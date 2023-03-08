В Грузии спецназ оттеснил митингующих от парламента. Оппозиция обещает протесты. ФОТОрепортаж

Оппозиция Грузии обещает перейти к ежедневным протестам, которые будут продолжаться "до победы".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

В течение ночи несколько раз ситуация в центре Тбилиси становилась "напряженной" и доходила до локальных столкновений между полицией и митингующими. Протестующие применили против полиции коктейли Молотова, нескольких демонстрантов задержали.

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Митингующие пытались прорваться в парламент, но смогли преодолеть только металлическое ограждение.

После двух ночи спецподразделения полиции вытеснили почти всех участников из-под здания. И митинг, по сути, завершился, хотя отдельные группы митингующих, а также небольшая часть полицейских, оставались в центре до утра.

Оппозиция, заявляющая о многочисленных арестах митингующих и некоторых политиков, объявила о завершении текущего протеста и анонсировала новый. Бывший лидер Единого национального движения (партия Саакашвили) Ника Мелиа объявил о новом протесте под парламентом в среду.

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"В три часа дня мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели (на котором расположен парламент) не станет грузинским, а не российским. Пока мы не добьемся победы", - заявил Мелиа.

Напомним, во вторник парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному за ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и стычки под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.

В тот же вечер Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.











