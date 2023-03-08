В оккупированном Бердянске рашисты проводят обыски у родителей, не пускающих своих детей в российские школы, - Центр национального сопротивления

Оккупанты продолжают давление на местных жителей, чтобы те отдавали своих детей в русские школы в Бердянске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу. Если детям уже есть 14 лет, то на них давят" чтобы те получали паспорт РФ", - говорится в сообщении.

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В ЦНС отметили, что российские школы на ВОТ носят сугубо пропагандистский характер и именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в мир русского мира. В школах детям проводят русификацию и навязывание мировоззрения Кремля и его видение истории.