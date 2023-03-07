РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12686 посетителей онлайн
Новости Война
1 634 12

Признаков подготовки белорусов к непосредственному наступлению на Украину пока нет, - Кирби

рф,білорусь,військові

У США нет разведданных, которые могли бы подтвердить готовность белорусских сил принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине, но в то же время режим Лукашенко не отказывается предоставлять территорию страны как плацдарм для сил РФ.

Такую оценку высказал во вторник во время пресс-брифинга координатор Совета Безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", - отметил представитель Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что белорусский режим уже оказывал прямую поддержку российской агрессии.

Читайте также: Заявления Лукашенко о "Мачулищах" - попытка создать искусственную угрозу из Украины, - МИД

"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", - отметил Кирби.

Автор: 

Беларусь (7921) Кирби Джон (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
А с каких это пор запуск боевого самолета с боевой ракетой, которыми они уже атаковали нашу страну, не является абсолютнейшей агрессией с международным правом? Каждый такой взлет - это акт агрессии, акт войны. Они ведут против нас агрессию в самом чистом виде. Каждый день.

Если бы они не были ссыкунами, то давно бы уже пошли воевать. Если бы кацапы добились успеха вдруг каким-то раком, то вне всяких сомнений они бы пошли оккупировать нашу территорию, грабя и насилуя ничуть не меньше, чем кацапы (многие кстати бурят и чеченцев в этом винят, но везде это было решение русаков из ФСБ, которые специально отправляли эти подразделения именно с таким приказом, это были русаки и эти же русаки были в офисе почтовой компании, отправляя посылки с ворованными детскими игрушками своим оркосамкам). Более того, за неделю или две до начала вторжения из *********** ихний премьер-министр заявил, что он готов за 1-2 месяца полностью уладить проблему с морским экспортом удобрений, когда Литва прикрыла лавочку. Все над ним посмеялись, ведь им казалось это невозможным, шутили про пятый флот США около беларуского моря, но это и есть доказательство полной личной заинтересованности в оккупации Мариуполя, Бердянска и Одессы, на которые они и рассчитывали. Просто эти зассали, а орки получили сами знайте чего.
показать весь комментарий
07.03.2023 22:47 Ответить
+2
Ага, Данілов віддав в хімчистку свою чорну піжаму...
показать весь комментарий
07.03.2023 22:44 Ответить
+1
еще бы...этих клоунов потешных одной артой развалили бы)))на 2 день гомельский спецназ по разбитию башкой кирпичей по лесах вылавливали
показать весь комментарий
07.03.2023 22:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
еще бы...этих клоунов потешных одной артой развалили бы)))на 2 день гомельский спецназ по разбитию башкой кирпичей по лесах вылавливали
показать весь комментарий
07.03.2023 22:41 Ответить
Ага, Данілов віддав в хімчистку свою чорну піжаму...
показать весь комментарий
07.03.2023 22:44 Ответить
картоные вояки разве что только одно черного носка данилова стоят....и то не факт что целого)
показать весь комментарий
07.03.2023 22:49 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
08.03.2023 00:02 Ответить
Кірбі каже що єдиний можливий напад це словесний напад Лукашенка на Зеленського. А якщо читати між рядків то показує що спроба взяти на понт так собі. І китайців це теж стосується.
показать весь комментарий
07.03.2023 22:46 Ответить
А с каких это пор запуск боевого самолета с боевой ракетой, которыми они уже атаковали нашу страну, не является абсолютнейшей агрессией с международным правом? Каждый такой взлет - это акт агрессии, акт войны. Они ведут против нас агрессию в самом чистом виде. Каждый день.

Если бы они не были ссыкунами, то давно бы уже пошли воевать. Если бы кацапы добились успеха вдруг каким-то раком, то вне всяких сомнений они бы пошли оккупировать нашу территорию, грабя и насилуя ничуть не меньше, чем кацапы (многие кстати бурят и чеченцев в этом винят, но везде это было решение русаков из ФСБ, которые специально отправляли эти подразделения именно с таким приказом, это были русаки и эти же русаки были в офисе почтовой компании, отправляя посылки с ворованными детскими игрушками своим оркосамкам). Более того, за неделю или две до начала вторжения из *********** ихний премьер-министр заявил, что он готов за 1-2 месяца полностью уладить проблему с морским экспортом удобрений, когда Литва прикрыла лавочку. Все над ним посмеялись, ведь им казалось это невозможным, шутили про пятый флот США около беларуского моря, но это и есть доказательство полной личной заинтересованности в оккупации Мариуполя, Бердянска и Одессы, на которые они и рассчитывали. Просто эти зассали, а орки получили сами знайте чего.
показать весь комментарий
07.03.2023 22:47 Ответить
Все так і є. Але будь ласка не називайте їх орками чи руснею, русаками. В нас є наші історичні назви, це москалі та кацапи ( кацапи поширеніше там де наші предки стикались з татарами від яких і перейняли цю назву). Ну а останніми своїми діями вони заслужили щоб їх звали просто- підари.
показать весь комментарий
07.03.2023 22:55 Ответить
Там "геніальне" кодло подоляко-дєрьмаков все сподівається встановити з бульбашенком особливі відносини. Пропонують йому підписати якийсь пакт про ненапад. Скоріш за все, спілкуються по телефону та говорять йому купу компліментів. Я так думаю, ці убогі сподіваються його перетягнути на свій бік. Тіпа, відірвати від муйла. Але їхні сподівання марні і лише демонструють відсутність будь-якого натяку на інтелект.
показать весь комментарий
07.03.2023 23:22 Ответить
Що - не помітний ще прогрес у масовій трансплантації білоруським солдатам зябер? "Іхтіандри" не готові штурмувать затоплені заплави рік на Поліссі?
показать весь комментарий
07.03.2023 22:52 Ответить
ТРО Волині в очікуванні наступу білорусів:
показать весь комментарий
07.03.2023 23:10 Ответить
Если Кирби так сказал, значит ему можно верить. США ведь мониторят ситуацию. Причин ему врать я не вижу.
показать весь комментарий
07.03.2023 23:11 Ответить
Соромно бути бяшкою...
показать весь комментарий
08.03.2023 00:04 Ответить
 
 