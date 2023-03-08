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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия потеряла в Украине более 70 самолетов, - командующий ВС США в Европе Хекер

су,літак

С начала полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено более 70 военных самолетов РФ, Украина же потеряла менее шестидесяти самолетов.

Об этом сообщил на конференции в Колорадо генерал Джеймс Хеккер, командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода".

"Украина сбила более 70 российских самолетов. Так что интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны, организованная обеими сторонами, была очень эффективной. Она не позволяет масштабно применять авиацию", - отметил американский генерал.

Благодаря эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной", подчеркнул Джеймс Хеккер. В частности, это создает значительные трудности для осуществления воздушного прикрытия контрследующих операций, которые планирует украинская армия.

Также читайте: Нам нужны истребители, чтобы перехватывать российские самолеты – носители авиационных бомб, - Игнат

Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты AGM-88 HARM, которые используются для уничтожения радаров. В последние три недели, как сказал Джеймс Хеккер, Украина начала получать бомбы точной наводки JDAM с увеличенным радиусом действия, превышающим радиус действия ракетных систем HIMARS.

россия (96169) самолет (3643) США (27131) Украина (45015)


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Топ комментарии
+21
На мозок впливає ************.....
А реальність завжди важка....
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08.03.2023 07:48 Ответить
+13
По данних Генштабу ми збили вже 303 літаки. Чому такі розбіжності, чи все це прокриває слово "за 60"? Або рахують ті, які бачили на землі?
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08.03.2023 07:13 Ответить
+10
На блозі Oryx підтверджено фотографіями 70 літаків та 7 пошкоджень. Тобто генерал назвав обережну підтверджену цифру
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08.03.2023 07:33 Ответить
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70 російських літаків на 60 українських це погано. Скільки у Росії військових літаків перебуває на озброєнні, а скільки в України є?
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08.03.2023 07:01 Ответить
Цифри на мозок впливають більше ніж зміст сказаного?
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08.03.2023 07:22 Ответить
На мозок впливає ************.....
А реальність завжди важка....
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08.03.2023 07:48 Ответить
І яка ж ця реальність? Просвіти нас. Кацапи вже Львів взяли?
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08.03.2023 08:13 Ответить
Там різниця астрономічна
в них під 1000 літаків в нас 100 якщо банально подивитись в Вікіпеді
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08.03.2023 07:47 Ответить
в них може бути і МІЛЬЙОН літаків, але скільки з них в робочому стані і скільки там добре навчених пілотів?? я чогось думаю, що відповіді на обидва питання будуть ЗНАЧНО менші ніж 1000.
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08.03.2023 08:52 Ответить
Но при этом они не летают как летали раньше, чёт сцутся
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08.03.2023 09:33 Ответить
Ми не збили жодного. 😊 Клавіатурою літака не зіб'єш. Та й збиті літаки не гарантують перемоги. Хоча суттєво полегшують її наближення.
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08.03.2023 09:17 Ответить
так то за 200 ...а вони як рахували зі спутника ?
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08.03.2023 07:07 Ответить
По данних Генштабу ми збили вже 303 літаки. Чому такі розбіжності, чи все це прокриває слово "за 60"? Або рахують ті, які бачили на землі?
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08.03.2023 07:13 Ответить
Це тому що точно вони не знають. Пи₴донув "понад"-і не причепишся.
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08.03.2023 07:21 Ответить
я уважно читав всі новини про втрати авіації кацапії з початку війни і наші цифри 300+ то реально. А щодо цих західних "експердів" - я би пропускав мимо вух, пуста балаканина. Наші втрати 60 цілком реальні, у нас до війни оцінювали кількість літаків "на ходу" не більше 90.
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08.03.2023 07:49 Ответить
я взагалі писав про літаки а не про втрати так би мовити в "живій" силі.. Тому прошу не перекручувати тему. Щодо людських втрат - не вірю ні нашим, ні "їхнім". Закінчиться війна і то не будемо точно все знати. Вас це задовольняє??? А щодо західних "рахувальників" - сидіти десь в Техасі наприклад та стверджувати про кількість втрат особливо людських це повна нісенітниця
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08.03.2023 09:01 Ответить
Експерт Рустам заде з Баку, сам полковник авіації, завжди підтверджує справжність цифр Генштабу і доповнює що справжні втрати лаптів на 20 відсотків більші від наведених через пошкодження та аварії пошкоджених літаків при приземленнях.
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08.03.2023 09:03 Ответить
Аналогічно. Теж слідкую за авіацією. Зазвичай збиття підтверджується з кількох джерел
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08.03.2023 10:56 Ответить
Американці пишуть конкретно про літаки. Наш Генштаб сумує літаки і гелікоптери. Тому і різниця. І я маю сумнів, що з-за океану краще видно, скільки у кауапів літаків попадало. Хоча допускаю, що і наші могли якийсь збитий двічі порахувати.
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08.03.2023 09:25 Ответить
Бред
в статистиці генштабу є окремо і літаки і гелікоптер
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08.03.2023 10:43 Ответить
Якщо "понад",то можна сказати що понад 1.
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08.03.2023 07:20 Ответить
Піди це Залужному в очі скажи.
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08.03.2023 08:14 Ответить
6 березня 2023, 22:30
З початку повномасштабного вторгнення в Україну було зафіксовано 21 793 https://www.slovoidilo.ua/2023/03/06/novyna/bezpeka/xersonskij-oblasti-vybuxivczi-pidirvavsya-traktor-ye-zahyblyj жертви серед цивільного населення. З них 8173 особи загинули.
Про це https://www.ohchr.org/en/news/2023/03/ukraine-civilian-casualty-update-6-march-2023 йдеться у даних Управління верховного комісара ООН з прав людини.(с)

