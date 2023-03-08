Бербок: Не стоит делать преждевременных выводов о причастности Украины к взрывам на "Северных потоках"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не делать преждевременных выводов о взрывах на "Северных потоках", основываясь на информации СМИ.
Об этом она заявила во время визита в Ирак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Конечно, мы очень внимательно следим за любыми новыми отчетами и любыми выводами, сделанными разными субъектами", - сказала Бербок.
"Но сила конституционной демократии состоит в том, что официальные органы, ответственные за то, чтобы пролить свет на что-либо, могут спокойно проводить свои расследования, и что правительство может выносить вердикт на основе их работы, а не делать преждевременные выводы из сообщений СМИ", – добавила министр.
Бербок напомнила, что генеральный прокурор Германии отвечает за расследование саботажа с октября 2022 года. Следователи в Дании и Швеции недавно сообщили Совету Безопасности ООН, что их расследования также не дошли до завершения.
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Ну да. За то есть Очаковский "пляж".
Бутусов. Расскажи им что это и кто это.
********* має бути зруйнована! Мають бути зруйновані всі її газо- та нафтопроводи, весь танкерний флот, все, що дає їм гроші на фінансування війни.
Так що не переживай...
"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/12/7371663/
А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.
"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.
Альфред Кох
Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо пройшли спеціальну державну підготовку у минулому.
Розвідка не знайшла доказів того, що диверсійна група діяла за вказівкою української влади. Також не було встановлено причетності до вибухів американських чи британських офіційних осіб. Диверсанти найімовірніше були громадянами України чи Росії. Можливо діяли спільно.
Однак не всі представники розвідки США довіряють цій інформації.
зовашись,а по друге еслі це і зробили Українці то слова богу лишили гансів вдоволення бути під парашкою,а москалі тепер хай предявляють усі претензії комуністці меркель.
Вони усе робили, аби Європа цієї зими замерзла: імітували пошкодження компресорів на власній КС, відмовлялися приймати компресор з Канади після ремонту, влаштовували "аварії" на своїх компресорних станціях, а вже щоб остаточно гарантувати неможливість порятунку ЄС від замерзання під час морозів, і задерти до небес газові ціни на хабах, підірвали 3 з 4 гілок Північних потоків. Одну гілку ПП2 залишали задля майбутнього примусу Німеччини таки запустити його.
Але Європа успішно впоралась із ситуацією цього разу.
Сподіваюсь, і з перефарбованими диверсантами розбереться.