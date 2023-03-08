Бербок: Не стоит делать преждевременных выводов о причастности Украины к взрывам на "Северных потоках"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не делать преждевременных выводов о взрывах на "Северных потоках", основываясь на информации СМИ.

Об этом она заявила во время визита в Ирак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Конечно, мы очень внимательно следим за любыми новыми отчетами и любыми выводами, сделанными разными субъектами", - сказала Бербок.

"Но сила конституционной демократии состоит в том, что официальные органы, ответственные за то, чтобы пролить свет на что-либо, могут спокойно проводить свои расследования, и что правительство может выносить вердикт на основе их работы, а не делать преждевременные выводы из сообщений СМИ", – добавила министр.

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Бербок напомнила, что генеральный прокурор Германии отвечает за расследование саботажа с октября 2022 года. Следователи в Дании и Швеции недавно сообщили Совету Безопасности ООН, что их расследования также не дошли до завершения.