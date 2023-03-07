Признаков подготовки белорусов к непосредственному наступлению на Украину пока нет, - Кирби

У США нет разведданных, которые могли бы подтвердить готовность белорусских сил принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине, но в то же время режим Лукашенко не отказывается предоставлять территорию страны как плацдарм для сил РФ.

Такую оценку высказал во вторник во время пресс-брифинга координатор Совета Безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", - отметил представитель Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что белорусский режим уже оказывал прямую поддержку российской агрессии.

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"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", - отметил Кирби.