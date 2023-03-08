ООН изучает видео с расстрелом украинского военного и предварительно считает его настоящим, – The Guardian
В Организации Объединенных Наций изучаются видео, на котором российские оккупанты расстреливают украинского военного. По предварительным выводам, оно – настоящее.
Об этом заявил представитель Управления ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Нам известно об этом видео, которое появилось в социальных сетях и показывает, как выглядит, казнь украинского солдата, уже не являвшегося комбатантом, российскими войсками. На основе предварительной оценки мы верим, что это видео может быть настоящим", - говорится в сообщении.
Также было отмечено, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ООН задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.
"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо весь цей трешак не здатен виконувати свої обов'язки, то на який путін він взагалі потрібен?
А обстріл в Оленівці вже розслідували? Винних притягли до відповідальності?
А чого ще можна чекати від тих, хто "потоки" підірвав?
Але у нас немає контролю над великими запасами сировини і ядерної зброї.
Тому "що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику".
- Кто?
- Соответствующие специалисты. Высокой квалификации.
(хф "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега")
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/timofiy-shadura-kim-buv-viyskoviy-zsu-chiy-rozstril-skolihnuv-ukrajinciv-novini-ukrajini-50308958.html