також цифра викликає сумнів
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08.03.2023 08:03 Ответить
На початку війни наші вказували більше збитих ніж насправді. По оріксу там найбільші розбіжності за той час. Але тоді була така обстановка, що могло бути всяке. Зараз зазвичай все підтверджується відео фото і відповідає дійсності.
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08.03.2023 08:22 Ответить
Вони рахують по мертвих льотчиках!!
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08.03.2023 07:32 Ответить
На блозі Oryx підтверджено фотографіями 70 літаків та 7 пошкоджень. Тобто генерал назвав обережну підтверджену цифру
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08.03.2023 07:33 Ответить
Учитывая средства потраченные на разведку в США. я бы прислушался к их данным.
ПЛЮС что наши правители знали про войну, а самолет МРІЮ не защитили. легкая цель

который стоит 450 милн доларов!!

исходя из этих данных могу предположит если просрали самолет за 450 то и другие тоже при чем в тупую
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08.03.2023 14:05 Ответить
хтось бреше
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08.03.2023 07:35 Ответить
Бачу люди в коментують цифри. А треба коментувати те що контрнаступ буде без прикриття з повітря, якщо не буде вибито москальске ппо. І f16 чи інші літаки ніхто до цього часу не дасть, а якщо далуть то їх ефективність буде обмежена.
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08.03.2023 07:53 Ответить
Київщин, Сумщину, Харківщину, Херсон звільнили без прикриття з повітря. Все можливо. Треба шукати можливості, а не виправдання
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08.03.2023 07:56 Ответить
Ну це генерал шукає виправдань відсутності поставок літаків, я думаю що наші удари в глиб росії змусять москалів роззосередити своє ППО. Ну і ударами HARM будуть виноситись системи на лінії фронту( в ближніх тилах). Будуть створюватись умовно безпечні зони для роботи авіації. Вся складність в тім що такі зони потрібно створювати по всій лінії фронту а не тільки на вибраній для наступу ділянці, щоб не палитись.
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08.03.2023 08:23 Ответить
Можливо, але авіація дозволила б зменшити втрати при наступі, я так думаю. Хоча від нас це зараз і не залежить.
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08.03.2023 08:24 Ответить
Повна фігня росія втратила 303 літаки ,ми віримо ген. штабу.
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08.03.2023 07:54 Ответить
одна из причин с задержкой предоставления авиации- (учимся читать между строк)система противовоздушной и противоракетной обороны, организованная обеими сторонами, была очень эффективной. Она не позволяет масштабно применять авиацию", - отметил американский генерал. Джерело:
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08.03.2023 07:56 Ответить
Вся справа не скільки в літаках, скільки в льотчиках. Коли в нас Стінгери та інша західна ППО, виліт льотчика рівносильний смерті. А льотчики - це не безправні зеки, яких можна стратами та тортурами примушувати іти в атаку, тому хай в них хоч сто тисяч літаків - їх кількість ніяк не вплине на кількість камікадзе
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08.03.2023 08:01 Ответить
Максимальна висота застосування
Стінгера 3 800 метрів
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08.03.2023 10:10 Ответить
А у Starstreak 5000 метрів, у Patriot до 20 км. Так що наразі будуть всі можливості влашутвати любий літакопад в залежності від того, наскільки рашисти тупі та їм жити надоїло та скільки вони направлять на нас літаків
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08.03.2023 10:28 Ответить
Коли коцапури кинули на штурм Київа літаки,до тільки за 11хвилин втратили 7літаків.Про які 70літаків іде мова,вони пишуть що їм треба,а цифри про загиблих мирних,їх уже тисячі,а вони щитальщики висвітлюють що їм потрібно,та що точніше цифра 301.Все буде УКРАЇНА!!!!!
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08.03.2023 08:13 Ответить
Згоден з вами. Тільки у битві за Київ, це перший місяць війни, було збито не менше 40 літаків, кацапи тоді їх взагалі не шкодували.... Плюс біля десятка - це операція під Саками ("мамочка, надо сваливать отсюда").
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08.03.2023 08:34 Ответить
Цікавий спосіб подачі інформації з рота білозубого америкоїда. Таке враження, що представник "партнерів" спокійно спостерігає за "обома сторонами конфлікту", поїдаючи поп-корн і роздумує: на кого ж зробити ставку в тоталізаторі, щоб виграти кругленьку суму.
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08.03.2023 08:26 Ответить
