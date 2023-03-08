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Пентагон в 2024 году потратит рекордную сумму на вооружение, - Bloomberg

пентагон

Бюджет министерства обороны Штатов на следующий год превысит 835 миллиардов долларов. Это самый большой в истории страны бюджет мирного времени.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"План расходов, который президент Джо Байден предложит в четверг, включает в себя то, что официальные лица называют одним из крупнейших оборонных бюджетов страны в мирное время: 170 миллиардов долларов на закупку вооружений и 145 миллиардов долларов на исследования и разработки, являющиеся рекордными показателями за последний время", - говорится в статье.

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Один из чиновников рассказал изданию, что "верхний предел" бюджета Минобороны США на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, превысит 835 млрд долларов по сравнению с 816 млрд на текущий год.

"Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, расходы на поддержку сопротивления президента Владимира Зеленского российскому вторжению финансируются за счет отдельных дополнительных ассигнований", - говорится в материале.

Одна из причин такого рекордного бюджета – напряженность в отношениях с Китаем.

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В частности, на закупку, развитие и модернизацию истребителей F-35 в бюджете предусмотрено 13,5 миллиарда долларов.

Пентагон запросит 83 самолета F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, отвечающего целям этих служб. Это включает в себя запланированные 48 самолетов для ВВС и 35 для ВМС и морской пехоты.

Также предполагается значительное финансирование боеприпасов для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы при конфликте с Китаем.

бюджет (4839) Пентагон (1469) США (27131) Bloomberg (222)


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Вот это правильно, что они на научно-исследовательские работы выделили такой большой процент. Крайне актуально, последние 25 лет никто не горел желанием даже в США идти на исследовательскую работу, для которой надо за огромные бабки получить образование в университете, а потом сидеть как лабораторная крыса. Все лучшие умы шли в гугл и другие ИТ-фирмы, работая в джакузи со манговым смузи в руках. Притом в гугл надо просто знать алгоритмы и математику немного, а инженеру нужно столько хрени всякой, под сотню сложнейших учебников пройти с практикой решения задач.

Европе срочно, в срочных темпах пора сделать тоже самое. Слишком много гуманитариев и маркетологов они производят в образовании, а технари просто идут в коммерческие предприятия и заняты тем, как сделать в чайнике запланированное устаревание, чтобы заработать еще больше денег. И слишком мало платят профессорам, Китай их просто перекупает. Пора вспомнить индустриализацию, выкинуть на помойку дебильное правило не работать ночью или в воскресенье, вводить 3 или 4 смены, собирать рабочих и платить им достойно. А финансовые пособие безработным постепенно убирать, оставить лишь бесплатную еду и ночлег, не более. Так как стоять на конвейере и закручивать снаряды может любой мужчина и любая женщина в современной экипировке, безопасной и удобной, организовав рабочее место. Мигранты вполне могут справится с шестичасовым рабочим днем 4 раза в неделю. Если хотят получить то самое пособие. Наших там это тоже касается, не только сирийцев и других арабов.
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08.03.2023 08:56 Ответить
Європа закупить генератори стурбованості та занепокоєності.
Та буде масовано атакувати у разі агресії
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08.03.2023 09:01 Ответить
Європа вже спільно закупає снаряди для того, щоб рвати на шматки рашистів
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08.03.2023 09:07 Ответить
Чудово!!! Не пройшло і 10 років
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08.03.2023 09:24 Ответить
А куди було спішити коли в нас такий ворог, що за 8 років навіть одну українську область не може захопити та ще й у нього зходять нанівець снаряди. А ось зараз настав час перетворити на фарш західними снарядими решту вагнерівців та тих чмобіків, яких нам прислали на забій, хоча останніх не вдастся, бо вони лише бунтують та тікають з полю бою
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08.03.2023 09:30 Ответить
Демілітаризація на марші
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08.03.2023 09:03 Ответить
Якби США в минулому не інвестували в авторитарні режими такі як китай і параша , то й не довелося б зараз витрачати такі колосальні кошти на оборону . Країни яких мучить войовничий , загарбницький свербіж в дупі , треба - "тримати на короткому повідку " .. ЗАВЖДИ !!
І не давати їм надто багато свободи і особливо - грошей .
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08.03.2023 09:12 Ответить
підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню Джерело:
боневтік комусь опирається? не український нарід а блазень? щось наплутали....
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08.03.2023 09:32 Ответить
Скільки можна знущатися над моєю психікою! В кожну новину притулять Боневтіка, обридло,аж підступає тошнота. Вже й США захопила ця пошесть .
"Вы пересаливаете лицом!" (с)
Дайте вже мені галоперідолу, чи що...
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08.03.2023 10:04 Ответить
 
 