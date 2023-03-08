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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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500 жительниц оккупированного Донбасса просят Путина вернуть их мобилизованных мужчин в возрасте 50+

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Около полутысячи жительниц оккупированных районов Донетчины и Луганщины обратились к президенту России Путину с просьбой демобилизовать мужчин старше 50 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание Astra.

Речь идет о мужчинах, которые служат в бывших в/ч №08801, 08803, 08805, 08807, 08819, 08818, 08826.

Мы просим Вас определить место наших родных, мужчин, призванных в феврале 2022г., в составе многонациональной России как равноправных граждан, которые имеют равные права и обязанности. Мы хотим жить, исполняя законодательство РФ и прописанные в нем обязанности гражданина, пользуясь правами и возможностями, в нем прописанными", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за больших потерь РФ захватчики будут призывать в армию подростков с оккупированных территорий, - правозащитник Лисянский

Женщины утверждают, что их родные уже больше года служат без отпуска.

"На территории ЛДНР нет механизмов, которые могли бы заставить законы работать. Не принимаются рапорты на увольнение по возрасту, а если принимаются, то лежат мертвым грузом месяцами. На наши обращения нет реакции. <…> Уважаемый Владимир Владимирович, ПОЖАЛУЙСТА, доведите до руководства ЛДНР и командования необходимость с уважением относиться к защитникам Родины и своим безразличием не убивать у нас веру в то, что Донбасс - это Россия!", - просят женщины.

Также читайте: На север оккупированного Крыма россияне грузовиками свозят военных, - представительство президента в АРК

"Это последняя наша надежда, что обратят внимание", - сказала журналисткам одна из подписанток обращения.

