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Новости Агрессия России против Украины Война
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ООН изучает видео с расстрелом украинского военного и предварительно считает его настоящим, – The Guardian

розстріл,злочини,воєнні

В Организации Объединенных Наций изучаются видео, на котором российские оккупанты расстреливают украинского военного. По предварительным выводам, оно – настоящее.

Об этом заявил представитель Управления ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Нам известно об этом видео, которое появилось в социальных сетях и показывает, как выглядит, казнь украинского солдата, уже не являвшегося комбатантом, российскими войсками. На основе предварительной оценки мы верим, что это видео может быть настоящим", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ООН задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

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"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавила она.

ООН (4192) плен (2632) расстрел (505) военные преступления (1451)


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Топ комментарии
+27
"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додала вона.

 А обстріл в Оленівці вже розслідували? Винних притягли до відповідальності?
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08.03.2023 13:43 Ответить
+24
Окуєть вони генії, там на відео видно як у солдата череп розколюється. Вони вважають що то такі спецефекти?
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08.03.2023 13:43 Ответить
+17
**#ть. У імпотентів з ООН ще були сумніви, справжнє відео чи ні?
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08.03.2023 13:44 Ответить
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Окуєть вони генії, там на відео видно як у солдата череп розколюється. Вони вважають що то такі спецефекти?
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08.03.2023 13:43 Ответить
І як завжди - глибоке занепокоєння.
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08.03.2023 13:43 Ответить
Всім відомо, що кацапи скоти, що кацапи терористи. І що має зробити ООН? Мабуть ввести свою армію на територію московії? Ні, в неї такої армії немає. Позбавити голосу і вигнати з ООН? Також ні, такого там не прописано. А ми то що для цього зробили? Не в Україні десяток років кричали "Нато, ні!? Не Україна дружила з московитами, які себе пізніше назвали росіянами? Не ми їм віддали ракети і стратегічні бомбардувальники..., а винні, то США, то ООН? Не ми сьогодні посадили у владні крісла антимайданівців єрмака, татарова,демченка, смірнова, шкарлета та інших?
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08.03.2023 14:24 Ответить
Хай ця імпотентна недоорганізація нарешті саморозпуститься і не робить світові нерви. ООН створювалася, щоб дипломатичним шляхом запобігати війнам, і вже видно, що ця організація не здатна ні на що. То навіщо утримувати цих нездар?
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08.03.2023 14:29 Ответить
Звичайно у всіх українських бідах винні то ООН, то ОБСЕ, то США то Шольц..... а що зробили самі українці, щоб позбутися обіймів кацапів?
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08.03.2023 14:32 Ответить
А зараз річ не про українців, так що нема чого переводити стрілки. Річ у тім, що світова організація, яка створювалася, щоб запобігати війнам, повністю провалила своє призначення. Так, як і інші міжнародні організації типу ОБСЕ, Червоного хреста, амністі і т.п.
Якщо весь цей трешак не здатен виконувати свої обов'язки, то на який путін він взагалі потрібен?
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08.03.2023 14:35 Ответить
Так, звичайно. Але якщо вони б щось зробили для українців, то українці всеодно підуть в обхід, але в обійми кацапів. Знайдуться коломойські, єрмаки, абдристовичі і 73%, які перетягнуть і вже перетягують "армію, "мову, віру" на "какая разница". Приклад Вам Грузія, вони ніби йшли до Євпопи, ті на них витратили купу грошей і сил, а потім вибрали іванішвіла, грузинського Беню і все пішло в інший бік. То чому ми не в НАТО?
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08.03.2023 14:45 Ответить
Досить вже голову попелом посипати. Все це було й назад не повернеш.
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08.03.2023 15:08 Ответить
Та ніхто голову перелом не посипає, бо це не тільки було, це ще буде.
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08.03.2023 15:48 Ответить
з тебе поганий пророк... ти колишній ригоанал
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08.03.2023 20:06 Ответить
"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додала вона.

 А обстріл в Оленівці вже розслідували? Винних притягли до відповідальності?
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08.03.2023 13:43 Ответить
**#ть. У імпотентів з ООН ще були сумніви, справжнє відео чи ні?
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08.03.2023 13:44 Ответить
Нічого, зараз буде черга росії в ООН головувати, так що відео виявиться... розстрілом беззбройного російського полоненого "украінскімі фашістамі".
А чого ще можна чекати від тих, хто "потоки" підірвав?
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08.03.2023 13:44 Ответить
багато країн що підтримують рф в оон вважають зруйновані українські міста голівудською постановкою,не варто сподіватися на кардинальні зміни.ООН- це гнила та шкідлива організація, статут якої нічого не вартий тому, що за його не виконання немає жодного покарання чи виключення з членів.
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08.03.2023 13:54 Ответить
Якби ми порушили той статут, було б і виключення, і покарання.
Але у нас немає контролю над великими запасами сировини і ядерної зброї.
Тому "що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику".
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08.03.2023 14:10 Ответить
Тобто, якщо відео справжнє, то занепокоєність буде особливо глибокою...
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08.03.2023 13:47 Ответить
Звісно в ООН є сумніви, інша справа коли росіяни завозять чемодани з грошима. Тодіі в цьому паноктикумі починають заслуховувати доповіді про бойових гусей та комарів.
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08.03.2023 13:50 Ответить
Несправжня тільки дурнувата конторка під назвою ООН.
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08.03.2023 14:05 Ответить
ООН ****** сборище импотентов,купленное ****** с патрохами. Как и ОБСЕ и МАГАТЭ.
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08.03.2023 14:05 Ответить
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08.03.2023 14:06 Ответить
- Уверяю вас, доктор Броуди, доктор Джонс: над ковчегом работают соответствующие специалисты высокой квалификации.
- Кто?
- Соответствующие специалисты. Высокой квалификации.

