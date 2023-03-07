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Немецкие СМИ установили, что яхту, с которой взорвали "Северные потоки", арендовали у украинцев

поток,северный

Следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на расследование немецких изданий ARD, Kontraste, SWR и Zeit.

По их данным, немецким следователям удалось идентифицировать судно, которое, вероятно, использовалось для подрыва "Северных потоков". Речь идет о яхте, арендованной у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам.

Несмотря на то, что следы диверсии, как пишет Zeit, "ведут в Украину", немецким следователям пока не удалось выяснить, кто стоит за ее организацией. Западные разведслужбы не исключают, что это могла быть "операция под чужим флагом", чтобы вывести на Украину как на исполнителя - но, как отмечает Zeit, "следователи, судя по всему, не нашли никаких доказательств, подтверждающих такой сценарий".

По данным следствия, тайную операцию осуществила команда из шести человек, которая состояла из "капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и женщины-врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку к месту преступления и установили ее там". Гражданство преступников следствие в Германии не установило; вероятно, они пользовались поддельными документами.

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Согласно предварительной реконструкции событий, судно отплыло из немецкого порта Росток 6 сентября 2022 года. На следующий день судно обнаружили у побережья общины Вик-ауф-дем-Дарс, а затем - на датском острове Кристиансе, к северо-востоку от Борнхольма. Впоследствии яхту вернули владельцу. На столе в ее каюте следователи обнаружили следы взрывчатки.

По информации ARD, Kontraste, SWR и Zeit, разведывательная служба одной из стран Запада еще осенью 2022 года направила европейским службам-партнерам информацию, согласно которой ответственность за уничтожение "Северных потоков" несет "украинский спецназ". Но впоследствии появились дополнительные разведывательные данные, которые указывали на то, что ответственность может нести "проукраинская группировка".

Также читайте: После взрывов на "Северных потоках" и вероятной диверсии на железной дороге Германия усиливает защиту объектов критической инфраструктуры

Автор: 

газопровод (831) Германия (7070) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+55
а картку Яроша?
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07.03.2023 21:46 Ответить
+37
німецьке слідство часом не установило. як 2 тони вібухівки було завантажено з німецької території? в німців так вільно гуляють тони вибухівки?
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07.03.2023 21:47 Ответить
+31
То Буданов на яхті самостійно проплив через усі європейські моря, нирнув з аквалангом та підірвав Потоки
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07.03.2023 21:48 Ответить
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Як повідомляють "Zeit" і ARD, команда мала професійно підроблені паспорти, які, як стверджується, використовувалися, серед іншого, для оренди човна. Команда відпливла з Ростока 6 вересня 2022 року. Обладнання для секретної операції попередньо привезли в порт на вантажівці.

Згідно з дослідженнями ЗМІ, наступного дня слідчим вдалося знайти човен у Вік-на-Дарсі, а пізніше на датському острові Крістіансо. Після того, як яхту повернули неочищеною, слідчі виявили сліди вибухівки на столі в каюті. Згідно з дослідженням, слідчі не знайшли доказів того, хто замовив руйнування Nord Stream.
ARD зазначає, що міжнародні кола безпеки не можуть виключити, що сліди могли бути навмисно накладені, щоб зобразити Україну автором. Проте у слідства, мабуть, немає жодних доказів так званої акції false flag.
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08.03.2023 02:26 Ответить
Дивно! Хіба вантажівка була не з логотипом Рошен?! Та і сала чомусь у машинне відділення не поклали. Чи це завтра напишуть?!
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08.03.2023 06:49 Ответить
Для сала места не было - выбухiвкою все было забито.
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08.03.2023 07:11 Ответить
у мене лише одне запитання... на яхті ескортниці були? ...
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08.03.2023 04:16 Ответить
Вам уже сказалi, шо под медсестру шифровались.
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08.03.2023 07:12 Ответить
якщо навіть там є український слід, то це диверсія проти України і ті хто це робив були залучені спецслужбами росісії для того щоб дискредитувати Україну. Чому наша влада про це зараз мовчить? Вже мусили виступити із заявами і спростуваннями.
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08.03.2023 04:32 Ответить
Украинский след... Ох, уж эта прокремлевская Штази (контора). ЗЫ ... Дяде Сэму понравилась(версия).
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08.03.2023 07:08 Ответить
Вони навіть не встановили, кому належить польська компанія ("... ймовірно належить ...").
Громадянство не встановили, "ймовірно підроблені паспорти".
Одні натяки і припущення.
Це все схоже на спецінформоперацію кацапів
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08.03.2023 07:18 Ответить
А чи є в німецій пресі висновок, що якби цього підриву не було, то німці до сих пір би цілувались з путлєром "взасос", на губах якого людожерська кров?
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08.03.2023 07:22 Ответить
Німці (журналісти) взагалі не в темі як виглядає морський трубопровід.
Товстенна ізольована труба, укладена в траншею і потім, засипана шаром каміння.
І як це підірвати, використовуючи ТЕ що може поміститися в яхті? Вибухівка, обладнання, команда...
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08.03.2023 07:51 Ответить
З приводу "укладена в траншею і потім, засипана шаром каміння" - це такий жарт? Бо я щось торможу.
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08.03.2023 09:51 Ответить
Пока визитку Яроша не предъявят - не считается!
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08.03.2023 08:38 Ответить
якщо німці знайшли український "слід", то підірвали 100% мосКАЛі
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08.03.2023 08:56 Ответить
немцы и взорвали
это, Шольц, виноват
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08.03.2023 09:20 Ответить
Хрню несёте, комрады!
Давно известно, что взорвали американцы!
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08.03.2023 09:45 Ответить
Reporter Seymour Hersh on "How America Took Out the Nord Stream Pipeline": Exclusive TV Interview
https://www.democracynow.org/2023/2/15/nord_stream_sy_hersh
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08.03.2023 09:46 Ответить
Цікаво, скільки ж було тої вибухівки, що її можна було покласти на столі?
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08.03.2023 09:49 Ответить
покласти можна руки на стіл,після роботи з вибухівкою і навіть витерши стіл на ньому лишаться сліди вибухівки
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08.03.2023 14:56 Ответить
Ця інформація - це лише прикриття для справжніх замовників і виконавців цієї операції.
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08.03.2023 12:51 Ответить
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