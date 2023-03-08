Россия потеряла в Украине более 70 самолетов, - командующий ВС США в Европе Хекер

С начала полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено более 70 военных самолетов РФ, Украина же потеряла менее шестидесяти самолетов.

Об этом сообщил на конференции в Колорадо генерал Джеймс Хеккер, командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода".

"Украина сбила более 70 российских самолетов. Так что интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны, организованная обеими сторонами, была очень эффективной. Она не позволяет масштабно применять авиацию", - отметил американский генерал.

Благодаря эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной", подчеркнул Джеймс Хеккер. В частности, это создает значительные трудности для осуществления воздушного прикрытия контрследующих операций, которые планирует украинская армия.

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Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты AGM-88 HARM, которые используются для уничтожения радаров. В последние три недели, как сказал Джеймс Хеккер, Украина начала получать бомбы точной наводки JDAM с увеличенным радиусом действия, превышающим радиус действия ракетных систем HIMARS.