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После принятия закона об "иноагентах" парламентом Грузии в Тбилиси начались массовые беспорядки. Президент Зурабишвили готовит обращение

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит с экстренным обращением к народу своей страны. Это произойдет на фоне массовых протестов из-за скандального законопроекта об "иноагентах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Mtavari Akrhi, об этом заявляет администрация президента Грузии.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в Нью-Йорке. В течение часа она выступит с чрезвычайным обращением к народу Грузии", - говорится в сообщении администрации.

7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Документом предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы.

После этого в Тбилиси начались масштабные протесты против законопроекта. В ходе акций произошли столкновения с полицией, использующей слезоточивый газ и водометы.

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Автор: 

Грузия (4504) протест (5862)


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Топ комментарии
+41
Не радійте особливо за грузинів, скоро клоун такий самий закон прийме.
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07.03.2023 21:53 Ответить
+32
Грузини-не дайте себе знов загнати у кацапське ярмо...
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07.03.2023 21:55 Ответить
+32
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07.03.2023 22:01 Ответить
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бульбостан №2? Місцеве окрєстіно вже готується приймати нових клієнтів?
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07.03.2023 21:51 Ответить
Если кто-либо (бизнесмен или олигарх) даст протестующим 200 автоматов с парой магазинов, то никаких проблем снести кацапское правительство не будет. Если не будет оружия, то без поддержки элит (а она возможно имеется) 0 шансов будет, технологии разгона и слежения выросли до такой степени, что либо за 1 вечер идешь на штурм, показываешь свою готовность убивать и умереть, либо всех лидеров отследят по камерам и телефонам и зачистят мгновенно по одному, если вдруг они попытаются в долгую, а не сразу выносить вперед ногами, как делали киргизы относительно недавно.
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07.03.2023 22:02 Ответить
Які автомати? Вони там зараз вишикується у шеренги і будуть змагатися у хорових співах. Потім трохи потанцюють, поп'ють вина та поїдять шашлики. Після цього будуть фотосесія та інтерв'ю західним ЗМІ. Ну і як завершальний акорд прогулянка на автобусах з тонованими вікнами до найближчого будинку відпочинку з гратами на вікнах.
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07.03.2023 22:07 Ответить
Ну, у них есть мотивация одна: приезжие сотни тысяч кацапов подняли цену на аренду жилья в 3-4 раза. Из-за этого молодые грузины не могут банально семью завести с такой высокой арендной платой и новые хатки тоже выкупают. Ради того, чтобы получить бесплатное жилье, снеся кацапское правительство и затем уже сделать тотальную конфискацию всех купленных русаками квартир, выкинув их на улицу и дальше назад в оркостан, многие готовы пойти на революцию. Если народу эту перспективу доходчиво объяснили и дали понятный лозунг: "Грузия - для грузин, которые хотят жить по-европейски", то все будет хорошо. В противном случае либерахи действительно готовы наплевать на пострадавший народ ради нескольких похвал от коррумпированных фсб европейцев, которые и создали бездарную методичку ненасильственных революций, которая ни разу не сработала даже в самой Грузии 20 лет назад.
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07.03.2023 22:20 Ответить
Тобто меркантильний інтерес. А так революції не робляться. До речі, там скоро вже стільки кацапів буде, що вони у них просто розчиняться. І вже точно не зможуть нічого змінити, навіть якщо сильно захочуть...
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07.03.2023 22:36 Ответить
Как раз с экономических вопросов революции и начинаются.
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08.03.2023 00:32 Ответить
