Контрнаступление ВСУ может начаться в апреле, но Украине до сих пор не хватает боеприпасов и воздушных мощностей, - The Economist
Контрнаступление Украины может начаться в апреле, пока украинская армия трансформируется в соответствии с новой военной помощью Запада.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, изданию The Economist сообщили источники.
В декабре 2022 года Великобритания и Соединенные Штаты поняли, что затяжная война не в интересах Запада. Кроме того, Россия оказалась слабее, чем считалось.
И уже 20 января произошел переломный момент, когда союзники согласились оснастить Украину необходимым для контрнаступления вооружением. Большая его часть должна прийти к концу марта. Кроме танков, союзники передают и другую необходимую для наступления технику. К примеру, Вашингтон поставит бронированную мостоукладочную технику, которая требуется для любого наступления на юге или востоке.
Так что украинская армия трансформируется. Хотя основная часть ее вооружения до сих пор советского образца. В конце 2022 года соотношение украинского и западного оборудования было 5:1, а с поступлением помощи, как ожидается, будет составлять 5:2. То есть почти треть украинской армии скоро будет иметь оборудование образца НАТО.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный надеется, что впоследствии он будет располагать тремя новыми армейскими корпусами, в каждом из которых будет по шесть бригад и будет насчитывать более 20 тысяч человек.
Издание отмечает, что армия России находится в ужасном состоянии. И если оккупанты решат продолжить наступление на Донбассе после вероятного захвата Бахмута, то им придется еще сильнее истощать свои "мизерные резервы". А со временем россияне могут начать стягивать силы с других частей фронта, создавая пробелы, которыми может воспользоваться Украина.
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1 год ·
Вийшов я в розвідку з фронтової зони комфорту дізнатись що там люди.
І дізнався, що виявляється люди на повному серйозі очікують на репарації з інвестиціями - як раніше чекали на зниження комуналки вдвічі, долар по 8 та травневі шашликі.
Це безумоано "єдиний", торговці ілюзіями продовжують малювати рожевими соплями світ, якого вже нема і ніколи не буде.
.......
Ну що ж, зато людям нескучно жити, кожне "про№балі" сюрприз, кожен удар граблями в лоб як новий, щось в цьому є.
Повернувся в зону комфорту Донбаса.