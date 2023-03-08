Российский омбудсмен Москалькова, заявившая о якобы отказе Украины забрать 70 воинов, не имеет отношения к обмену военнопленными, - Координационный штаб

Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова заявила, что Украина якобы отказалась обменять часть военнопленных.

Она опубликовала в телеграм-канале список из 70 человек, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Украина и Россия договорились обменять 160 на 160 человек, но впоследствии количество людей на обмен якобы снизилось до 90. Москалькова обвиняет в этом Украину.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили hromadske, что сейчас изучают опубликованный список. Ведь для Украины это источник дополнительной информации, потому что Россия скрывает данные о тех, кого удерживает. И, по предварительной информации, в списке есть люди, которых уже освободили.

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В штабе подчеркнули, что Москалькова не является субъектом переговорного процесса и не имеет к нему никакого отношения.

"Она уже не первый раз озвучивает тезисы, выгодные российской пропаганде, которые призваны расшатывать украинское общество. Кроме того, эти тезисы призваны оправдать перед россиянами медленный процесс обмена. То есть устами Москальковой говорит российское ИПСО", — подчеркнули в Координационном штабе.

Кроме того, в штабе отмечают, что Украина всегда забирает всех, кого Россия предлагает: и военных, и гражданских.

"Очень тяжело с ними общаться, это враги, и они делают все возможное, чтобы замедлить, усложнить обменные процессы, и переговоры идут очень тяжело. Но мы всегда боремся за то, чтобы обмены были как можно чаще и как можно больше наших защитников возвращались. У нас есть обменный фонд, чтобы иметь возможность обменять их", — сказал представитель штаба.

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Напомним, 7 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Вернулись 126 мужчин и 4 женщины.