РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13123 посетителя онлайн
Новости Война
1 376 4

115 оккупантов уничтожено и 197 ранено в течение суток в районе Бахмута, - Череватый

бахмут,зсу

На Бахмутском направлении продолжаются боевые столкновения украинских защитников с российскими оккупантами.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Восточного группирования ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.

"Бахмут остается главным эпицентром боевых действий. ...Только в районе Бахмута было 35 обстрелов и 12 боевых столкновений, 115 оккупантов уничтожено, 197 получили ранения разной степени", - сказал он.

По словам Череватого, 102 обстрела разными типами ствольной реактивной артиллерии произошло в течение суток по всему Бахмутскому направлению.

Он добавил, что главной штурмовой силой остаются "вагнеровцы", но из-за больших потерь они усилены подразделениями воздушно-десантных и механизированных войск российских оккупантов. Также задействуют артиллерию и авиацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Бахмутом ликвидированы до 30 тысяч "вагнеровцев", то есть примерно каждый третий, - inews

Бахмут (1604) ВСУ (6692)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знищено 115 під Бахмутом, а передають за добу 700 та на якому тоді напрямку решта? чи це черговий розводняк овець?
показать весь комментарий
08.03.2023 11:07 Ответить
Та ні просто рашисти видохлися чи зав'язли у весняній багнюці
показать весь комментарий
08.03.2023 11:45 Ответить
бога нет....за него ВСУ
показать весь комментарий
08.03.2023 11:07 Ответить
Шо це за сьогоднішній атеїст з Ірманії?
показать весь комментарий
08.03.2023 11:24 Ответить
 
 