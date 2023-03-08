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Майдан принес Украине войну и потерю 20% территории, - глава партии власти Грузии Кобахидзе

кобахідзе

Глава партии власти Грузии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе заявил, что война в Украине стала следствием Майдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

8 марта Кобахидзе провел брифинг по поводу протестов и столкновений людей с правоохранителями, которые состоялись накануне. Кобахидзе заявил, что закон об "иностранных агентах", который возмутил общественность, уточняет, "чьим добросовестным или нечестным целям и задачам служат конкретные организации — народу Грузии или иностранным силам". Он также обвинил "грузинскую и американскую радикальную оппозицию" в развертывании кампании против законопроекта и попытке наклеить на него "ярлык российского закона".

Перед заявлением Кобахидзе депутатка Европарламента Виола фон Крамон поддержала грузинских протестующих, написав: "Грузинское правительство предало Грузию. Предало свою Конституцию, свое европейское будущее, свой народ. Мы стоим на стороне смелых людей, которые борются за свои свободы и не желают быть частью "русского мира". Евродепутатка также поделилась видео протестов, отметив, что оно напоминает ей времена Майдана в Украине в 2013-2014 годах.

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Комментируя это заявление, Кобахидзе назвал основателя "Единого национального движения" Михеила Саакашвили, "грузинским Януковичем".

"Что Майдан принес Украине? На втором году в Украине была война, во время которой они потеряли Крым и большую часть Луганской и Донецкой областей. Продолжением всего этого является война, которая сейчас идет в Украине. В целом Украина потеряла 20% территории страны. Это результат процессов, которые хотят радикалы в Грузии, поддерживаемые Виолой фон Крамон. Мы будем действовать не согласно повестке дня радикалов и Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества", — заявил Кобахидзе.

Также читайте: США угрожают санкциями за разгон протестующих в Грузии, которые уже начали применять "коктейли Молотова". ВИДЕО

Автор: 

Грузия (4504) евромайдан (7835) Кобахидзе Ираклий (25)


