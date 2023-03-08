"Было бы комплиментом, но это не мы": Резников про "след Украины" в подрыве газопроводов РФ
Министр обороны Алексей Резников отрицал причастность украинских официальных структур к подрыву газопроводов РФ в Балтийском море на фоне публикаций в западной печати об "украинском следе".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Резников сказал в Стокгольме, куда прибыл для участия в заседании министров обороны стран ЕС.
"Для меня это довольно странная история, она не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование опишет все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", – сказал глава Минобороны Украины.
Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, склонные считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.
Британское издание The Times сообщило, что западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах в Балтийском море.
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Красти яйця - інша справа.
які свого часу викрали рускій сухогруз лісовоз з комплектом літаючих колод для сектора газа,
не наважуються здійснити акт доброї для всіх волі по підриву обох нордстрімів...
напевне і цензор вони читають, якщо все ж вчинили...
цензор, він пишеться кількома мовами
"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".