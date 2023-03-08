РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12990 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
11 517 18

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 155530 человек (+700 за сутки), 303 самолета, 3436 танков, 2463 артсистемы, 6723 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

окупанти,знищення

По состоянию на утро 8 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 155 530 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 155530 (+700) человек ликвидировано,

танков - 3436 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6723 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2463 (+7) ед,

РСЗО - 488 (+0) ед,

средств ПВО - 253 (+0) ед,

самолетов - 303 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),

крылатых ракет – 873 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5330 (+7) ед,

специальной техники – 236 (+0).

Также смотрите: "Я скажу "Слава Украине", когда пуск", - Дмитрий Коцюбайло пускает ракету по оккупантам. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 155530 человек (+700 за сутки), 303 самолета, 3436 танков, 2463 артсистемы, 6723 бронированные машины 01

армия РФ (19670) Генштаб ВС (6470) уничтожение (7245) техника (1749) потери (4430)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
700 праздничных конвертов со жмурами - неплохой подарок российским свиносамкам к Международному женскому дню.
показать весь комментарий
08.03.2023 08:36 Ответить
+9
Арта впевнено йде до міні ювілею
показать весь комментарий
08.03.2023 08:24 Ответить
+9
27 одиниць техніки і 700 чумардосів. Трохи охололи після позавчора, арта продовжує радувати. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
08.03.2023 08:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арта впевнено йде до міні ювілею
показать весь комментарий
08.03.2023 08:24 Ответить
Думаєте зроблять 2500 до мого дня народження? 12.
показать весь комментарий
08.03.2023 09:53 Ответить
700 праздничных конвертов со жмурами - неплохой подарок российским свиносамкам к Международному женскому дню.
показать весь комментарий
08.03.2023 08:36 Ответить
Чи, перефразувавши, 700 купонів на новий білий "чмосквіч" китайського виробництва
показать весь комментарий
08.03.2023 08:50 Ответить
На таке грошей уже не вистачить
показать весь комментарий
08.03.2023 08:58 Ответить
Спочатку "Лада", потім шуба, торт, тепер кіло пельменів. Скоро за дохлого чумардоса будуть давати в морду.
показать весь комментарий
08.03.2023 08:54 Ответить
Пельмені то з фаршиком сподіваюся
показать весь комментарий
08.03.2023 08:59 Ответить
Да какой там фарш?! Обычная говносмесь.
показать весь комментарий
08.03.2023 13:27 Ответить
Очередная бтг отправилась на концерт к кобзону
показать весь комментарий
08.03.2023 08:45 Ответить
27 одиниць техніки і 700 чумардосів. Трохи охололи після позавчора, арта продовжує радувати. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
08.03.2023 08:53 Ответить
Маловато будет. Маловато
показать весь комментарий
08.03.2023 08:57 Ответить
Понад, а не 70.
показать весь комментарий
08.03.2023 09:57 Ответить
Ті стратегі Україні 2 тижні давали, так шо їх підрахунки в цілому гімно.
показать весь комментарий
08.03.2023 10:00 Ответить
зато иван вы авиацию Украины уничтожили три раза...!
показать весь комментарий
08.03.2023 10:03 Ответить
Ифан, они говорят про количество ,которое они точно могут подтвердить ,но все сбитые пепелацы рашистские они физически не могут видеть . Understood ,goat?
показать весь комментарий
08.03.2023 10:35 Ответить
NICE JOB GUYS !!!!!!!!
показать весь комментарий
08.03.2023 12:09 Ответить
 
 