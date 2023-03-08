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Leopard 2 из Германии и Португалии прибудут в Украину уже в этом месяце, - Писториус

leopard

Основные боевые танки Leopard, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце", - сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.

Танки прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на фронт.

Ранее сообщалось, что Португалия отремонтирует и отправит в Украину три танка Leopard 2 в марте.

Смотрите также: Боевая работа украинских экипажей самоходных минометов на базе американских БТР М113. ВИДЕО

Германия (7070) Португалия (200) танк (2274) Писториус Борис (229) Leopard (116)


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Топ комментарии
+6
Він то слово стримає, ваші балаболи ні
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08.03.2023 12:59 Ответить
+4
Два з половиною , Два з мотузкою, два з ниткою........ , дитячий садок
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08.03.2023 12:45 Ответить
+4
Уся наша техніка пересувається вулицями відкритою, але не можна говорити про знаходження чи пересування нашої техніки ні в якому разі, навіть за вчорашній день. Кожному потрібно вбити в голову, що ніде немає нашої техніки окрім фотографій та роликів з офіційних джерел
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08.03.2023 13:04 Ответить
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Хай би спочатко поставив, а потім говорив! У наших балаболів навчився?
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08.03.2023 12:43 Ответить
Він то слово стримає, ваші балаболи ні
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08.03.2023 12:59 Ответить
99,% що вже у нас.
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08.03.2023 14:38 Ответить
Два з половиною , Два з мотузкою, два з ниткою........ , дитячий садок
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08.03.2023 12:45 Ответить
Главное что экипажи наши и покажут даже немцам на что способны их Леопарды. И сейчас весенняя распутица, так что нашим экипажам гораздо труднее будет эффективно мочить унитазеров в сортирах, но верю в наших парней!
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08.03.2023 12:58 Ответить
Вчора вже бачив трал з леопардом у Києві. Пишу, бо трал був відкритий, тож це не є таємницею
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08.03.2023 12:59 Ответить
Уся наша техніка пересувається вулицями відкритою, але не можна говорити про знаходження чи пересування нашої техніки ні в якому разі, навіть за вчорашній день. Кожному потрібно вбити в голову, що ніде немає нашої техніки окрім фотографій та роликів з офіційних джерел
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08.03.2023 13:04 Ответить
"Можуть прибути" та "Прибудуть" - хіба це одне і те ж саме?
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08.03.2023 13:01 Ответить
щось дуже швидко, там так і бачать нашу перемогу... вірю їм, як і нашому правітєльству)))
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08.03.2023 13:30 Ответить
а может и не прибудут
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08.03.2023 13:31 Ответить
Хлопаки і дівчата, поменьше песимізму!!! Чи вас так тут навчали???
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08.03.2023 13:38 Ответить
До речі, усіх жінок та дівчат зі святом весни ( і тих хто до них себе відносить )...
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08.03.2023 13:39 Ответить
Доки танків Челенджер-2 та Леопард-2А6 не назбирається фізично на 2 повноцінних батальйони, не буде налаштована логістика та ремонт, дуже не бажано розпиляти їх по фронту. Це навіть я, цивільний шпак, розумію. І не дай бог, щоб призначили командувати цими батальйонами блатних шаркунів совкового типу.
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08.03.2023 14:54 Ответить
Вот она помощь Германии- 18 танков…

А Польша передала в 4 раза больше.

Маленькая Эстония отдала почти все что имела.

Но ********** пиариться еще и на 3х Португальских танках

Какое отношение ты имеешь к Португалии ?!!!
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08.03.2023 15:28 Ответить
То Крим взяти вистачить? Чи зрада??? Щось заплутався, дивлячись, скільки їх суне зі сторони сучих орків(((((
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08.03.2023 15:31 Ответить
Интересно им самим не противно от этих обещаний? Тем более это капля в море
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08.03.2023 16:00 Ответить
 
 