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Новости Агрессия России против Украины
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В оккупированном Бердянске рашисты проводят обыски у родителей, не пускающих своих детей в российские школы, - Центр национального сопротивления

бердянськ

Оккупанты продолжают давление на местных жителей, чтобы те отдавали своих детей в русские школы в Бердянске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"К родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн. Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу. Если детям уже есть 14 лет, то на них давят" чтобы те получали паспорт РФ", - говорится в сообщении.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Бердянске захватчики усиливают фильтрационные меры, - Центр национального сопротивления

В ЦНС отметили, что российские школы на ВОТ носят сугубо пропагандистский характер и именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в мир русского мира. В школах детям проводят русификацию и навязывание мировоззрения Кремля и его видение истории.

Бердянск (444) оккупация (10196) школа (3020) Запорожская область (3204)


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"спасибо" дермакам-верещучкам за хайвэй ту хелл через Чонгар
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08.03.2023 14:23 Ответить
А коли в нас СБУ буде проводити обшуки у шкарлєта і його команди, які скасували здачу екзаменів по історії України? А це не просто хтось вкрав мільйон, а це заложена бомба на все життя українців, це вирощування нових поколінь "какая разніца", а точніше малоросів. Сьогодні, як ніколи був шанс позбутися всього російського, їх культури, мови, церкви, залежності, але нарід зроби всвоє - вибрав малоросів, ну а ті проводять свою малоросійську політику, зсередини, потихеньку знищують Україну.
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08.03.2023 14:29 Ответить
Значить хтось у черговий, не пам'ятаю вже якийсь раз зібрався переписувати історію України. Так, що я не поспішав би з історією, наступний може переписати по своєму.
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08.03.2023 14:40 Ответить
То будемо святкувати 23 лютого, 9 травня, називати "Другу світову" "Велікой отєчественной" і почитати разом з кацапами їх героїв, а по суоїх топтатися? Нічого не потрібно переписувати, а показати те, що було, про голодомори, коли ми втратили 15 мілтьйонів українців і ці голодомори були штучно створені московитами, про "червоний терор", про УПА, про напад "червоної армії" у 1939 році на Польщу і західну Україну разом з нацистами, але на кожному пам'ятнику по всій Україні стоїть дата "1941-1945". Це не просто якесь одне військо, а мільйонна армія воювала на боці нацистаів, а по їх історії цього немає, а є посібник нацистів Бандера, який сидів у німецькому концтаборі....Можливо настав час мати своє бачення історії, а не йти разом з кацапами у світі їх загарбниуцької і брехливої історії?
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08.03.2023 14:52 Ответить
Надо освобождать. Люди больше года в оккупации.
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08.03.2023 15:14 Ответить
 
 