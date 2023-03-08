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Новости Война
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России, вероятно, не хватает механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута – ISW

бахмут

Российское наступление в случае захвата Бахмута достигнет кульминации, в РФ нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы города. А "штурмовые отряды" не способны вести маневренную войну.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

По мнению аналитиков, российским силам не хватает возможности использовать тактический захват Бахмута для создания оперативного эффекта, и, вероятно, это быстро достигнет кульминации после захвата города. Ведь россиянам придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления: одно в сторону Константиновки, а другое в направлении Славянска и Краматорска.

"Эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет преследованию только одного, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российское командование неоднократно слишком распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления на протяжении всего вторжения" , – отметили в ISW.

Также читайте: Россияне сосредоточили главный удар на Бахмутском направлении, 56 боевых столкновений в сутки, - Восточная группировка войск

Кроме того, украинские войска укрепили оба этих направления. Они снабжаются многочисленными наземными линиями связи, проходящими глубоко в украинском тылу, и любая попытка россиян продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет "очень дорого обходиться". Пока у россиян не хватает механизированных сил, необходимых для наступления на сам Бахмут, а "штурмовые отряды" не способны вести маневренную войну.

"Продолжающаяся передача структуры российских сил в сторону небольших штурмовых отрядов с использованием упрощенной тактики в сочетании с возрастающими потерями среди наиболее эффективных российских войск, вероятно, значительно ограничит способность российских войск должным образом использовать любые пути наступления, открытые после захвата Бахмута" , – подчеркнули аналитики.

По мнению аналитиков ISW, взятие Бахмута может стать не более чем тактической победой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взятие Бахмута откроет России дорогу в Славянск и Краматорск, - Зеленский

Донецкая область (9984) Бахмут (1604) ISW (493)


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Топ комментарии
+11
Під невеликим райцентром Бахмут, про який рік тому ні путін, ні шойгу, ні герасимов швидше за все навіть не чули, російська армія за 7 місяців боїв втратила більше особового складу, ніж у всіх військових конфліктах СРСР-Росії за всі 78 повоєнних років, включаючи Афганістан та Чечню.
Були б у них мізки то задумалися б і зупинилися.
Але де "вони" і де мізки?
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08.03.2023 06:44 Ответить
+8
В США, але уся моя родина перебуває в Україні, двоє родичів воюють на нулі вже по 8-9 місяців БЕЗПЕРЕРВНО БЕЗ РОТАЦІЙ з контузіями. В обидві бригади особисто я влив не одну тисячу доларів волонтерством (один зі швагрів в 103 ТзО - їх як відправляли на нуль ні бронежилетів, ні касок, ні рацій, ні старлінків - НІХЄРА не видавали...).
Болить, що увесь світ вливає все що може в перемогу України, а декілька дегенератів в ОП із Резніковим напару крадуть як не в себе!!!
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08.03.2023 06:46 Ответить
+7
І Україні теж....

Де вся техніка розпіарена Притулою, придбана за гроші українців?
Де ********* лендліз?
Де леопарди і петріоти?
На м'ясні атаки вагнера Україна відповідає м'ясним захистом - тільки там параша винищує непотріб (зеків), а ЗЕлох - цвіт нації!
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08.03.2023 06:35 Ответить
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Ну, значить, під Бахмутом усі ці російські сили і поховають. 7 місяців вони вже намагаються Бахмут взяти і на це кинуто найкращі російські сили. Кабздец яка "велика" московія.
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08.03.2023 06:32 Ответить
кацапы уже больше года пытаются взять Киев за 3 дня , угробили больше 150000 своих ********* , кучу техники , Бахмут является не столько стратегической точкой, сколько символической , вспоминаем начало войны -2014 год , донецкий аэропорт , потом азовсталь , кацапы дебилы от рождения , и если провести паралель их армии и руководства с бешенными псами , то самое лучшее для их уничтожения - стянуть в одну подворотню , где методично их убивать , а так как бешенные псы не могут существовать без стаи , они будут туда идти как крысы под дудочку , а на дудочке играет Валера , .........кацапская пропоганда достигла своего аппогея , и теряет свое влияние на фоне гробов идущих непрерывным потоком на парашу , внутренние конфликты и истерия власти привели их к аффектическим приказам и поступкам , внешнеполитическая обстановка просто ,, прекрасна,, , парашники - неприкасаемые , то есть - мусорщики , попрошайки , дно , .......и тд , ..... а вот у Украины СОВЕРШЕННО противополжная ситуация , военная пружина сжата уже почти до придела , при чем высокотехнологична , международные суды на низком старте , финансирование армии и государства идет полным ходом , ............и вот когда эта пружина начнет выпрямлятся ( уже скоро ))))) кацапам будет РЕАЛЬНЫЙ ****** , ненависть и злоба к этим ******* зашкаливает , при чем во всем мире , ..........психоз и беспомощность приведут их население к суицидам , алкоголизму , дипрессиям , они начнут убивать друг друга, грабить , насиловать , ............Бахмут несет очень важныую роль в войне , это конец пидароссии .
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08.03.2023 11:59 Ответить
І Україні теж....

