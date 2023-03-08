Пентагон в 2024 году потратит рекордную сумму на вооружение, - Bloomberg

Бюджет министерства обороны Штатов на следующий год превысит 835 миллиардов долларов. Это самый большой в истории страны бюджет мирного времени.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"План расходов, который президент Джо Байден предложит в четверг, включает в себя то, что официальные лица называют одним из крупнейших оборонных бюджетов страны в мирное время: 170 миллиардов долларов на закупку вооружений и 145 миллиардов долларов на исследования и разработки, являющиеся рекордными показателями за последний время", - говорится в статье.

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Один из чиновников рассказал изданию, что "верхний предел" бюджета Минобороны США на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, превысит 835 млрд долларов по сравнению с 816 млрд на текущий год.

"Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, расходы на поддержку сопротивления президента Владимира Зеленского российскому вторжению финансируются за счет отдельных дополнительных ассигнований", - говорится в материале.

Одна из причин такого рекордного бюджета – напряженность в отношениях с Китаем.

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В частности, на закупку, развитие и модернизацию истребителей F-35 в бюджете предусмотрено 13,5 миллиарда долларов.

Пентагон запросит 83 самолета F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, отвечающего целям этих служб. Это включает в себя запланированные 48 самолетов для ВВС и 35 для ВМС и морской пехоты.

Также предполагается значительное финансирование боеприпасов для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы при конфликте с Китаем.