Украинская диаспора призывает снять с номинации на "Оскар" фильм Top Gun: Maverick, профинансированный российским олигархом Рыболовлевым
На "Оскар" в номинации "лучший фильм" претендует фильм Top Gun: Maverick, профинансированный подсанкционным российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым.
Об этом сообщил Всемирный Конгресс Украинцев, передает Цензор.НЕТ.
Диаспоряне направили письмо президенту Американской киноакадемии Дженет Янг и членам Совета управляющих. Они озабочены номинированием ленты Top Gun: Maverick на "Оскар" в шести номинациях, в том числе в номинации "лучший фильм". Ведь СМИ сообщали, что фильм профинансировал Дмитрий Рыболовлев – российский олигарх, попавший под санкции Украины.
В Мировом конгрессе украинцев напомнили, что Рыболовлев – один из самых богатых российских олигархов. На протяжении десятилетия он являлся крупнейшим бизнес-партнером Александра Лукашенко.
"Финансирование Рыболовлевым Top Gun: Maverick не было обнародовано, и есть веские основания полагать, что участие олигарха могло привести к цензуре со стороны Кремля. В отличие от оригинального фильма, у Top Gun: Maverick нет прямой или косвенной ссылки на Россию. Вряд ли это совпадение", - говорится в письме.
Представители диаспоры призвали Академию:
1) однозначно отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины;
2) пересмотреть соответствие Top Gun: Maverick для участия в 95-й церемонии вручения премии Оскар;
3) выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество.
"Вместе мы способны сделать все возможное, чтобы остановить военные преступления России против украинского народа", - отмечается в письме.
95-я церемония награждения премией "Оскар" от Американской Киноакадемии состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.
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А фільм реально гарний і красивий. Я і не знав, що на нього кацап гроші давав.
Там весь сюжет крутиться навколо російських винищувачів 5-го покоління, які існують тільки в кацапській пропаганді.
Це єдине, що мене дратувало у фільмі, доречі.
"Навпаки через діаспори треба тиснути на уряди різних країн" --- по перше вони не до уряду зверталися,а до американської кіноакадемії, і получається потрібно тиснути на те щоб вони заборонили фільм які американці *******?
"І як це погіршить ситуацію ніяк США як давали зброю так і будуть в них виходу немає" --- а як це що вони роблять покращить ситуацію? Те що вони теоритично знімуть з номінації на Оскра фільм? Ось це так перемога буде Кацапи після цього відразу ж на другий день заберуть свої війська з України,тому що Маверіка зняли з номінації Оскара, це ж відкритий дебілізм,чесне слово
Хоч би один бобер пукнув не давати візу в США агенту ФСБ Єрмаку, чи накласти на нього санкції.
А зафакась один з самих успішних фідьмів року - будьласка.
Чи теж канадці повинні втрутитись?
між добром і злом нема сірої зони.
є чітка межа, яку проводять принципи.
хочемо бути безпринципними - і так можна але, тоді, не треба винуватити инших, хто торгує з росією, хто визнає елденеери, хто дрочить на пушкіна та иншу лєрмонб**ь.
ЗЄ обсирав Україну та їздив в Моску в 2014 році.
ЗЄ давав концерти сепарам в Горлівці в 2014 році
І де ж ті непохитні принципи?