Це тоді не революція, а бунт. А він відрізняється хаотичністю та неузгодженістю дій його учасників. І до наслідків якихось вагомих не призводить саме через те, що цілі не було чітко зформульовані і обмежувалися вирішенням якихось утилітарних, а не глобальних проблем. Ідейної складової у такого протесту немає, а тому він завжди приречений на поразку.
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08.03.2023 00:51 Ответить
У грузинів є шанс.
Думаю, впустять...
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07.03.2023 21:52 Ответить
у них є шанс, значно кращій ніж був у Беларусі, до того, як вона перетворилася на ********. якщо вони не почнуть, роззувшись стояти на лавочках, дарити квіти та кульки, а почнуть гнати кацапів, то все вийде. ***** зараз не до Грузії.
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07.03.2023 22:19 Ответить
Не радійте особливо за грузинів, скоро клоун такий самий закон прийме.
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07.03.2023 21:53 Ответить
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07.03.2023 22:01 Ответить
Дуже по темі. Чи на бояру не вистачає?
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07.03.2023 22:32 Ответить
Нам дуже важлива думка зесрані, продовжуй про бояру, і не забудь про баригу порошенка
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07.03.2023 22:39 Ответить
Якщо такий закон буде проти змі спонсорованих рашкою то що в тому буде поганого?
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07.03.2023 23:47 Ответить
Угу. Вам ***** сказало - кто угодно, только не Порошенко. Вы с радостным мычанием поскакали голосовать за московитскую гундосую шлюху.
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07.03.2023 22:38 Ответить
Цікаво, "путінввєдівойска" буде?
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07.03.2023 21:54 Ответить
Там уже нема чого вводить, всі тут... Підозрюю, що якби при владі був Саакашвілі, чи хтось інший, але нормальний, то грузини уже б відбили Абхазію і Пд. Осетію!
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07.03.2023 22:03 Ответить
Не знаю. Довіра до теперішньої грузинської влади нульова, а кремляді тільки й шукають де б ще підпалити...
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07.03.2023 22:36 Ответить
Навіщо їм Грузію палити, там прокацапська влада
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07.03.2023 22:53 Ответить
ЗЄ!лену владу можна було сміливо вважати прокацапською (чого вартий лише оманський договорняк). Однак це жодним чином не завадило москалям полізти сюди 24 лютого минулого року і творити все те, що вони творять. Тому не шукайте логіки та здорового глузду в діях одічалих, бо їх просто не існує.
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07.03.2023 23:28 Ответить
Логіка є. У вас є гарантія що Зе і СН виграли б наступні вибори? Я вам скажу що навіть у СН це вважали величезною проблемою і дивились вперед з великим скептицизмом. Планували навіть повну заміну кандидатів у ВР - новые лица v2.0
А Грузини «запалилися» якщо з подачі кацапів то наступний крок «введите войска», якщо спонтанна акція протесту - то розвиток може бути позитивний.
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07.03.2023 23:40 Ответить
Гарантій, певна річ, ніхто ніяких не дасть, бо невідомо, яка дурня прилетить в голову мутрому наріту наступного разу.
Щодо скептицизму "шлюг народних" перед виборами, маю великі сумніви. Бо всі більш-менш серйозні соціологи давали їм величезну перевагу перед усіма опонентами. Інша річ, що на наступних виборах такої "легкої прогулянки" в них уже не буде - якраз це гарантувати можна. А ще коли "шлюги" феєрично зашкваряться кілька разів, то цей проект полетить на політичний цвинтар вслід за "Самонеміччю", "озимим поколінням" та іншими подібними проектами.
Щодо грузинів, поки що давати якісь прогнози рано. За моїм суб'єктивним відчуттям - буде бійка. Велика. Зрештою, "грузинських шлюг" наженуть статевими ганчірками, а вслід за ними і москалів.
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09.03.2023 04:08 Ответить
Куди вже більше зашкіарюватись? (((
А соціологія…. такі «настрої» були в кінці 21го
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09.03.2023 09:36 Ответить
