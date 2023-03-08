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Работа НАБУ должна быть свободна от политического и другого вмешательства, внимательно следим, - послы G7

g-7

После назначения Семена Кривоноса главой НАБУ послы G7 подчеркнули, что работа Бюро должна быть свободна от политического и другого вмешательства.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Послы G7 поздравляют Семена Кривоноса с назначением на должность директора НАБУ. Мы будем внимательно следить за работой Бюро. Она должна быть свободна от любого политического и другого вмешательства, учитывая жизненно важную роль, которую НАБУ играет в борьбе с коррупцией в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта Кабинет Министров назначил Семена Кривоноса новым директором Национального антикоррупционного бюро.

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G7 (844) НАБУ (4231) назначение (2182) Кривонос Семен (33)


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Топ комментарии
+21
Боже !!! Якіж вони наївні ці посли G7
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08.03.2023 09:26 Ответить
+16
Має бути, але тоді корупціонери будуть притягатися до відповідальності, разом з зеленим недонаполеоном, а йому це треба? Єрмаківщіна продовжується...
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08.03.2023 09:29 Ответить
+12
Посли.Заарештуйте Єрмака і вивезіть його хоча б у Гуантанамо і всю правду взнаєте і МОЖЛИВО тоді "наші правоохоронці" почнуть дотримуватись законів.
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08.03.2023 09:32 Ответить
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Боже !!! Якіж вони наївні ці посли G7
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08.03.2023 09:26 Ответить
НІЯКОЇ ПОЛІТИКИ--- ТІЛЬКИ БАБЛО
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08.03.2023 09:34 Ответить
Так думає і ерзе що союзники наївні, а люди дурні. Щось мені підказує, що ця думка хибна.
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08.03.2023 09:57 Ответить
мій життевий досвід підказує що люди у нас ще дурніші ніж ми думаєм
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08.03.2023 10:29 Ответить
А що посли G7 можуть зробити у цій ситуації? Перекрити допомогу - вони не зроблять цього, як вони можуть вплинути на владу?
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08.03.2023 10:51 Ответить
Ми б тоді не були там де є
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08.03.2023 11:34 Ответить
Та ні. Все вони прекрасно знають. Навіть кількість бабла на офшорних рахунках плісняви, та її ескортниць-послиць.
Це дипломатична форма сказати
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08.03.2023 10:51 Ответить
Має бути, але тоді корупціонери будуть притягатися до відповідальності, разом з зеленим недонаполеоном, а йому це треба? Єрмаківщіна продовжується...
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08.03.2023 09:29 Ответить
Посли.Заарештуйте Єрмака і вивезіть його хоча б у Гуантанамо і всю правду взнаєте і МОЖЛИВО тоді "наші правоохоронці" почнуть дотримуватись законів.
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08.03.2023 09:32 Ответить
Для цього потрібно вимагати відставки єрмаків-татарових!
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08.03.2023 09:39 Ответить
єрмак клав великий болт на послів і Україну коли стоїть питання особистої влади
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08.03.2023 09:41 Ответить
Ой не встежите. Там професіонали - кручу-вєрчу...
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08.03.2023 09:43 Ответить
Тут не лише стежити ,а й по руках бити треба
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08.03.2023 09:43 Ответить
д'Єрмак з Татаровим аж "прослєзілісь" почувши таке 🤣🤣🤣
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08.03.2023 09:46 Ответить
а яким чином НАБУ буде вільною від політичних та іншіх втручань, якщо її очолюватиме людина, яка тільки й шукає кому по-дорожче право втручання продати? Це неможливо, поставили лисицю курей охороняти. на який результат чекаємо? Тепер замість працювати треба буде за лисицею слідкувати і день і ніч, а таких лисиць у нас як наср..но. Ніколи спокою не буде, ні розвитку, уся енергія на цю патороч піде і весь час.
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08.03.2023 09:56 Ответить
А що тоді з Єрмаком робити ?
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08.03.2023 10:01 Ответить
 
 