Озвучена цифра втрат авіації, за словами генерала, "обома сторонами", штучно занижена. Окрім того, промова містить прямі вказівки на те, що не така вже й авіація ефективна (америкоїди, розкажіть це чернігівчанам, загиблим від кацапських авіабомб). Все це вкладається в стратегію аиерикоїдів щодо України: F-16 не дамо, бо вони вам не потрібні.
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08.03.2023 08:30 Ответить
А ти в Чернігові був під час блокади? Знаєш як там авіація діяла ? Небо Чернігова прикривали одні ПЗРК "Ігла" та ЗУ-23-2 Більш серйозного не було І то вони після п"ятого збитого стали бояться літать над містом
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08.03.2023 08:51 Ответить
Це більше схоже на стратегію російських тролів, щоб підірвати віру в допомогу партнерів
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08.03.2023 09:04 Ответить
Помощ - это не религия, в нее верить не надо. Ее либо видят, (если она есть), либо не видят ( если она в час по чайной ложке или ее нет). А на счет Ф-16 - он дело говорит, даже если он и "консерва", этот вкид явно направлен на то, что авиация в этой войне "не нужна".
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08.03.2023 09:41 Ответить
Наша співпраця з партнерами та наша спільна боротьба з рашистами тримається на довірі. Наші партнери надали нам впевнености, що допомога буде і буде своєчасно та у достатній кількості, хоча часто і вони і дещо тягнули з допомогою, але в кінці кінців вона таки надійшла кожного разу і з кожним типом обзброєння. Ми, звісно, повинні тиснути на захід вимагаючи збільшення допомоги, але жодним чином не показувати нашу недовіру да них і раз і назавжди викинути її з наших сердець. Потрібно нищити ворога тим що є і допомога буде, бо Захід нас не підводив і не підведе
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08.03.2023 10:17 Ответить
Вони просто нам заздрять, жаба давить! Супер- супер ВПС США немає таких здобутків як у наших соколів за рік війни!!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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08.03.2023 08:42 Ответить
Технічних проблем у знищенні російської авіації наразі немає, тому низьків втрати свідчать про те, що їм спочатку війни влаштували чудовий літакопад, коли вони думали безкарно бомбити стратегічними бомбардувальниками та іншими літаками наші міста і потім вони перейшли вже до тактики ракетних ударів, бо пілоти не схотіли ставати камікадзе. Стінгери завжди чекають на них і минулорічний літакопад ми завжди можемо повторити
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08.03.2023 09:06 Ответить
Тож інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони, що організована обома сторонами, була дуже ефективною. Вона не дозволяє масштабно застосовувати авіацію Джерело:

Похоже в этом причина абсурдных заявлений что F-16 в этой войне не нужны.
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08.03.2023 09:10 Ответить
Oryx читає, а генштаб не читає
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08.03.2023 09:13 Ответить
По американській статистиці ф 15,ф 16 збили у всіх конфліктах, де використовувались міги та су біля 120 машин і не втратили у бою жодного. А тут древня ПВО ( по їх міркам) та ручна зброя у три рази більше. Ну як в таке повірить американських ас. Тому і приховують реальність. Гордість не дозволяє.
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08.03.2023 09:15 Ответить
а ті що падають на неконтрольованій території як підтвердити фотографіями? А НІЯК
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08.03.2023 09:19 Ответить
З військових супутників США
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08.03.2023 10:12 Ответить
Те которые в тылу это заслуга Всу тоже. Изношенность флота. Будут еще больше падать
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08.03.2023 09:35 Ответить
А нам своє робить.
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08.03.2023 09:38 Ответить
Читаючи коменти,розумію що земарафон свої кошти відбиває.
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08.03.2023 10:06 Ответить
Потери Украины в районе 60 самолётов, кацапии: 300. Не вижу никаких причин для того,чтобы соотношение потерь было иным, чем в каком нибудь другом виде вооружения. ПВО у нас точно не слабее кацапского, а самолёты кацапы гораздо чаще использовали, следовательно их больше сбивали чем наши.
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08.03.2023 12:00 Ответить
ТАК А СКОЛЬКО ЭТО ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО...!?
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08.03.2023 14:10 Ответить
 
 