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Минобороны Венгрии: Мы не отправляем оружие в Украину, но помогаем раненым и готовим военных медицинских специалистов

міноборони,угорщина

В Министерстве обороны Венгрии признали, что участвуют в "подготовке военных медицинских специалистов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем какие-либо шаги, ведущие к эскалации войны, поэтому мы не отправляем оружие или солдат в Украину. Однако, как соседняя страна, Венгрия помогает раненым и нуждающимся в помощи в рамках величайшей гуманитарной операции в своей истории, и поэтому мы помогли госпитализировать раненых украинских солдат, а венгерские силы обороны также участвуют в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей", - сообщили 24.hu в венгерском оборонном ведомстве.

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Автор: 

Венгрия (2002) врачи (1518)


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Топ комментарии
+4
Да идите вы накуй...
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07.03.2023 21:56 Ответить
+3
хотів би знати скількох медиків вони підготовили для ЗСУ і скількох поранених вилікували або лікують. за кошт свого бюджету. Підкреслюю: за форінти з центрального бюджету, не з бюджету міста Будапешт або інших громад. І, звісно, не за кошти самих поранених, випскників-лікарів чи медсестер (чи їх родичів).

Чому я думаю, що границя таких цифр прямує до нуля?
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07.03.2023 22:04 Ответить
+1
Вмили руки .
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07.03.2023 21:49 Ответить
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Вмили руки .
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07.03.2023 21:49 Ответить
Да идите вы накуй...
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07.03.2023 21:56 Ответить
хотів би знати скількох медиків вони підготовили для ЗСУ і скількох поранених вилікували або лікують. за кошт свого бюджету. Підкреслюю: за форінти з центрального бюджету, не з бюджету міста Будапешт або інших громад. І, звісно, не за кошти самих поранених, випскників-лікарів чи медсестер (чи їх родичів).

Чому я думаю, що границя таких цифр прямує до нуля?
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07.03.2023 22:04 Ответить
Мы не отправляем оружие в Украину, но.."
Типичный еврейский подход; аптечки, вода в бутылях - да, это можно, но главное - чтобы от этой "помощи" не пострадал ни один русский оккупант/ фашист, а то "Кремль может обидеться"..
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07.03.2023 22:44 Ответить
Я извиняюсь, а что Орбан тоже?!
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08.03.2023 00:05 Ответить
"..что Орбан тоже?" Орбан никакого вооружения и боеприпасов Украине не предоставляет и не предоставлял.
И он за близкие отношения с Москвой намерен вписать Венгрию в историю как страну, дважды поддержавшую фашизм.
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08.03.2023 11:45 Ответить
Плюнути ото межиочі й нах*й послати...
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07.03.2023 23:47 Ответить
Залиште собі, лайно собаче
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07.03.2023 23:56 Ответить
Что ж, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Надо только после войны не забыть, кто был "на стороне мира", а кто присылал вооружения на десятки миллиардов, что бы этого мира достичь.
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08.03.2023 00:04 Ответить
нема там клаптя шерсті, від слова "зовсім"; там один пістьож
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08.03.2023 00:45 Ответить
Усьо! Війна програна, без угорської зброї весь світ зупиниться! Що робити!
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08.03.2023 08:14 Ответить
 
 