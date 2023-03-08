"Северный поток" могли взорвать "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину, - Писториус

Преждевременных заключений о том, кто отвечает за подрыв газопровода "Северный поток", делать не стоит. Атака могла быть операцией "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, необходимо четко различать, была ли это украинская группа, действовавшая по приказу Украины, или проукраинская группа, действующая без ведома правительства. "Но я предостерегаю от поспешных выводов", - сказал Писториус в кулуарах саммита НАТО в Стокгольме.

Писториус заявил, что вероятность того, что это могла быть "операция под чужим флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину", является "такой же высокой".

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