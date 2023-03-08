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В Киеве проведут следственный эксперимент с применением оружия, жителей предупредили о выстрелах и осложнениях движения, - КГГА

кгга,кмда

9 марта жители Осокорков могут слышать звуки выстрелов из-за проведения следственного эксперимента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный телеграм-канал КГГА.

"Государственное бюро расследований в период с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Центральной и 120-й Садовой будет проводить следственный эксперимент с применением стрелкового оружия. В районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей. Просим жителей сохранять спокойствие и не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на автомобиле без необходимости", - пишут в городской государственной администрации.

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Автор: 

КГГА (2989) эксперимент (47) следствие (234)


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Топ комментарии
+7
Найвеличніший з Абдристовичем покажуть, як деокупували Київ.
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08.03.2023 20:00 Ответить
+4
не забудьте эксперимент провести с разминированием Чонгара , с настоящими актерами-предателями ... МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЭТИХ ,,героев,,
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08.03.2023 20:55 Ответить
+3
****** дізлайк цьому лайну на відео.
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08.03.2023 19:50 Ответить
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****** дізлайк цьому лайну на відео.
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08.03.2023 19:50 Ответить
Спамить кацапка
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08.03.2023 19:52 Ответить
Зараз деактивують
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08.03.2023 20:59 Ответить
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08.03.2023 20:23 Ответить
Лаврового листу, собачого дристу і маянезіком усе залити. Кайф.
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08.03.2023 20:47 Ответить
Найвеличніший з Абдристовичем покажуть, як деокупували Київ.
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08.03.2023 20:00 Ответить
це через цей минулорічний випадок
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08.03.2023 20:51 Ответить
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08.03.2023 20:53 Ответить
не забудьте эксперимент провести с разминированием Чонгара , с настоящими актерами-предателями ... МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЭТИХ ,,героев,,
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08.03.2023 20:55 Ответить
пропоную відправити тих слідчих на нуль постріляти
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08.03.2023 21:14 Ответить
 
 