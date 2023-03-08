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Бербок: Не стоит делать преждевременных выводов о причастности Украины к взрывам на "Северных потоках"

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не делать преждевременных выводов о взрывах на "Северных потоках", основываясь на информации СМИ.

Об этом она заявила во время визита в Ирак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Конечно, мы очень внимательно следим за любыми новыми отчетами и любыми выводами, сделанными разными субъектами", - сказала Бербок.

"Но сила конституционной демократии состоит в том, что официальные органы, ответственные за то, чтобы пролить свет на что-либо, могут спокойно проводить свои расследования, и что правительство может выносить вердикт на основе их работы, а не делать преждевременные выводы из сообщений СМИ", – добавила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Было бы комплиментом, но это не мы": Резников про "след Украины" в подрыве газопроводов РФ

Бербок напомнила, что генеральный прокурор Германии отвечает за расследование саботажа с октября 2022 года. Следователи в Дании и Швеции недавно сообщили Совету Безопасности ООН, что их расследования также не дошли до завершения.

Северный поток (1458) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+10
https://t.me/voinasordoy/1021 Сергій Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю:

"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".
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08.03.2023 13:09 Ответить
+5
Підриви Північних потоків тільки на користь Європі. Залежність від російського газу закінчилась би дуже погано для європейців. росія поступово затягувала би зашморг. Тих героїв, які це зробили, повинна нагородити кожна країна Європи.
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08.03.2023 12:58 Ответить
+4
Леночка, все нормально. Якщо б наші ССО зробили таку операцію - це було б супер.
********* має бути зруйнована! Мають бути зруйновані всі її газо- та нафтопроводи, весь танкерний флот, все, що дає їм гроші на фінансування війни.
Так що не переживай...
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08.03.2023 13:08 Ответить
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NY Times давно втратило репутацію і за гроші може надрукувати все що завгодно.
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08.03.2023 12:53 Ответить
ох уж эта "всемогущая украинская разведка" куда там моссаду или МИ-6
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08.03.2023 14:14 Ответить
Власник NYT - нью-йоркський напівєврей Шульцберг. Нью-Йорк - столиця Хабада.
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08.03.2023 16:12 Ответить
Ау подоляк -зэрмак.! Чергова програна інформаційна операція. Нафіга ви нам потрібні? Нероби!
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08.03.2023 12:56 Ответить
нам то вони й нах#р не потрібні, а ось зеленському - так!
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08.03.2023 13:49 Ответить
тю)), то є той слід у потоку чи немає?))))
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08.03.2023 12:57 Ответить
Підриви Північних потоків тільки на користь Європі. Залежність від російського газу закінчилась би дуже погано для європейців. росія поступово затягувала би зашморг. Тих героїв, які це зробили, повинна нагородити кожна країна Європи.
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08.03.2023 12:58 Ответить
В України єсть алібі - В неї нема коштів на таку операцію.
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08.03.2023 13:07 Ответить
В неї нема коштів на таку операцію.

Ну да. За то есть Очаковский "пляж".
Бутусов. Расскажи им что это и кто это.
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08.03.2023 17:04 Ответить
Леночка, все нормально. Якщо б наші ССО зробили таку операцію - це було б супер.
********* має бути зруйнована! Мають бути зруйновані всі її газо- та нафтопроводи, весь танкерний флот, все, що дає їм гроші на фінансування війни.
Так що не переживай...
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08.03.2023 13:08 Ответить
https://t.me/voinasordoy/1021 Сергій Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю:

