Авиация и артиллерия ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М1-2", комплекс "Зоопарк" и 3 склада горючего противника, - Генштаб
За прошедшие сутки авиация Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2",5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк", - говорится в сообщении.
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+3 Яр Холодний
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І я кажу не про дійсне "розкаяння", як свідоме розуміння гріховності вчиненого діяння - тоді злочинець сприймає покарання як справедливу відплату за вчинене ним зло та не просить полегшення покарання, а про ті слова, що кажуть злочинці в церкві Коли наші "нувориші" в "релігійність" вдарилися - з"явився жарт: "Зрадив дружині, обікрав сусіда, "замовив" начальника - а потім пішов у церкву: "Господи! Прости мене - я їв у піст "скоромне"!"
та реальність яку собі вигадують люди в своїх головах не є абсолютною.
і якщо хто думає що індульгенція чи приватна церква чи купа мощей в хаті його врятують то це просто люди як розуміються у вірі як вільк на гвяздах.
тому і написано в "Не кожен хто кличе Ісусе Ісусе ввійде в Царство Небесне".
багато з таких навпаки почують "Істино кажу вам не знаю Я вас"