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"Северный поток" могли взорвать "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину, - Писториус

пісторіус

Преждевременных заключений о том, кто отвечает за подрыв газопровода "Северный поток", делать не стоит. Атака могла быть операцией "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, необходимо четко различать, была ли это украинская группа, действовавшая по приказу Украины, или проукраинская группа, действующая без ведома правительства. "Но я предостерегаю от поспешных выводов", - сказал Писториус в кулуарах саммита НАТО в Стокгольме.

Писториус заявил, что вероятность того, что это могла быть "операция под чужим флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину", является "такой же высокой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Было бы комплиментом, но это не мы": Резников про "след Украины" в подрыве газопроводов РФ

Северный поток (1458) Писториус Борис (229)


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Топ комментарии
+12
***** які вони кончені так звичайно це Україна підірвала а ще ми створили ігіл ще Україна коронавірус в біолобараторіях розробила. Що там ще придурошна газета напише це все Україна.
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08.03.2023 14:53 Ответить
+11
Loki:

Тепер про це вже можна говорити! Nord Stream-2 підірвали особисто Кирило Буданов та Ксюша Манекен!
коне.
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08.03.2023 15:21 Ответить
+10
Почему можно бомбить украинские города, но при этом нельзя взорвать российский газопровод? Почему Путин может уничтожать энергетическую систему Украины, а Украина российскую - нет? Ведь Украина не взорвала эти "Потоки" тогда, когда по ним шел газ ее союзникам в Европу. Она это сделала (если это она) только после того, как Путин сам прекратил по ним подачу газа в Европу.
А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.

"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.

Альфред Кох
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08.03.2023 14:53 Ответить
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Почему можно бомбить украинские города, но при этом нельзя взорвать российский газопровод? Почему Путин может уничтожать энергетическую систему Украины, а Украина российскую - нет? Ведь Украина не взорвала эти "Потоки" тогда, когда по ним шел газ ее союзникам в Европу. Она это сделала (если это она) только после того, как Путин сам прекратил по ним подачу газа в Европу.
А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.

"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.

Альфред Кох
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08.03.2023 14:53 Ответить
https://www.nytimes.com/2023/03/07/us/politics/nord-stream-pipeline-sabotage-ukraine.html New York Times.

Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо пройшли спеціальну державну підготовку у минулому.

Розвідка не знайшла доказів того, що диверсійна група діяла за вказівкою української влади. Також не було встановлено причетності до вибухів американських чи британських офіційних осіб. Диверсанти найімовірніше були громадянами України чи Росії. Можливо діяли спільно.

Однак не всі представники розвідки США довіряють цій інформації.
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08.03.2023 14:55 Ответить
Зачем в море вообще водолазы, особенно на глубине недоступной для водолазов?
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08.03.2023 15:34 Ответить
піпл хаває...
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08.03.2023 16:53 Ответить
Патамуша Путен нападе!
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08.03.2023 14:57 Ответить
Єта гєнацид газавай прамишлєннасті!
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08.03.2023 15:23 Ответить
Тому що при бомбардуванні українських міст комфорт європейців не порушується, при пошкодженні "потоків" - порушується. На відміну від *****, європейські лідери не можуть нехтувати думками суспільства.
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08.03.2023 15:02 Ответить
***** які вони кончені так звичайно це Україна підірвала а ще ми створили ігіл ще Україна коронавірус в біолобараторіях розробила. Що там ще придурошна газета напише це все Україна.
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08.03.2023 14:53 Ответить
Что такого в этом даже если так?
Это никакой не теракт а военный ответ

В нейтральных водах тем более
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08.03.2023 15:06 Ответить
Тут мені один "нєдальокій" якось втирав, що то усе кляті мериканці зробили і вже нагороди за те отримавли...
***, чому війна не забирає дУрнів?
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08.03.2023 14:54 Ответить
Як це не забирає. Он 150 000 вже забрала.
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08.03.2023 14:59 Ответить
а так хочеться кацапського газу !ви 8 років розслідували хто збив МН-17 ...
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08.03.2023 15:04 Ответить
вибач мені модератор,але це фееричний *******...з ціх заяв що у ******** що у **********,торчать ручки того чумадана в який сере *****!
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08.03.2023 15:04 Ответить
Даже если это и Украина, есть смысл ее поблагодарить. Это был путь в з@дницу, из которой она вытянула Европу за меркель, и загнав туда ***** по самые рога оленевода.
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08.03.2023 15:05 Ответить
Есть такой старый анекдот про вопрос гинекологу, типа может ли женщина забеременеть, поймав сперматозоид в воде бассейна. Тот ответил, что в принципе можно, но в постели это удобнее и надёжнее) так и тут. Украина, в принципе, могла, но рэфии это было удобнее сделать)
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08.03.2023 15:16 Ответить
Болять нам півкраїни розбили. Прямо зараз стирають з лиця землі населені пункти. Гинуть військові і цивільні, гинуть діти. Ці клоуни сполошились через дві труби. Це ******* товариші, іншого слова не має.
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08.03.2023 15:21 Ответить
Loki:

Тепер про це вже можна говорити! Nord Stream-2 підірвали особисто Кирило Буданов та Ксюша Манекен!
коне.
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08.03.2023 15:21 Ответить
Ксюша ще й весь газ з туби висмоктала
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08.03.2023 15:47 Ответить
Достачно оставить фантики Рошен - и ничего доказывать более не треба
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08.03.2023 15:35 Ответить
Це й так зрозуміло. Пишуть, що фінансував операцію український олігарх.
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08.03.2023 16:02 Ответить
А у нас хіба є олігархи?
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08.03.2023 16:20 Ответить
Все правильно. То не Україна.
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08.03.2023 15:51 Ответить
Версия с украинским следом это скоординированный спецслужбами Германии и США тупой фейк рассчитанный на идиотов. И думаю этот клоун похожий на Карслона даже не в курсе.
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08.03.2023 16:33 Ответить
Жодних сумнівів про добре сплановану російську операцію під іншими прапорами у цьому випадку бути не може.

Вони усе робили заради того, аби Європа цієї зими замерзла - імітували пошкодження компресорів, відмовлялися приймати компресор з Канади після ремонту, влаштовували аварії на своїх компресорних станціях, а вже щоб остаточно гарантувати неможливість порятунку ЄС від замерзання під час морозів і задерти до небес газові ціни на хабах, підірвали ПП.

Варто подякувати Європі за те що успішно впоралася із ситуацією цього разу. Сподіваюсь і з перефарбованими диверсантами розберуться.
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08.03.2023 16:59 Ответить
Iнший прапор это чисто выдумка немецких СМИ. New York Times и The Times пишут однозначно, даже утверждают что в НАТО знают украинского заказчика.
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08.03.2023 17:15 Ответить
Навряд видумщики у NYT з The Tims'ом гірші від німецьких.
Операції під чужим прапором - та ще й з перспективою заробляння на них додаткових сотень мільярдів доларів - охоплюють кого завгодно.
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08.03.2023 17:29 Ответить
даже дураку понятно что это сделали кацапы!
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08.03.2023 19:01 Ответить
 
 