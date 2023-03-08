России, вероятно, не хватает механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута – ISW

Российское наступление в случае захвата Бахмута достигнет кульминации, в РФ нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы города. А "штурмовые отряды" не способны вести маневренную войну.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

По мнению аналитиков, российским силам не хватает возможности использовать тактический захват Бахмута для создания оперативного эффекта, и, вероятно, это быстро достигнет кульминации после захвата города. Ведь россиянам придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления: одно в сторону Константиновки, а другое в направлении Славянска и Краматорска.

"Эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет преследованию только одного, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российское командование неоднократно слишком распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления на протяжении всего вторжения" , – отметили в ISW.

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Кроме того, украинские войска укрепили оба этих направления. Они снабжаются многочисленными наземными линиями связи, проходящими глубоко в украинском тылу, и любая попытка россиян продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет "очень дорого обходиться". Пока у россиян не хватает механизированных сил, необходимых для наступления на сам Бахмут, а "штурмовые отряды" не способны вести маневренную войну.

"Продолжающаяся передача структуры российских сил в сторону небольших штурмовых отрядов с использованием упрощенной тактики в сочетании с возрастающими потерями среди наиболее эффективных российских войск, вероятно, значительно ограничит способность российских войск должным образом использовать любые пути наступления, открытые после захвата Бахмута" , – подчеркнули аналитики.

По мнению аналитиков ISW, взятие Бахмута может стать не более чем тактической победой.

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