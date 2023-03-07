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Новости Помощь Украине Война
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В Белом доме назвали три причины, почему для США важно поддерживать Украину

кірбі

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал три главные причины, почему для США важно поддерживать Украину в войне с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, и хотя это может звучать банально, но является правдой, это – война за независимость, война за право Украины существовать как государство", - отметил Кирби. По его словам, американцы должны понимать это по собственному опыту, потому что им приходилось бороться за собственную независимость, по крайней мере, дважды, и для этого понадобилась иностранная помощь.

Во-вторых, продолжил представитель Белого дома, если кто-то из американцев считает, что война происходит далеко и не затрагивает его, он ошибается. Агрессия РФ оказала экономическое влияние на весь мир, в том числе на Соединенные Штаты, если вспомнить хотя бы скачки цен на бензин и другую продукцию. Война повлияла на продовольственную и энергетическую безопасность в глобальном масштабе, потому что Путин в очередной раз пытался превратить энергоснабжение в оружие.

В-третьих, если позволить Путину добиться его цели, он не остановится на Украине. Россия будет угрожать не только союзникам и партнерам США в Европе, она станет еще большим вызовом национальным интересам США.

Читайте также: Минобороны Венгрии: Мы не отправляем оружие в Украину, но помогаем раненым и готовим военных медицинских специалистов

Автор: 

США (27131) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+32
...і четверте: це стане поганим прикладом для інших диктаторів на кшалт Сі...
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07.03.2023 22:04 Ответить
+18
І п'яте: Будапештський меморандум.
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07.03.2023 22:06 Ответить
+16
І по п'яте ні куя ху.ло не переможе. Україна поставе хрест на цій псячі недодержаві.
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07.03.2023 22:06 Ответить
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...і четверте: це стане поганим прикладом для інших диктаторів на кшалт Сі...
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07.03.2023 22:04 Ответить
І п'яте: Будапештський меморандум.
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07.03.2023 22:06 Ответить
І по п'яте ні куя ху.ло не переможе. Україна поставе хрест на цій псячі недодержаві.
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07.03.2023 22:06 Ответить
Ленд-ліз фіг, літаки хоч навіть старі фіг, танки фіг (31 через 1,5-2 роки), далекобійні ракети фіг,... Повний фігвам. Звичайно, ми ж не Тайвань маленький, а одна з найбільших країн Європи.
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07.03.2023 22:08 Ответить
Народ України довів що гідний. Це головне, а не кв2.
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07.03.2023 22:19 Ответить
Не, не. Дмитрий.

Not so fast!

Уже много полезных «вещей « передали.
Забыл? Джавелины, Стингерсы, Хаймерсы…

Будет и все остальное.


Медленно передают? Да, медленно.

