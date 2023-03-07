Это варварство и зверство, - Госдеп США отреагировал на кадры с казнью украинского военного
В США видели кадры с казнью безоружного украинского военного и считают, что это лишнее доказательство варварства и зверства россиян в жестокой войне Кремля против Украины.
Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ужасные кадры с безоружным украинцем, которого казнят после того, как он просто сказал "Слава Украине", поражают с точки зрения варварства", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.
Он выразил убеждение, что это еще раз позорит Россию.
"РФ презирает базовые правила войны, основную человеческую порядочность, когда ее войска участвуют в подобных зверствах", - подчеркнул спикер Госдепа.
Прайс напомнил, что российские военные совершали многочисленные военные преступления и преступления против человечества в Украине.
"Мы не наивны, чтобы поверить, что Россия признается в этом или даже изменит свое поведение в ближайшее время. Конечно, это не первое свидетельство явных зверств России в Украине, и к сожалению, пожалуй, не последнее", - отметил представитель администрации США.
По его словам, РФ неоднократно заявляла, что хочет мира, но ничего не сделала для этого. Прайс повторил позицию США, что мир в Украине может наступить хоть сегодня, если в Москве примут решение прекратить агрессию и вывести войска с украинской территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Москалі , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
Украінці вам ніколи не пробачать і не забудуть того , що ви робите
сьогодні з нами ‼️
Не наївні.... то чому Ленд-ліз не працює як належить?!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
уважаю, но пить не буду.осуждаем, но ничего менять не будем, посидим по-домашнему душевно вместе в оон, магате и других компаниях.
Поставки вооружений в Украину увеличены в разы..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🖤🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