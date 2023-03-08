Западная разведка уже несколько месяцев знает имя украинского спонсора подрыва "Северного потока", - The Times
Западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца – частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах в Балтийском море. Но его намеренно решили не раскрывать, чтобы защитить Украину.
Об этом пишет британское издание The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как говорится в публикации, уже через неделю после взрывов на "Северных потоках" сотрудники неназванной скандинавской делегации в Брюсселе получили разведывательную информацию о том, что за подрывами стоят не американцы, россияне или поляки, а частная инициатива из Украины. Дипломатам сообщили, что данная информация не будет обнародована.
Как пишет издание, имя частного спонсора диверсии – украинца, которого не называют, не связано с правительством президента Зеленского.
Вот как издание объясняет, почему имя украинского спонсора решили скрыть:
"Судя по всему, должностные лица НАТО хотели уберечь Украину от публичной ссоры с Германией, которая тянула время с поставкой жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Это вполне справедливо - они, вероятно, знали, кто несет ответственность , ранее администрации президента или министерства обороны в Киеве, которые были ошеломлены докладом и упорно отрицают свою причастность", - говорится в публикации издания.
Газета отмечает, что "влиятельная фигура", профинансировавшая операцию, не собиралась укреплять позиции критиков немецкого снабжения оружия, давящих на правительство Олафа Шольца.
Газета отмечает, что сложная операция включала в себя использование яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупку зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги.
"Его имя обязательно выплывет, особенно если учесть, что он оставил своеобразную визитную карточку", - резюмирует издание.
Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, склонные считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не располагает информацией о каких-либо проукраинских агентах, которые могли это сделать.
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німці вже визнали свою провину, Меркель навіть покаялась
То які ще питання ? Німці спонсорували вбивць взагалі то
Якби це було правдою, і хотіли захистити Україну, то навіть натяку не було б на таку новину взагалі. Шито білими нитками.
Лучше бы обратили внимание, что автором этой статьи в Таймсе является киевлянин https://www.thetimes.co.uk/profile/maxim-tucker Maxim Tucker
, Kyiv. СБУ бы им заняться самое время.
Про Коломойського такого навіть сліпий дебіл не написав би.
І людина з таким світосприйняттям щось пише про розуміння та гумор. 😁
За його словами, нині розслідування ще тривають у Швеції, Данії та Німеччині, і тому звинувачувати когось у підриві зараз - це спекуляція, пише Reuters. "Я не боюся правди. Будь-якої правди. Але ми говоримо про... спекуляції", - наголосив він.
Схожу думку висловив міністр оборони Швеції Пол Йонсон: "Поки процес розслідування триває, я не хочу робити поспішних висновків і приписувати відповідальність за підриви. Я хочу дочекатися завершення розслідування".
Почекати завершення розслідувань закликав також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Я вважаю правильним почекати, поки вони завершаться (розслідування), перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - наголосив він.
Чекайте скоро закінчиться збір на Зірку смерті, тоді і поговоримо.
Звідки тут можуть взятись якісь докази. Тут може бути дуже багато варіантів від цих "українців".
подібні дарування, згідно з німецькими законами, оподатковуються у 50 відсотків. Мануела Швезіґ, котра розбирається у податковому праві, не могла цього не знати. Отже, їй від самого початку було зрозуміло, що 10 мільйонів євро з подарованого фонду суми у вигляді податку мають надійти в земельну скарбницю, а отже і в розпорядження її уряду. Причому в рік виборів.
"Це означає, що замість того, щоб безпосередньо отримати гроші від "Газпрому", що було б протиправно, було обрано нібито більш елегантний шлях через податок на дарування", - доходить висновку Карл-Ґеорґ Вельманн. І закликає: "Тепер прокуратура має перевірити, чи йдеться про російський хабар". https://www.dw.com/uk/comu-spalili-podatkovu-deklaraciu-habar-vid-gazpromu/a-64842079
західна розвідка - це вже МЕМ! західній розвідці пора би вже свій клуб веселих і кмітливих відкривати.