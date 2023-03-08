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Западная разведка уже несколько месяцев знает имя украинского спонсора подрыва "Северного потока", - The Times

північний

Западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца – частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах в Балтийском море. Но его намеренно решили не раскрывать, чтобы защитить Украину.

Об этом пишет британское издание The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как говорится в публикации, уже через неделю после взрывов на "Северных потоках" сотрудники неназванной скандинавской делегации в Брюсселе получили разведывательную информацию о том, что за подрывами стоят не американцы, россияне или поляки, а частная инициатива из Украины. Дипломатам сообщили, что данная информация не будет обнародована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкие СМИ установили, что яхту, с которой взорвали "Северные потоки", арендовали у украинцев 

Как пишет издание, имя частного спонсора диверсии – украинца, которого не называют, не связано с правительством президента Зеленского.

Вот как издание объясняет, почему имя украинского спонсора решили скрыть:

"Судя по всему, должностные лица НАТО хотели уберечь Украину от публичной ссоры с Германией, которая тянула время с поставкой жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Это вполне справедливо - они, вероятно, знали, кто несет ответственность , ранее администрации президента или министерства обороны в Киеве, которые были ошеломлены докладом и упорно отрицают свою причастность", - говорится в публикации издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка Нидерландов предупредила о возможных диверсиях РФ в Северном море

Газета отмечает, что "влиятельная фигура", профинансировавшая операцию, не собиралась укреплять позиции критиков немецкого снабжения оружия, давящих на правительство Олафа Шольца.

Газета отмечает, что сложная операция включала в себя использование яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупку зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги.

"Его имя обязательно выплывет, особенно если учесть, что он оставил своеобразную визитную карточку", - резюмирует издание.

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, склонные считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не располагает информацией о каких-либо проукраинских агентах, которые могли это сделать.

разведка (4193) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+76
Давно уже известно что

операцию провели легенды украинского спецназа Зоран и Шкиряк, не без помощи не менее легендарной разведчицы Вовк на деньги Ляшко, которые он выиграл в лотерею.
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08.03.2023 12:09 Ответить
+72
Шкода, що Таймс опустилася до рівня жовтої преси.
Наскільки жалюгідною виглядає ця «сенсація»...
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08.03.2023 12:03 Ответить
+63
"Його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку", - резюмує видання.

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08.03.2023 12:04 Ответить
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Страница 3 из 3
цікаво, скільки москалям коштувала ця фейкова стаття? деякі видання не гребують брати бабло у москальських нелюдей... в яку ціну людські та європейські цінності, га, The Times?
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08.03.2023 13:40 Ответить
Ахметову у Маріку розбомбили усе, хоча Криворіжсталь, яка у індійців, не чіпалася. Оце чувак і помстився... Краще б пукіна пристерили - більше б було ефекту...
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08.03.2023 13:59 Ответить
У мене на кухні стоїть електроплита Азовмаш. )))
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08.03.2023 14:18 Ответить
Марік під кацапом а КР відстояли. Будеш порівнювати?
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08.03.2023 18:45 Ответить
насправді висадили в повітря купу бабла від дойчмейстерів, яке вони свого часу інвестували в кацапську трубу - от жаба й дусить нещасних німців...
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08.03.2023 14:02 Ответить
Труба яка йде по території України, і де ідуть бойові дії - ціла. нафтопровід дружба - цілий. Підводні газогони в водах європейських країн - знищила Україна.
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08.03.2023 14:06 Ответить
Я згоден що "СП" - "ценеми". Але власну трубу нам навіщо підривати?
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08.03.2023 14:48 Ответить
при чому знищена не вся а частина. і взагалі по ній нічого не качалося крім технічного. Але люди в упор не бачать що то вигідно було виключно кацапоті а мріють про перемоги там де не треба.
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08.03.2023 18:47 Ответить
Майже всі "спонсори з України", які могли б профінансувати таку акцію, мають російське походження своїх статків.
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08.03.2023 14:08 Ответить
якраз закінчення будівництва ПП2 призвело до нападу срасіянів на Україну
німці вже визнали свою провину, Меркель навіть покаялась
То які ще питання ? Німці спонсорували вбивць взагалі то
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08.03.2023 14:09 Ответить
а я не знав, що росія закінчила будувати ПП2 в 2013 році.
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08.03.2023 21:32 Ответить
Поки Зеля знімає відосіки, Ермак дєрібане гуманітарку, а Юля працює))
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08.03.2023 14:13 Ответить
БРЕХНЯ !!! ЭТО РОССИЯНИ САМИ ПОДОРВАЛИ !!! ИМИ ПРАВИТ ТЕРРОРИСТ !!!
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08.03.2023 14:18 Ответить
притула? ярош? візитівка яроша? пекінес притули? булочка тараса чмута? хто???!!!
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08.03.2023 14:24 Ответить
Беріть вище, сам найвеличнівшивийсонцесяйний наш!
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08.03.2023 14:57 Ответить
Точно, баканов !!!!!!!
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08.03.2023 14:27 Ответить
Ну так надо продолжать - трубопроводов ещё много. И лучше не те, которые находятся за границей - эти подрывы только лишают какой-то части валютной выручки. А лучше те, которые на их территории возле месторождений, там сразу и импорт и собственное обеспечение накроется.. И если в декабре бы, тогда их ТЭЦы помёрзли бы и был бы неплохой эффект.
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08.03.2023 14:34 Ответить
Сива кобила намаячила.
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08.03.2023 14:36 Ответить
Ну якщо це наші,я буду гордитись такими діями!Слава Украіні!!!
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08.03.2023 14:44 Ответить
масло увогонь війни і дескридитацію України купили для "Тне Times" рашисти.
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08.03.2023 14:54 Ответить
Рашка проплатила "уточку", щоб зробить винною Україну?
Якби це було правдою, і хотіли захистити Україну, то навіть натяку не було б на таку новину взагалі. Шито білими нитками.
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08.03.2023 14:55 Ответить
А кто то эту уточку с удовольствием кушает и разносит дальше!
Лучше бы обратили внимание, что автором этой статьи в Таймсе является киевлянин https://www.thetimes.co.uk/profile/maxim-tucker Maxim Tucker

