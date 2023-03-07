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Новости Агрессия России против Украины Война
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Это варварство и зверство, - Госдеп США отреагировал на кадры с казнью украинского военного

розстріл,воїн

В США видели кадры с казнью безоружного украинского военного и считают, что это лишнее доказательство варварства и зверства россиян в жестокой войне Кремля против Украины.

Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ужасные кадры с безоружным украинцем, которого казнят после того, как он просто сказал "Слава Украине", поражают с точки зрения варварства", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Он выразил убеждение, что это еще раз позорит Россию.

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"РФ презирает базовые правила войны, основную человеческую порядочность, когда ее войска участвуют в подобных зверствах", - подчеркнул спикер Госдепа.

Прайс напомнил, что российские военные совершали многочисленные военные преступления и преступления против человечества в Украине.

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"Мы не наивны, чтобы поверить, что Россия признается в этом или даже изменит свое поведение в ближайшее время. Конечно, это не первое свидетельство явных зверств России в Украине, и к сожалению, пожалуй, не последнее", - отметил представитель администрации США.

По его словам, РФ неоднократно заявляла, что хочет мира, но ничего не сделала для этого. Прайс повторил позицию США, что мир в Украине может наступить хоть сегодня, если в Москве примут решение прекратить агрессию и вывести войска с украинской территории.

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Автор: 

расстрел (505) ВСУ (6692) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+41
Це і фашизм і геноцид над украінською нацією😠
Москалі , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
Украінці вам ніколи не пробачать і не забудуть того , що ви робите
сьогодні з нами ‼️
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07.03.2023 23:51 Ответить
+40
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07.03.2023 23:52 Ответить
+32
В глазах больше презрения, чем страха. R.I.P.
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08.03.2023 00:02 Ответить
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Ні. Це фашизм. Обикновєнний фашизм!
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07.03.2023 23:45 Ответить
Кацапстан територія дикунів.
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07.03.2023 23:48 Ответить
Це і фашизм і геноцид над украінською нацією😠
Москалі , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
Украінці вам ніколи не пробачать і не забудуть того , що ви робите
сьогодні з нами ‼️
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07.03.2023 23:51 Ответить
Не пробачити мало, москалі не зрозуміють. Їх необхідно вбивати постійно і всюди, краще всього труїти Новічком і Спутником, поки та територія не стане вільною, чистою та здоровою для тваринного й рослинного світу!
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08.03.2023 07:05 Ответить
Ви не наївні? То дайте касетні ********** для ЗСУ !
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07.03.2023 23:52 Ответить
і по кожній касабский військовій частини уе**бати ракетою ввечері або вночі
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08.03.2023 05:15 Ответить
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07.03.2023 23:52 Ответить
А чого чекати від нелюдей-варварів кацапів..... Розмов "Золкін стайл"?
Не наївні.... то чому Ленд-ліз не працює як належить?!!!
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07.03.2023 23:55 Ответить
я одного не розумію для чого герою лице закривають ?
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07.03.2023 23:55 Ответить
Щоб не образити почуття його вбивць та їх ху*ла
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08.03.2023 02:36 Ответить
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07.03.2023 23:56 Ответить
В глазах больше презрения, чем страха. R.I.P.
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08.03.2023 00:02 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.03.2023 00:12 Ответить
Так це ж російський народ зробив. Той самий, якого ви називаєте жертвою муйла. Його ви не хочете засудити за варварство та звірство?
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08.03.2023 01:05 Ответить
«Карфаген має бути зруйнований» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Carthago delenda est)
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08.03.2023 01:18 Ответить
уважаю, но пить не буду. осуждаем, но ничего менять не будем, посидим по-домашнему душевно вместе в оон, магате и других компаниях.
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08.03.2023 02:22 Ответить
Варварство, нелюдське відношення і приниження людської гідності затушовувати обличчя загиблого українського героя!
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08.03.2023 02:33 Ответить
https://youtu.be/S9YHbRewMbo ...

Поставки вооружений в Украину увеличены в разы..

Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🖤🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊
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08.03.2023 07:02 Ответить
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08.03.2023 07:18 Ответить
Найгірше з цієї історії те, що мабуть кацапи так не одного полоненого розстріляли... І будуть продовжувати це робити...
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08.03.2023 07:20 Ответить
cmert kacapam nenaviju etix ublyudkov
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08.03.2023 09:52 Ответить
А почему ж тогда против варваров ещё не введены так называемые адские санкции. Ч то хотите что бы варвары добрались и до вас.
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08.03.2023 10:19 Ответить
А что нє так с шарійом?


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08.03.2023 10:44 Ответить
 
 