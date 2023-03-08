Пентагон в 2024 году потратит рекордную сумму на вооружение, - Bloomberg
Бюджет министерства обороны Штатов на следующий год превысит 835 миллиардов долларов. Это самый большой в истории страны бюджет мирного времени.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"План расходов, который президент Джо Байден предложит в четверг, включает в себя то, что официальные лица называют одним из крупнейших оборонных бюджетов страны в мирное время: 170 миллиардов долларов на закупку вооружений и 145 миллиардов долларов на исследования и разработки, являющиеся рекордными показателями за последний время", - говорится в статье.
Один из чиновников рассказал изданию, что "верхний предел" бюджета Минобороны США на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, превысит 835 млрд долларов по сравнению с 816 млрд на текущий год.
"Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, расходы на поддержку сопротивления президента Владимира Зеленского российскому вторжению финансируются за счет отдельных дополнительных ассигнований", - говорится в материале.
Одна из причин такого рекордного бюджета – напряженность в отношениях с Китаем.
В частности, на закупку, развитие и модернизацию истребителей F-35 в бюджете предусмотрено 13,5 миллиарда долларов.
Пентагон запросит 83 самолета F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, отвечающего целям этих служб. Это включает в себя запланированные 48 самолетов для ВВС и 35 для ВМС и морской пехоты.
Также предполагается значительное финансирование боеприпасов для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы при конфликте с Китаем.
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Европе срочно, в срочных темпах пора сделать тоже самое. Слишком много гуманитариев и маркетологов они производят в образовании, а технари просто идут в коммерческие предприятия и заняты тем, как сделать в чайнике запланированное устаревание, чтобы заработать еще больше денег. И слишком мало платят профессорам, Китай их просто перекупает. Пора вспомнить индустриализацию, выкинуть на помойку дебильное правило не работать ночью или в воскресенье, вводить 3 или 4 смены, собирать рабочих и платить им достойно. А финансовые пособие безработным постепенно убирать, оставить лишь бесплатную еду и ночлег, не более. Так как стоять на конвейере и закручивать снаряды может любой мужчина и любая женщина в современной экипировке, безопасной и удобной, организовав рабочее место. Мигранты вполне могут справится с шестичасовым рабочим днем 4 раза в неделю. Если хотят получить то самое пособие. Наших там это тоже касается, не только сирийцев и других арабов.
Та буде масовано атакувати у разі агресії
І не давати їм надто багато свободи і особливо - грошей .
боневтік комусь опирається? не український нарід а блазень? щось наплутали....
"Вы пересаливаете лицом!" (с)
Дайте вже мені галоперідолу, чи що...