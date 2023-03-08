РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12990 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 036 18

Авиация и артиллерия ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М1-2", комплекс "Зоопарк" и 3 склада горючего противника, - Генштаб

зсу,авіація

За прошедшие сутки авиация Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2",5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью нацгвардейцы уничтожили вражеский беспилотник, - ОК "Північ". ФОТО

авиация (2851) армия РФ (19670) Генштаб ВС (6470) уничтожение (7245) ВСУ (6692)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Шамов! Ти ще віриш у ""чистосердечное раскаяние"? Я вже давно вірить перестав Коли чую у фільмах "мне жаль" мене на "псіхи" прориває Бо вони жаліють про одне - що вони "прокололися" і їх піймали А не тому що вони вчинили погане А ""чистуха" з рота підсудного на суді - тільки спроба розжалобить суд - щоб дали менше! Саме тому я зі зневагою оцінюю всі ******* релігії - бо вони пропонують те саме - "хабар" за вчинені злочини у вигляді "розкаяння" та оплати спричиненого зла прикрашанням храмів Одна з рідкісних (ще існуючих) релігій що покладає на людину вибір між добром і злом - зороастризм Там просто рахуються добрі та злі вчинки а після смерті саме їх кладуть на терези при вирішенні долі душі померлого
показать весь комментарий
08.03.2023 08:40 Ответить
+2
Щодо Комплексу зоопарк не впевнений. Це ніби кРемль
показать весь комментарий
08.03.2023 09:12 Ответить
+2
Я читав уважно Просто ненавчений мові "догадайся, мол, сама!"
показать весь комментарий
08.03.2023 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ща главное вычислить убийц нашего бойца, за "Слава Украiнi", с последующим видео об их чистосердечном раскаянии и исходе в нашу пользу. Пусть кацапы обсц.каются, бо, с каждым поквитаемся, с того света достанем, но долг перед павшими братьями исполним..
показать весь комментарий
08.03.2023 07:29 Ответить
Шамов! Ти ще віриш у ""чистосердечное раскаяние"? Я вже давно вірить перестав Коли чую у фільмах "мне жаль" мене на "псіхи" прориває Бо вони жаліють про одне - що вони "прокололися" і їх піймали А не тому що вони вчинили погане А ""чистуха" з рота підсудного на суді - тільки спроба розжалобить суд - щоб дали менше! Саме тому я зі зневагою оцінюю всі ******* релігії - бо вони пропонують те саме - "хабар" за вчинені злочини у вигляді "розкаяння" та оплати спричиненого зла прикрашанням храмів Одна з рідкісних (ще існуючих) релігій що покладає на людину вибір між добром і злом - зороастризм Там просто рахуються добрі та злі вчинки а після смерті саме їх кладуть на терези при вирішенні долі душі померлого
показать весь комментарий
08.03.2023 08:40 Ответить
розкаяння в гріхах означає ЛИШЕ заміну покарання вічного на дочасне. в католицькій церкві є вчення про чистилище де міра покарання пропорційна до вчинених злочинів. і згідно того вчення в чистилищі є місця де покарання таке ж як у пеклі з одною лише відмінністю - воно закінчиться.
показать весь комментарий
08.03.2023 09:14 Ответить
Це - той самий "торг з Богом" Ти погано ознайомився з цією догмою католицизму Час перебування душі в "чистилищі" може буть зменшений покупкою індульгенцій, пожертвами церкві та молитвами інших людей за грішника Тобто - той самий "хабар"! Були випадки, коли багатії наймали спеціальних людей, що відмолювали в церквах гріхи своїх "роботодавців" А феодали взагалі, під страхом покарання змушували робить це власних кріпаків (до речі це практикувалося і в Московії - трохи не до ліквідації кріпосного ладу!)
І я кажу не про дійсне "розкаяння", як свідоме розуміння гріховності вчиненого діяння - тоді злочинець сприймає покарання як справедливу відплату за вчинене ним зло та не просить полегшення покарання, а про ті слова, що кажуть злочинці в церкві Коли наші "нувориші" в "релігійність" вдарилися - з"явився жарт: "Зрадив дружині, обікрав сусіда, "замовив" начальника - а потім пішов у церкву: "Господи! Прости мене - я їв у піст "скоромне"!"
показать весь комментарий
08.03.2023 09:47 Ответить
воно то так але є нюанс...
та реальність яку собі вигадують люди в своїх головах не є абсолютною.
і якщо хто думає що індульгенція чи приватна церква чи купа мощей в хаті його врятують то це просто люди як розуміються у вірі як вільк на гвяздах.
тому і написано в "Не кожен хто кличе Ісусе Ісусе ввійде в Царство Небесне".
багато з таких навпаки почують "Істино кажу вам не знаю Я вас"
показать весь комментарий
08.03.2023 09:59 Ответить
З "красивостями" - до тих хто в них вірить Я з тих небагатьох, кого ці "красивості" не зачіпають У протопопа Аввакума є такі слова "Бог не в брёвнах, а в рёбрах!" Тобто, Бог не в стінах будівлі, де моляться (церкви в Московії тодішній були переважно дерев"яні), а в самій людині Й інші: "Дом с крестом - ещё не храм Молящийся человек с крестом на груди - не обязательно верующий!"
показать весь комментарий
08.03.2023 10:21 Ответить
не существует ни ада ни чистилища. бреня это. плата за грех - смерть(Римлянам 6:23).
показать весь комментарий
08.03.2023 11:46 Ответить
Пане, вы , мабуть не уважно читали. На камеру чистосердечно зiзнатися, с исходом в нашу пользу... Тобто, я - про народних месникiв да летальний исход.
показать весь комментарий
08.03.2023 21:49 Ответить
Я читав уважно Просто ненавчений мові "догадайся, мол, сама!"
показать весь комментарий
08.03.2023 21:52 Ответить
Щодо Комплексу зоопарк не впевнений. Це ніби кРемль
показать весь комментарий
08.03.2023 09:12 Ответить
кРемль это *********.
показать весь комментарий
08.03.2023 09:56 Ответить
кремль це скотомогільнік. там один смердить вже скоро 100 років..земля непринімае
показать весь комментарий
09.03.2023 17:43 Ответить
Зоопарк - это есть район сосредоточения кацапов
показать весь комментарий
08.03.2023 11:32 Ответить
Не потрібно принижувати Зоопарк:помийка-ось район сосредоточения кацапов
показать весь комментарий
08.03.2023 18:02 Ответить
Кто в курсе что у кацапов за фигня есть, вернее как она величается... Антена как у Зоопарка, только на высокой и толстой штанге... Только поделена на три секции и ниже еще две и вращается... Высота метров 15... Антена где то 3 на 5... Смонтирована на 4-осном Камазе... Рядом постоянно еще 2 таких же размеров машины, только кунги... Одна, я так понимаю, генераторная(или типа того) а вторая КШМка... Позицию меняют раз в сутки...
показать весь комментарий
08.03.2023 18:16 Ответить
..Зоопарк 4 модели...Ранее были Вектор,Маяк,Стрела и Вектор..Что тпр полтзуют твари с болот мацковии я не знаю...Как попадают в прицел цничтожается
показать весь комментарий
09.03.2023 07:34 Ответить
👍💪✌️👏👏👏нехай щастить! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
08.03.2023 21:25 Ответить
Прекрасные новины!!! Жги тварей с болот мацковии!!!Бог увидит еще снарядов крупней пришлет
показать весь комментарий
09.03.2023 07:25 Ответить
 
 