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Топ комментарии
+114
Грузинський пазл засіяв новими (кремлівськими) фарбами ...
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08.03.2023 17:16 Ответить
+104
Твої кацапи принесли, курво.
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08.03.2023 17:16 Ответить
+95
Клоун, скільки відсотків території вже нема у Грузії через твоїх козломордих друзів?
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08.03.2023 17:17 Ответить
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Страница 3 из 3
Не хотите умирать за свою родину. Будете умирать за Карабах.
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08.03.2023 18:50 Ответить
зеленський теж Майдан висміював на радість кацапам. памятаєте про ********* палички?
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08.03.2023 18:57 Ответить
я много писал здесь об этих конченых ********* лёгших под *****,гнобящих в тюрьме Героя грузии Сааакашвили.их всех возглавляет бидзи́на иванишви́ли.это или завербованный агент говнорашки,или продавшеееся за бабло дерьмо.я раньше был лучшего мнения о грузинах но недавно разочаровался.мало того что они прокацапскую власть терпят которая разорила их страну и грузия резко упала по уровню жизни,так они не хотят освободить Саакашвили,который поднял их страну,поборол корррррупцию в грузии,был и остался личным врагом *****,так они приняли сотни тысяч кацапов к себе забыв что кацапы сделали с их страной в 2008 году.всё таки онив корне отличаются от Украинцев походя своим безволием на белоруссов!
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08.03.2023 18:57 Ответить
100%
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08.03.2023 21:37 Ответить
а иди ***** *************** ****** ****..........................................
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08.03.2023 18:57 Ответить
один там смелый и мужественный человек был-Вахтанг Кикабидзе!
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08.03.2023 18:59 Ответить
Тебя ,кацапского ********,забыли спросить. ****** ***** и предатель своего народа и страны.
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08.03.2023 18:59 Ответить
и эти продажные твари ещё претендуют на какое то членство грузии в ес и в нато?! в таёжный союз их продажных тварей говнорашка примет а не в европу!
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08.03.2023 19:00 Ответить
А який відсоток території абхазії втратила грузія? Це так, аби брякнуть, типу, "не розхитуйте". Ну, можна залишитись на своїх територіях рабами рашистів, що вже майже трапилось. Хочуть такої участі - вперед по домівках. Знову ж таки - для Заходу вихід расєї на узбережжя Чорного моря дуже небажаний, і він зацікавлений у Грузії, як і в Україні саме з цієї причини. Хоча в України є ще прямі кордони з ЄС, так що в нас зацікавленість більша
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08.03.2023 19:01 Ответить
20%территории Грузии в оккупации....Абхазия и Осетия.....тоже из за майдана потеряли?
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08.03.2023 19:55 Ответить
какой-то неудобный вопрос...
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09.03.2023 00:25 Ответить
Что бы ты здох в адских муках ,*****.
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08.03.2023 19:02 Ответить
В порівнянні з тим,що втратила Грузія--Україна майже нічого не втратила.
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08.03.2023 19:03 Ответить
В Грузии не было майдана, но война и потеря территорий была, так может быть не в майдане дело, а в ******** соседе?
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08.03.2023 19:06 Ответить
Текст цьому л(п)ідеру писали прямо на Луб'янці.
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08.03.2023 19:06 Ответить
а я думав, що це зробила расія. А тут от що. грузинський ****** при владі.
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08.03.2023 19:07 Ответить
Цей лідер не розуміє, що х*йло для себе вирішив нічого більше не віддавати, а тільки "повертати". Моськ. війська тепер принципово не виводять, а банально забирають собі шматки країн...
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08.03.2023 19:09 Ответить
Ой, та все він добре розуміє. Просто озвучує текст, написаний в кремлі.
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08.03.2023 19:28 Ответить
у грузии свои зе****
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08.03.2023 19:14 Ответить
Майдан зберіг Україні незалежність країни, зберіг її суб'єктність, в той час коли ***** вважало, що вже практично захопило її.
Що чекало на Україну у випадку втрати суверенітету видно з *********** заяви у лютому 2014 р., коли воно заявило що українців і України не існує, та з поведінки орків на окупованій території України, де вони викорінюють українців, частину вбивають, а інших намагаються перетворити на слухняних рабів.
Кобахідзе - ідіот
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08.03.2023 19:16 Ответить
Не ідіот. Просто прислужник кремля.
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08.03.2023 19:29 Ответить
Що воно меле? У Грузії аналогічна ситуація. Тобто щоб не втратити 20% ткриторії, треба лягти під кацапів повністю.
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08.03.2023 19:22 Ответить
...що Грузія наразі і робить...
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08.03.2023 19:30 Ответить
Зря считаете что этого толстомордого не поддерживает население Грузии.
Сразу после войны Саака придумал что они воевали не с Россией, а с Путиным и грузинам это очень понравилось.
После разгона вчерашнего митинга сколько пришло на повторный, то-то.....
У них до сих пор Сталин величайший политик и что от них после этого хотеть?
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08.03.2023 19:29 Ответить
У 2019 році був у Грузії. Тоді за Саакашвілі та проти нього було 50 на 50. По вулицях їздили агітмашини, що закликали виступати проти Іванішвілі. Але Україну підтримували практично всі. Прийом росіянців грузини пояснювали обмеженістю джерел доходів. Типу "якщо ми не будемо приймати туристів з рф, то ми ще більш збідніємо..." Та рф же ж відібрала у вас 20% території! "А що поробиш, коли гроші потрібні..."
Минуло 3,5 роки режиму Іванішвілі, і зміни в гірший бік очевидні. Те саме було би і з Україною, якби януковоч пішов на другий термін.
Те саме і буде з Україною, якщо на другий термін піде зеленський. Монополія влади - жахлива річ за руйнівними наслідками.
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08.03.2023 19:39 Ответить
Зеленский любимчик Запада. Минимум свои законные два срока будет президентом. А потом через пять лет можно еще на два.)
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08.03.2023 20:22 Ответить
Друже,не пиши зерні
За зєлєю плачуть слідчі із FBI,хочуть з ним поговорити про його бородатого "друга"
Зєля получить пісти,за те що він "чудить"
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08.03.2023 20:39 Ответить
+100500
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11.03.2023 06:50 Ответить
упаси Господи..
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08.03.2023 22:09 Ответить
Після Саакашвілі Грузія лягла під кацапів
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08.03.2023 19:41 Ответить
Підари! Як і наші, зелені малороські підари!
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08.03.2023 19:41 Ответить
Что-то этот "грузин" напоминает лицом Анатолия Карпова и Явлинского в молодости.
И фамилия - Кобахидзе: Сталин тоже был Коба, и этот корень во многих фамилиях:
Коберник, Кобинец, Кобченко - так свои по корню фамилии видят в списках своих.
"Наших", как они любят говорить.
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08.03.2023 19:42 Ответить
Грузія втратила 20% території і без Майдану. Може справа не в Майдані, а в дебільному сусідові?
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08.03.2023 19:42 Ответить
В Грузии эту партию называют "Российская мечта".
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08.03.2023 19:46 Ответить
Війна і втрата територій відбулася внаслідок того, що алкаш єльцин зробив своїм нащадком чекіста путлера для того, щоб той захопив Україну. Все інше є другорядним.

