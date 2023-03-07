Минобороны Венгрии: Мы не отправляем оружие в Украину, но помогаем раненым и готовим военных медицинских специалистов

В Министерстве обороны Венгрии признали, что участвуют в "подготовке военных медицинских специалистов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем какие-либо шаги, ведущие к эскалации войны, поэтому мы не отправляем оружие или солдат в Украину. Однако, как соседняя страна, Венгрия помогает раненым и нуждающимся в помощи в рамках величайшей гуманитарной операции в своей истории, и поэтому мы помогли госпитализировать раненых украинских солдат, а венгерские силы обороны также участвуют в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей", - сообщили 24.hu в венгерском оборонном ведомстве.

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