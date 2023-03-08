Leopard 2 из Германии и Португалии прибудут в Украину уже в этом месяце, - Писториус

Основные боевые танки Leopard, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце", - сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.

Танки прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на фронт.

Ранее сообщалось, что Португалия отремонтирует и отправит в Украину три танка Leopard 2 в марте.

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