.03.2023 21:44 Ответить
Ну якщо з України виїдуть і не повернуться арестовичі, подоляки та їм подібні, то країна тільки виграє від цього!
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07.03.2023 22:29 Ответить
По-перше в нього троє дітей і по-друге він вже повернувся.
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08.03.2023 12:21 Ответить
******, закону про заборону виїзду немає.
Це обмеження ніякого відношення до правовой держави та шляху до ЕС не має.
сталинська хрень
Навіть Сомалі, Сирия та рф мають вільний кордон для громадян
З вільними Громадянами треба інакше працювати а не відлавлювати сілой по вулицях
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07.03.2023 21:47 Ответить
Хужє нє будєт (с)
хоть паржом (с)
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07.03.2023 21:51 Ответить
я так зрозумів,що гугл перекладач зламався
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07.03.2023 21:59 Ответить
ти крутий якщо розмовлял та писал солов'іною з дитинства, велике досягнення
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07.03.2023 22:04 Ответить
Зібобік, повинна бути повна заборона виїздів чоловіків за кордон, в тому числі і тих, хто не військовозобовязаний. Ситуація надскладна. Здоровий - йди служити. Хворий або старий - йди працювати на місце того, хто у війську. Виїхав і не повернувся - в міжнародний розшук.
Не хочеш служити по переконаннях - копати окопи 15 годин на день без вихідних.
.
Від кожного по можливостях, кожному шанцевий інструмент(с)
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07.03.2023 22:16 Ответить
Ви хворий?
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08.03.2023 00:55 Ответить
Ні. А ви??
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08.03.2023 20:12 Ответить
Це ви часом не у ідеологів ГУЛАГу чи концтаборів , пращурів зелених, скомунізділі?
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08.03.2023 11:37 Ответить
Ні. Це для більшості, якій пох на державу. Це для більшості, які добре вивчають свої права, але принципово ігнорують обовязки. Мені не пасує тут писати якісь прописні істини. Виїдуть здорові - то можемо попрощатися з Україною. Але цього не буде, потрібно заохотити працювати для України і воювати за Україну.
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08.03.2023 20:21 Ответить
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08.03.2023 20:22 Ответить
Інвалідам пораненим також заборона на лікування за кордоном?
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08.03.2023 12:22 Ответить
Читаймо уважно. Йдеться про виїзд назовсім, по народному "з********".
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08.03.2023 20:14 Ответить
велике!! спробуй - досягни!!
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08.03.2023 07:45 Ответить
Данилов, твои сыночки инвалиды? Здоровые жеребцы,а за кордон выехали.
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07.03.2023 21:50 Ответить
закон для чоловіків!
крім президента, дипломатів та міністрів, всі хто виїзжає, вони навіть навіть не жінки
вони баби....
попандопали, *****..
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07.03.2023 21:51 Ответить
У зебілів в лексиконі появилось нове мерзенне словечко. Ставка.
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07.03.2023 21:58 Ответить
Ставка це фіксована оплата??
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07.03.2023 22:06 Ответить
В них совок в голові сидить. Копіюють срср.
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08.03.2023 11:06 Ответить
А хто придумав, тещу, тестя супроводжувати в яких інвалідність? Доньці віра не дозволяє?
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07.03.2023 22:03 Ответить
В мене як інваліда другої групи, написано, що можуть вимагати позначку в військовому квитку про зняття з військового обліку при перетині кордону. Відповідно так просто я навіть кородон не зможу по ходу перетнути, якщо раптом захочу. І 02,03,23 в 19-00 принесли повістку додому, прийти 03,03,23. Прийшов, думав все просто, пробув там 6 годин, у військоматі навіть не дали написати заяву на відстрочку юристка, хоча я має право це зробити. І без цього не випускали. Можна було вислати поштою завірені копії на відстрочку, але я думав, що як у інваліда проблем у мене не буде, тому прийшов одразу. Прийшлося проходити ВЛК, хоча я нещодавно проходив МСЕК. Довго вивчали усі мої папери і діагнози. Написали діагнози, все підтвердили, і написали що обмежено придатний і видали нову повістку з'явитися 03,08,23. Хоча мене призвати не можуть поки в мене є інвалідність. Так що я за заборону виїзду для чоловіків. Бо там по ходу зараз практично все відбувається через корупцію на кордоні. Бо навіть мене швидще за все просто так не випустили б.
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07.03.2023 22:05 Ответить
На следующую комиссию влк идите с адвокатом. Потому что так будут вечно давать отсрочку.
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08.03.2023 09:42 Ответить
а як юрист їм заборонить видати мені знову повістку і написати відстрочку?
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08.03.2023 14:24 Ответить
Може пан Данилов вникне в проблему ?

