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Новости Агрессия России против Украины
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В оккупированном Мелитополе захватчики призвали готовить подвалы домов под бомбоубежища, - Федоров

мелітополь

Российские захватчики пытаются посеять ненависть к Украине среди жителей временно оккупированных территорий. Они распорядились готовить подвалы под бомбоубежища, говоря, что ВСУ будет обстреливать гражданских.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мелитопольцы оказывают постоянное сопротивление российским захватчикам и ждут освобождения. Это не устраивает оккупантов, поэтому они сеют панику, чтобы запугать жителей. В северной части Мелитополя, на микрорайоне, продажные старшие по домам передают жителям распоряжения – рассказал городской голова.

Таким образом, оккупанты пытаются запугать местных жителей, намекая таким образом, что ВСУ будут обстреливать гражданских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне готовятся к обороне в Мелитополе, в город завозят технику и личный состав, - мэр Федоров

"Но это точно ложь, которая не поможет оккупантам получить поддержку среди местных", – отметил Федоров.

Мелитополь (616) оккупация (10196) Федоров Иван (469)


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ой, а что случилось ?
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08.03.2023 12:06 Ответить
 
 