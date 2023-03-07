Это варварство и зверство, - Госдеп США отреагировал на кадры с казнью украинского военного

В США видели кадры с казнью безоружного украинского военного и считают, что это лишнее доказательство варварства и зверства россиян в жестокой войне Кремля против Украины.

Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ужасные кадры с безоружным украинцем, которого казнят после того, как он просто сказал "Слава Украине", поражают с точки зрения варварства", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Он выразил убеждение, что это еще раз позорит Россию.

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"РФ презирает базовые правила войны, основную человеческую порядочность, когда ее войска участвуют в подобных зверствах", - подчеркнул спикер Госдепа.

Прайс напомнил, что российские военные совершали многочисленные военные преступления и преступления против человечества в Украине.

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"Мы не наивны, чтобы поверить, что Россия признается в этом или даже изменит свое поведение в ближайшее время. Конечно, это не первое свидетельство явных зверств России в Украине, и к сожалению, пожалуй, не последнее", - отметил представитель администрации США.

По его словам, РФ неоднократно заявляла, что хочет мира, но ничего не сделала для этого. Прайс повторил позицию США, что мир в Украине может наступить хоть сегодня, если в Москве примут решение прекратить агрессию и вывести войска с украинской территории.

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