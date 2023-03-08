Союзники предоставили Украине около 150 млрд евро помощи, из них 65 млрд - военной, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Союзники НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около 150 миллиардов евро, из которых 65 миллиардов - военная помощь", - заявил генсек Альянса.
Столтенберг также отметил необходимость увеличивать производство боеприпасов и отметил, что именно об этом будет идти речь на встрече. Союзники готовятся согласовать новые нормативы запасов боеприпасов, чтобы быть способными и пополнять собственные склады, и передавать их Украине.
"Союзники в НАТО подписали контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию производства, учитывая сигналы относительно наших долгосрочных потребностей - и я приветствую этот шаг. Некоторые союзники запускают совместные проекты и закупки по различным видам боеприпасов и складов для боеприпасов", - добавил он.
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