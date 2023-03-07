Признаков подготовки белорусов к непосредственному наступлению на Украину пока нет, - Кирби
У США нет разведданных, которые могли бы подтвердить готовность белорусских сил принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине, но в то же время режим Лукашенко не отказывается предоставлять территорию страны как плацдарм для сил РФ.
Такую оценку высказал во вторник во время пресс-брифинга координатор Совета Безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", - отметил представитель Белого дома.
В то же время он подчеркнул, что белорусский режим уже оказывал прямую поддержку российской агрессии.
"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", - отметил Кирби.
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Если бы они не были ссыкунами, то давно бы уже пошли воевать. Если бы кацапы добились успеха вдруг каким-то раком, то вне всяких сомнений они бы пошли оккупировать нашу территорию, грабя и насилуя ничуть не меньше, чем кацапы (многие кстати бурят и чеченцев в этом винят, но везде это было решение русаков из ФСБ, которые специально отправляли эти подразделения именно с таким приказом, это были русаки и эти же русаки были в офисе почтовой компании, отправляя посылки с ворованными детскими игрушками своим оркосамкам). Более того, за неделю или две до начала вторжения из *********** ихний премьер-министр заявил, что он готов за 1-2 месяца полностью уладить проблему с морским экспортом удобрений, когда Литва прикрыла лавочку. Все над ним посмеялись, ведь им казалось это невозможным, шутили про пятый флот США около беларуского моря, но это и есть доказательство полной личной заинтересованности в оккупации Мариуполя, Бердянска и Одессы, на которые они и рассчитывали. Просто эти зассали, а орки получили сами знайте чего.