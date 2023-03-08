Западная разведка уже несколько месяцев знает имя украинского спонсора подрыва "Северного потока", - The Times

Западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца – частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах в Балтийском море. Но его намеренно решили не раскрывать, чтобы защитить Украину.

Об этом пишет британское издание The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как говорится в публикации, уже через неделю после взрывов на "Северных потоках" сотрудники неназванной скандинавской делегации в Брюсселе получили разведывательную информацию о том, что за подрывами стоят не американцы, россияне или поляки, а частная инициатива из Украины. Дипломатам сообщили, что данная информация не будет обнародована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкие СМИ установили, что яхту, с которой взорвали "Северные потоки", арендовали у украинцев

Как пишет издание, имя частного спонсора диверсии – украинца, которого не называют, не связано с правительством президента Зеленского.

Вот как издание объясняет, почему имя украинского спонсора решили скрыть:

"Судя по всему, должностные лица НАТО хотели уберечь Украину от публичной ссоры с Германией, которая тянула время с поставкой жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Это вполне справедливо - они, вероятно, знали, кто несет ответственность , ранее администрации президента или министерства обороны в Киеве, которые были ошеломлены докладом и упорно отрицают свою причастность", - говорится в публикации издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка Нидерландов предупредила о возможных диверсиях РФ в Северном море

Газета отмечает, что "влиятельная фигура", профинансировавшая операцию, не собиралась укреплять позиции критиков немецкого снабжения оружия, давящих на правительство Олафа Шольца.

Газета отмечает, что сложная операция включала в себя использование яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупку зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги.

"Его имя обязательно выплывет, особенно если учесть, что он оставил своеобразную визитную карточку", - резюмирует издание.

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, склонные считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не располагает информацией о каких-либо проукраинских агентах, которые могли это сделать.