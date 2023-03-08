Работа НАБУ должна быть свободна от политического и другого вмешательства, внимательно следим, - послы G7

После назначения Семена Кривоноса главой НАБУ послы G7 подчеркнули, что работа Бюро должна быть свободна от политического и другого вмешательства.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Послы G7 поздравляют Семена Кривоноса с назначением на должность директора НАБУ. Мы будем внимательно следить за работой Бюро. Она должна быть свободна от любого политического и другого вмешательства, учитывая жизненно важную роль, которую НАБУ играет в борьбе с коррупцией в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта Кабинет Министров назначил Семена Кривоноса новым директором Национального антикоррупционного бюро.

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