Майдан принес Украине войну и потерю 20% территории, - глава партии власти Грузии Кобахидзе

Глава партии власти Грузии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе заявил, что война в Украине стала следствием Майдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

8 марта Кобахидзе провел брифинг по поводу протестов и столкновений людей с правоохранителями, которые состоялись накануне. Кобахидзе заявил, что закон об "иностранных агентах", который возмутил общественность, уточняет, "чьим добросовестным или нечестным целям и задачам служат конкретные организации — народу Грузии или иностранным силам". Он также обвинил "грузинскую и американскую радикальную оппозицию" в развертывании кампании против законопроекта и попытке наклеить на него "ярлык российского закона".

Перед заявлением Кобахидзе депутатка Европарламента Виола фон Крамон поддержала грузинских протестующих, написав: "Грузинское правительство предало Грузию. Предало свою Конституцию, свое европейское будущее, свой народ. Мы стоим на стороне смелых людей, которые борются за свои свободы и не желают быть частью "русского мира". Евродепутатка также поделилась видео протестов, отметив, что оно напоминает ей времена Майдана в Украине в 2013-2014 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После принятия закона об "иноагентах" парламентом Грузии в Тбилиси начались массовые беспорядки. Президент Зурабишвили готовит обращение

Комментируя это заявление, Кобахидзе назвал основателя "Единого национального движения" Михеила Саакашвили, "грузинским Януковичем".

"Что Майдан принес Украине? На втором году в Украине была война, во время которой они потеряли Крым и большую часть Луганской и Донецкой областей. Продолжением всего этого является война, которая сейчас идет в Украине. В целом Украина потеряла 20% территории страны. Это результат процессов, которые хотят радикалы в Грузии, поддерживаемые Виолой фон Крамон. Мы будем действовать не согласно повестке дня радикалов и Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества", — заявил Кобахидзе.

Также читайте: США угрожают санкциями за разгон протестующих в Грузии, которые уже начали применять "коктейли Молотова". ВИДЕО