После принятия закона об "иноагентах" парламентом Грузии в Тбилиси начались массовые беспорядки. Президент Зурабишвили готовит обращение
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит с экстренным обращением к народу своей страны. Это произойдет на фоне массовых протестов из-за скандального законопроекта об "иноагентах".
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Mtavari Akrhi, об этом заявляет администрация президента Грузии.
"Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в Нью-Йорке. В течение часа она выступит с чрезвычайным обращением к народу Грузии", - говорится в сообщении администрации.
7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Документом предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы.
После этого в Тбилиси начались масштабные протесты против законопроекта. В ходе акций произошли столкновения с полицией, использующей слезоточивый газ и водометы.
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Думаю, впустять...
А Грузини «запалилися» якщо з подачі кацапів то наступний крок «введите войска», якщо спонтанна акція протесту - то розвиток може бути позитивний.
Щодо скептицизму "шлюг народних" перед виборами, маю великі сумніви. Бо всі більш-менш серйозні соціологи давали їм величезну перевагу перед усіма опонентами. Інша річ, що на наступних виборах такої "легкої прогулянки" в них уже не буде - якраз це гарантувати можна. А ще коли "шлюги" феєрично зашкваряться кілька разів, то цей проект полетить на політичний цвинтар вслід за "Самонеміччю", "озимим поколінням" та іншими подібними проектами.
Щодо грузинів, поки що давати якісь прогнози рано. За моїм суб'єктивним відчуттям - буде бійка. Велика. Зрештою, "грузинських шлюг" наженуть статевими ганчірками, а вслід за ними і москалів.
А соціологія…. такі «настрої» були в кінці 21го
...Кінець 2021-го року... Правду кажучи, я погано пам'ятаю той час. Тоді лютувала "корона", ми перехворіли усією родиною, та не всі у нас цю заразу пережили. Тому якось не слідкував за балаканиною ЗЄ!лених говорящих голів - якось не до того було.
https://twitter.com/i/status/1633197335726440448
Де-юре дерьмаківці порушили всі закони, які можна собі уявити. (друзям все, ворогам - "ситуаційну необхідність" поза межами здорового глузду)
Тільки з врахуванням того, що зброї на руках українців ********* і на водомети та газові гранати буде, чим відповісти.
Хто там вийде зі зброєю? Ті, хто під шумок в кінці лютого 22 набрали калашів, а потім рік від повісток ховались?
Молдова, Грузія ху&ло хоче десь здобути хоч якусь "перемогу" та відвернути увагу від своїх поразок.
Хто взяв тюрму?
Ти там був?
правив не Міхо, а хтось там, також зрозула маніпуляція. А щодо останнього -записи такі секретні що їх ніхто не бачив? А те що у ворів в законі щось відібрати - в чому обурення? Не треба було чіпати?
А чому Ющенко,Порошенко не вибрали на другий термін?
Цікаво за якою ціною???
А як розпиналися - "горці, горда нація, нескорені..."
А, насправді - банальні базарні торговці *********** під наглядом кацапських "смотрящих".