Памятаю тодішні слова

єльцина до москалів, щоб вони весь час думали про Україну. Це значить, що про захоплення України.

Політики України корінням з комуняцької номенклатури ссср і гниди московських вошей. Вони не думали про Україну, а тільки крали. І олігархи, які породжені цими політиками такі ж. Вони не побудували систему захиста - ідеологічного, економічного, військового, системного плана.
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08.03.2023 19:47 Ответить
Рабов до раю не пускають!
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08.03.2023 19:50 Ответить
То "Грузинська мрія" є винною у війні і окупації рашею території Грузії!
Треба було як белорусим тихо погодитись стати губернією!
І все!
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08.03.2023 19:52 Ответить
Тогда еще не было этой партии.
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08.03.2023 20:15 Ответить
Так и в Украине небыло партий ни "СН", ни "ОПЗЖ", но слуги урода и зажопники - были,только называли себя иначе!
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08.03.2023 22:50 Ответить
Не майдан приніс Україні війну, а паРаша.
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08.03.2023 20:04 Ответить
Я надеюсь грузины повесят этого ********.
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08.03.2023 20:05 Ответить
окологрузинскитй ублюдок на зарплате у кремлядей
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08.03.2023 20:21 Ответить
Він хотів сказати рускій мір це все приніс.
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08.03.2023 20:22 Ответить
"Майдан" приніс національне самоусвідомлення лишень 20ти відсоткам громадян України...
Без нього і стільки б не було..
Війна закономірний наслідок.. Проте, широкомасштабна війна -- наслідок низки інших "явищ"...
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08.03.2023 20:26 Ответить
О ещё кусок говна за трампом всплыл. Если бы не майдан ,ща бы рашка уже Грузию добивала. И был бы в Украине сейчас гулаг по типу белорусского.
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08.03.2023 20:26 Ответить
Его невозможно вылечить . СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ будет УКРАИНА!
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08.03.2023 20:46 Ответить
Привет народу Казахстана, спасибо за все
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09.03.2023 10:06 Ответить
Підер перекрутив усе.Майдан був тільки тією точкою,коли ***** зрозуміло,що гроші витрачені на аля бєларускій сценарій пропали й народ не потерпить зека і таких як він.А що мали,януковіча услишать?((Яке кончене.
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08.03.2023 20:58 Ответить
Чому вітер дме? Тому що дерева хитаються...
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08.03.2023 21:04 Ответить
Народная мудрость как всегда лаконична и гениальна
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09.03.2023 10:07 Ответить
Ах4657643евшая тварь! Если грузины не восстанут, то .....сорри, бейба....Это рашкин анклав. Пи7557ец!!! Палево, точка, ком.
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08.03.2023 21:25 Ответить
kacaps'ki vuxa styrchat' z kysheni c'ogo vylupka !!!
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08.03.2023 21:55 Ответить
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор
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08.03.2023 22:11 Ответить
грузія пішла по пізде...
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08.03.2023 23:06 Ответить
А твій висер - результат твого довбойобства
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08.03.2023 23:19 Ответить
Майдан був просто використаний кремлем, щоб зреалізувати свої плани по анексії Криму. Для цього вони і ставили зека до влади, щоб в потрібний час спровокувати Майдан. А далі кремлівські провокатори перевели мирний Майдан в палаючий і далі все пішло по кремлівському сценарію.
Якби просто пристрелили в свій час Януковича, не було б ні анексії Криму, ні війни , ні сотень тисяч загиблих і тисяч розбомблених міст.
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08.03.2023 23:42 Ответить
Грузини остаточно впали в моїх очах.