женщины (891) обращение (771) оккупация (10196) путин владимир (31560) Донецкая область (9984) мобилизация (2812) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+64
Пакеты давайте - вернем.
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08.03.2023 12:28 Ответить
+44
І що вони так переживають? Упакують у мішки і повернуть - вони ж цього хотіли коли кричали "путін прійді"!
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08.03.2023 12:31 Ответить
+37
Пізно всрались.
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08.03.2023 12:34 Ответить
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Пакеты давайте - вернем.
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08.03.2023 12:28 Ответить
Це вони на шуби націлилися - не розуміють, шо то був разовий лохотрон
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08.03.2023 12:51 Ответить
Правильно. Время рвать когти.
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08.03.2023 12:29 Ответить
А шубу не хо?
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08.03.2023 12:30 Ответить
За днровця шубу не дадуть. Пачку пєльменєй, хіба що.
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08.03.2023 13:49 Ответить
І що вони так переживають? Упакують у мішки і повернуть - вони ж цього хотіли коли кричали "путін прійді"!
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08.03.2023 12:31 Ответить
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08.03.2023 12:53 Ответить
Так нехай здихають, хто їх тримає.
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08.03.2023 13:00 Ответить
Ви таки здохнете , якщо ще не здохли
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08.03.2023 13:11 Ответить
А ці безмозглі індички взагалі підуть здихати, бо робити це не казати.
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08.03.2023 13:49 Ответить
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08.03.2023 12:31 Ответить
На цвинтар повернуться
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08.03.2023 12:32 Ответить
Певно, вони вже мають машини, шуби, дрова та пельмені.
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08.03.2023 12:32 Ответить
і навіщо то їм потрібно??? хай краще подихають. біосміття буде менше.
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08.03.2023 12:32 Ответить
Лікар сказав у морг - значить у морг! Коли там бігли на референдум про ДНР-ЛНР не усвідомлювали, що так і буде? У морг!
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08.03.2023 12:33 Ответить
Маю надію що список цих жінок вже є в наших спецорганах. Щоб після визволення Донбасу їхня мрія жити в росії збулася негайно.
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08.03.2023 12:33 Ответить
Пізно всрались.
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08.03.2023 12:34 Ответить
"За що боролись - на те й напоролись..."
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08.03.2023 12:34 Ответить
Ви кликали "русский мир"? Ну так пожинайте наслідки його приходу! А то, як в анекдоті старому:
"Кушпелилися" якось чоловік з жінкою на лугу І тут чоловіка за "хер" бджола вкусила Той розпух Ну він сяк-так зробив своє діло Потім приходять до лікаря і питають:
- А не можна якось зробить так - "Боль прибрать, а "опухоль" оставить?"
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08.03.2023 12:34 Ответить
А могли б звернутись і до Зеленского
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08.03.2023 12:34 Ответить
дуры. были здесь дурами, дурами остались и там.
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08.03.2023 12:36 Ответить
Стабильность, это Россия, сынок! Всегда великое прошлое, прекрасное будущее и беспощадное настоящее.
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08.03.2023 12:38 Ответить
Не ну вони там реально Тупі
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08.03.2023 12:36 Ответить
Вернуть нельзя, как говорится из песни слов не выкинеш: "...а превратились в белых журавлей..."
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08.03.2023 12:36 Ответить
жигулей
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08.03.2023 12:54 Ответить
Пельменей
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08.03.2023 13:21 Ответить
Такі собі журавлі, ледве крильцями мателяють, задишка ,пробєг...
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08.03.2023 13:29 Ответить
До "батюшки-царя" челобитную на коленях подают. Надо научить русских холопов правильно себя вести, а то отвыкли в вольной Украине правильно к "государю" обращаться.
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08.03.2023 12:39 Ответить
/челобитную на коленях подают/
Їх можуть неправильно зрозуміти. На расії бунтують також на колінах
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08.03.2023 12:53 Ответить
Украине они тоже нужны, поля не удобрены
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08.03.2023 12:41 Ответить
Лишь бы не было войны.
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08.03.2023 12:43 Ответить
Пришлить будь ласка дубликат заяви до "Миротворця"
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08.03.2023 12:44 Ответить
Чего они жалуются? Ведь можно пачку пельменей получить или шубу в руках подержать. Неблагодарные
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08.03.2023 12:45 Ответить
ПОЖАЛУЙСТА! бугага!!!
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08.03.2023 12:46 Ответить
Неужели они там все такие наивные дурочки?!
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08.03.2023 12:48 Ответить
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08.03.2023 12:50 Ответить
відгрузка вже йде повним ходом
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08.03.2023 12:51 Ответить
Мужики за 50 на параше только такие.
