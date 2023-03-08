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Временную защиту в ЕС для украинских беженцев могут продлить до 2025 года, - Еврокомиссия

біженці

Европейская комиссия объявила о возможности дальнейшего продления до 2025 года директивы ЕС о временной защите по приему украинских беженцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Директива о временной защите оказалась важным инструментом для обеспечения немедленной защиты в ЕС, и она должна оставаться частью набора инструментов в распоряжении Европейского союза в будущем", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в среду в Брюсселе.

В нем заявляется, что "Евросоюз готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется". "Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена до 2025 года. Комиссия готова предпринять необходимые шаги для дальнейшего продления в случае необходимости", - отметили в ЕК.

В документе отмечается, что директива была впервые введена в действие 4 марта 2022 года. С тех пор около 4 млн человек получили немедленную защиту в ЕС, из которых более 3 млн - в первой половине 2022 года. "Все зарегистрированные имели право на доступ к рынку труда, образованию, здравоохранению и жилью", - сообщают в Брюсселе.

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Ну во многих странах уже режут льготы для беженок. Так что много кто вернется. Если отменят халявное жилье, то 95 процентов вернется
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08.03.2023 16:55 Ответить
це сумарно 3 роки,за три роки проживання там на законних підставах ти уже маєш право отримати там ВНЖ, не просто захист, до війни дуже багато хто мріяв про це, і йшлося тільки там про Польшу чи Чехію переважно,а зараз можна по суті в любій країні Євросоюзу
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08.03.2023 17:04 Ответить
Якщо не має затребуваного фаху, немає відповідної мови, то понту від тих мрій. В західній Європі нікому не потрібні нові "джамшути" у тому числі з України. А ще є болюче квартирне питання
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08.03.2023 17:47 Ответить
Це було відомо, коли почали штампувати вид на проживання до 2026 року.
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08.03.2023 17:08 Ответить
За три роки самий тупий мову вивчить хоча б на розмовному рівні. А це за кордоном головне.
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08.03.2023 18:13 Ответить
Ті, хто знайшов постійну роботу та опановує мову скоріше за все залишиться там. А ті, хто хотів "халяви" і думав, що решту життя просидить на допомізі повернуться, щойно "халява" скінчиться. Тобто, Україна втратить значну кількість працездатних фахівців.
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08.03.2023 18:56 Ответить
Це лишень рекомендації. Кожна країна ЄС приймає рішення самостійно. От гостинна Польща як встановила кінцеву дату легального перебування воєнних мігрантів 23.08.2023, так її і не змінює. А подавати на карту тимчасового перебування (щоб залишитись після цієї дати) отримали право лише особи, які знайшли роботу. Причому тільки самі особи. Їх неповнолітні діти залишитись не зможуть.
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08.03.2023 20:08 Ответить
 
 