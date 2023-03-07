Немецкие СМИ установили, что яхту, с которой взорвали "Северные потоки", арендовали у украинцев
Следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на расследование немецких изданий ARD, Kontraste, SWR и Zeit.
По их данным, немецким следователям удалось идентифицировать судно, которое, вероятно, использовалось для подрыва "Северных потоков". Речь идет о яхте, арендованной у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам.
Несмотря на то, что следы диверсии, как пишет Zeit, "ведут в Украину", немецким следователям пока не удалось выяснить, кто стоит за ее организацией. Западные разведслужбы не исключают, что это могла быть "операция под чужим флагом", чтобы вывести на Украину как на исполнителя - но, как отмечает Zeit, "следователи, судя по всему, не нашли никаких доказательств, подтверждающих такой сценарий".
По данным следствия, тайную операцию осуществила команда из шести человек, которая состояла из "капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и женщины-врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку к месту преступления и установили ее там". Гражданство преступников следствие в Германии не установило; вероятно, они пользовались поддельными документами.
Согласно предварительной реконструкции событий, судно отплыло из немецкого порта Росток 6 сентября 2022 года. На следующий день судно обнаружили у побережья общины Вик-ауф-дем-Дарс, а затем - на датском острове Кристиансе, к северо-востоку от Борнхольма. Впоследствии яхту вернули владельцу. На столе в ее каюте следователи обнаружили следы взрывчатки.
По информации ARD, Kontraste, SWR и Zeit, разведывательная служба одной из стран Запада еще осенью 2022 года направила европейским службам-партнерам информацию, согласно которой ответственность за уничтожение "Северных потоков" несет "украинский спецназ". Но впоследствии появились дополнительные разведывательные данные, которые указывали на то, что ответственность может нести "проукраинская группировка".
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Як повідомляють "Zeit" і ARD, команда мала професійно підроблені паспорти, які, як стверджується, використовувалися, серед іншого, для оренди човна. Команда відпливла з Ростока 6 вересня 2022 року. Обладнання для секретної операції попередньо привезли в порт на вантажівці.
Згідно з дослідженнями ЗМІ, наступного дня слідчим вдалося знайти човен у Вік-на-Дарсі, а пізніше на датському острові Крістіансо. Після того, як яхту повернули неочищеною, слідчі виявили сліди вибухівки на столі в каюті. Згідно з дослідженням, слідчі не знайшли доказів того, хто замовив руйнування Nord Stream.
ARD зазначає, що міжнародні кола безпеки не можуть виключити, що сліди могли бути навмисно накладені, щоб зобразити Україну автором. Проте у слідства, мабуть, немає жодних доказів так званої акції false flag.
Громадянство не встановили, "ймовірно підроблені паспорти".
Одні натяки і припущення.
Це все схоже на спецінформоперацію кацапів
Товстенна ізольована труба, укладена в траншею і потім, засипана шаром каміння.
І як це підірвати, використовуючи ТЕ що може поміститися в яхті? Вибухівка, обладнання, команда...
это, Шольц, виноват
Давно известно, что взорвали американцы!
https://www.democracynow.org/2023/2/15/nord_stream_sy_hersh