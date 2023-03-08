Авиация и артиллерия ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М1-2", комплекс "Зоопарк" и 3 склада горючего противника, - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2",5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк", - говорится в сообщении.

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