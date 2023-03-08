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Украинская диаспора призывает снять с номинации на "Оскар" фильм Top Gun: Maverick, профинансированный российским олигархом Рыболовлевым

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На "Оскар" в номинации "лучший фильм" претендует фильм Top Gun: Maverick, профинансированный подсанкционным российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым.

Об этом сообщил Всемирный Конгресс Украинцев, передает Цензор.НЕТ.

Диаспоряне направили письмо президенту Американской киноакадемии Дженет Янг и членам Совета управляющих. Они озабочены номинированием ленты Top Gun: Maverick на "Оскар" в шести номинациях, в том числе в номинации "лучший фильм". Ведь СМИ сообщали, что фильм профинансировал Дмитрий Рыболовлев – российский олигарх, попавший под санкции Украины.

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В Мировом конгрессе украинцев напомнили, что Рыболовлев – один из самых богатых российских олигархов. На протяжении десятилетия он являлся крупнейшим бизнес-партнером Александра Лукашенко.

"Финансирование Рыболовлевым Top Gun: Maverick не было обнародовано, и есть веские основания полагать, что участие олигарха могло привести к цензуре со стороны Кремля. В отличие от оригинального фильма, у Top Gun: Maverick нет прямой или косвенной ссылки на Россию. Вряд ли это совпадение", - говорится в письме.

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Представители диаспоры призвали Академию:

1) однозначно отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины;

2) пересмотреть соответствие Top Gun: Maverick для участия в 95-й церемонии вручения премии Оскар; 

3) выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество.

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"Вместе мы способны сделать все возможное, чтобы остановить военные преступления России против украинского народа", - отмечается в письме.

95-я церемония награждения премией "Оскар" от Американской Киноакадемии состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.

диаспора (350) кино (1536) олигарх (1026) Оскар (83) Всемирный Конгресс Украинцев (162)


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Топ комментарии
+11
Там у фільмі Том- Круз взагалі-то кацапський су-57 валить...
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08.03.2023 11:37 Ответить
+10
Ну то й що? Може й на Тома Круза тепер санкції накладати? Як на мене, то це негативни сприйме західна аудиторія, бо фільм очевидно проамереканський. Краще б витратили час на лобування якихось проукраїнських проектів, чим на заборони, які з пальця висмоктані. І тепер якщо все таки прохання про заборону буде прігнороване, то русня не автратить повихвалятися наче там присутня частина і їх успіху. Мислення не далі свого носу.
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08.03.2023 11:32 Ответить
+8
Бред какой-то. Подобные действия будут только вызывать отторжение у американцев. Это намного больше навредит, чем поможет.
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08.03.2023 11:47 Ответить
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Десь заплакав маленький Том Круз.

А фільм реально гарний і красивий. Я і не знав, що на нього кацап гроші давав.
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08.03.2023 11:27 Ответить
заплатив щоби у кіно навіть і не згадували про росію
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08.03.2023 12:07 Ответить
ні він інвестував у фільм, щоб отримати відсоток, який в результаті пішов на російську армію. Так працюють інвестиції, якщо що.
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08.03.2023 12:31 Ответить
Ти це кіно дивився?

Там весь сюжет крутиться навколо російських винищувачів 5-го покоління, які існують тільки в кацапській пропаганді.