Де вся техніка розпіарена Притулою, придбана за гроші українців?
Де ********* лендліз?
Де леопарди і петріоти?
На м'ясні атаки вагнера Україна відповідає м'ясним захистом - тільки там параша винищує непотріб (зеків), а ЗЕлох - цвіт нації!
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08.03.2023 06:35 Ответить
А ви в Україні живете?
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08.03.2023 06:39 Ответить
Кого питаєте?
Типова консерва.
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08.03.2023 06:43 Ответить
Щоб пи$діти шо попало необов'язково жити в Україні.
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08.03.2023 06:44 Ответить
В США, але уся моя родина перебуває в Україні, двоє родичів воюють на нулі вже по 8-9 місяців БЕЗПЕРЕРВНО БЕЗ РОТАЦІЙ з контузіями. В обидві бригади особисто я влив не одну тисячу доларів волонтерством (один зі швагрів в 103 ТзО - їх як відправляли на нуль ні бронежилетів, ні касок, ні рацій, ні старлінків - НІХЄРА не видавали...).
Болить, що увесь світ вливає все що може в перемогу України, а декілька дегенератів в ОП із Резніковим напару крадуть як не в себе!!!
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08.03.2023 06:46 Ответить
Казкар
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08.03.2023 07:17 Ответить
Хлопче, чьотко заткнув рота попереднім писакам! Вони напевне воюють і в броніках і в касках і з раціями і в зимовому одязі і т.і.
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08.03.2023 07:17 Ответить
Ой ****** 🤔🧐😁
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08.03.2023 07:18 Ответить
Так кіздуй під Білий Дім із своїми кукуріками про лендліз!
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08.03.2023 10:18 Ответить
Сумно за нашу влади, але наші танки вже в дорозі до нас і їх вже навіть більше ніж обіцяли
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08.03.2023 07:43 Ответить
Під невеликим райцентром Бахмут, про який рік тому ні путін, ні шойгу, ні герасимов швидше за все навіть не чули, російська армія за 7 місяців боїв втратила більше особового складу, ніж у всіх військових конфліктах СРСР-Росії за всі 78 повоєнних років, включаючи Афганістан та Чечню.
Були б у них мізки то задумалися б і зупинилися.
Але де "вони" і де мізки?
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08.03.2023 06:44 Ответить
Таких вчать трупами. Їх мізки розкидані навкооло Бахмуту
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08.03.2023 07:03 Ответить
На закаті ери КПРС, виник спір між А. Яковлевим і майбутніми заколотниками щодо реабілтації жертв Шахтинської справи та Промпартії, і Яковлев навів цифру небойових втрат армії в мирний період за1990 рік - 29 000 солдат та офіцерів. Це було сказано, що надмірна секретність породжує безвідповідальність та призводить до хаосу в справах. Судьба солдата вождів бабуїнів ніколи не цікавила. Товариш Пу тільки ніжками тупотить, обзиває сирійських мясників і встановлює календарні дати.
Офіціоз СРСР видав колись статзбірник про 2 світову війну, баланс по втратам не сходився, тому записали що встановили наявність 2.5 млн "нерозшуканих дезертирів" А куди ділись, не цікаво.Їм взагалі плювати на статистику, як буде так буде.
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08.03.2023 08:55 Ответить
И это все благодаря твоему кумиру ЗЕпредателю Боневтику первому? (( Да Бахмут это просто отмазка на публику для оправдания СДАЧИ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ В ОККУПАЦИЮ….и водички в Крым.Все что было в договорняке лаптеногие рашисты УЖЕ получили от твоего ЗЕпредателя с бандой ермаков…
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08.03.2023 10:19 Ответить
Звичайно кацапи знищують під Бахмутом крім своєї орди і найкращих наших хлопців і дівчат, та Україні буде дуже важко після війни з молодим поколінням, але нам не залишили іншого вибору. Нам потрібно тільки перемогти, бо інше то рабство і знищення всієї України. Маємо триматися і скільки вистачить сил тримати орду навколо Бахмута, бо пройшовши далі, вони знищать, перетворять в груду сміття Костянтиновку, Слов'янськ, Краматорськ, невеличкі містечка і села, що поруч і будуть обстрілювати міста, які розташовані вглибині в бік Дніпра.
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08.03.2023 07:25 Ответить
А що не так з молодим поколінням
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08.03.2023 09:10 Ответить
Існування Росії досягло кульмінації. Час згортати проект
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08.03.2023 09:24 Ответить
Треба більше фпв дронів. Треба більше агс, дронів, мінометів близької дії як ссо сша та іншого і тоді рф навіть м'яса не вистачатиме.
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08.03.2023 11:58 Ответить
 
 