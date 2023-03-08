Временную защиту в ЕС для украинских беженцев могут продлить до 2025 года, - Еврокомиссия

Европейская комиссия объявила о возможности дальнейшего продления до 2025 года директивы ЕС о временной защите по приему украинских беженцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Директива о временной защите оказалась важным инструментом для обеспечения немедленной защиты в ЕС, и она должна оставаться частью набора инструментов в распоряжении Европейского союза в будущем", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в среду в Брюсселе.

В нем заявляется, что "Евросоюз готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется". "Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена до 2025 года. Комиссия готова предпринять необходимые шаги для дальнейшего продления в случае необходимости", - отметили в ЕК.

В документе отмечается, что директива была впервые введена в действие 4 марта 2022 года. С тех пор около 4 млн человек получили немедленную защиту в ЕС, из которых более 3 млн - в первой половине 2022 года. "Все зарегистрированные имели право на доступ к рынку труда, образованию, здравоохранению и жилью", - сообщают в Брюсселе.

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