, Kyiv. СБУ бы им заняться самое время.
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08.03.2023 19:43 Ответить
У меня вопрос зачем эта газетенка занялась этой темой. Что ***** очередной транш подогнал.
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08.03.2023 15:04 Ответить
Порох?
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08.03.2023 15:06 Ответить
Следы взрывчатки действительно были обнаружены на яхте. Вид взрывчатки не назван. Так что возможно и порох.
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09.03.2023 00:43 Ответить
Стало відомо, що спонсором виступив Бойко, спеціаліст по газу, а одним з бойових пловців був Шуфрич та члени батальону Монако.
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08.03.2023 15:07 Ответить
А старуха скосой, баба дуля Мошонка снаряды подносила. Большииииииие...
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08.03.2023 15:35 Ответить
Так. Це найбільш ймовірна версія. Я прямо так ясно бачу, як Шуфріч, одягаючи шолом важкого скафандру, вигукує "Слава Україні!" А Червоненко, Шевченко та Бужанський йому відповідають "Героям слава!"
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08.03.2023 19:16 Ответить
До бабки не ходи----КОЛОМОЙСЬКИЙ!!!!
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08.03.2023 15:17 Ответить
ОПЗЄ якраз більше всього дратує, що чорним по білому напимано "не пов'язаний з владою ЗЄ".

Про Коломойського такого навіть сліпий дебіл не написав би.
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08.03.2023 16:02 Ответить
Судячи по ніку,Ви маєте німецьке походження,навіть Задорний писав,що **немцы шуток не понимают,с ними шутить нельзя**.. Пока.
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08.03.2023 18:57 Ответить
А якщо нік був би Мікі Маус, то я був би американцем.

І людина з таким світосприйняттям щось пише про розуміння та гумор. 😁
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08.03.2023 19:36 Ответить
То батько наш Бандера з небес підірвав!!!
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08.03.2023 15:19 Ответить
Був один у красних труселях. Затримав дихання, пірнув і вуаля - тепер він герой) Тількі після великої глибини стався гундос) так і гундосить зараз, діверсант хренов) Прикривавший його "генерал" бакан - пропав у пучіні)
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08.03.2023 15:34 Ответить
Що ж, я так і думав що донат в фонд Притули піде на добру справу
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08.03.2023 15:59 Ответить
западная разведка знает и западная пресса знает И ЦЕНЗОР.НЕТ РЕШИЛ ПОДЕЛИТСЯ ,,ПРАВДОЙ,,
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08.03.2023 16:02 Ответить
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08.03.2023 16:14 Ответить
Писали что Гиви подложила бомбу та самая эскортница пугало, чучело или манекен.
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08.03.2023 17:06 Ответить
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08.03.2023 19:40 Ответить
Кровавый пастор?
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08.03.2023 16:40 Ответить
Відкрию таємницю - то агент Єрмак ! Але тсс, щоб кацапи не взнали !
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08.03.2023 16:46 Ответить
Ну тоді цю диверсію мав замовити і організувати сам пуйло...
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08.03.2023 19:19 Ответить
Агентурная кличка - Тимофеев
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08.03.2023 19:34 Ответить
Невже то влаштував мертвеччук щоб помстити *****?!
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08.03.2023 16:58 Ответить
Глупый цирк чтобы прикрыть США. Они знали что Украина все благодарно проглотит.
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08.03.2023 17:08 Ответить
Нібито , ймовірно , вірогидно вам не набридло "обсмоктувати" припустимість ? Якщо ці "таймси" такі впевненні , то нехай йдуть до суду , а н ні то до біса зі своїма припустимостями , "каламутячи воду" у інфопросторі . Грошенят хочуть здерти за "гумку" іпсо ?
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08.03.2023 17:12 Ответить
Штирлиц засунул руку в карман и подумал: "это конец..."
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08.03.2023 18:10 Ответить
Звісно - як в "Титаніку" з типово українськими прізвищами - Боцман, Лоцман, Штурман - і головний Айсберг..
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08.03.2023 18:26 Ответить
Ватман, Кульман, Циркуль и Рейсфедер
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08.03.2023 19:30 Ответить
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. (с)
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08.03.2023 19:28 Ответить
Західна розвідка вже кілька місяців знає ім'я українського спонсора підриву "Північного потоку". Адже це - тітка Циля з Привозу
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08.03.2023 19:44 Ответить
Ви не праві - не тьотя Циля з Молдованки. Ціла тьотя Пєся з Привозу.
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08.03.2023 21:18 Ответить
Його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку", - резюмує видання.---- так, його ім'я УКРАЇНЕЦЬ-нна картці надпис-СлаваУкраїні! Й сигарета...чекайте падли ще крямль попереду....
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08.03.2023 20:26 Ответить
Блха муха! Це ж Порошенко.
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08.03.2023 20:30 Ответить
Певно Коломойський.
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08.03.2023 21:29 Ответить
ДБР вже відкрила кримінальну справу за підрив ПП проти ПП?
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08.03.2023 21:33 Ответить
Західні союзники застерегли від передчасних висновків щодо відповідального за підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". "Поки тривають розслідування, ми не можемо зробити остаточних висновків", - заявив у середу, 8 березня, Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі.

