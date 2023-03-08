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Новости Война
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Парламент Румынии осудил войну России против Украины и призвал Кремль прекратить агрессию

парламент,румунія

Парламент Румынии на совместном заседании двух палат принял декларацию к годовщине полномасштабного нападения России на Украину. Депутаты призвали Кремль прекратить агрессию против Украины и вывести оккупационные войска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

Парламент подчеркнул, что все попытки РФ изменить границы Украины силой, начиная с 2014 года, являются нарушением Устава ООН, международного права, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Румыния также требует от России прекратить ядерные устрашения в сторону Украины и других государств, а также вымышленные обвинения в якобы применении Украиной биологического оружия.

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Кроме того, румынские парламентарии призвали ЕС и НАТО усилить санкции против России.

"Санкции также должны быть направлены на тех, кто напрямую ответственен за преступления, совершенные в Украине: президента Владимира Путина и весь его режим", - говорится в декларации.

Парламент утвердил поддержку Румынией Украины, а также обязался помогать после войны. Румыния подчеркнула, что будет поддерживать вступление Украины в ЕС, а также европейскую интеграцию Молдовы и Грузии.

Автор: 

россия (96200) Румыния (1116) Украина (45020)


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Топ комментарии
+4
Потужний висер проти наших друзів.
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08.03.2023 18:02 Ответить
+2
Проснулись...
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08.03.2023 17:59 Ответить
+1
Потужно, думаю після цього хло почне відводити війська )
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08.03.2023 17:57 Ответить
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Потужно, думаю після цього хло почне відводити війська )
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08.03.2023 17:57 Ответить
Потужний висер проти наших друзів.
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08.03.2023 18:02 Ответить
Проснулись...
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08.03.2023 17:59 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи!
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08.03.2023 17:59 Ответить
Не Майдан, а росіяни((((
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08.03.2023 18:05 Ответить
ПаРашкинский полковник высказался о "великом русском народе"...

https://twitter.com/i/status/1633417750650531840

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08.03.2023 18:08 Ответить
Про Европейську інтеграцію Грузії можете забути!
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08.03.2023 18:22 Ответить
поможіть Санду, повернути придністров,я а не пиззздіть
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08.03.2023 19:15 Ответить
Даже Молдове не а состоянии помочь.
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08.03.2023 20:10 Ответить
Дякуєм Румунія!
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08.03.2023 22:08 Ответить
 
 