Контрнаступление ВСУ может начаться в апреле, но Украине до сих пор не хватает боеприпасов и воздушных мощностей, - The Economist

Контрнаступление Украины может начаться в апреле, пока украинская армия трансформируется в соответствии с новой военной помощью Запада.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, изданию The Economist сообщили источники.

В декабре 2022 года Великобритания и Соединенные Штаты поняли, что затяжная война не в интересах Запада. Кроме того, Россия оказалась слабее, чем считалось.

И уже 20 января произошел переломный момент, когда союзники согласились оснастить Украину необходимым для контрнаступления вооружением. Большая его часть должна прийти к концу марта. Кроме танков, союзники передают и другую необходимую для наступления технику. К примеру, Вашингтон поставит бронированную мостоукладочную технику, которая требуется для любого наступления на юге или востоке.

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Так что украинская армия трансформируется. Хотя основная часть ее вооружения до сих пор советского образца. В конце 2022 года соотношение украинского и западного оборудования было 5:1, а с поступлением помощи, как ожидается, будет составлять 5:2. То есть почти треть украинской армии скоро будет иметь оборудование образца НАТО.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный надеется, что впоследствии он будет располагать тремя новыми армейскими корпусами, в каждом из которых будет по шесть бригад и будет насчитывать более 20 тысяч человек.

Издание отмечает, что армия России находится в ужасном состоянии. И если оккупанты решат продолжить наступление на Донбассе после вероятного захвата Бахмута, то им придется еще сильнее истощать свои "мизерные резервы". А со временем россияне могут начать стягивать силы с других частей фронта, создавая пробелы, которыми может воспользоваться Украина.