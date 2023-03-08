РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7733 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
1 821 21

Союзники предоставили Украине около 150 млрд евро помощи, из них 65 млрд - военной, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Союзники НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около 150 миллиардов евро, из которых 65 миллиардов - военная помощь", - заявил генсек Альянса.

Столтенберг также отметил необходимость увеличивать производство боеприпасов и отметил, что именно об этом будет идти речь на встрече. Союзники готовятся согласовать новые нормативы запасов боеприпасов, чтобы быть способными и пополнять собственные склады, и передавать их Украине.

"Союзники в НАТО подписали контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию производства, учитывая сигналы относительно наших долгосрочных потребностей - и я приветствую этот шаг. Некоторые союзники запускают совместные проекты и закупки по различным видам боеприпасов и складов для боеприпасов", - добавил он.

Автор: 

НАТО (10086) помощь (7879) финансы (346) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Цікаво, скільки млрд осіло у кишенях з 85 млрд невійськової допомоги, а це ж не враховуючи гуманітарку, яку волонтери збирають?
показать весь комментарий
08.03.2023 16:36 Ответить
+3
Ха-ха-ха ,,, Значить війна для влади не на першому місті ... Головне бабло освоїти ))))
показать весь комментарий
08.03.2023 16:29 Ответить
+3
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 марта удвоил свои возражения против любого потенциального превентивного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет журналист "The Jerusalem Post" Йона Джереми Боб.

Гросси назвал любое подобное нападение нарушением международного права , что побудило премьер-министра Биньямина Нетаниягу 5 марта раскритиковать его, а также подтвердить, что Иерусалим будет действовать против Исламской Республики так, как он сочтет это необходимым, включая превентивную самооборону для того, чтобы избежать ядерной угрозы.
показать весь комментарий
08.03.2023 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ха-ха-ха ,,, Значить війна для влади не на першому місті ... Головне бабло освоїти ))))
показать весь комментарий
08.03.2023 16:29 Ответить
кожна копійка повинна працювати на перемогу а не на доплати депутатам до зарплати
показать весь комментарий
08.03.2023 16:32 Ответить
МЫ НЕ СОГЛАСТНЫ!!!!
показать весь комментарий
08.03.2023 16:35 Ответить
Цікаво, скільки млрд осіло у кишенях з 85 млрд невійськової допомоги, а це ж не враховуючи гуманітарку, яку волонтери збирають?
показать весь комментарий
08.03.2023 16:36 Ответить
Відсотків 30,щоб депутати правильно голосували. Можливо декого вже присадили на корупційний гачок,тоді потрібно менше,не красти,а платить.))
показать весь комментарий
08.03.2023 22:17 Ответить
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 марта удвоил свои возражения против любого потенциального превентивного удара Израиля по ядерным объектам Ирана, пишет журналист "The Jerusalem Post" Йона Джереми Боб.

Гросси назвал любое подобное нападение нарушением международного права , что побудило премьер-министра Биньямина Нетаниягу 5 марта раскритиковать его, а также подтвердить, что Иерусалим будет действовать против Исламской Республики так, как он сочтет это необходимым, включая превентивную самооборону для того, чтобы избежать ядерной угрозы.
показать весь комментарий
08.03.2023 16:37 Ответить
Одне можна сказати точно, Ізраїль всю свою історію плював на міжнародне право при необхідності, і користувався ним, коли це було їм вигідно. І їм все завжди сходило з рук. Нам варто вчитись такому підходу.
показать весь комментарий
08.03.2023 18:55 Ответить
Бред.....
показать весь комментарий
09.03.2023 05:21 Ответить
Є шо по карманах розсовувати .
показать весь комментарий
08.03.2023 16:37 Ответить
Дрони полетіли слідом за супутником та байрактарами…
показать весь комментарий
08.03.2023 16:39 Ответить
Кара небесная: в Сирии , 8 марта, неизвестный беспилотник уничтожил ракетный склад проиранских боевиков.
По меньшей мере четыре человека погибли и еще восемь получили ранения в результате атаки неизвестного беспилотника, произведенной в городе Хамидия в провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии.
Целью боевого дрона стало здание, которое использовалось местными проиранскими боевиками в качестве завода по производству оружия и ракетного склада.

По словам очевидцев, в городе, контролируемом правительственными войсками и проиранскими силами, раздался мощный взрыв, над районом поднялся огромный клуб дыма.
К месту взрыва устремились машины скорой помощи, весь периметр перекрыт вооруженными людьми.
Несмотря на принятые меры по обеспечению секретности, в соцсетях довольно скоро появились снимки и видеозаписи с места происшествия.
показать весь комментарий
08.03.2023 16:44 Ответить
Простіше було виділити гроші нам на відновлення ядерної зброї і дешевше. І у випадку якщо б нас напала росія, то одразу бити по москві сатаною, виробництво якої ми могли б відновити.
показать весь комментарий
08.03.2023 16:47 Ответить
Що б це було більш зрозуміло бюджет України складав 49 мільярди доларів з яких на оборону йшло 5,5 мільярди доларів це за 2021 рік ,що б розуміли ті хто критикує Захід.
показать весь комментарий
08.03.2023 16:51 Ответить
85 лярдів в кишеню, Зелі і коломойші таке й не снилось.
показать весь комментарий
08.03.2023 16:51 Ответить
ЗеКодломойские Кучмисты сказали дякуєм братан Столтенберг 😁 якщо зложити до Купи з Ковид баблом вийде трильон долярів .🇱🇷та фунтів🇬🇧 з Єврами...
показать весь комментарий
08.03.2023 17:05 Ответить
Щось я розгубився - Журнал Forbes Ukraine підрахував, що знищено техніки кацапів на $25 млрд. Усього витрати на війну у кацапстані - $114,4, у тому числі і техніка. А у нас тільки союзники надали 150 млрд євро, та й свої ж витрати є. Виходить, що військової допомоги від союзників надходить на 5,4 млрд у місяць. При такому співвідношенні повинні ж перемагати, чи як?
показать весь комментарий
08.03.2023 17:05 Ответить
США, які надали більше всіх зброї, на сьогодні дали трохи більше на 20 млрд., ці 65 млрд. притягнуті за вуха, там снаряди, набої, і все обіцяне наперед на кілька років, і оплата роботи інструкторів (а там зп немала),...
показать весь комментарий
08.03.2023 17:23 Ответить
А раніше могли б просто прийняти до НАТО....Дивна логіка
показать весь комментарий
08.03.2023 17:42 Ответить
Дядя бредит?
показать весь комментарий
08.03.2023 17:51 Ответить
Те що кодло краде допомогу еврогеїв та байдена їм нормально, адже вони таким способом миють грязні гроші і списують інфляцію.
показать весь комментарий
08.03.2023 20:11 Ответить
 
 