(хф "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега")
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08.03.2023 14:09 Ответить
Якщо вже у Держдепі прокоментували вбивство, як "раші повинно бути соромно", то у мене немає слів(
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08.03.2023 14:10 Ответить
Давно пора брать воздушный шар,в него ставить бочку с отработанным ядерным топливом, пару десятков кг тротила. Поставить туда манекен в ватнике и шапке ушанке с балалайкой (защита от ПВО - свой чужой) и при попутном ветре радиоуправляемо отправлять в сторону рассеи. Взырвать над городами. и пошло то оон в жопу вместе с остальными *******
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08.03.2023 14:17 Ответить
На самом шаре должно быть лицо ***** нарисовано. не будут же они в лицо вождя стрелять?
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08.03.2023 14:18 Ответить
вот ОНО, "гамнести интердевочка", ОБСЕ и Красный Крыс типа удивятся, когда узнают, что подобные преступления недостраны-террориста Московии - это обычное явление на этой войне, которую многие хвойды называют кризисом (Гитлер не прочь был бы, чтобы и его считали "кризис-менеджером"), просто не все они фиксируются на видео
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08.03.2023 14:19 Ответить
а ще недостатньо матеріалів/доказів/фактів? Мало вам Бучі, Маріуполя та інших численних міст та сіл українських, підірваних будинків разом з людьми, закатованих та згвалтованих? Агоу, ви там часом не вампіри, бо дуже вже вам подобається українська кров.
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08.03.2023 14:19 Ответить
От які функції в цієї організації? Утримувати на прикормі армію чиновників? Яку війну це зборище зупинило, чи вирішило якусь проблему світового масштабу? У нормальної людини їхні заяви нічого окрім огиди не викликає.
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08.03.2023 14:19 Ответить
Що за переклад?? Комбатант це юридичний статус, тобто, людина яку держава наділила правом тримати в руках зброю і захищати її. Це збройні сили країни (будь якої), державна структура.. Як це Олександр не був комбатантом? Чи то вади перекладу ? Він не мав при собі зброї на час розстрілу - то так, але залишався комбатантом. Ви ще йго у якусь ЧВК запишіть (((.
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08.03.2023 14:24 Ответить
"....перестаёт быть таким объектом лишь в случае ранения, взятия в плен." Т.е.: с оружием - комбатант - может быть убит, в плену (в нашем случае) - не комбатант - убивать нельзя.
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08.03.2023 14:42 Ответить
От з такими гнидами хтось хоче вести перемовини про мир та гарантії?
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08.03.2023 14:26 Ответить
Начните с ***** или хотя бы с небензи. Его лысая башка до сих пор почему-то в Совете безопасности мелькает
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08.03.2023 14:30 Ответить
За версією Юрія Бутусова - це не Тимофій Шадура з 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, а Олександр Мацієвський з 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/timofiy-shadura-kim-buv-viyskoviy-zsu-chiy-rozstril-skolihnuv-ukrajinciv-novini-ukrajini-50308958.html
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08.03.2023 14:51 Ответить
не может быть ((((( , я со школьной скамьи ЗНАЛ что ООН это СОЛИДНАЯ организация из которой когда то ПОПЕРЛИ сссср тогда была ЛИГА НАЦИЙ !!! а теперь ПРЕВРАТИЛАСЬ в колегию росийских СОБУТЫЛЬНИКОВ !!!! вам , что ГЛАЗА залило и не можете ОТЛИЧИТЬ ........ от пальца !!!! как можно было только ПОДУМАТЬ про ненастоящее ????(((( ЗАПОМНИТЕ гады : НАСТОЯЩУЮ СМЕРТЬ не сможет сыграть ни один АКТЕР !!!!(((( посмотрите как он ПАДАЕТ , умолчу про другие подробности ((((( более того , его РАССТРЕЛЯЛИ из пулемета , а не автомата !!!(((( ГЕРОЮ ВЕЧНАЯ СЛАВА !!!! пройдет время и после ПЕРЕМОГИ ему поставят ОБЕЛИСК !!!! какие же вы ЗВЕРИ , руские ((((
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08.03.2023 14:53 Ответить
ООНо беззуба, і безяйка ''кантора''. Їм *уйло в очі дзюрити, а вони вважають що це ''роса божа''.
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08.03.2023 14:53 Ответить
Бо вони застяли, шо ООН шо НАТО, весь захід за стяв, бояться ядерного дрина, це вже доказано в Польщі двома ракетами
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08.03.2023 14:56 Ответить
А що, пан Володимир пропонує НАТО напасти на московію? Чи з чого він зробив висновок, шо вони засцяли? А був би Володимир громадянином, наприклад Данії, чи Німеччини, то він наполягав би, щоб його армія разом з українцями боронила Україну, чи краще переживав би за свою країну? То виходить, що НАТО дурні кликати на свої держави ржаві кацапські ракети?
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08.03.2023 15:03 Ответить
мад'ярські нацисти розстрілюють січовика весна Закарпаття 1939 р.
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08.03.2023 15:04 Ответить
Симуляция бурной деятельности.
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08.03.2023 15:13 Ответить
 
 