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Пане президенте України! Чому ви нас дурите? Чому ви говорите про те, що ми не забудемо, ми переможемо, а в цей самий час ваше міністерство освіти приготувало і втілює повзучу поразку України?!

Це не голослівні звинувачення. 3 березня ми з письменниками пікетували МОН і мали розмову з керівниками цього антиукраїнського закладу.

В той час, коли рашисти розстрілюють наших беззбройних полонених за «Слава Україні», ваше МОН примушує і далі наших дітей вчити російську літературу. Як «смішно»! Вони поміняли поганих рускіх пісатєлєй на хороших рускіх пісатєлєй замість вилучити їх зовсім. Українські діти вчать хорошого Булгакова, бо він же наш! Аякже! Цього пісатєля «Я убіл» читали? Навряд. Знаєте кого убіл булгаковський лікар? Лікар(!) убив пацієнта - пораненого петлюрівця, які теж казали 100 років тому «Слава Україні». Чи не це ми бачимо сьогодні на відео рашистів, які убивають нашого беззбройного полоненого за «Слава Україні»? Нащо ваше МОН грається в цю гру? Нащо нашим дітям російська література, щоб що? Щоб далі будувати з рашистами культурні зв'язки? Щоб далі ми були одна страна, одін народ? «Дивіться, як гарні російські письменники, які молодці, описують мило Україну!». Ви хочете утвердити такою літературою наше братання? ТАК ви збираєтеся їх перемагати?

Ваше МОН, пане президенте, лишає в програмі російську літературу і забирає з обов'язкового ЗНО питання з української літератури! Їх лишили лише для філологів. Зробили укрліт необов'язковим предметом - і це чергова диверсія. Чи знаєте ви, пане президенте, що саме Українська література і її читання зберегло нашій нації українську ідентичність? Сьогодні, коли проти нашої ідентичності воює росія, ваше МОН воює проти нашої ідентичності, послаблюючи в школах українську літературу. То ми так збираємося перемагати у війні ідентичностей? Послаблюючи свою?

В інших країнах питання з мови, літератури та історії - частина іспитів на громадянство. У нас же література та історія стали стараннями вашого МОН не обов'язковими. Всього три предмети в школі формують світогляд: українська мова, українська література та історія. В країні точиться світоглядна війна між росіянами і українцями, а ваше МОН, ніби воно рашиське, вчиняє антиукраїнську диверсію і під час світоглядної війни послаблює два світоглядних предмети! Це ми так готуємося до перемоги, пане президенте?

Ваше МОН, пане президенте, після того, як прибрало українську літературу, прибирає з обов'язкового ЗНО наступний світоглядний предмет - Історію України. Віднині її теж будуть знати лише історики. Авжеж, нащо історія українцям! Ви не готові були, пане президенте, до війни, і ми всі були не готові, бо погано знали нашу історію. Бо цей предмет системно нищився російською окупаційною царською, потім більшовицькою, потім совєцькою владою, тепер цей предмет нищиться її агентами і прихвостнями - вашими ставлениками! Ви нам говорите про перемогу? Брехня! Як можна перемогти, не знаючи своєї історії, не знаючи, де свої, а де вороги, перебуваючи в безпам'ятстві?!
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07.03.2023 22:07 Ответить
Це не ці "спартани" недавно Притула показував?

Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

·

https://twitter.com/Viaches50993743/status/1633134188969840641 4 ч

З Канади з любов'ю. У Харкові сьогодні як 127-а бригада територіальної оборони приймають 25 британських бронетранспортерів, закуплених і подарованих Всесвітнім конгресом українців. Це перша пожертва такого роду від неурядової організації.

https://twitter.com/i/status/1633134188969840641
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07.03.2023 22:08 Ответить
Є частина чоловіків, які з різних причин не підлягають мобілізації. Можливості заробити тут немає. Чому б не дати їм таку можливість? Наприклад: У мене дитина-інвалід, я не підлягаю призову. З жовтня я можу виїжджати за кордон лише з дитиною. Тобто тепер, якщо мені потрібно поїхати за кордон, я мушу брати з собою дитину без потреби. Я міг би виїхати з країни і не повернутися разом з сім"єю до кінця війни або загалі. Але я хочу жити тут. Хочу підтримувати свою країну. Але хотілося б час від часу поїхати за кордон (бувають такі потреби) і повернутися. Я взагалі не розумію заборони виїзду без дитини такій категорії. Запобігти можливості виїхати? - то така можливість є але нерозумно ускладнена. От щодо подібних випадків можна було б внести зміни.
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07.03.2023 22:33 Ответить
ВОЛЯ- свобода выбора есть одним из самых драгоценных даров БОГОМ человеку. и ни какая падла не имеет права её обирать
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07.03.2023 22:36 Ответить
рашафашисти про це не чули. Якщо вони захоплять Україну, то відбриратимуть усе, що захочуть, волю, життя...
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08.03.2023 10:29 Ответить
Що б вони там не прийняли - зміниться лише сума, яку треба буде викласти за перетин кордону. Буде більше перепон - тариф зросте, а при послабленні або не зміниться, або ледь помітно знизиться. В цій країні гроші та зв'язки вирішують будь-які питання.
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07.03.2023 22:37 Ответить
Ух, які вони вже круті! Ставка у них...
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07.03.2023 22:38 Ответить
"На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися"

как вернулись дети данилова?
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07.03.2023 23:11 Ответить
Розумні люди давно вже казали:
@Олександр Данилюк
"Дозвіл на виїзд морякам та можливість поїхати у відрядження під заставу на 7-му місяці війни виглядає як знущання. Не по змісту, звісно, але за формою - дуже.

Морякам пропонують спершу прийти за дозволом у військкомат. Це потрібно розуміти, як те, що через пів року війни держава все ще не розуміє, хто потрібен війську, а хто - ні? Я так не думаю. Держава прекрасно розуміє, кого може відпустити без ризиків неудокомплектування армії, а кого - ні. А стосовно моряків - це ще простіше бо вони сконцентровані на обмеженій території - Одеса та Миколаїв. Навіщо гнати десятки тисяч моряків за дозволами у військкомати? Це означатиме просто покласти їхню роботу по черговій мобілізації, не кажучи вже про фантастичні корупційні ризики з видачі цих папірців.

Далі - більше. Однією з обовʼязкових вимог для моряків є не більше ніж 12 місяців з моменту закінчення останнього контракту. По-перше, в країні вже 6 місяців триває війна, це означає, що навіть люди, які були заплановані на контракти могли туди не потрапити. По-друге, у людини могла бути перерва в роботі по мільйону причин. По-третє, яка в біса різниця, навіть якщо моряк 10 років не плавав, а зараз хоче піти в рейс, бо в країні війна й іншої роботи немає! І держава має бути зацікавлена утримати цю галузь і місце України на світовому ринку, а також підтримати добробут українців.

Ні для кого не секрет, що в країні стрімко розвився бізнес на тих, хто платить гроші, щоб виїхати з країни нелегально. Велика частина з цих людей моряки. У них є можливість заплатити ці гроші і у них є мотивація, бо за кордоном їх чекає робота, яка здатна покрити витрати та прогодувати сімʼї. Якщо ці люди поїдуть нелегально - матимемо 100% гарантію, що вони не повернуться і їхні гроші наша економіка не побачить. Якщо створимо для них умови - виграють усі.