Но, не надо забывать, что сейчас Украина не только сражается на нуле,

но и ломает всю пятую колону Кремля, которую он создавал в разных странах мира десятилетиями.
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07.03.2023 22:25 Ответить
ты/вы не понял,дмитрию лично не отчитались!!(что передали)ведь всё так просто передать(как коробок спичек из кармана в карман)как раздражают такие дилетанты не понимающие сложности, только документальной не говоря о реальной материальной,со всей цепочкой подготовки,(передаваемой техники) подготовки персонала как пользуещегося этой техникой так и обслуживающего,логистики и создание ремонтных и прочих баз, и ещё разного рода подводных камней.
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07.03.2023 22:38 Ответить
Тому дали з двадцять Хаймерсів і все, а як же інфраструктура, персонал, логістика,... Тому поляки і купили відразу 500 штук в Південній Кореї, а ще тисячу самих новітніх танків, а ще і літаки. Ото вони попали, тепер все заіржавіє, бо тут малахольний експерт Кубік так сказав.
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07.03.2023 23:25 Ответить
так вот!!заметь поляки всё купили!!(этим всё сказано)когда купиш и создаш всю инфраструктуру за свои кровные не придётся тупые требования выкатывать и будеш ценить то что приобрёл и за одно не придётся оппонентов малохольными обзывать.(хотя к кому аппелирую??)
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08.03.2023 21:01 Ответить
А у нас все вкрали і вивели кошти мабуть в КНДР, Іран та Китай з Кубою, а не в їх банки, д ті гроші працюють. Мої кровні, вкрадені у мене, саме там. Та ж податкова в США могутніше за їх ФБР, і все чудово знає.
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08.03.2023 23:23 Ответить
аха!!именно так и есть!! ты сейчас за монитором сидиш!!а я в твоих карманах шарюсь!!
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09.03.2023 16:38 Ответить
Кубик зі смайликами, ще один тупий бот, якому правда не подобається. Саме моїми грошами оплачують твоє срання тут в коментах. Гроші, які краде ахметка, пінчук,.. та владна шобла виводяться в ту же Німеччину, там вони працюють, в даному випадку проти України. Ази економіки.
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10.03.2023 01:42 Ответить
отвянь ,,экономист"и иди голосовать за очередного ,,бубочку/боневтика" как вариант ,,хуже не будет/за то посмеёмся" (я уже уверовал что без твоих денег и ваших воров ну уж точно бы немецкая экономика рухнула!!) и вправду говорят:стране нужны герои а п***а рождает идиота(эт однозначно о тебе)
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10.03.2023 10:41 Ответить
До развития системы ПВО (и выбивания кацапских ракет) нам без ангаров и взлеток от самолетов толку нет. Даже Польша отказалась дать нам аэродром для их базирования и отказалась жестко. А где нам держать самолеты, когда у нас пару тысяч ватников все еще готовы за кацапские бабки отработать и дать наводку, особенно среди лудоманов и наркоманов? Сейчас кацапы всрали сотни дорогущих стратегических ракет, а наше ПВО усиляется и усиляется. Если мы уже начали строить ангары и инфраструктуру, то сможем и принять самолеты и использовать их по назначению. Американские самолеты все же более нежные, чем сушки, которые с грунта иной раз взлететь могут, а обслужить их могут наши инженеры с десятками лет опыта.
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07.03.2023 22:40 Ответить
Якщо поляки не дали ті 4 танки, не було би жодного з обіцяних. І так з усім.
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07.03.2023 23:20 Ответить
Ви порівнюєте одну з найрозвинутіших країн світу (Тайвань) з Україною?
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07.03.2023 23:07 Ответить
Ви порівнюєте 1/20 за площею від України країну десь на острові, без корисних покладів та родючої землі. Країну, яка вилізла за рахунок РЕАЛЬНОЇ допомоги США, які не тільки її захищали, а і зробили своїм виробничим майданчиком в Азії, коли в КНР ще горобців ловили.
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07.03.2023 23:18 Ответить
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07.03.2023 22:09 Ответить
Хороша мова, по-комсомольськи. Відразу видно, що добре в комсомолі справи робила і промови штовхала.
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07.03.2023 22:26 Ответить
І ШО ? А хто з украінськой влади, керувавших Україною останні 30 років не був у комсомолі чи партіі?

Мабудь тількі квартал 95
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08.03.2023 00:11 Ответить
Фаріон 007 - а те що вона була в комсомолі це було прикриттям її дій як агента МІ 6 (бо як ще можна пояснити її пояснення причин того чого вона хотіла вступити в компартію).
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08.03.2023 03:54 Ответить
Цікаво Ви про людей судите. Ви, мабудь, военний пенсіонер усі роки служивших в радянський армії. Українська молодь спокійно відноситься до Фаріон , бо вже вчиться на украінськой мові. І тількі пенсіонери щось біографію Фаріон штурмують . А сами усі роки голосували за комуністів КРАВЧУКа, Кучму, Ющенко.
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08.03.2023 08:46 Ответить
З того що ви написали мене стосується тільки одне - чим вам Ющенко не вгодив ( хоча може ви латентна прихильниця Януковича - аж маю право на припущення? ) ?
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09.03.2023 20:30 Ответить
Добре, що в цей жахливий час в Америці при владі знаходяться адекватні політики з досвідом, з демократичними принципами та доброю душею.

Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена! Бо якщо до влади прийде Трампон зі своєю сектою МАГА - нам кінець.
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07.03.2023 22:11 Ответить
Це не ці "спартани" недавно Притула показував?

Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

·

https://twitter.com/Viaches50993743/status/1633134188969840641 4 ч

З Канади з любов'ю. У Харкові сьогодні як 127-а бригада територіальної оборони приймають 25 британських бронетранспортерів, закуплених і подарованих Всесвітнім конгресом українців. Це перша пожертва такого роду від неурядової організації.

https://twitter.com/i/status/1633134188969840641
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07.03.2023 22:12 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3672995-svitovij-kongres-ukrainciv-pridbav-25-britanskih-bronovikiv-dla-teroboroni-zsu.html https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3672995-svitovij-kongres-ukrainciv-pridbav-25-britanskih-bronovikiv-dla-teroboroni-zsu.html


Тільки - Світовий Конґрес Українців, СКУ. Наважилися таки. Павло Ґрод - дуже притомний.
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08.03.2023 02:24 Ответить
і по-шосте..в Афганістані трошки обісралися і треба якось репутацію піднімати...нам це на руку..
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07.03.2023 22:12 Ответить
США не та країна яка буд силою насаджувати свою волю чужому народу. Вони самі не змінилися.
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07.03.2023 22:22 Ответить
ага і для того треба було 20 років,щоб зрозуміти що афганський бармалєй проти афганського бармалєя воювати не буде?
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07.03.2023 22:43 Ответить
Пропоную вам влаштуватися радником в сенат.
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07.03.2023 22:46 Ответить
думаю ваше резюме у них буде в пріоритеті.
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07.03.2023 22:56 Ответить
Дякую за довіру.
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07.03.2023 23:02 Ответить
"У Білому домі назвали три причини, чому для США важливо підтримувати Україну ":
1
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
2
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
3
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
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07.03.2023 22:12 Ответить
Любіть у труді, у коханні, в бою,
в цей час коли гудуть батареї
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!
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07.03.2023 22:16 Ответить
Може американці згадають: скільки разів вони рятували цих андрофагів? Тільки у ХХ-му сторіччі мінімум двічі! Вигодували, то ж маєте! А Україна боролася, бореться і переможе!
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07.03.2023 22:13 Ответить
Все сказал правильно. Возражений нет.

Чем быстрее будет победа Украины и поражение РФ, тем быстрее весь мир выйдет на нормальный режим.

И наоборот.

Если путлеру удастся добиться хоть какого то успеха в Украине, то вероятность его нападения на страны запада станет очень высокой.

Это будет не вопрос остановиться ли он только на Украине?
Это будет только вопрос времени, когда он совершит следующую агрессию.
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07.03.2023 22:16 Ответить
Роман Донік

@donikroman

В ответ

https://twitter.com/JohnyTempus @JohnyTempus

мобанк відмовив мені у обслугованні за критику "команди" яка допомагала раніше Коломойському ******* гроші у українців.
Не відкрили навіть рахунок))
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07.03.2023 22:19 Ответить
І сьома причина - Україна впевнено перемагає! І потрібно закріпити та нарощувати цей успіх
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07.03.2023 22:19 Ответить
Головна причина що ми воюємо з одвічним ворогом Штатів кацапстаном, а в минулому савєцкім союзом. Тому і підтримують нас.
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07.03.2023 22:23 Ответить
Ти багато чого не знаєш. Почитай про Карибську кризу.
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07.03.2023 22:38 Ответить
помощь от рос.империи???
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08.03.2023 00:16 Ответить
підтримка Заходу схожа на підтримку зголоднілого,якого підтримують трьома сухарями хлібу...щод не вмер ранише чим треба...
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07.03.2023 22:37 Ответить
а ви би хотіли,щоб зразу цілу буханку дали?..так не можна зразу багато..порційно треба певний час годувати..
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07.03.2023 23:05 Ответить
людину яка довго була голодною,ставлять на ноги за два тижня,а не за два роки!
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08.03.2023 00:20 Ответить
США оценивают навыки украинских пилотов по управлению истребителями F-16

https://www.currenttime.tv/a/ukraina-istrebiteli-piloty/32306326.html
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08.03.2023 08:19 Ответить
 
 