Це єдине, що мене дратувало у фільмі, доречі.
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08.03.2023 16:16 Ответить
Ну то й що? Може й на Тома Круза тепер санкції накладати? Як на мене, то це негативни сприйме західна аудиторія, бо фільм очевидно проамереканський. Краще б витратили час на лобування якихось проукраїнських проектів, чим на заборони, які з пальця висмоктані. І тепер якщо все таки прохання про заборону буде прігнороване, то русня не автратить повихвалятися наче там присутня частина і їх успіху. Мислення не далі свого носу.
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08.03.2023 11:32 Ответить
Там у фільмі Том- Круз взагалі-то кацапський су-57 валить...
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08.03.2023 11:37 Ответить
Су-57? То е шо, аналоговнет? Та у чому проблема була для Круза?
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08.03.2023 11:50 Ответить
Ну він просто там був на древньому ф-14 виробництва 70-х років...
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08.03.2023 12:02 Ответить
так він валить неіснуючий літак - і що?
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08.03.2023 12:28 Ответить
Доки у владі сидять кацапській кроти типа Єрмак' зрадник бубочка та крадій Резніков з яйцями по 17 грн, то краще б вже по закривали пиз...Ки про американські фільми та їх фінансування
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08.03.2023 11:46 Ответить
**********
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08.03.2023 11:47 Ответить
Цей фільм має шалену популярність і хороші відгуки на заході, ніхто його знімати не буде, а такими заявами багато хто на заході може зробити свої висновки на рахунок українців, у нас чомусь у людей таке враження,що по їхній любій пртетензії усі в світі мають зразу бігти і виконувати те що у їм скажуть, такі заяви реально псують нашу репутацію в світі як на мене
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08.03.2023 11:47 Ответить
А як на мене не псують в цьому світі треба бути. Наглим і відстоювати своє до останнього
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08.03.2023 12:42 Ответить
Відстоювати то треба,але так щоб потім тебе на сміх потім не піднімали, а то сидіти і закликати щоб американці зняли з Оскару фільм який дуже популярний зараз і набрав високі рейтинги тому що він фінансувався російським олігархом це не відстоювання,а погіршення своєї репутації насамперед перед американцями, тому що там людям по суті о по барабану війна яка йде десь далеко від них за океаном,а тим більше їх не сильно турбує що якийсь там російський олігарх фінансував на їх думку цю прекрасну кінокартину, і тут приходят українці і говорять їм "давайте,хлопці знімайте картину з оскара бо її фінансував російський олігарх", американці подивляться на них як на дураків,покрутят пальцем у виска,посміються і ітак нічого не зроблять, їм плювати що цю картину фінансував росіянець, а українська діаспора таким чином просто опуститься в очах американців, треба думати трохи перед тим як такі заяви робити, це не відстоювання, навіть дурак розуміє,що ці заклики зняти фільм з номінації нічого не принесли б, ля чого просто стрясати повітря щоб потім на тебе косо дивилися?
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08.03.2023 13:31 Ответить
В США живуть мільйони українців якщо вони будуть це робити нічого поганого не буде. Навпаки через діаспори треба тиснути на уряди різних країн. І як це погіршить ситуацію ніяк США як давали зброю так і будуть в них виходу немає
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08.03.2023 15:03 Ответить
Мільйонів там немає. В даному випадку немає сенсу тиснути на те що американці ітак не зроблять в любому випадку, більше того вони це можуть сприйняти як якийсь ідіотизм.

"Навпаки через діаспори треба тиснути на уряди різних країн" --- по перше вони не до уряду зверталися,а до американської кіноакадемії, і получається потрібно тиснути на те щоб вони заборонили фільм які американці *******?

"І як це погіршить ситуацію ніяк США як давали зброю так і будуть в них виходу немає" --- а як це що вони роблять покращить ситуацію? Те що вони теоритично знімуть з номінації на Оскра фільм? Ось це так перемога буде Кацапи після цього відразу ж на другий день заберуть свої війська з України,тому що Маверіка зняли з номінації Оскара, це ж відкритий дебілізм,чесне слово
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08.03.2023 15:10 Ответить
Саме так. Причому, чим дурніше питання, тим більше галасу.

