В Белом доме назвали три причины, почему для США важно поддерживать Украину
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал три главные причины, почему для США важно поддерживать Украину в войне с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во-первых, и хотя это может звучать банально, но является правдой, это – война за независимость, война за право Украины существовать как государство", - отметил Кирби. По его словам, американцы должны понимать это по собственному опыту, потому что им приходилось бороться за собственную независимость, по крайней мере, дважды, и для этого понадобилась иностранная помощь.
Во-вторых, продолжил представитель Белого дома, если кто-то из американцев считает, что война происходит далеко и не затрагивает его, он ошибается. Агрессия РФ оказала экономическое влияние на весь мир, в том числе на Соединенные Штаты, если вспомнить хотя бы скачки цен на бензин и другую продукцию. Война повлияла на продовольственную и энергетическую безопасность в глобальном масштабе, потому что Путин в очередной раз пытался превратить энергоснабжение в оружие.
В-третьих, если позволить Путину добиться его цели, он не остановится на Украине. Россия будет угрожать не только союзникам и партнерам США в Европе, она станет еще большим вызовом национальным интересам США.
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Not so fast!
Уже много полезных «вещей « передали.
Забыл? Джавелины, Стингерсы, Хаймерсы…
Будет и все остальное.
Медленно передают? Да, медленно.
Но, не надо забывать, что сейчас Украина не только сражается на нуле,
но и ломает всю пятую колону Кремля, которую он создавал в разных странах мира десятилетиями.
Мабудь тількі квартал 95
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена! Бо якщо до влади прийде Трампон зі своєю сектою МАГА - нам кінець.
Sлavko Sлavkoviч
@Viaches50993743
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https://twitter.com/Viaches50993743/status/1633134188969840641 4 ч
З Канади з любов'ю. У Харкові сьогодні як 127-а бригада територіальної оборони приймають 25 британських бронетранспортерів, закуплених і подарованих Всесвітнім конгресом українців. Це перша пожертва такого роду від неурядової організації.
https://twitter.com/i/status/1633134188969840641
Тільки - Світовий Конґрес Українців, СКУ. Наважилися таки. Павло Ґрод - дуже притомний.
1
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
2
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
3
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
в цей час коли гудуть батареї
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!
Чем быстрее будет победа Украины и поражение РФ, тем быстрее весь мир выйдет на нормальный режим.
И наоборот.
Если путлеру удастся добиться хоть какого то успеха в Украине, то вероятность его нападения на страны запада станет очень высокой.
Это будет не вопрос остановиться ли он только на Украине?
Это будет только вопрос времени, когда он совершит следующую агрессию.
@donikroman
В ответ
https://twitter.com/JohnyTempus @JohnyTempus
мобанк відмовив мені у обслугованні за критику "команди" яка допомагала раніше Коломойському ******* гроші у українців.
Не відкрили навіть рахунок))
https://www.currenttime.tv/a/ukraina-istrebiteli-piloty/32306326.html