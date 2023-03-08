Россия потеряла в Украине более 70 самолетов, - командующий ВС США в Европе Хекер
С начала полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено более 70 военных самолетов РФ, Украина же потеряла менее шестидесяти самолетов.
Об этом сообщил на конференции в Колорадо генерал Джеймс Хеккер, командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода".
"Украина сбила более 70 российских самолетов. Так что интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны, организованная обеими сторонами, была очень эффективной. Она не позволяет масштабно применять авиацию", - отметил американский генерал.
Благодаря эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной", подчеркнул Джеймс Хеккер. В частности, это создает значительные трудности для осуществления воздушного прикрытия контрследующих операций, которые планирует украинская армия.
Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты AGM-88 HARM, которые используются для уничтожения радаров. В последние три недели, как сказал Джеймс Хеккер, Украина начала получать бомбы точной наводки JDAM с увеличенным радиусом действия, превышающим радиус действия ракетных систем HIMARS.
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А реальність завжди важка....
в них під 1000 літаків в нас 100 якщо банально подивитись в Вікіпеді
в статистиці генштабу є окремо і літаки і гелікоптер
З початку повномасштабного вторгнення в Україну було зафіксовано 21 793 https://www.slovoidilo.ua/2023/03/06/novyna/bezpeka/xersonskij-oblasti-vybuxivczi-pidirvavsya-traktor-ye-zahyblyj жертви серед цивільного населення. З них 8173 особи загинули.
Про це https://www.ohchr.org/en/news/2023/03/ukraine-civilian-casualty-update-6-march-2023 йдеться у даних Управління верховного комісара ООН з прав людини.(с)
також цифра викликає сумнів
ПЛЮС что наши правители знали про войну, а самолет МРІЮ не защитили. легкая цель
который стоит 450 милн доларов!!
исходя из этих данных могу предположит если просрали самолет за 450 то и другие тоже при чем в тупую
Стінгера 3 800 метрів
Похоже в этом причина абсурдных заявлений что F-16 в этой войне не нужны.