Де ти гордий народе?!

Якісь проросійські Януковічошвілі суцільні
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08.03.2023 23:48 Ответить
Это как посмотреть: "Майдан ВЕРНУЛ Украине 80% территории" ...
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08.03.2023 23:51 Ответить
Грузия, март 2023

"...все идет по старой и предсказуемой схеме.
Небольшая по населению страна приняла гигантское количество «беженцев» из россии.
Это - важный элемент ползучей оккупации. Там главное - конечный результат - насыщение своим рабским, отравленным империализмом населением соседней страны.
Это может быть силовой акцией или прямым замещением после депортации местного населения, этой же цели они добивались вымариванием голодом местного населения и прочими подобными приемами.
Просто вспомним, что до Второй Мировой войны по учетам проходило 80 миллионов украинцев. Это - именно оно..."

"...И вот дрейф в сторону москвы переходит неизбежный Рубикон, когда кремлевская агентура
и связанные с ними проститутки сбрасывают маски и показывают свои матрешечные хари.."

"...подводит (2е: кремлевская агентура) правовую базу под политические репрессии,
а это значит, что оно уже не собирается отпускать власть, и для этого планирует уничтожать любую оппозицию..."

"...силовое подавление протестов говорит о том, что они (2е: кремлевская агентура) довели страну до точки,
когда россияне, которые наводнили (2е: оккупируемую страну), начнут вопить «Прутин введи!»..."

"...По тому, как там развивается ситуация в последние месяцы, можно с уверенностью сказать о том, что если бы москва не увязла с войной в Украине и не убила бы у нас большую часть своей армии, то прутин уже бы ввел свои войска в Тбилиси, где защищал бы права русскоязычного населения. Более того, он сделал бы это по просьбе грузинского правительства.
Схема работает четко и ровно так, как работала раньше, поэтому сейчас важно то,
как себя покажут грузины, населением или народом.
Теперь все зависит от их реакции на все это. Ситуация подошла к точке невозврата и им это надо четко понимать..."



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09.03.2023 00:06 Ответить
интересно куда он будет сваливать . некуда наверное будет. ТОЛЬКО на место Саакашвили.. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.03.2023 10:44 Ответить
*****
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09.03.2023 11:55 Ответить
Грузія далеко попереду України за рахунок того, що в ній встиг зробити Саакашвілі. І якби він був президентом Грузії зараз, то ми її ніколи б уже не наздогнали.
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09.03.2023 13:53 Ответить
Ага
Керував Одеською ОДА , пам'ятаємо )
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30.05.2024 20:48 Ответить
Грузинський уряд хоче в СРСР-2
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30.05.2024 19:52 Ответить
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