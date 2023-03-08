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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, ВСУ отразили более 100 атак врага, - Генштаб

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Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне ведут безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки наши защитники отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

Захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг использовал 1 БпЛА типа Шахед-136. Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариково, Белополье, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское – Сумской и районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевьяковка, Двуречная и Западная.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва - Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут. Также вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Василовка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка. За прошедшие сутки, только возле Орехово-Василовки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак. Вражеские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Затишье, Волшебное, Павловка, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змеевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

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Генштаб ВС (6470) ВСУ (6692)


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Зараз пишуть що вони збираються бомбити Запорізьку гідроелектростанцію, наш Дніпрогес, якщо *********** греблю, то звичайно буде Триндець, затопить все і вся, і люди загинуть, а наші великі зелені як завжди нікого не попередять.
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08.03.2023 06:35 Ответить
На паркані пишуть ..з.., але там просто дірка...
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08.03.2023 06:48 Ответить
https://t.me/kraken_kha ✙СПЕЦПІДРОЗДІЛ «KRAKEN»✙
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Хроніка підрозділу. Бій на "Розі вітрів". 7 березня 2022
Рік тому, росіяни вдруге намагалися взяти штурмом Харків, і знову безуспішно.
Наш підрозділ тоді тримав оборону на окружній міста, і разом з бійцями 92 ОМБ та НГУ прийняв бій біля кафе «Роза вітрів».
Штурмові дії на наш напрямок тоді проводили кадирівці.
На першому відео невеликий епізод того бою і евакуація нашого пораненого бійця. Наразі з ним все добре і він продовжує нищити ворога на фронті.
На інших відео - результат невдалого штурму окупантів: вбиті росіяни. А ті хто вижив, з пораненнями були взяті в полон.
Штурм тоді вдалося відбити, а Харків залишився під українським прапором.
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08.03.2023 06:51 Ответить
И кто им помешает бомбить Запорожскую гидроэлектростанцию? Наши заборы с надписями? Вы хотя бы думали, что пишите.
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08.03.2023 06:51 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.03.2023 09:37 Ответить
 
 