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Leopard 2 из Германии и Португалии прибудут в Украину уже в этом месяце, - Писториус
Основные боевые танки Leopard, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце", - сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.
Танки прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на фронт.
Ранее сообщалось, что Португалия отремонтирует и отправит в Украину три танка Leopard 2 в марте.
Топ комментарии
+6 Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий08.03.2023 12:59 Ответить Ссылка
+4 Yakov Nemo
показать весь комментарий08.03.2023 12:45 Ответить Ссылка
+4 Птн Пнх #550862
показать весь комментарий08.03.2023 13:04 Ответить Ссылка
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А Польша передала в 4 раза больше.
Маленькая Эстония отдала почти все что имела.
Но ********** пиариться еще и на 3х Португальских танках
Какое отношение ты имеешь к Португалии ?!!!