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Минобороны Венгрии: Мы не отправляем оружие в Украину, но помогаем раненым и готовим военных медицинских специалистов
В Министерстве обороны Венгрии признали, что участвуют в "подготовке военных медицинских специалистов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем какие-либо шаги, ведущие к эскалации войны, поэтому мы не отправляем оружие или солдат в Украину. Однако, как соседняя страна, Венгрия помогает раненым и нуждающимся в помощи в рамках величайшей гуманитарной операции в своей истории, и поэтому мы помогли госпитализировать раненых украинских солдат, а венгерские силы обороны также участвуют в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей", - сообщили 24.hu в венгерском оборонном ведомстве.
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+4 Владимир #467749
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+3 Ан Мур
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+1 Валентин Коваль #550884
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Чому я думаю, що границя таких цифр прямує до нуля?
Типичный еврейский подход; аптечки, вода в бутылях - да, это можно, но главное - чтобы от этой "помощи" не пострадал ни один русский оккупант/ фашист, а то "Кремль может обидеться"..
И он за близкие отношения с Москвой намерен вписать Венгрию в историю как страну, дважды поддержавшую фашизм.