"Северный поток" могли взорвать "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину, - Писториус
Преждевременных заключений о том, кто отвечает за подрыв газопровода "Северный поток", делать не стоит. Атака могла быть операцией "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, необходимо четко различать, была ли это украинская группа, действовавшая по приказу Украины, или проукраинская группа, действующая без ведома правительства. "Но я предостерегаю от поспешных выводов", - сказал Писториус в кулуарах саммита НАТО в Стокгольме.
Писториус заявил, что вероятность того, что это могла быть "операция под чужим флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину", является "такой же высокой".
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+12 Serhiy Talatynnik
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+11 Чайка Київ
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+10 Myko
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А вот газопровод, по которому газ до сих пор идет в Европу, она не взрывает. Хотя это ей сделать значительно проще, чем взорвать газопровод, лежащий на дне моря, по той простой причине, что этот газопровод проходит по ее территории! Но нет! Он работает и даже, помимо газа в Европу, приносит Украине деньги! На которые она покупает оружие и бьет своего врага, который по ее (!) газопроводу поставляет ее союзникам дешевый газ.
"Украинская" версия аварии на "Потоках" тем еще хороша, что она снимает подозрения с США и перекладывает ответственность за нее на Украину, то есть на единственную страну, которая, как жертва агрессии, имеет все права на такую операцию в отношении агрессора. Не исключено, что именно поэтому эта версия и появилась в главной американской газете.
Альфред Кох
Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби. Але можливо пройшли спеціальну державну підготовку у минулому.
Розвідка не знайшла доказів того, що диверсійна група діяла за вказівкою української влади. Також не було встановлено причетності до вибухів американських чи британських офіційних осіб. Диверсанти найімовірніше були громадянами України чи Росії. Можливо діяли спільно.
Однак не всі представники розвідки США довіряють цій інформації.
Это никакой не теракт а военный ответ
В нейтральных водах тем более
***, чому війна не забирає дУрнів?
Тепер про це вже можна говорити! Nord Stream-2 підірвали особисто Кирило Буданов та Ксюша Манекен!
коне.
Вони усе робили заради того, аби Європа цієї зими замерзла - імітували пошкодження компресорів, відмовлялися приймати компресор з Канади після ремонту, влаштовували аварії на своїх компресорних станціях, а вже щоб остаточно гарантувати неможливість порятунку ЄС від замерзання під час морозів і задерти до небес газові ціни на хабах, підірвали ПП.
Варто подякувати Європі за те що успішно впоралася із ситуацією цього разу. Сподіваюсь і з перефарбованими диверсантами розберуться.
Операції під чужим прапором - та ще й з перспективою заробляння на них додаткових сотень мільярдів доларів - охоплюють кого завгодно.