Наче все просто, але чомусь не для тих, хто ці рішення ухвалює.

Те саме з «відрядженнями» під заставу. Навіть якщо час цього відрядження підкоректують, бо я, наприклад, погано собі уявляю, як можна встигнути злітати у справах, скажімо, в Америку чи Китай за 7 днів за умови, що в Україні авіасполучення немає - це вирішить тільки питання відряджень і тільки для дуже обмеженої кількості людей. Малий та середній бізнес не представляє великої частини економіки. А що робити тим, хто вже по пів року не бачив сімʼю і при цьому наразі не потрібен війську? - що «організовувати» схеми виїзду як підприємця? Що робити тим, у кого за останній час не було офіційного доходу, але є необхідність провести перемовини, щоб він зʼявився? Що робити тим, у кого немає 200 тис. на заставу? Що кінець кінцем робити тим, у кого немає жодної роботи і засобів для існування в Україні!? А таких в десятки разів більше аніж тих хто підпадає під критерії для підприємців.

Всі розуміють - війна. Але за пів року можна було б вже запропонувати якийсь дієвий механізм розв'язання цієї проблеми. Наразі виглядає радше як робота «на відчепись». Проблема в тому, що недієві рішення зараз дуже небезпечні. Проблема не вирішується, проблема загострюється. У людей закінчується гроші. Роботи нема. Попереду важка зима. Хочеться наголосити - довіряйте українцям і приймайте логічні рішення - а не уявляйте що керуєте процесами. Свої рішення я запропонував ще у квітні." Ознайомлюйтесь. 👉 https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/25/7341949/
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08.03.2023 00:11 Ответить
А де зараз сини данілова? Їм вже приносили повістки?
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08.03.2023 00:23 Ответить
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08.03.2023 00:57 Ответить
Стаття 157 Конституції України, там все написано.
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08.03.2023 05:54 Ответить
Головні путінські агенти в українській владі
https://www.youtube.com/watch?v=4cR2rdGKcLk
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08.03.2023 06:43 Ответить
А він в курсі що міністерство юстиції при запиті юристів дає відповідь що немає заборони на виїзд?
Тому ніодного митника за хабар при виїзді не можуть притягнути бо немає складу злочину...

А працівників ТЦК також, тому що вони не держслужбовці, а працівники юридичної особи і там взагалі справи розвалюються, тому вони і їздять зараз на елітних авто.... Мені от цікаво чому вони не декларують майно, все рівно вони створені МО і є фактично держпідприємством...
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08.03.2023 08:44 Ответить
ваЗЕлиновское Чепушило!!! где твой сЦынок??? в черных стрингах воюет на пляжах Майями....???
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08.03.2023 11:16 Ответить
Всі хто вивчали правознавство знають, що заборона виїзду за кордон своїм громадянам і поділ їх на категорії - це основа демократичної країни. Сонцесяйний Зеленський постійно нам про це нагадує кажучи Вільний народ Вільної країни, саме так, тільки по справжньому вільна і демократична країна розділяє своїх громадян на стани: зверху цієї піраміди влада, далі ідуть жінки, діти, спортсмени, пенсіонери, інваліди ну а на самому дні всі решта
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08.03.2023 11:16 Ответить
Роскажіть будьласка в чому сенс не випускати людину, в якої бронь від мобілізації, наприклад.

Чому така людина не може поїхати до своєї сім'ї за кордон чи відпочити на пару тижднів?

Від чого такій людині тікати чи ховатися, якщо в неї є робота, гроші та гарантії того, що він потрібен Україні саме у такій якості?
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08.03.2023 11:17 Ответить
Насамперед, хай доблесний захисник-ветеринар Данілов розкаже в якому батальйоні "Маямі" воюють його сини????
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08.03.2023 11:19 Ответить
Міністр Ткаченко дав стендаперу, який тепер обсирає Україну, дозвіл на виїзд. Він буде за це відповідати ?
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08.03.2023 12:31 Ответить
 
 