Друже, не лінуйтеся: напружте уяву. Пригадайте Колю-Катлєту, Мар'яшу бИзуглу, мадам трИтьякову, торгівця бабусиним песиком - брагара... А тепер скажіть: невже цим та багатьом іншим фрікам забракне дурного глузду утнути яку-небудь епічну дурню? Тим більше, що весна почалася, і хронічні болячки (психічні розлади - не виняток) мають тенденцію до загострення.
...Кінець 2021-го року... Правду кажучи, я погано пам'ятаю той час. Тоді лютувала "корона", ми перехворіли усією родиною, та не всі у нас цю заразу пережили. Тому якось не слідкував за балаканиною ЗЄ!лених говорящих голів - якось не до того було.
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09.03.2023 23:26 Ответить
Грузини-не дайте себе знов загнати у кацапське ярмо...
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07.03.2023 21:55 Ответить
Они давно себя уже загнали,беря деньги из рук тех,кто окупировал треть их страны и убивал их же в 2008,принимая с распростертыми обьятиями захватчиков и террористов
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07.03.2023 22:51 Ответить
Ху..ло вирішило в Грузії розхитати ситуацію, щоб відволікти увагу від України.
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07.03.2023 21:55 Ответить
Увагу кого?
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07.03.2023 22:02 Ответить
ХЗ.
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07.03.2023 22:06 Ответить
Чесно, при всій повазі до грузинів, більшості світу буде глибоко пофіг...
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07.03.2023 22:10 Ответить
Пишіть українською мовою. Я Вас не розумію.
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07.03.2023 22:19 Ответить
русский, почему ты боишься назвать ***** *****м?
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07.03.2023 22:39 Ответить
Тримайтеся, генецвалі!
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07.03.2023 21:57 Ответить
Хотілося б і перемоги здорової частини грузинського суспільства і другий фронт, але...
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07.03.2023 21:57 Ответить
Може тимчасово грузинський легіон туди відпустити?
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07.03.2023 21:57 Ответить
Знайома українцям картина. Хто бореться - той має свободу. Нехай і в грузинів все вийде. Прокремлівську владу треба скидати поки не пізно
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07.03.2023 22:00 Ответить
ГРУЗИНИ-ПРОСИНАЙТЕСЬ!
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07.03.2023 22:01 Ответить
Грузини прислали з мітингу
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07.03.2023 22:04 Ответить
Дуже сподіваюся, що на цьому мітингу ми нарешті почуємо від грузинів гасла на кшталт "Бий москаля - рятуй Грузію!"
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07.03.2023 22:05 Ответить
путін ***** вже кричать і руцкій ваня іді на куй теж))
https://twitter.com/i/status/1633197335726440448
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07.03.2023 22:09 Ответить
неужели проснулись и выключили телевизор ?
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07.03.2023 22:06 Ответить
скоро грузія стане як білорусія
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07.03.2023 22:07 Ответить
На срімах чути як проестувальники кричали путін *****
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07.03.2023 22:08 Ответить
Грузини, зносьте ту дуру прокацапську! Але шкода, що ви рашистів навпускали до себе, там під шумок гебні налізло валом
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07.03.2023 22:08 Ответить
Ну да, я тоже тогда думал... Теперь осталось только ждать заворушень.
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07.03.2023 22:18 Ответить
Де-факто в Україні вже є іно-агенти і їх вимкнули. (вимог не було, законної підстави теж, рішення суду також відсутнє, але вони псували рейтинги найвеличнішому боневтіку)
Де-юре дерьмаківці порушили всі закони, які можна собі уявити. (друзям все, ворогам - "ситуаційну необхідність" поза межами здорового глузду)
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07.03.2023 22:09 Ответить
ЗЄльонку чекає те ж саме у перші ж дні після закінчення війни.

