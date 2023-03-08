"Было бы комплиментом, но это не мы": Резников про "след Украины" в подрыве газопроводов РФ

Министр обороны Алексей Резников отрицал причастность украинских официальных структур к подрыву газопроводов РФ в Балтийском море на фоне публикаций в западной печати об "украинском следе".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Резников сказал в Стокгольме, куда прибыл для участия в заседании министров обороны стран ЕС.

"Для меня это довольно странная история, она не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование опишет все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", – сказал глава Минобороны Украины.

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Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, склонные считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Британское издание The Times сообщило, что западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах в Балтийском море.