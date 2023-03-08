Общие боевые потери РФ с начала войны – около 155530 человек (+700 за сутки), 303 самолета, 3436 танков, 2463 артсистемы, 6723 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 155 530 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 155530 (+700) человек ликвидировано,

танков - 3436 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6723 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2463 (+7) ед,

РСЗО - 488 (+0) ед,

средств ПВО - 253 (+0) ед,

самолетов - 303 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),

крылатых ракет – 873 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5330 (+7) ед,

специальной техники – 236 (+0).

Также смотрите: "Я скажу "Слава Украине", когда пуск", - Дмитрий Коцюбайло пускает ракету по оккупантам. ВИДЕО