Тільки з врахуванням того, що зброї на руках українців ********* і на водомети та газові гранати буде, чим відповісти.
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07.03.2023 22:14 Ответить
Я такі вас умаляю.

Хто там вийде зі зброєю? Ті, хто під шумок в кінці лютого 22 набрали калашів, а потім рік від повісток ховались?
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07.03.2023 22:26 Ответить
Навіщо виходити? Головне вміти влучно стріляти. А вже коли трупи приберуть можна і на вибори з "гвоздичкою в петлиці" і суворою посмішкою на вдоволеній морді лиця...
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08.03.2023 00:14 Ответить
https://www.newsgeorgia.ge/lider-pravjashhej-partii-gruzii-obvinil-oppoziciju-v-popytkah-dovesti-minsk Грузинська влада пояснила, чому не протестує через зустріч Лукашенка з "президентом" Абхазії: "для нас важливо зберегти існуючий сьогодні статус-кво в плані невизнання."

Молдова, Грузія ху&ло хоче десь здобути хоч якусь "перемогу" та відвернути увагу від своїх поразок.
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07.03.2023 22:14 Ответить
Грузини вільний народе висносьте цю гниду путінську Зурабішвілі
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07.03.2023 22:17 Ответить
протестувальники намагаються штурмувати парламент
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07.03.2023 22:17 Ответить
Могли бы штурмом и тюрягу взять, как мы когда-то(с Юлей... лучше бы она до сих пор сидела).
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07.03.2023 22:20 Ответить
Що ти свистиш?
Хто взяв тюрму?
Ти там був?
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07.03.2023 22:54 Ответить
Хочеться вірити, що грузинам осточортіли путінські соски в Грузії, але сумніваюсь, побузять і розійдуться!
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07.03.2023 22:24 Ответить
А у нас що? А у нас нічого, приймай що хочеш, хоч знову кріпосне право вводи.
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07.03.2023 22:30 Ответить
А хто його виконувати буде? Та й навіщо його приймати, однаково відміняти потім лежачи в смітнику, "не на часі" після війни працювати не буде.
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07.03.2023 22:41 Ответить
До влади у Грузії прийшли підараси, відсмокчуючи у ***** за пайку. Вони мразі забули, що коли параша напала на них, українці надавали їм військову допомогу і воювали за них.
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07.03.2023 22:32 Ответить
Тобто за розпіареного у нас Саакашвілі вони виходити не захотіли, але вийшли за свої права, молодці!
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07.03.2023 22:38 Ответить
Там добре відносяться до Саакашвілі. Але опозиція «слабка» тому потрібен був ще якийсь фактор. Будемо бачити, може розвитку і це не отримати
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07.03.2023 22:57 Ответить
Неправда. Саакашвілі зневажають. Тому він і сидить. Він їм сала за комір залив добряче своїм балабольством і зловживанням владою...
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08.03.2023 00:16 Ответить
Поцікавтеся безпосередньо у грузинів. Звісно будуть різні думки. Але в цілому ставлення добре.
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08.03.2023 08:44 Ответить
В середовищі правозахисників ставлення до Міхо негативне. Реформи робив не Міхо. Правив також не Міхо, а його дядько Алазанія. А от наказ пресувати "злодіїв в законі" гвалтуючи на камеру, а потім шантажем відбираючи все майно до останнього віддавав особисто Міхо. І кожного вечора особисто передивлявся (смакував) відзнятий матеріал. Відеоархів у нього такий що "злодії" до сих пір трусяться щоб не сплило...
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08.03.2023 09:11 Ответить
Хто входить до середовища правозахисників? Часом не бувші менти яких «розігнали» і вони подалися і правозахисники? Таких і у нас багато.
правив не Міхо, а хтось там, також зрозула маніпуляція. А щодо останнього -записи такі секретні що їх ніхто не бачив? А те що у ворів в законі щось відібрати - в чому обурення? Не треба було чіпати?
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08.03.2023 09:22 Ответить
Це громадські організації. А громадяни будь де болісно реагують на приниження людської гідності силовиками навіть "з благородною метою". Грузія маленька. Сімї великі. Всі про всіх знають... а коли з родича поглумися то не простять. От чому такого "великого Міхо" не переобрали і він змушений був тікати з країни від "вдячних" виборців? та й судив його, до речі, реформований ним самим суд...
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08.03.2023 09:35 Ответить
Громадські організації в основному ( ! не всі, але значна частина) існують на зовнішньому фінансуванні і часто створюються для досягнення конкретних цілей (які можуть бути будь які). Всім відомо що влада теперішня куплена кацапами. В Грузії тоді закривали кредити газпромівськими грошима потрібним людям. Кацапи відділяли (-ють) величезні гроші для підкупу з метою політичного впливу в ЄС і не тільки. Втручання у вибори США. Чому ви думає що вони не втручалися (-ються) в політичний процес в Грузії і тим паче в Україні?
А чому Ющенко,Порошенко не вибрали на другий термін?
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08.03.2023 09:46 Ответить
домечталісь. А Каха Каладзе буде стріляти в грузинів ? Колись фоткався. Напевне, грузинські мрійники будуть таки впрошувати ***** = введи.
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07.03.2023 22:44 Ответить
Viju mnogo russkix botov. Oni kak budko s Ukrainskoi storoni no rabotaiut(pishut) tak chtob povredit otnashenia s nashimi narodami. Budte bditelni ukrainzi
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07.03.2023 23:27 Ответить
Президент Зурабишвили путинская соска.
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07.03.2023 23:28 Ответить
Viju mnogie sovsem ne ponimaiut gruzinskuiu politiku. Rebiata, mi proshli uje to, chto vi proxodite seichas v politicheskoi jizni. Ne tak vsio prosto...
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07.03.2023 23:29 Ответить
приняли сотни тысяч кацапов, которые до того оккупировали вашу страну и отжали территорию?! соски путинские! воистину, Ne tak vsio prosto...
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08.03.2023 00:21 Ответить
Скоро за украинский флаг там начнут сажать, вот увидите😁
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08.03.2023 00:10 Ответить
Грузинська влада продає країну каzапам.

Цікаво за якою ціною???
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08.03.2023 00:11 Ответить
задешево
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08.03.2023 00:23 Ответить
Після Саакашвілі в керівництві Грузії начисто забули, що таке національна гідність.
А як розпиналися - "горці, горда нація, нескорені..."
А, насправді - банальні базарні торговці *********** під наглядом кацапських "смотрящих".
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08.03.2023 08:28 Ответить
 
 