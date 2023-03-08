Информация, что Зеленский не позволяет военным отступать из Бахмута - российский нарратив, - Порошенко

Петр Порошенко в эфире немецкого телеканала Deutsche Welle опроверг российские фейковые упреки в сторону Зеленского по поводу ситуации в Бахмуте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Отвечая на вопрос, "считает ли он правильным решение Украины продолжать защищать город любой ценой", Порошенко сказал: "вывод, правильное решение или плохое, можно сделать только на основе полной информации, которой владеют Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и президент. Я был там в течение этого последнего года более десятка раз. Бахмут – это символ, и мы ведем бои в Бахмуте уже девять месяцев. Кроме того, все должны понимать, что это способ, как мы можем остановить российскую наступательную операцию, которая была спланирована и публично объявлена в феврале и марте, и способ, как мы остановим ее, также очень героический", - подчеркнул Порошенко.

В ответ на вопрос о том, что Вооруженные силы Украины якобы были готовы отступить и президент Зеленский "не злоупотребляет ли своим военным руководством, заставляя их держать Бахмут", Порошенко сказал: "хочу обратить внимание, что основным источником этой информации является российский нарратив. И я считаю это частью российской пропаганды. Поскольку я был Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины в течение пяти лет, я могу вам сказать, почему мы это делаем. Потому что нам нужен один месяц для подготовки новых украинских бригад и для получения после решения Рамштайна тысячи вооруженных персональных транспортных средств и боевых танков НАТО", – отметил Порошенко.

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"Это крайне необходимо вместе с боеприпасами, которых нам не хватает в том числе и в Бахмуте, и мы платим за это чрезвычайно высокую цену. Это поможет нам в конце марта, в начале апреля осуществить нашу наступательную операцию, которая будет чрезвычайно важной и чрезвычайно обнадеживающей. И в этой ситуации Бахмут абсолютно необходим", – объяснил лидер "ЕС".

Вы должны понимать, что у нас достаточно оружия, чтобы противостоять Путину, но нам не хватает оружия для нашей наступательной операции. Я вернулся с фронта около недели назад, где общался с солдатами. У них точно не хватает боеприпасов – и это для нас главный приоритет. У нас есть фактор ракет дальнего действия, РЭБ, мы однозначно рассчитываем на западное оружие, и это ключевой фактор, потому что у нас есть много волонтеров, но они не могут ничего сделать без оружия. В этой ситуации я очень ценю всех наших партнеров, включая Германию, которые уже поставляют оружие. Это жизненно важный фактор нашей победы. Но пожалуйста, делайте это быстрее – каждая неделя задержки является решающим фактором для нашей наступательной операции", – отметил политик.