Вопрос разрешений для выезда мужчин за границу вынесут на рассмотрение Ставки, - Данилов

На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего будет рассмотрен вопрос, касающийся разрешений на временный выезд мужчин за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Он отметил: "К сожалению, не все понимают, что когда государство дает возможности делать командировки за границу, нужно обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре – шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину, более того, вызывающе начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они так умны, что кто-то должен воевать…

На заседании Ставки, которое будет в ближайшее время созвано по поручению президента, вопрос – кто, сколько, какие ведомства давали разрешения, будет на повестке дня. Министры будут иметь отчеты на заседании Ставки".

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Данилов также отметил, что поддерживает изменения в законодательство, которые направлены на "ужесточение этих процессов" – условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

В то же время в Министерстве культуры и информполитики сообщили, что с целью предотвращения нарушений правил пересечения государственной границы вместе с правоохранительными органами будут инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда мужчин-артистов.