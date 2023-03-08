115 оккупантов уничтожено и 197 ранено в течение суток в районе Бахмута, - Череватый

На Бахмутском направлении продолжаются боевые столкновения украинских защитников с российскими оккупантами.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Восточного группирования ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.

"Бахмут остается главным эпицентром боевых действий. ...Только в районе Бахмута было 35 обстрелов и 12 боевых столкновений, 115 оккупантов уничтожено, 197 получили ранения разной степени", - сказал он.

По словам Череватого, 102 обстрела разными типами ствольной реактивной артиллерии произошло в течение суток по всему Бахмутскому направлению.

Он добавил, что главной штурмовой силой остаются "вагнеровцы", но из-за больших потерь они усилены подразделениями воздушно-десантных и механизированных войск российских оккупантов. Также задействуют артиллерию и авиацию.

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