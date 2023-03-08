500 жительниц оккупированного Донбасса просят Путина вернуть их мобилизованных мужчин в возрасте 50+

Около полутысячи жительниц оккупированных районов Донетчины и Луганщины обратились к президенту России Путину с просьбой демобилизовать мужчин старше 50 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание Astra.

Речь идет о мужчинах, которые служат в бывших в/ч №08801, 08803, 08805, 08807, 08819, 08818, 08826.

Мы просим Вас определить место наших родных, мужчин, призванных в феврале 2022г., в составе многонациональной России как равноправных граждан, которые имеют равные права и обязанности. Мы хотим жить, исполняя законодательство РФ и прописанные в нем обязанности гражданина, пользуясь правами и возможностями, в нем прописанными", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за больших потерь РФ захватчики будут призывать в армию подростков с оккупированных территорий, - правозащитник Лисянский

Женщины утверждают, что их родные уже больше года служат без отпуска.

"На территории ЛДНР нет механизмов, которые могли бы заставить законы работать. Не принимаются рапорты на увольнение по возрасту, а если принимаются, то лежат мертвым грузом месяцами. На наши обращения нет реакции. <…> Уважаемый Владимир Владимирович, ПОЖАЛУЙСТА, доведите до руководства ЛДНР и командования необходимость с уважением относиться к защитникам Родины и своим безразличием не убивать у нас веру в то, что Донбасс - это Россия!", - просят женщины.

Также читайте: На север оккупированного Крыма россияне грузовиками свозят военных, - представительство президента в АРК

"Это последняя наша надежда, что обратят внимание", - сказала журналисткам одна из подписанток обращения.