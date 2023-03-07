В Белом доме назвали три причины, почему для США важно поддерживать Украину

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал три главные причины, почему для США важно поддерживать Украину в войне с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, и хотя это может звучать банально, но является правдой, это – война за независимость, война за право Украины существовать как государство", - отметил Кирби. По его словам, американцы должны понимать это по собственному опыту, потому что им приходилось бороться за собственную независимость, по крайней мере, дважды, и для этого понадобилась иностранная помощь.

Во-вторых, продолжил представитель Белого дома, если кто-то из американцев считает, что война происходит далеко и не затрагивает его, он ошибается. Агрессия РФ оказала экономическое влияние на весь мир, в том числе на Соединенные Штаты, если вспомнить хотя бы скачки цен на бензин и другую продукцию. Война повлияла на продовольственную и энергетическую безопасность в глобальном масштабе, потому что Путин в очередной раз пытался превратить энергоснабжение в оружие.

В-третьих, если позволить Путину добиться его цели, он не остановится на Украине. Россия будет угрожать не только союзникам и партнерам США в Европе, она станет еще большим вызовом национальным интересам США.

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