ПВО ночью уничтожила два "шахеда", которые россияне запустили с северного направления, - Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона-камикадзе "Shahed", которые оккупанты запустили с северного направления.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В полночь 8 марта 2023 года противовоздушной обороной уничтожены два иранских дрона-камикадзе "Shahed-131/136", которыми оккупанты атаковали Украину с северного направления", - говорится в сообщении.

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