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Новости Война
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Контрнаступление ВСУ может начаться в апреле, но Украине до сих пор не хватает боеприпасов и воздушных мощностей, - The Economist

учения

Контрнаступление Украины может начаться в апреле, пока украинская армия трансформируется в соответствии с новой военной помощью Запада.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, изданию The Economist сообщили источники.

В декабре 2022 года Великобритания и Соединенные Штаты поняли, что затяжная война не в интересах Запада. Кроме того, Россия оказалась слабее, чем считалось.

И уже 20 января произошел переломный момент, когда союзники согласились оснастить Украину необходимым для контрнаступления вооружением. Большая его часть должна прийти к концу марта. Кроме танков, союзники передают и другую необходимую для наступления технику. К примеру, Вашингтон поставит бронированную мостоукладочную технику, которая требуется для любого наступления на юге или востоке.

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Так что украинская армия трансформируется. Хотя основная часть ее вооружения до сих пор советского образца. В конце 2022 года соотношение украинского и западного оборудования было 5:1, а с поступлением помощи, как ожидается, будет составлять 5:2. То есть почти треть украинской армии скоро будет иметь оборудование образца НАТО.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный надеется, что впоследствии он будет располагать тремя новыми армейскими корпусами, в каждом из которых будет по шесть бригад и будет насчитывать более 20 тысяч человек.

Издание отмечает, что армия России находится в ужасном состоянии. И если оккупанты решат продолжить наступление на Донбассе после вероятного захвата Бахмута, то им придется еще сильнее истощать свои "мизерные резервы". А со временем россияне могут начать стягивать силы с других частей фронта, создавая пробелы, которыми может воспользоваться Украина.

Автор: 

армия РФ (19691) СМИ (3842) Залужный Валерий (659) наступление (216)


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Топ комментарии
+9
Світові папікі попереджали. А тепер виходить вони ж і винуваті
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08.03.2023 19:05 Ответить
+9
для "мудрого наріду" винуваті всі...свинособаки,які напали,а немали б...Порошенко,бо барига,Захід бо мало зброї дає,і тільки найвеличніший лідор-білий і пухнастий..
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08.03.2023 19:22 Ответить
+7
Невже таки дійшло, що з ****** потрібно кінчати якнайшвидше? Але скільки часу втрачено і українських життів!
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08.03.2023 19:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
На жаль, світовим папікам не дуже потрібна швидка перемога України та невідворотня фрагментація росії.
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08.03.2023 19:03 Ответить
Світові папікі попереджали. А тепер виходить вони ж і винуваті
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08.03.2023 19:05 Ответить
для "мудрого наріду" винуваті всі...свинособаки,які напали,а немали б...Порошенко,бо барига,Захід бо мало зброї дає,і тільки найвеличніший лідор-білий і пухнастий..
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08.03.2023 19:22 Ответить
Ви не зовсім праві. Фрагментація росії досягається не швидкою перемогою України, а довгою. Треба доконати їх економіку до ручки, а на це потрібно ще близько 2 років. Тому війна повинна тривати ще 2 або 2,5 роки. Як все буде добре, то цього року відвоюємо південь. У наступному році Донбас, а в 2025 повернемо Крим.
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08.03.2023 19:19 Ответить
Їх Китай підтримає. Тут валити треба не тільки паРашу, а й Китай.
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08.03.2023 19:30 Ответить
Ціаавий той "Економіст". Хто ж буде контрнаступ починати при недостатній кількості хоча б ***********?
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08.03.2023 19:04 Ответить
Американські військові аналітики в своїх військових іграх вирішили що натівська авіація призведе до ядерної війни. Ще ці аналітики прогнозували падіння України на 3 день. Некомпетентні.
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08.03.2023 19:05 Ответить
Ніколи логіки не розумів так званих аналітиків,яка різниця їм від чого двухсотиться орк,від м777 чи від ф16.То називається бред сивої кобили.
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08.03.2023 19:49 Ответить
Невже таки дійшло, що з ****** потрібно кінчати якнайшвидше? Але скільки часу втрачено і українських життів!
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08.03.2023 19:12 Ответить
Не те, щоб зовсім некомпетентні. Вони обережно-стурбовані. Щоб, опісля війни, ще й поторгувати з московитами. 150 мільйонів монголо-кацапських горлянок спраглі до всіляких там Кока-кол, їх руки ********* за новими айфонами, а корпорація добра Ґуґл втрачає мільйони доларів без рекламних переглядів з лаптє-рейху. Величезний ринок збуту для транснаціональних корпорацій. Тор-гів-ля, ось на що, перш за все, розраховують в післявоєнному світі наші заокеанські партнери. Допомога Україні - вторинна.
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08.03.2023 19:20 Ответить
У квітні ніякого контрнаступу не буде, а у травні можливо буде. Якщо в травні не буде, то в червні буде 100%. Чому я так думаю? Минулого року стільки писали що ось отримаємо щброю і підемо в контрнаступ у червні. Іде червень, іде липень, а контрнаступу немає. Кажуть думали дадуть стільки зброї, а дали стільки, ну от в серпні буде. Минув і серпень. Уже осінь прийшла. В тут як грім серед ясного неба. Драпали орки з харківщини, аж гай шумів. Думаю і тут так. У квітні наступаємо. Нема наступу. У травні наступаємо, нема наступу. А в червні раз два і в дамках. Ну це моя суб'єктивна думка. В квітні Україна ще не буде готова, а в травні буде. Орки теж підготуються. Будуть сидіти і чекати, а ЗСУ все нема і нема. А коли їм набридне чекати вони отримають сюрприз.
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08.03.2023 19:14 Ответить
Ну от, вже все розказали. І сюрпризу вже не буде...
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08.03.2023 20:00 Ответить
!!
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08.03.2023 20:08 Ответить
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08.03.2023 20:42 Ответить
кто на это ведётся свиноматка...?
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08.03.2023 19:45 Ответить
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08.03.2023 20:18 Ответить
Удалив
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08.03.2023 23:04 Ответить
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08.03.2023 20:26 Ответить
Щось тема Придністров'я зійшла на нівець.
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08.03.2023 19:43 Ответить
Как надоел этот дебилизм, из СМИ можно узнать время и место наступлений, количество и качество вооружения, которое прибывает и прибудет, короче, сегодня война стала предметом бабского базара и болтовни, неужели мир совсем сошёл с ума?
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08.03.2023 20:28 Ответить
Валерій Прозапас
1 год ·
Вийшов я в розвідку з фронтової зони комфорту дізнатись що там люди.
І дізнався, що виявляється люди на повному серйозі очікують на репарації з інвестиціями - як раніше чекали на зниження комуналки вдвічі, долар по 8 та травневі шашликі.
Це безумоано "єдиний", торговці ілюзіями продовжують малювати рожевими соплями світ, якого вже нема і ніколи не буде.
.......
Ну що ж, зато людям нескучно жити, кожне "про№балі" сюрприз, кожен удар граблями в лоб як новий, щось в цьому є.
Повернувся в зону комфорту Донбаса.
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08.03.2023 20:30 Ответить
Якийсь п...здежь про якийсь контрнаступ. По факту на зараз у кацапів сили вторгнення перевищують ті, що були спочатку, десь на 100 тис., та ще й резерви сформовані від 150 до 300 тис. А у Бахмуті нашим банально *********** не вистачає. Про це на ЦН постійно пишуть. Та про кілька десятків танків від Заходу. Зовсім за дебілів людей мають
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08.03.2023 22:19 Ответить
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09.03.2023 00:59 Ответить
 
 