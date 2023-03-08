500 жительниц оккупированного Донбасса просят Путина вернуть их мобилизованных мужчин в возрасте 50+
Около полутысячи жительниц оккупированных районов Донетчины и Луганщины обратились к президенту России Путину с просьбой демобилизовать мужчин старше 50 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание Astra.
Речь идет о мужчинах, которые служат в бывших в/ч №08801, 08803, 08805, 08807, 08819, 08818, 08826.
Мы просим Вас определить место наших родных, мужчин, призванных в феврале 2022г., в составе многонациональной России как равноправных граждан, которые имеют равные права и обязанности. Мы хотим жить, исполняя законодательство РФ и прописанные в нем обязанности гражданина, пользуясь правами и возможностями, в нем прописанными", - говорится в обращении.
Женщины утверждают, что их родные уже больше года служат без отпуска.
"На территории ЛДНР нет механизмов, которые могли бы заставить законы работать. Не принимаются рапорты на увольнение по возрасту, а если принимаются, то лежат мертвым грузом месяцами. На наши обращения нет реакции. <…> Уважаемый Владимир Владимирович, ПОЖАЛУЙСТА, доведите до руководства ЛДНР и командования необходимость с уважением относиться к защитникам Родины и своим безразличием не убивать у нас веру в то, что Донбасс - это Россия!", - просят женщины.
"Это последняя наша надежда, что обратят внимание", - сказала журналисткам одна из подписанток обращения.
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"Кушпелилися" якось чоловік з жінкою на лугу І тут чоловіка за "хер" бджола вкусила Той розпух Ну він сяк-так зробив своє діло Потім приходять до лікаря і питають:
- А не можна якось зробить так - "Боль прибрать, а "опухоль" оставить?"
Їх можуть неправильно зрозуміти. На расії бунтують також на колінах
і нє би сказати блін шо в Україні такого відношення не було а якшо і було то це якось вирішувалось але ні
бидло готове на все лиш би була расєюшка
це геноцидно звучить але вам не здається шо всіх кто лишились там треба знищити
А помните, кошёлки, в 2014 году "путєнввєди"?
Ну а твій висер що вони не Зеленського просять і тому значить нам там ніхто не чекає, дуже далекий від логіки, її там немає. Адже не зеленський ії мобілізував. Та і служать вони в частинах ВС РФ. Ось на кого розрахована твоя пропаганда? Вибач але тупих споживачів шукай на пікабу а не на цензорі.
"В субботу (4 марта) путин в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства военного блока. Совещанием это можно назвать весьма условно. Путин отчитал участников совещания практически обвинив их в саботаже и полном отсутствии профессионализма. Президент потребовал объяснить, где результаты "большого наступления" на фронте и не дожидаясь ответа сам подвёл итог выражением: "в результате ни ...уя". Все обещания руководства военного блока оказались "пустышкой", и единственное, что они умеют, это "п..здеть". Путин не стал слушать оправдания и просто на протяжении более пятнадцати минут поливал военных отборной бранью. В конце президент предложил: "если надо, хоть сто тысяч ещё положить, а результат до конца марта обеспечить". Людей, говорит, "хоть ж..пой жуй". По мнению Путина "больше половины не воюют, а х...и пинают." Таким образом, судя по всему, президент анонсировал военному руководству следующий этап мобилизации..." - и где здесь хоть слово о возвращении домой 50+, 55+ или, вообще, кого-нибудь? ЛУБЯНСКИЙ КРОВАВЫЙ УБЛЮДОК будет убивать людей ПО ВСЕМУ МИРУ - ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ - ДО САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ СВОЕЙ ВОНЮЧЕ-ЖИВОТНОЙ ЖИЗНИ. Вывод однозначен: ВСЕ ЛЮДИ МИРА лично кровно заинтересованы в ускорении ухода ублюдка в его давно предоплаченный вип-луб-рай...https://t.me/generalsvr/1455