Парламент Румынии осудил войну России против Украины и призвал Кремль прекратить агрессию

Парламент Румынии на совместном заседании двух палат принял декларацию к годовщине полномасштабного нападения России на Украину. Депутаты призвали Кремль прекратить агрессию против Украины и вывести оккупационные войска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

Парламент подчеркнул, что все попытки РФ изменить границы Украины силой, начиная с 2014 года, являются нарушением Устава ООН, международного права, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Румыния также требует от России прекратить ядерные устрашения в сторону Украины и других государств, а также вымышленные обвинения в якобы применении Украиной биологического оружия.

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Кроме того, румынские парламентарии призвали ЕС и НАТО усилить санкции против России.

"Санкции также должны быть направлены на тех, кто напрямую ответственен за преступления, совершенные в Украине: президента Владимира Путина и весь его режим", - говорится в декларации.

Парламент утвердил поддержку Румынией Украины, а также обязался помогать после войны. Румыния подчеркнула, что будет поддерживать вступление Украины в ЕС, а также европейскую интеграцию Молдовы и Грузии.