Хоч би один бобер пукнув не давати візу в США агенту ФСБ Єрмаку, чи накласти на нього санкції.
А зафакась один з самих успішних фідьмів року - будьласка.
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08.03.2023 16:20 Ответить
Бред какой-то. Подобные действия будут только вызывать отторжение у американцев. Это намного больше навредит, чем поможет.
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08.03.2023 11:47 Ответить
""Разом ми здатні зробити все можливе, щоб зупинити воєнні злочини росії проти українського народу", - наголошується в листі. " --- і ще одне, як те зо цей фільм знімуть з номінації Оскар допоможе зупиеити воєнні злочини кацапів в Україні?
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08.03.2023 11:49 Ответить
тим, що з росіянами мати справу стане токсично? І касові збори з наступних фільмів не підуть на російську армію, як пішли з Топ Гану?
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08.03.2023 12:30 Ответить
так можно любое хорошее дело обгадить доведя его до абсурда на подобие БЛМ когда идиоты захотели памятник Черчелю снести
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08.03.2023 11:51 Ответить
Эбанутым нет покоя.
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08.03.2023 11:58 Ответить
Нетфликс пішов з раші, а кацарське лайно "майор грім" там присутне. Культурний міністр, ау, ти де?
Чи теж канадці повинні втрутитись?
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08.03.2023 12:01 Ответить
И що міністр зробить нетфліксу?
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08.03.2023 12:30 Ответить
Якщо письменний, то елементарний запит.
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08.03.2023 12:39 Ответить
И ему вежливо дадут от ворот поворот.
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08.03.2023 13:54 Ответить
Знов неначасі? То краще сидіти і мовчати, може само розсмокчеться, а українські підписники нікому не цікаві, бо не заносять.
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08.03.2023 13:59 Ответить
А лучше воевать с ветряными мельницами?
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08.03.2023 15:11 Ответить
Питанням на питання? Питань більше не маю)
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08.03.2023 16:23 Ответить
...сраться? У меня дома стиралка Самсунг которая произведена в Калуге (Рашке) теперь я должен выбросить что ли? Или опять же обратиться к Самсунгу что бы отозвали все свои техники с надписью "ру" и давали новые? Что за тупизм?
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08.03.2023 16:40 Ответить
Ну то купуйте свої раша-продукти , ту ж ладу каліну, а я краще трішки переплачу за зроблене у Німеччині.
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08.03.2023 16:49 Ответить
А фильмы вообще каким боком здесь? Недавно нетфликс купил у них "брат"а. И что теперь? Надо ещё и с нетфликсом статься?
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08.03.2023 16:36 Ответить
Т.е. надо еще с Томом Крузом посраться? Который, кстати, поддерживает Украину. Мы хотим, чтобы стало "поддержИВАЛ"?
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08.03.2023 12:19 Ответить
в чому виражається підтримка України Томом Крузом?
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08.03.2023 12:29 Ответить
ну це вже тупість, норм фільм де кацапам наваляли по повній, а якшо про лохів кацапів зняли кіно за гроші кацапів то це все взагалі топчік ))
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08.03.2023 12:29 Ответить
де ти в Топ Гані взагалі росіян побачив? Там просто "та сторона". Головне інше - в реальному житті російський олігарх як думаєш скільки мільйонів прибутку отримав з фільму?
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08.03.2023 15:57 Ответить
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08.03.2023 12:30 Ответить
Перепис прокацапських ботів на чолі з Саганом.
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08.03.2023 13:13 Ответить
Фільм реально хороший.
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08.03.2023 13:44 Ответить
якщо ми, українці не здатні відрізняти гівно від цукерок то нам рано вимагати зброю у американців, які так само мають право не відрізняти українські території від кацапських.

між добром і злом нема сірої зони.

є чітка межа, яку проводять принципи.

хочемо бути безпринципними - і так можна але, тоді, не треба винуватити инших, хто торгує з росією, хто визнає елденеери, хто дрочить на пушкіна та иншу лєрмонб**ь.
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08.03.2023 14:19 Ответить
У нас ЗЄзідент досі має бізнес на Роісє, якщо що.
ЗЄ обсирав Україну та їздив в Моску в 2014 році.
ЗЄ давав концерти сепарам в Горлівці в 2014 році

І де ж ті непохитні принципи?
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08.03.2023 16:26 Ответить
Смотрел эту дичь, постоянно мучал вопрос, кто такое лютое говно мог снять. Теперь понятно.
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08.03.2023 15:00 Ответить
Мда.дожили. какой же идиотизм творится.в фильме нет никаких намеков по поводу войны или связь с рашкой.ну нет ***,надо докопаться. Глядишь и до марвела дойдут.боже,это ещё больше отторжения вызовет.
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08.03.2023 16:33 Ответить
Як кіноман ніколи не подумав що він тягне на Оскар. Фільм узяв хайп через першу частину і головні ролі, не більше. Звичайно найбагатшому олігарху є що закинути до кишень комісії і напевно є зв'язок
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08.03.2023 20:48 Ответить
 
 