Украинская диаспора призывает снять с номинации на "Оскар" фильм Top Gun: Maverick, профинансированный российским олигархом Рыболовлевым

На "Оскар" в номинации "лучший фильм" претендует фильм Top Gun: Maverick, профинансированный подсанкционным российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым.

Об этом сообщил Всемирный Конгресс Украинцев, передает Цензор.НЕТ.

Диаспоряне направили письмо президенту Американской киноакадемии Дженет Янг и членам Совета управляющих. Они озабочены номинированием ленты Top Gun: Maverick на "Оскар" в шести номинациях, в том числе в номинации "лучший фильм". Ведь СМИ сообщали, что фильм профинансировал Дмитрий Рыболовлев – российский олигарх, попавший под санкции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный конгресс украинцев обратился в ООН в связи с преследованиями украинцев в РФ: Путинский режим осуществляет насильственную ассимиляцию

В Мировом конгрессе украинцев напомнили, что Рыболовлев – один из самых богатых российских олигархов. На протяжении десятилетия он являлся крупнейшим бизнес-партнером Александра Лукашенко.

"Финансирование Рыболовлевым Top Gun: Maverick не было обнародовано, и есть веские основания полагать, что участие олигарха могло привести к цензуре со стороны Кремля. В отличие от оригинального фильма, у Top Gun: Maverick нет прямой или косвенной ссылки на Россию. Вряд ли это совпадение", - говорится в письме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине вышел документальный фильм "Непокоренные. Украинские партизаны" о движении сопротивления. ВИДЕО

Представители диаспоры призвали Академию:

1) однозначно отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины;

2) пересмотреть соответствие Top Gun: Maverick для участия в 95-й церемонии вручения премии Оскар;

3) выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яхту российского олигарха Гурьева пустит с молотка государство Антигуа и Барбуда

"Вместе мы способны сделать все возможное, чтобы остановить военные преступления России против украинского народа", - отмечается в письме.

95-я церемония награждения премией "Оскар" от Американской Киноакадемии состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.