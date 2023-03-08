Российские оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, ВСУ отразили более 100 атак врага, - Генштаб

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне ведут безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки наши защитники отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

Захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг использовал 1 БпЛА типа Шахед-136. Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариково, Белополье, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское – Сумской и районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевьяковка, Двуречная и Западная.

Читайте также: В течение 7 марта россияне нанесли по Украине 19 авиационных и 1 ракетный удар, совершили 5 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва - Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут. Также вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Василовка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка. За прошедшие сутки, только возле Орехово-Василовки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 155530 человек (+700 за сутки), 303 самолета, 3436 танков, 2463 артсистемы, 6723 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак. Вражеские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Затишье, Волшебное, Павловка, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змеевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

Также читайте: Оборона Бахмута полезна Украине, но с его потерей ничего не произойдет, - польский генерал Козей