За його словами, нині розслідування ще тривають у Швеції, Данії та Німеччині, і тому звинувачувати когось у підриві зараз - це спекуляція, пише Reuters. "Я не боюся правди. Будь-якої правди. Але ми говоримо про... спекуляції", - наголосив він.

Схожу думку висловив міністр оборони Швеції Пол Йонсон: "Поки процес розслідування триває, я не хочу робити поспішних висновків і приписувати відповідальність за підриви. Я хочу дочекатися завершення розслідування".

Почекати завершення розслідувань закликав також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Я вважаю правильним почекати, поки вони завершаться (розслідування), перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - наголосив він.
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08.03.2023 21:34 Ответить
DW
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09.03.2023 01:55 Ответить
Та який олігарх, то ж українці скинулись волонтерам, а ті прикупили декілька атомних підводних човнів.
Чекайте скоро закінчиться збір на Зірку смерті, тоді і поговоримо.
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08.03.2023 23:11 Ответить
На одному з сайтів написано, що німецьке судно арендоване польською фірмою, власники якої два українця.

Звідки тут можуть взятись якісь докази. Тут може бути дуже багато варіантів від цих "українців".
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09.03.2023 00:31 Ответить
Новий виток скандалу навколо фейкового фонду для підтримки "Північного потоку-2" у землі Мекленбург-Передня Померанія. Дивні події розгортаються довкола 20 мільйонів євро із РосіїВ одному з регіонів ФРН співробітниця фінансового відомства виявляє у себе в кабінеті певну податкову декларацію одного з фондів, забирає її з собою та спалює у каміні

подібні дарування, згідно з німецькими законами, оподатковуються у 50 відсотків. Мануела Швезіґ, котра розбирається у податковому праві, не могла цього не знати. Отже, їй від самого початку було зрозуміло, що 10 мільйонів євро з подарованого фонду суми у вигляді податку мають надійти в земельну скарбницю, а отже і в розпорядження її уряду. Причому в рік виборів.

"Це означає, що замість того, щоб безпосередньо отримати гроші від "Газпрому", що було б протиправно, було обрано нібито більш елегантний шлях через податок на дарування", - доходить висновку Карл-Ґеорґ Вельманн. І закликає: "Тепер прокуратура має перевірити, чи йдеться про російський хабар". https://www.dw.com/uk/comu-spalili-podatkovu-deklaraciu-habar-vid-gazpromu/a-64842079
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09.03.2023 00:48 Ответить
ой я вас прошу.... західна розвідка??? це яка? це та, що "розвідала", що в хусейна є ЗМВ і її так і не знайшли. чи то інша розвідка, яка думала, що після того, як сша змиється з афгану, то їхні ставленики там будуть і далі при владі, а в реалі все обвалилось ЗА ТРИ ДНІ! чи то може та розвідка, яка казала, що Київ також буде "за три дні"???

західна розвідка - це вже МЕМ! західній розвідці пора би вже свій клуб веселих і кмітливих відкривати.
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09.03.2023 03:27 Ответить
Коболєв?
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09.03.2023 07:33 Ответить
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11.03.2023 09:32 Ответить
..Большинству глубоко дзин на трубы ***** и штази..Эта труба была гемором авиабазе Рамштайн...Там ысегда ползали рюзке и чтото делали
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09.03.2023 07:38 Ответить
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