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08.03.2023 12:51 Ответить
Коли вже дорослі люди навчаться причинно - насліковому аналізу. Так, я розумію, що це "малароскіє висєркі", для яких відро замість санвузла являється нормою "битія" і прийняти той фак, що можна не створювати собі аж таких проблем для цих організмів це ще сотні років еволюції. Але ж, хоч якось писати вміють (підтвердження - доноси для МГБ ДИНИРИ чи ЛИНИРИ). Невже важко записати десь на папірчику і в потрібний момент перечитувати, що за зраду, колобарацію і т.д. і т.п. є ціна. Ось і все.
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08.03.2023 12:51 Ответить
І от так то працює, знищили українство, мільйонами , запердолили на бамбас касабов, а тепер вони ще й не задовольоні, нах з нашої землі. Коли то було там на бамбасі, вони не пристосовані до роботи від слова ВЗАГАЛІ, почали піднімати УКРАЇНЦІВ з усіх регіонів на шахти. Я з Донбассу, і я знаю свою історію того краю. Як тільки 18 годин вечора в Донецьку жодної людини на вулиці, махфія в русі це був 1858 1959 рік
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08.03.2023 12:51 Ответить
Судячи з фото там слов'янської національності нема, чисто буряти якісь.
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08.03.2023 15:02 Ответить
1958рік
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08.03.2023 12:53 Ответить
а кто хотел до киева и ламанша дойти...
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08.03.2023 12:54 Ответить
До Рейкьявика!
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08.03.2023 13:10 Ответить
Потрібно буде повністю очистити Донбас і не тільки, від усієї тої нечисті що "хочєт жіть за законамі рефесії"
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08.03.2023 12:57 Ответить
Це до того року пропрацювали мої батьки а далі просто звідти виїхали, бо далі неможливо було там бути, а їхали по рекрутизації , щоби вирватися з сіл і зробити нові документи
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08.03.2023 12:58 Ответить
Разве так подают царю челобитную? На коленях должны ползать и слезно умолять о царской милости. Только так. Быдло должно знать свое место.
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08.03.2023 13:00 Ответить
Овцы просят волка вернуть их баранов назад🤡🤡🤡
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08.03.2023 13:00 Ответить
На коліна встаньте перед царьком він інакше не почує. Хоча стоп я забув, ви і так на колінах все життя
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08.03.2023 13:00 Ответить
почему, до оккупации они на дамбассе фраерами все себя считали
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08.03.2023 13:31 Ответить
Не пєрєживайтє.Саґласна расійскаму заканадатєльству,вас паставят на очєрєдь палучіть ладу,как вдов ґєроєв))))
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08.03.2023 13:01 Ответить
Пздц
і нє би сказати блін шо в Україні такого відношення не було а якшо і було то це якось вирішувалось але ні
бидло готове на все лиш би була расєюшка
це геноцидно звучить але вам не здається шо всіх кто лишились там треба знищити
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08.03.2023 13:02 Ответить
Їх знищить росія, вона сама себе зжире.
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08.03.2023 13:21 Ответить
Ні. І ще раз ні. Служіть террористу, ви цього дуже бажали. Ви брудом і своїм лайном поливали Укпраїну. А наші ЗСУ знищать і кацапів і їх гнид. Не буде в Україні вам життя яничари, терпіть терпіли, бо вам ще довго жити з кацапами, а ви для них серед їхнього сміття - смердюче і гидке сміття.
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08.03.2023 13:03 Ответить
А чоловіків 50 мінус вже списали ? Так і ці 50 + вже витрачені за цілий рік у м'ясних штурмах. І як тепер карлік їх їм поверне ? Головне -щоб не втрачали віру , що даунбасс це росія.
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08.03.2023 13:05 Ответить
в пакетах поверне
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08.03.2023 13:09 Ответить
В виде пельмешек вернут!
А помните, кошёлки, в 2014 году "путєнввєди"?
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08.03.2023 13:11 Ответить
ввел, как и хотели, по самые гланды
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08.03.2023 13:32 Ответить
Мы хотим жить, исполняя законодательство РФ и прописанные в нем обязанности гражданина, пользуясь правами и возможностями, в нем прописанными" Обязанность гражданина мордора одно, здохнуть за *****
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08.03.2023 13:13 Ответить
Окуповані території,але далі я читаю,що вони не Зеленського просять,а Пупкіна за те що они сражаються за родіну,але родіна у них рашистьська *********, а не країна де вони народились і де дітей виховували до 2014 року.Як довго наші можновладці будуть казати,що то окуповані території коли нас там не чекають для їхнього звільнення?
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08.03.2023 13:14 Ответить
Якщо один із ста нас там чекає то нам туди треба йти. Притча про пастуха гарно перегукується з реальністю. Та і час жнив уже настав, пора відділити зерно від бурянів.
Ну а твій висер що вони не Зеленського просять і тому значить нам там ніхто не чекає, дуже далекий від логіки, її там немає. Адже не зеленський ії мобілізував. Та і служать вони в частинах ВС РФ. Ось на кого розрахована твоя пропаганда? Вибач але тупих споживачів шукай на пікабу а не на цензорі.
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08.03.2023 13:28 Ответить
чекають чи ні, території ці належать до нас за всіма міжнародними законами. І взагалі нема чого кацапів до тактики салямі заоохочувати.
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08.03.2023 17:18 Ответить
https://t.me/generalsvr Генерал СВР