"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".
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08.03.2023 13:09 Ответить
Кроме, всего прочего на первых фото края отверстий от взрывов на трубах потока-1 загнуты наружу, а не внутрь, как при внешнем взрыве. У меня просто нет сомнений, что взрыв был организован козломордией еще и с целью срочно сертефицировать оставшийся поток-2 из-за нехватки в Европе газа на зиму (как расчитывал х-ло). То, шо они ёпнули еще и одну ветку потока-2 - это видимо результат рукожопости.
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08.03.2023 14:13 Ответить
Рукожопості в них не відняти, але одну гілку саме ПП2 вони залишили для безальтернативного примусу Німеччини прийняти ПП2 в експлуатацію. Просто неочікувана впертість і єдність ЄС, та м'яка зима зірвали план.
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08.03.2023 17:18 Ответить
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы поставлять Европе газ через уцелевшую ветвь "Северного потока-2"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/12/7371663/
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08.03.2023 14:17 Ответить
https://t.me/voinasordoy/1021 Ауслендер істину дієсловить.
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08.03.2023 17:20 Ответить
нужно быть круглым дебилотом(дебил+идиот),чтобы рассматривать версию украинских подрывников...
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08.03.2023 13:15 Ответить
Лубянская заказуха, к бабке не ходи. Кстати, она говорит о тотальной коррумпированности в СМИ Евросоюза.
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08.03.2023 13:40 Ответить
Как найдут исполнителей - наградить рыцарским крестом за избавление Германии от рашистского газового ига
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08.03.2023 13:23 Ответить
Ну зробіть висновок, що це Україна. Далі що?
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08.03.2023 13:24 Ответить
Ну а що, їхали наші козаки рашистський авіаНЕДОносець на дно класти, ось дорогою і завернули. За минулий рік каZZапський "кузя" на півночі двічі горів. Все логічно
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08.03.2023 13:33 Ответить
Трохи буду розчарованим, як що не ми, не Україна...
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08.03.2023 13:36 Ответить
Так и ,Титаник, мы тоже---но виноват то айсберг!
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08.03.2023 14:19 Ответить
Почему можно бомбить украинские города, но при этом нельзя взорвать российский газопровод? Почему Путин может уничтожать энергетическую систему Украины, а Украина российскую - нет? Ведь Украина не взорвала эти "Потоки" тогда, когда по ним шел газ ее союзникам в Европу. Она это сделала (если это она) только после того, как Путин сам прекратил по ним подачу газа в Европу.
А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.

"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.

Альфред Кох
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08.03.2023 14:22 Ответить
https://www.nytimes.com/2023/03/07/us/politics/nord-stream-pipeline-sabotage-ukraine.html New York Times.

Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо пройшли спеціальну державну підготовку у минулому.

Розвідка не знайшла доказів того, що диверсійна група діяла за вказівкою української влади. Також не було встановлено причетності до вибухів американських чи британських офіційних осіб. Диверсанти найімовірніше були громадянами України чи Росії. Можливо діяли спільно.

Однак не всі представники розвідки США довіряють цій інформації.
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08.03.2023 14:41 Ответить
Англосакси просто і доступно пояснили ковбасникам, що вони в НАТО, і нема чого видивлятись у тамбовський ліс.
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08.03.2023 15:38 Ответить
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08.03.2023 14:23 Ответить
Всі вміють переводити стрілки, а ми не навчились. В усьому винен Шваб і його Great Reset.
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08.03.2023 14:41 Ответить
Годі терпіти швабо-соросячі ігрища на своїй території. Справжні українські терористи підірвали б їхні хати.
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08.03.2023 14:49 Ответить
Маєм повне право. Червоних ліній вже нема.
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08.03.2023 14:43 Ответить
Ну NY Times можна читати хіба шо в полі під лопушком і там же ціею газеткою восполь-
зовашись,а по друге еслі це і зробили Українці то слова богу лишили гансів вдоволення бути під парашкою,а москалі тепер хай предявляють усі претензії комуністці меркель.
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08.03.2023 14:59 Ответить
Що
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08.03.2023 15:51 Ответить
Сумнівів про добре сплановану російську операцію під іншими прапорами у цьому випадку немає.

Вони усе робили, аби Європа цієї зими замерзла: імітували пошкодження компресорів на власній КС, відмовлялися приймати компресор з Канади після ремонту, влаштовували "аварії" на своїх компресорних станціях, а вже щоб остаточно гарантувати неможливість порятунку ЄС від замерзання під час морозів, і задерти до небес газові ціни на хабах, підірвали 3 з 4 гілок Північних потоків. Одну гілку ПП2 залишали задля майбутнього примусу Німеччини таки запустити його.

Але Європа успішно впоралась із ситуацією цього разу.
Сподіваюсь, і з перефарбованими диверсантами розбереться.
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08.03.2023 17:14 Ответить
 
 