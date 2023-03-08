ООН изучает видео с расстрелом украинского военного и предварительно считает его настоящим, – The Guardian

В Организации Объединенных Наций изучаются видео, на котором российские оккупанты расстреливают украинского военного. По предварительным выводам, оно – настоящее.

Об этом заявил представитель Управления ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Нам известно об этом видео, которое появилось в социальных сетях и показывает, как выглядит, казнь украинского солдата, уже не являвшегося комбатантом, российскими войсками. На основе предварительной оценки мы верим, что это видео может быть настоящим", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ООН задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

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"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавила она.