Майдан принес Украине войну и потерю 20% территории, - глава партии власти Грузии Кобахидзе
Глава партии власти Грузии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе заявил, что война в Украине стала следствием Майдана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
8 марта Кобахидзе провел брифинг по поводу протестов и столкновений людей с правоохранителями, которые состоялись накануне. Кобахидзе заявил, что закон об "иностранных агентах", который возмутил общественность, уточняет, "чьим добросовестным или нечестным целям и задачам служат конкретные организации — народу Грузии или иностранным силам". Он также обвинил "грузинскую и американскую радикальную оппозицию" в развертывании кампании против законопроекта и попытке наклеить на него "ярлык российского закона".
Перед заявлением Кобахидзе депутатка Европарламента Виола фон Крамон поддержала грузинских протестующих, написав: "Грузинское правительство предало Грузию. Предало свою Конституцию, свое европейское будущее, свой народ. Мы стоим на стороне смелых людей, которые борются за свои свободы и не желают быть частью "русского мира". Евродепутатка также поделилась видео протестов, отметив, что оно напоминает ей времена Майдана в Украине в 2013-2014 годах.
Комментируя это заявление, Кобахидзе назвал основателя "Единого национального движения" Михеила Саакашвили, "грузинским Януковичем".
"Что Майдан принес Украине? На втором году в Украине была война, во время которой они потеряли Крым и большую часть Луганской и Донецкой областей. Продолжением всего этого является война, которая сейчас идет в Украине. В целом Украина потеряла 20% территории страны. Это результат процессов, которые хотят радикалы в Грузии, поддерживаемые Виолой фон Крамон. Мы будем действовать не согласно повестке дня радикалов и Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества", — заявил Кобахидзе.
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Що чекало на Україну у випадку втрати суверенітету видно з *********** заяви у лютому 2014 р., коли воно заявило що українців і України не існує, та з поведінки орків на окупованій території України, де вони викорінюють українців, частину вбивають, а інших намагаються перетворити на слухняних рабів.
Кобахідзе - ідіот
Сразу после войны Саака придумал что они воевали не с Россией, а с Путиным и грузинам это очень понравилось.
После разгона вчерашнего митинга сколько пришло на повторный, то-то.....
У них до сих пор Сталин величайший политик и что от них после этого хотеть?
Минуло 3,5 роки режиму Іванішвілі, і зміни в гірший бік очевидні. Те саме було би і з Україною, якби януковоч пішов на другий термін.
Те саме і буде з Україною, якщо на другий термін піде зеленський. Монополія влади - жахлива річ за руйнівними наслідками.
За зєлєю плачуть слідчі із FBI,хочуть з ним поговорити про його бородатого "друга"
Зєля получить пісти,за те що він "чудить"
И фамилия - Кобахидзе: Сталин тоже был Коба, и этот корень во многих фамилиях:
Коберник, Кобинец, Кобченко - так свои по корню фамилии видят в списках своих.
"Наших", как они любят говорить.
Памятаю тодішні слова
єльцина до москалів, щоб вони весь час думали про Україну. Це значить, що про захоплення України.
Політики України корінням з комуняцької номенклатури ссср і гниди московських вошей. Вони не думали про Україну, а тільки крали. І олігархи, які породжені цими політиками такі ж. Вони не побудували систему захиста - ідеологічного, економічного, військового, системного плана.
Треба було як белорусим тихо погодитись стати губернією!
І все!
Без нього і стільки б не було..
Війна закономірний наслідок.. Проте, широкомасштабна війна -- наслідок низки інших "явищ"...
Якби просто пристрелили в свій час Януковича, не було б ні анексії Криму, ні війни , ні сотень тисяч загиблих і тисяч розбомблених міст.
Де ти гордий народе?!
Якісь проросійські Януковічошвілі суцільні
"...все идет по старой и предсказуемой схеме.
Небольшая по населению страна приняла гигантское количество «беженцев» из россии.
Это - важный элемент ползучей оккупации. Там главное - конечный результат - насыщение своим рабским, отравленным империализмом населением соседней страны.
Это может быть силовой акцией или прямым замещением после депортации местного населения, этой же цели они добивались вымариванием голодом местного населения и прочими подобными приемами.
Просто вспомним, что до Второй Мировой войны по учетам проходило 80 миллионов украинцев. Это - именно оно..."
"...И вот дрейф в сторону москвы переходит неизбежный Рубикон, когда кремлевская агентура
и связанные с ними проститутки сбрасывают маски и показывают свои матрешечные хари.."
"...подводит (2е: кремлевская агентура) правовую базу под политические репрессии,
а это значит, что оно уже не собирается отпускать власть, и для этого планирует уничтожать любую оппозицию..."
"...силовое подавление протестов говорит о том, что они (2е: кремлевская агентура) довели страну до точки,
когда россияне, которые наводнили (2е: оккупируемую страну), начнут вопить «Прутин введи!»..."
"...По тому, как там развивается ситуация в последние месяцы, можно с уверенностью сказать о том, что если бы москва не увязла с войной в Украине и не убила бы у нас большую часть своей армии, то прутин уже бы ввел свои войска в Тбилиси, где защищал бы права русскоязычного населения. Более того, он сделал бы это по просьбе грузинского правительства.
Схема работает четко и ровно так, как работала раньше, поэтому сейчас важно то,
как себя покажут грузины, населением или народом.
Теперь все зависит от их реакции на все это. Ситуация подошла к точке невозврата и им это надо четко понимать..."
Керував Одеською ОДА , пам'ятаємо )