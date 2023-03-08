В Киеве проведут следственный эксперимент с применением оружия, жителей предупредили о выстрелах и осложнениях движения, - КГГА

9 марта жители Осокорков могут слышать звуки выстрелов из-за проведения следственного эксперимента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный телеграм-канал КГГА.

"Государственное бюро расследований в период с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Центральной и 120-й Садовой будет проводить следственный эксперимент с применением стрелкового оружия. В районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей. Просим жителей сохранять спокойствие и не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на автомобиле без необходимости", - пишут в городской государственной администрации.

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