"В субботу (4 марта) путин в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства военного блока. Совещанием это можно назвать весьма условно. Путин отчитал участников совещания практически обвинив их в саботаже и полном отсутствии профессионализма. Президент потребовал объяснить, где результаты "большого наступления" на фронте и не дожидаясь ответа сам подвёл итог выражением: "в результате ни ...уя". Все обещания руководства военного блока оказались "пустышкой", и единственное, что они умеют, это "п..здеть". Путин не стал слушать оправдания и просто на протяжении более пятнадцати минут поливал военных отборной бранью. В конце президент предложил: "если надо, хоть сто тысяч ещё положить, а результат до конца марта обеспечить". Людей, говорит, "хоть ж..пой жуй". По мнению Путина "больше половины не воюют, а х...и пинают." Таким образом, судя по всему, президент анонсировал военному руководству следующий этап мобилизации..." - и где здесь хоть слово о возвращении домой 50+, 55+ или, вообще, кого-нибудь? ЛУБЯНСКИЙ КРОВАВЫЙ УБЛЮДОК будет убивать людей ПО ВСЕМУ МИРУ - ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ - ДО САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ СВОЕЙ ВОНЮЧЕ-ЖИВОТНОЙ ЖИЗНИ. Вывод однозначен: ВСЕ ЛЮДИ МИРА лично кровно заинтересованы в ускорении ухода ублюдка в его давно предоплаченный вип-луб-рай...https://t.me/generalsvr/1455
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08.03.2023 13:18 Ответить
А кто кричал "путин спаси", нравится не нравится терпи красавица.
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08.03.2023 13:39 Ответить
хитрожопые "кормИлицы" расчитывают на многотысячные шахтёрские пенсии от Украины, а без своих живых мужей-пенсионеров - это будет значительно меньше - всё очень просто и примитивно
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08.03.2023 13:47 Ответить
Типовий кацапський менталітет - не вимагати виконання законів, а благання, стоячи на колінах, царя змилуватись. І цих людей хотіли повернути у склад України? Тільки повна люстрація власників мордорівських паспортів і вибіркова депортація до рашки, ось що зможе виправити ситуацію на Донбасі.
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08.03.2023 13:47 Ответить
Нам би теж не завадило
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08.03.2023 13:53 Ответить
зачем вам 50+ , там уже НИЧЕГО не стоит !!!! берите БУРЯТОВ 20+ )))))
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08.03.2023 14:10 Ответить
нам ПАРЯТ что потери у них 157 ТЫСЯЧ , а те себе воюют уже ГОД !!!! это как понять ??? ОБМАНЫВАЮТ , что те что НАШИ !!!!(((( никому ВЕРЫ нет !!!
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08.03.2023 14:13 Ответить
Вони досі марять, що є якась інша супер-пупер расєя, а їхні проблеми лише через те, що вони до неї повноцінно потрапити не можуть, бо "механізмаф" нема. Дебілки ніяк не второпають, що стикнулися зі справжньою кацапією
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08.03.2023 14:27 Ответить
Допёрли дуры совковые, подзабыли что по 1 списку вредности там каждый второй с 50 лет выходит на пенсушку! А там не малая у шахтёров на сегодня, в гривнах запросто 16---20тыс. А так кони двинет, гудбай лафа! Та ещё продолжают работать потом по сутки-трое!
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08.03.2023 14:28 Ответить
Мешканкам луганщини потрібно було мізки включати в 2014 а не дітьми повертати камази з військови які йшли на кордон і спеді потяга бігти на рреферендум наших хлопців жалко а тим так і потрібно
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08.03.2023 14:54 Ответить
Биомусор заволновался.
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08.03.2023 15:09 Ответить
Cмішні свиноматки. А хто ж дохнуть буде за рахунки ***** і яхти Ротенберга? Діти Шойгу і Валі півстакана ? Смішні і наївні свиноматки.
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08.03.2023 15:20 Ответить
ТАК ОНИ УЖЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ 300 И 200 !)
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08.03.2023 15:21 Ответить
Вони вже в гівні українських песиків давно спочивають. Біжіть, збирайте, вони зовсім не змінилися.
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08.03.2023 15:24 Ответить
ваші абязанасти - сдохнути за ху..ла...
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08.03.2023 15:42 Ответить
Огірки вам в презервативах- до скону!
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08.03.2023 16:23 Ответить
да вашу ж маму вісім раз, єдине для чого рашці був потрібен Донбас равно як і Крим, це як плацдарм для нападу на Україну, єдине для чого потрібні були місцеві путіну - це стати гарматним м"ясом на війні яка насправді на ... їм не впала. І так чи інакше кацапи все одно їх повбивають, бо вони пам"ятають як було за України, а за України було врази краще, і це навіть з усіма недоліками і корупцією, яку між іншім саме москалі тут у нас годували і підтримували, та й далі це роблять. Які, курва, прохання, які звернення, до кого?!
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08.03.2023 17:15 Ответить
свиноматки тупые,ненавижу их!вы не к ***** обращение должны записывать а выйдя на площадь протестовать!но это не для ваших рабских душонок,вы можете только плодить пушечное мясо и ползать на коленях перед вашей властью да ещё огурцы солить мужу алкашу который потом будет вас ******* чем не попадя!биомусор **** ***!
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08.03.2023 19:05 Ответить
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08.03.2023 19:58 Ответить
 
 